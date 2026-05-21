Выпуск браузера Vivaldi 8.0

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 8.0, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии полностью унифицирован интерфейс браузера - все панели инструментов теперь находятся в одной визуальной плоскости, охватывающей весь браузер без разделения на фреймы.

Пользователям предоставлена возможность выбора одного из 6 предустановленных вариантов компоновки браузера, позволяющих быстро получить необходимую конфигурацию. Выбор осуществляется в процессе начальной настройки новой установки браузера или через настройки уже установленных экземпляров (Settings → Appearance → Layout).

Доступны следующие варианты компоновки: