В nginx выявлена вторая за 10 дней удалённо эксплуатируемая уязвимость

22.05.2026 21:58 (MSK)

Сформированы корректирующие выпуски nginx 1.31.1 и 1.30.2, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2026-9256), позволяющая удалённо добиться выполнения кода с правами рабочего процесса nginx через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Выявившие проблему исследователи продемонстрировали рабочий эксплоит, который будет опубликован вместе с полным описанием спустя 30 дней после исправления. Уязвимость получила кодовое имя nginx-poolslip. Проблема проявляется начиная с версии nginx 0.1.17. Для angie и freenginx на момент написания новости исправления не опубликованы.

Как и устранённая на прошлой неделе похожая проблема, новая уязвимость вызвана переполнением буфера в модуле ngx_http_rewrite_module и проявляется в конфигурациях с определёнными регулярными выражениями в директиве "rewrite". В данном случае уязвимость затрагивает системы с перекрывающимися шаблонами для подстановки (скобки в скобках) в rewrite-выражении, например, "^/((.*))$" или "^/(test([123]))$", в сочетании с использованием нескольких неименованных подстановок в заменяющей строке (например, "$1$2").

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.9.9, модуля для интеграции интерпретаторов языка JavaScript в http-сервер nginx. В новой версии устранена уязвимость (CVE-2026-8711), проявляющаяся начиная с версии njs 0.9.4. Проблема вызвана переполнением буфера и проявляется в конфигурациях с директивой js_fetch_proxy, содержащей переменные nginx с данными из клиентского запроса (например, $http_*, $arg_* и $cookie_*), в сочетании с использованием location-обработчика, вызывающего функцию ngx.fetch(). Уязвимость можно эксплуатировать для выполнения кода с правами рабочего процесса nginx через отправку специально оформленного HTTP-запроса.

Обсуждение (4)
  • 1, Аноним (1), 22:58, 22/05/2026 [ответить]  
    А сколько тех кто не обновляется...
    https://w3techs.com/technologies/overview/web_server

     
  • 2, Аноним (2), 23:03, 22/05/2026 [ответить]  
    Наружу надо выставлять HAProxy, даже без балансировки. Имеем разгрузку SSL и Zlib, плюс фильтрация WAF.
     
  • 3, Аноним (3), 23:09, 22/05/2026 [ответить]  
    Надеюсь тут нет никого кто считает что это случайность и никакой организации из трёх букв за этим нет стоит. Это все же технический сайт, а не первый канал.
     
  • 4, Аноним (4), 23:09, 22/05/2026 [ответить]  
    Тем временем в прошлом месяце уже вторая контора с которой мы работаем (занимаемся бэкенд разработкой) заменила nginx на pingora. Они что-то знают (С).
     
