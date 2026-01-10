The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Началось альфа-тестирование браузера Orion для Linux

10.01.2026 10:48

Разработчики поисковой системы Kagi представили альфа-выпуск web-браузера Orion для платформы Linux. Сборки Orion для Linux сформированы в формате flatpak. Ранее браузер выпускался только для платформ macOS и iOS. Браузер Orion построен на движке WebKit и примечателен блокированием по умолчанию рекламы и кода для отслеживания перемещений, отсутствием сбора и отправки телеметрии, интеграцией с поисковыми сервисами Kagi и возможностью установки дополнений от Safari, Chrome и Firefox.

Orion предлагает дополнительные возможности кастомизации интерфейса и просматриваемых страниц, не ограничивающиеся сменой тем оформления. Например, можно добавлять в панель собственные кнопки для вызова JavaScript-кода или выполнения доступных в браузере функций. Возможно изменение шрифтов, отключение непрокручиваемых заголовков, принудительное применение тёмного оформления для сайтов, а также выборочное отключение JavaScript, Cookie и внешних шрифтов. Имеется режим быстрого удаления HTML-элементов со страниц через их выделение курсором, а также функция редактирования страницы, позволяющая изменить содержимое перед созданием скриншота или сохранением на диск.

Заявлено более эффективное освобождение памяти - в проведённом тесте после закрытия вкладок браузер занимал в 3 раза меньше памяти по сравнению с Safari, в 2.5 раза - по сравнению Chrome и в 2 раза - по сравнению Firefox. При этом протестировавшие Linux-версию Orion отмечают более высокую нагрузку на CPU по сравнению с Firefox.

Среди других возможностей: вертикальные вкладки, режим быстрого поиска, интеграция с archive.org для просмотра старых версий страниц, режим компактного отображения вкладок, автоскрытие панелей, изменение User Agent, предпросмотр ссылок, группировка вкладок, режим экономии энергии, блокировка автовоспроизведения звука и видео, отключение применяемой на некоторых сайтах блокировки копирования в буфер обмена.

В альфа-версии для Linux реализованы все базовые возможности, среди которых локальный экспорт/импорт, менеджер паролей, управление горизонтальными и вертикальными вкладками (за исключением интерфейса Tab Switcher), сохранение сеанса, автовосстановление состояния после перезапуска, закладки, группировка сохраняемых страниц по папкам, управление историей навигации. Пока не поддерживаются расширения WebKit и отсутствует инфраструктура для синхронизации между разными системами пользователя.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыт код BrowserBox Pro, платформы для удалённой изоляции браузера
  3. OpenNews: Браузер Ladybird успешно прошёл 90% тестов на совместимость с Web-платформой
  4. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  5. OpenNews: Facebook и Yandex использовали свои Android-приложения для деанонимизации сеансов в браузерах
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64583-orion
Ключевые слова: orion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели наконец-то появится нормальный кросс платформенный браузер на WebKit с поддержкой расширений?
     
     
  • 2.2, morphe (?), 11:07, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > нормальный
    > на WebKit
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:09, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вебкит немного сдулся лет 15 назад, остался только хромиум. А так по ресурсам khtml был лучше всего.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 17:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функционал khtml был хуже чем у LadyBird
     
  • 3.5, name (??), 11:12, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное, чтобы не blink.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    это какие-то религиозные соображения?
     
     
  • 5.52, Anonimous (?), 17:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чисто практические
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:24, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проверьте какой-нибудь epiphany на вебкит на html5test. Результат забавный.

    Вот только браузер проприетарь лютая. Зачем тут оно?

     
  • 3.18, Аноним (-), 11:54, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На webkit как раз нормальный и правильный.

    А webengine мапит память в режиме W&X !!! Кто таким тулкитом из серьезных людей для браузера пользовался будет?

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:05, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы, видимо, не успели шестого ишака хлебнуть, да?
     
     
  • 4.53, Аноним (-), 17:07, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шестой ишак летал даже на 2 пентиуме с 128 мегабайтами. Сидел на нем до 2012 года. И сейчас бы сидел, если бы не дропнули его поддержку.
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:34, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальный кросс платформенный
    > flatpak

    Ну че ж ты на ноль делишь с первого ж камента?

