Началось альфа-тестирование браузера Orion для Linux

Разработчики поисковой системы Kagi представили альфа-выпуск web-браузера Orion для платформы Linux. Сборки Orion для Linux сформированы в формате flatpak. Ранее браузер выпускался только для платформ macOS и iOS. Браузер Orion построен на движке WebKit и примечателен блокированием по умолчанию рекламы и кода для отслеживания перемещений, отсутствием сбора и отправки телеметрии, интеграцией с поисковыми сервисами Kagi и возможностью установки дополнений от Safari, Chrome и Firefox.

Orion предлагает дополнительные возможности кастомизации интерфейса и просматриваемых страниц, не ограничивающиеся сменой тем оформления. Например, можно добавлять в панель собственные кнопки для вызова JavaScript-кода или выполнения доступных в браузере функций. Возможно изменение шрифтов, отключение непрокручиваемых заголовков, принудительное применение тёмного оформления для сайтов, а также выборочное отключение JavaScript, Cookie и внешних шрифтов. Имеется режим быстрого удаления HTML-элементов со страниц через их выделение курсором, а также функция редактирования страницы, позволяющая изменить содержимое перед созданием скриншота или сохранением на диск.

Заявлено более эффективное освобождение памяти - в проведённом тесте после закрытия вкладок браузер занимал в 3 раза меньше памяти по сравнению с Safari, в 2.5 раза - по сравнению Chrome и в 2 раза - по сравнению Firefox. При этом протестировавшие Linux-версию Orion отмечают более высокую нагрузку на CPU по сравнению с Firefox.





Среди других возможностей: вертикальные вкладки, режим быстрого поиска, интеграция с archive.org для просмотра старых версий страниц, режим компактного отображения вкладок, автоскрытие панелей, изменение User Agent, предпросмотр ссылок, группировка вкладок, режим экономии энергии, блокировка автовоспроизведения звука и видео, отключение применяемой на некоторых сайтах блокировки копирования в буфер обмена.

В альфа-версии для Linux реализованы все базовые возможности, среди которых локальный экспорт/импорт, менеджер паролей, управление горизонтальными и вертикальными вкладками (за исключением интерфейса Tab Switcher), сохранение сеанса, автовосстановление состояния после перезапуска, закладки, группировка сохраняемых страниц по папкам, управление историей навигации. Пока не поддерживаются расширения WebKit и отсутствует инфраструктура для синхронизации между разными системами пользователя.