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Обновление nginx 1.31.2 с устранением уязвимостей, эксплуатируемых через HTTP/3, HTTP2 и gRPC

17.06.2026 22:55 (MSK)

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.31.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей, а также выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки nginx 1.30.3, в которую вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В обновлениях устранено 3 уязвимости:

  • CVE-2026-42530 - обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации протокола HTTP/3. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.2 из 10), не исключающий удалённое выполнение кода с правами рабочего процесса при обработке специально оформленного сеанса по протоколу QUIC.
  • CVE-2026-42055 - переполнение буфера в модулях ngx_http_proxy_v2_module и ngx_http_grpc_module, проявляющееся при проксировании специально оформленных запросов по протоколу HTTP/2 или к бэкенду gRPC. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.2 из 10), допускающий удалённое выполнение кода. Уязвимость проявляется в конфигурациях с настройкой "ignore_invalid_headers off;" и большим значением "large_client_header_buffers".
  • CVE-2026-48142 - чтение из области вне выделенного буфера при обработке специально оформленных запросов, приводящих к перекодированию текста в кодировке UTF-8 при помощи модуля ngx_http_charset_module. Уязвимость появляется в конфигурациях с директивой "charset_map" при наличии в блоке location директив "source_charset utf-8" и "charset другая_кодировка". Проблеме присвоен средний уровень опасности (6.3 из 10), допускающий утечку содержимого памяти рабочего процесса.

Помимо исправления уязвимостей в версии nginx 1.31.2 добавлена переменная $ssl_sigalgs, содержащая алгоритмы цифровых подписей, заявленные клиентом в сообщении ClientHello во время согласования TLS-соединения. Для формирования идентификатора, передаваемого через переменную $request_id, задействован алгоритм хэшрования SipHash-2-4.

  1. Главная ссылка к новости (https://nginx.org/news.html...)
  2. OpenNews: В nginx выявлена вторая за 10 дней удалённо эксплуатируемая уязвимость
  3. OpenNews: Обновление nginx 1.31.0 с устранением RCE-уязвимости, эксплуатируемой через HTTP-запрос
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.30.0 и форка FreeNginx 1.30.0
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.68 с устранением 13 уязвимостей
  6. OpenNews: Атаки, меняющие настройки nginx для перенаправления трафика
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65712-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 17/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > HTTP/3. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.2 из 10), не исключающий удалённое выполнение кода

    Просто случайность... для сервера...

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:44, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто случайность... для сервера...

    Так на замену то что? Кроме опача других норм серверов и нету толком. А, еще caddy какой-то с RPS под нагрузкой в 3 раза ниже и жором оперативы своим GC, да какой-то там фреймоворк на том самом - из которого вы можете сделать сервер - если вы корпорация с клаудфлар размером. А лучше - просто клаудфлар.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:49, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме Apache, nginx и HAproxy (как прокси) других серверов нет.
     

  • 1.4, Ivan_83 (ok), 23:23, 17/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    http/1.1 и нет проблем + лёгкая отладка в случае чего.
     
     
  • 2.7, нах. (?), 23:48, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    charset_map таки остается и любителям http/1.1 (правда, в реальности опасность околонулевая, но может упасть сервер и будешь гадать, с чего вдруг)

     

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