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:11, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    WebKitGTK+
    ?

    Есть эпифаня в репах и плохой волк не в репах.
    Чем сабж лучше?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:14, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От поисковика?
     
     
  • 3.26, Аноним (4), 12:46, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от поисковика у меня уже есть гугель-браузер.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:23, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librewolf неплох и в портах есть, но Twitch не разрешает авторизацию с ним.(
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:25, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай когда сайт диктует нам что использовать?
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:27, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принудительные 60 FPS (на 240 Гц дисплее) ради анти-фингерпринта — не то, с чем я готов мириться.
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 11:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    twitch уже давно не нужен
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:40, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё работает с твичём, подписки, авторизация/регистрация , дропсы, стримы. Наверное я что-то делаю не так..
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:10, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переходите на FDE:
    https://www.firefox.com/ru/download/all/desktop-developer/
     
     
  • 4.37, Аноним (11), 14:20, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но без телеметрии.
    https://ffprofile.com/
     

  • 1.10, Frestein (ok), 11:26, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Платить за серфинг сети? Ну, удачи им найти целевую на Linux.
     
     
  • 2.23, пэпэ (?), 12:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так это же буквально то, о чем мечтают местные эксперты. Поиск без рекламы, спонсорской выдачи и максимально релевантный. За какие-то там 25$ анлим. В этом треде же должен стоять писк от радости! Но чё то опять перламутровых пуговиц не завезли, да?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:44, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А все потому что типичный боец за свободку на самом деле плевал на эту самую свободку. Он хочет бесплатно, а если вдруг что не так - кричит громче всех об ущемлениях. Снежинки, что с них взять?
     
     
  • 4.49, Bob (??), 16:58, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не распугивайте голубей!
     
  • 4.54, Васян (?), 17:09, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.55, Аноним (55), 17:10, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там за анлим $10.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:28, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается это единственный браузер, позволяющий устанавливать расширения, как из firefox, так и з chrome?
    И на каком движке они выпустят его для windows и android?
     
     
  • 2.15, Frestein (ok), 11:44, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ladybird тоже планирует подобную поддержку.
    https://github.com/LadybirdBrowser/ladybird/issues/5377#issuecomment-305357025
     
  • 2.59, Аноним (7), 17:15, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ungugled Chrome умеет, но не все.
     

  • 1.13, 12yoexpert (ok), 11:40, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сборки Orion для Linux сформированы в формате flatpak.

    ну, мне про этот браузер уже всё понятно, дальше не читал

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:51, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А где исходные коды?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:51, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром гугла: ставишь блоб сейчас - через год дают старый исходник.
     
  • 2.42, GG (ok), 15:47, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нигде.
    И потому мне тоже не понятно наxеpа тут это опубликовали?
     
     
  • 3.48, Name4tgvd5x2 (?), 16:39, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админы тоже кушатъ хотят
     
  • 3.56, Васян (?), 17:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- -- -- -- тут это опубликовали?

    Ну свобода же опубликования.... Не?

     

  • 1.19, Аноним (27), 12:01, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WebKit

    Есть сайты, которые в нём открываются? Ну, кроме сайтов аля HTML-4.

     
     
  • 2.30, Guest (??), 13:43, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так а зачем больше? Вот opennet работает. Пусть создатели сайтов переживают. Меньше потребление cpu
     
  • 2.33, Аноним (35), 14:02, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Safari на WebKit:
    https://www.apple.com/safari/
     

  • 1.21, Анонимище (?), 12:22, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Kagi захотелось своей части пирога пользовательских данных, я так смотрю?
     
     
  • 2.25, пэпэ (?), 12:46, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты чем читаешь? Написано же без сбора телеметрии. Скачай да поснифай трафик, проверь.
     
     
  • 3.28, Анонимище (?), 13:33, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты чем читаешь? Написано же без сбора телеметрии. Скачай да поснифай трафик,
    > проверь.

    Слышали про такую вещь как стеганография?

     
     
  • 4.29, пэпэ (?), 13:36, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая к свиньям стеганография? Открываешь браузер, запускаешь tcpdump, открываешь любой доверенный сайт. Считаешь количество обращений не к самому сайту, публикуешь статистику.
     
     
  • 5.45, Анонимище (?), 16:16, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая к свиньям стеганография? Открываешь браузер, запускаешь tcpdump, открываешь любой
    > доверенный сайт. Считаешь количество обращений не к самому сайту, публикуешь статистику.

    И что, постоянно так сидеть и мониторить? А если нет, то тогда браузер может через неделю начать слать инфу на левые серверы, так как посчитает что пользователь уже растерял бдительность

     
  • 5.50, дохтурЛол (?), 17:00, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких гарантий, что механизм отправки собранной телеметрии срабатывает сразу при посещении сайта (это слишком палевно). Это не означает, что такого механизма там нет.
    Сорс код ор гтфо.
     
     
  • 6.57, Васян (?), 17:13, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как обычно всё дело не только может быть в обновах после анонса.....
     
  • 5.60, Аноним (60), 17:34, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какая к свиньям стеганография?

    При чём тут украинцы вообще?

     
  • 3.41, Аноним (41), 15:45, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас нет, потом будет. Разработчики поисковой системы представили браузер. Для чего еще он может быть им нужен? Подумай головкой.
     
     
  • 4.44, пэпэ (?), 16:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты точно в курсе, о чем говоришь? Они зарабатывают на подписках. Вместо головки - попробуй думать головой.
     
     
  • 5.46, Анонимище (?), 16:20, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты точно в курсе, о чем говоришь? Они зарабатывают на подписках.

    Кашу маслом не испортишь. Зачем зарабатывать денег только с подписок, когда можно в дополнением к подпискам втихую собирать пользовательские данные и продавать их? Я конечно ничего не утверждаю, может они там де-факто все кристально честные, но то что у них уже есть один источник дохода это еще не гарантия

     
  • 2.36, LaunchWiskey (ok), 14:18, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них вроде бы другая модель - они понимают, что от того пирога остались лишь зачерствелые крошки, да и к тем не пробиться из-за нескольких толстяков, плотно окруживших стол. Поэтому пытаются испечь свой собственный, где доход обеспечивает лично клиент -  настоящими деньгами и прямо сейчас, а они его за это вылизывают со всех сторон и предоставляют максимально комфортный и приватный сервис, без рекламы, сбора данных, телеметрий и прочих шалостей. Конечно этот пирог будет значительно меньше, зато ненадкусанный. Посмотрим, насколько у них получится и найдётся ли в мире достаточно желающих платить за сервис. Я пробовал их поисковик - мне понравилось. Была бы цена пониже в районе $5 за unlimited, наверное купил бы подписку, а так пока хватает DuckDuckGo + Safari + Wipr2
     
     
  • 3.38, пэпэ (?), 14:49, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишут, что у них 50к активных пользователей - нормально даже если считать, что анлим юзают только треть.
     

  • 1.31, Геймер (?), 13:45, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Исходный код и лицензия какие?
     
     
  • 2.43, GG (ok), 15:51, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакие и All rights reserved
     

  • 1.32, АнонимАдольф (?), 13:59, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хиндутва йобанная!
     
  • 1.39, Аноним (-), 15:05, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >примечателен блокированием по умолчанию рекламы и кода для отслеживания перемещений, отсутствием сбора и отправки телеметрии

    Стоп! Давай сначала, какая у неё лицензия?

     
     
  • 2.58, Васян (?), 17:15, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, как обычно - телескопическо-телеметрическая... :)
     

  • 1.47, Аноним (47), 16:29, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.51, Bob (??), 17:03, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер умеет то, что с аддонами умели лохматый firefox 3 или opera presto с коробки, хм...

    Единственная "киллер фича" - платный поисковик с коробки...

     
     
  • 2.63, Аноним (63), 17:49, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из коробки, русисты )
     

  • 1.61, Аноним (61), 17:42, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую на macos.
    Отличный браузер со встроеннным блокировщиком.
    Не тормозит и не лагает - как послендие версии safari )))
     
  • 1.62, Аноним (63), 17:48, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.65, Аноним (64), 17:50, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все повторяется, а эти альтернативные браузеры потом никто не помнит. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41112
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру