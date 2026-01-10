Началось альфа-тестирование браузера Orion для Linux

|
1.1, Аноним (1), 11:02, 10/01/2026
Неужели наконец-то появится нормальный кросс платформенный браузер на WebKit с поддержкой расширений?
3.3, Аноним (3), 11:09, 10/01/2026
|
Вебкит немного сдулся лет 15 назад, остался только хромиум. А так по ресурсам khtml был лучше всего.
3.8, Аноним (8), 11:24, 10/01/2026
|
Проверьте какой-нибудь epiphany на вебкит на html5test. Результат забавный.
Вот только браузер проприетарь лютая. Зачем тут оно?
3.18, Аноним (-), 11:54, 10/01/2026
|
На webkit как раз нормальный и правильный.
А webengine мапит память в режиме W&X !!! Кто таким тулкитом из серьезных людей для браузера пользовался будет?
4.53, Аноним (-), 17:07, 10/01/2026
|
Шестой ишак летал даже на 2 пентиуме с 128 мегабайтами. Сидел на нем до 2012 года. И сейчас бы сидел, если бы не дропнули его поддержку.
2.40, Аноним (40), 15:34, 10/01/2026
|
> нормальный кросс платформенный
> flatpak
Ну че ж ты на ноль делишь с первого ж камента?
1.4, Аноним (4), 11:11, 10/01/2026
|
WebKitGTK+
?
Есть эпифаня в репах и плохой волк не в репах.
Чем сабж лучше?
2.7, Аноним (7), 11:23, 10/01/2026
|
Librewolf неплох и в портах есть, но Twitch не разрешает авторизацию с ним.(
3.11, Аноним (11), 11:27, 10/01/2026
|
Принудительные 60 FPS (на 240 Гц дисплее) ради анти-фингерпринта — не то, с чем я готов мириться.
3.22, Аноним (22), 12:40, 10/01/2026
|
Всё работает с твичём, подписки, авторизация/регистрация , дропсы, стримы. Наверное я что-то делаю не так..
2.23, пэпэ (?), 12:41, 10/01/2026
|
Так это же буквально то, о чем мечтают местные эксперты. Поиск без рекламы, спонсорской выдачи и максимально релевантный. За какие-то там 25$ анлим. В этом треде же должен стоять писк от радости! Но чё то опять перламутровых пуговиц не завезли, да?
3.24, Аноним (24), 12:44, 10/01/2026
|
А все потому что типичный боец за свободку на самом деле плевал на эту самую свободку. Он хочет бесплатно, а если вдруг что не так - кричит громче всех об ущемлениях. Снежинки, что с них взять?
1.12, Аноним (12), 11:28, 10/01/2026
|
Получается это единственный браузер, позволяющий устанавливать расширения, как из firefox, так и з chrome?
И на каком движке они выпустят его для windows и android?
1.13, 12yoexpert (ok), 11:40, 10/01/2026
|
> Сборки Orion для Linux сформированы в формате flatpak.
ну, мне про этот браузер уже всё понятно, дальше не читал
2.27, Аноним (27), 12:51, 10/01/2026
|
Синдром гугла: ставишь блоб сейчас - через год дают старый исходник.
2.42, GG (ok), 15:47, 10/01/2026
|
Нигде.
И потому мне тоже не понятно наxеpа тут это опубликовали?
3.56, Васян (?), 17:11, 10/01/2026
|
-- -- -- -- тут это опубликовали?
Ну свобода же опубликования.... Не?
1.19, Аноним (27), 12:01, 10/01/2026
|
> WebKit
Есть сайты, которые в нём открываются? Ну, кроме сайтов аля HTML-4.
2.30, Guest (??), 13:43, 10/01/2026
|
Так а зачем больше? Вот opennet работает. Пусть создатели сайтов переживают. Меньше потребление cpu
2.25, пэпэ (?), 12:46, 10/01/2026
|
Ты чем читаешь? Написано же без сбора телеметрии. Скачай да поснифай трафик, проверь.
