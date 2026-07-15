Обновление nginx 1.31.3 с устранением RCE-уязвимости

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|1.1, Хру (?), 23:50, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Итить, третья уязвимость в одном и том же куске кода. И эти бракоделы не сподобились даже пробежаться хоть какой-то ИИшней по своей базе, не говоря уже о фаззерах и санитайзерах. Вот как так?
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|2.2, Нонанус (?), 23:54, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что санитайзеры не помогут тут только переписывать на Единственный и Безопасный
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|2.4, Аноним (4), 23:56, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот как так?
Потому что разработка "xepaк-xepaк - и в продакшын"
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|3.8, Ivan_83 (ok), 00:15, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как видно такая разработка вывела проект в топ вебсерверов планеты.
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|3.14, Аноним (14), 01:35, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИИ, ИИ и в прдакшн! А чо там внутри и как оно работает, ИИ его знает. Погроммист не знает.
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|2.7, Ivan_83 (ok), 00:14, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не тот же код. В прошлый раз вроде в rewrite было.
Но похоже что проблема с регулярками для проекта системная, и вероятно может найтись ещё место где они использовались сходням образом.
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|2.12, Аноним (12), 01:22, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не сподобились даже пробежаться хоть какой-то ИИшней по своей базе
Сишники так же уверены в своей непогрешимости, как и в применимости своего язычка для реальных задач, зачем им что-то там какими-то фаззерами и иишками проверять? Деды писали и они пишут.
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|3.15, Аноним (14), 01:39, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый растопис начинает накорпарабдень с молитвы новому боженьке:
"свет мой ИИшечка, скажи, да на этапе компиляции доложи, кто на свете всех ИИее, всех ИИее и ИИее?"
Отвечает так ИИ: "Не мешай ИИкать мне, привыкай-ка ты к метле!"
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|1.6, Ivan_83 (ok), 00:13, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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RCE тут притянуто за уши, как обычно последнее время.
Поди найди эти самые типовые конфиги где map используется в том виде в котором надо и поди туда ещё данные какие надо отправь...
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|1.9, Ivan_83 (ok), 00:16, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены директивы ... для выставления размера буферов отправки (SO_SNDBUF) и приёма (SO_RCVBUF).
Это конечно хорошо, но хочется чтобы оно как то само на автомате.
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