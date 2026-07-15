Обновление nginx 1.31.3 с устранением RCE-уязвимости

2.2 , Нонанус ( ? ), 23:54, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты что санитайзеры не помогут тут только переписывать на Единственный и Безопасный

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:56, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот как так? Потому что разработка "xepaк-xepaк - и в продакшын"

3.8 , Ivan_83 ( ok ), 00:15, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как видно такая разработка вывела проект в топ вебсерверов планеты.

4.10 , Аноним ( 4 ), 00:31, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вывела проект в топ самых дырявых

5.11 , Ivan_83 ( ok ), 00:39, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы давно в IIS и апач заглядывали?

3.14 , Аноним ( 14 ), 01:35, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИИ, ИИ и в прдакшн! А чо там внутри и как оно работает, ИИ его знает. Погроммист не знает.

2.7 , Ivan_83 ( ok ), 00:14, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не тот же код. В прошлый раз вроде в rewrite было.

Но похоже что проблема с регулярками для проекта системная, и вероятно может найтись ещё место где они использовались сходням образом.

2.12 , Аноним ( 12 ), 01:22, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не сподобились даже пробежаться хоть какой-то ИИшней по своей базе Сишники так же уверены в своей непогрешимости, как и в применимости своего язычка для реальных задач, зачем им что-то там какими-то фаззерами и иишками проверять? Деды писали и они пишут.

3.15 , Аноним ( 14 ), 01:39, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каждый растопис начинает накорпарабдень с молитвы новому боженьке:

"свет мой ИИшечка, скажи, да на этапе компиляции доложи, кто на свете всех ИИее, всех ИИее и ИИее?"

Отвечает так ИИ: "Не мешай ИИкать мне, привыкай-ка ты к метле!"