3.28, Анонимище (?), 13:33, 10/01/2026
|
> Ты чем читаешь? Написано же без сбора телеметрии. Скачай да поснифай трафик,
> проверь.
Слышали про такую вещь как стеганография?
4.29, пэпэ (?), 13:36, 10/01/2026
|
Какая к свиньям стеганография? Открываешь браузер, запускаешь tcpdump, открываешь любой доверенный сайт. Считаешь количество обращений не к самому сайту, публикуешь статистику.
5.45, Анонимище (?), 16:16, 10/01/2026
|
> Какая к свиньям стеганография? Открываешь браузер, запускаешь tcpdump, открываешь любой
> доверенный сайт. Считаешь количество обращений не к самому сайту, публикуешь статистику.
И что, постоянно так сидеть и мониторить? А если нет, то тогда браузер может через неделю начать слать инфу на левые серверы, так как посчитает что пользователь уже растерял бдительность
5.50, дохтурЛол (?), 17:00, 10/01/2026
|
Нет никаких гарантий, что механизм отправки собранной телеметрии срабатывает сразу при посещении сайта (это слишком палевно). Это не означает, что такого механизма там нет.
Сорс код ор гтфо.
6.57, Васян (?), 17:13, 10/01/2026
|
И как обычно всё дело не только может быть в обновах после анонса.....
5.60, Аноним (60), 17:34, 10/01/2026
|
> Какая к свиньям стеганография?
При чём тут украинцы вообще?
3.41, Аноним (41), 15:45, 10/01/2026
|
Сейчас нет, потом будет. Разработчики поисковой системы представили браузер. Для чего еще он может быть им нужен? Подумай головкой.
4.44, пэпэ (?), 16:11, 10/01/2026
|
А ты точно в курсе, о чем говоришь? Они зарабатывают на подписках. Вместо головки - попробуй думать головой.
5.46, Анонимище (?), 16:20, 10/01/2026
|
> А ты точно в курсе, о чем говоришь? Они зарабатывают на подписках.
Кашу маслом не испортишь. Зачем зарабатывать денег только с подписок, когда можно в дополнением к подпискам втихую собирать пользовательские данные и продавать их? Я конечно ничего не утверждаю, может они там де-факто все кристально честные, но то что у них уже есть один источник дохода это еще не гарантия
2.36, LaunchWiskey (ok), 14:18, 10/01/2026
|
У них вроде бы другая модель - они понимают, что от того пирога остались лишь зачерствелые крошки, да и к тем не пробиться из-за нескольких толстяков, плотно окруживших стол. Поэтому пытаются испечь свой собственный, где доход обеспечивает лично клиент - настоящими деньгами и прямо сейчас, а они его за это вылизывают со всех сторон и предоставляют максимально комфортный и приватный сервис, без рекламы, сбора данных, телеметрий и прочих шалостей. Конечно этот пирог будет значительно меньше, зато ненадкусанный. Посмотрим, насколько у них получится и найдётся ли в мире достаточно желающих платить за сервис. Я пробовал их поисковик - мне понравилось. Была бы цена пониже в районе $5 за unlimited, наверное купил бы подписку, а так пока хватает DuckDuckGo + Safari + Wipr2
3.38, пэпэ (?), 14:49, 10/01/2026
|
Пишут, что у них 50к активных пользователей - нормально даже если считать, что анлим юзают только треть.
1.39, Аноним (-), 15:05, 10/01/2026
|
>примечателен блокированием по умолчанию рекламы и кода для отслеживания перемещений, отсутствием сбора и отправки телеметрии
Стоп! Давай сначала, какая у неё лицензия?
1.51, Bob (??), 17:03, 10/01/2026
|
Браузер умеет то, что с аддонами умели лохматый firefox 3 или opera presto с коробки, хм...
Единственная "киллер фича" - платный поисковик с коробки...
1.61, Аноним (61), 17:42, 10/01/2026
|
Использую на macos.
Отличный браузер со встроеннным блокировщиком.
Не тормозит и не лагает - как послендие версии safari )))
|