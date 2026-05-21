Выпуск браузера Vivaldi 8.0

21.05.2026 16:31 (MSK)

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 8.0, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии полностью унифицирован интерфейс браузера - все панели инструментов теперь находятся в одной визуальной плоскости, охватывающей весь браузер без разделения на фреймы.

Пользователям предоставлена возможность выбора одного из 6 предустановленных вариантов компоновки браузера, позволяющих быстро получить необходимую конфигурацию. Выбор осуществляется в процессе начальной настройки новой установки браузера или через настройки уже установленных экземпляров (Settings → Appearance → Layout).

Доступны следующие варианты компоновки:

  • Легковесный интерфейс с вкладками сверху.
  • Классический интерфейс c панелью инструментов и боковой панелью как в прошлых версиях)
  • Размещение вкладок вертикально в левой части окна и боковая панель, появляющаяся при при подведении курсора к правой границе окна.
  • Размещение вкладок вертикально в правой части окна и боковая панель, появляющаяся при при подведении курсора к левой границе окна.
  • Автоскрытие панелей инструментов, панели вкладок, боковой панели и адресной строки. По умолчанию всё пространство отдано под содержимое страницы, а панели появляются при наведения курсора на один из краёв окна.
  • Отображение панели вкладок и адресной строки в нижней части окна.


Автор новости: Shpankov
  • 1.1, Аноним (1), 17:21, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > браузера, сохраняющего приватность данных пользователей

    @
    > страница прогноза, спонсируемые ярлыки

    Выберите что-то одно. И да, если вы не поняли - прогноз погоды сливает город и ip адрес.

     
  • 1.2, dullish (ok), 17:26, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Отличный браузер! Много раз пытался на него перейти!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:37, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Нет ничего проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз."
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:49, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё же разница между браузер проставить и между травить людей вокруг с выкидываием окурка на газон - разница существенная!
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:26, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это у которого 3 топора рекламируется? А не, то был Brave.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:28, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда уже сделаете, что открытие фоновой вкладки после последней (при фиксированной ширине вкладок) перемещает эту панель вкладок вправо, чтобы фоновая вкладка была видна? Сейчас просто стрелочка > загорается и всё, и надо скроллить вручную. Доколе??
     
  • 1.5, DayDve (?), 17:30, 21/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.8, Аноним (8), 17:40, 21/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.11, Аноним (11), 17:55, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Без согласия пользователя делает скриншоты посещаемых сайтов, помещает их в ~/.config/vivaldi/Default/VivaldiThumbnails. Если включить блокировку рекламы, будет вести статистику посещаемых сайтов, хранит в файле adblock_stats.sqlite. Иногда создает папку ~/.config/vivaldi/screen_ai весом 120 МБ. Нет настройки очистки кэша при выходе. Имеет уникальный идентификатор. Очень странный браузер.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:58, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поэтому Firefox + uBlock Origin:
    https://opennet.ru/65481-firefox
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:00, 21/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
