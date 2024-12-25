Первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser

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|2.5, Жироватт (ok), 11:05, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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От чего угодно, этому баззворду как баззворду уже не одно столетие
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|1.4, Жироватт (ok), 11:05, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слава e-lynx не даёт покоя?
Или у нас тут программа "для локальных html-справок"?
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|3.51, Аноним (51), 12:44, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> конкуренции
ну, с lynx/links/elinks/dillo/arachne по ненужности конкурировать сложно, но это сможет, уверен.
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|4.43, Аноним (43), 12:33, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бэтмэн, которому всё по силам! Там в его творении SDE куча багов, а он всё новые и новые идеи выбрасывает, и кидается их имплементить!
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|1.10, Ананий (?), 11:22, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем понял как они собрались обходится без жабоскрипта. Ничего же работать не будет. Простейшие формы, каптчи, море всего.
ЦСС тоже теперь не такое простое как десять лет назад. Там и анимации и куча всякой пежни, ради которой использовался jQuery и иже с ними.
Ну и последняя картинка как раз показывает насколько все прекрасно.
Я понимаю еще Dillo - тот и не пытается рыпаться и вполне подходит для чтения простенькой документации и наверно даже старые вебморды к старым роутерам осилит.
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|2.15, Аноним (15), 11:37, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Локальными юзерскриптами в проксюшке. Одним лёгким движением любой утяжелённый фронт под ютуб становится invidious, фронтенд твиттера - nitter и так далее. Безо всяких прокси-опрашивальщиков кроме самого браузера.
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|3.42, Аноним (42), 12:32, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже не надейтесь на "локально" . Сайты будут обрабатываться на сервере , а локально только читать . Всё ваше станет нашим .
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|2.33, Аноним (16), 12:07, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так много сайтов и не надо.
lkml.org, news.ycombinator.com, lwn.net и так много времени отнимают.
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|3.58, Аноним (43), 12:54, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что оно никогда не сможет конкурировать с Chrome/Firefox.
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|4.67, Аноним (16), 13:12, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкурировать особо и не придется, ибо ниши разные, так как Chrome/Firefox - это не столько браузеры, сколько bloatware для показа рекламы. К тому же их движки написаны на С/С++, что для такого ПО как браузер абсолютно неприемлемо в 2025 году.
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|1.18, th3m3 (ok), 11:40, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>принципиально не поддерживает выполнение JavaScript
Наконец-то пошёл тренд на сайты без js или минимум его.
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|2.31, Аноним (31), 12:05, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наконец-то пошёл тренд
Куда пошел? Извините (с)
Тренд на одном примере маргинальной поделки? Как-то жирновато)
Да и тренд задают те, кто сайты делают.
А у юзверей есть выбор - или открывать этот сайт или нет.
У браузеров и "браузеров" тоже: просто пишешь ʼнаш браузер не открывает gmail, мордокнижку и даже ютубʼ, а потом смотришь как 99% пользователей отправляет его в мусорку.
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|3.35, th3m3 (ok), 12:14, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Релиз данного браузера, только укрепляет тренд и посылает дальше сигнал, что хватит писать всякие деpьмосайты на js, которые весят сотни мегабайт и тормозят, даже на мощном железе.
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|4.50, Аноним (43), 12:41, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешно. Вот так прод и откажется от JS. Да все наоборот будут пихать JS в разы больше, чем сейчас!
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|5.75, th3m3 (ok), 13:53, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Смешно. Вот так прод и откажется от JS. Да все наоборот будут
> пихать JS в разы больше, чем сейчас!
Да где? HTMX неплохо урежет пыл ;)
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|4.62, Робин Колинсон (?), 13:02, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>посылает дальше сигнал
Нет. Ваш телефон испорчен постмаркетью ось или чем-то подобным, он ничего никуда не посылает.
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|3.72, Аноним (16), 13:43, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тренд на избавление от тормозной скриптоты уже давно идет. Go/mojo вместо python, crystal/rust вместо ruby и т.д.
Причина в том, что закон Мура перестал работать, поэтому снова стала актуальна оптимизация. А еще добавляется тренд на экономию электроэнергии, поэтому и компиляция должна быть максимально быстрой.
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|1.20, Аноним (20), 11:41, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чём смысл бразера без javascript если всё равно должна работать прослойка FixProxy и читать и обрабатывать этот же javascript?
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|1.24, нитгитлистер (?), 11:44, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а оно вообще будет работать с маркетплейсами с видеохостингами? ну лиха беда начала, посмотрим может через пару лте получится что-то адекватное
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|1.25, Аноним (16), 11:48, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для обработки капчи и JavaScript-компонентов, таких как проверки CloudFlare, без которых невозможен вход на некоторые сайты, планируют подготовить прослойку на базе фреймворка CEF (Chromium Embedded Framework)
Вот тут-то и полезло bloatware.
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|2.60, Аноним (43), 12:58, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В современном мире невозможно жить без bloatware. Ну разве что протокол telnet - не bloatware.
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|1.26, kravich (ok), 11:49, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для работы с сайтами, завязанными на JavaScript, в FixBrowser задействована прослойка FixProxy, на лету преобразующая подобные сайты в представление, c которым можно работать без JavaScript.
Ого, Opera Mini!
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|1.30, Аноним (-), 12:02, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, можно использовать универсальные fix-обработчики для
> сайтов на базе движка WordPress и форумов на платформе Disqus.
Это получается чтобы пользоваться сайтом, нужно самому дописать весь недостающий JS? Уровень прдлинга выходит на новый уровень!
> Реализацию браузерного движка удалось существенно упростить, так как
> FixBrowser выполняет только первичную отрисовку и не поддерживает
> динамическое обновление содержимого.
"А чё, так можно было что ли!?" (с)
Вообще забавно, что оно даже не может нормально отобразить "сайт для нердов". Наверное уровень нердистости недостаточен))
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|2.52, Аноним (55), 12:45, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайт для нердов перестал быть таковым 20 лет назад и превратился леворадикальную клоаку. Кстати Опеннет идёт по его следам.
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|1.32, Аноним (32), 12:05, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> FixScript встраивается в код на Си, а для сборки используется компилятор
старый хакер одобряет!
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|1.36, Аноним (36), 12:19, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> For example the HTTP code has no implementation of features that can be used for tracking (such as ETags).
Рукалицо.жпг
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|1.38, Аноним (42), 12:23, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть , судя по описанию на сайте , это опера мини для десктопов . Какой хлам нужно иметь , что бы мириться с таким "недо" ... Вопрос риторический .
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|1.39, Афроним (?), 12:25, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продвинутый браузер,еще бы прикрутить просмотр видосиков и норм. Нет никакого куте только божественный ГТК. Местные формашлепы так не умеют.
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|2.45, Аноним (16), 12:34, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже то, что в основе используется язык программирования с автоматическим управлением памятью, является огромным преимуществом для браузера.
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|1.44, Аноним (44), 12:34, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В 25 году писать браузер с нуля это надо быть...Особым человеком. Посмотрю через годик что с ним.
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|2.48, Аноним (16), 12:38, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сейчас ни одного нормального браузера нет. Браузеры с движком на С/С++ - это тупиковый путь.
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|2.54, Аноним (43), 12:46, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посмотрю через годик что с ним.
Ни через годик, ни через 15, не будет альтернатив хромому. УРА!
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|1.53, Аноним (53), 12:46, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы не браузер пилил, а клепал корпоративные сайты без жабаскрипта. Уже бы миллионером стал.
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|1.73, Аноним (73), 13:51, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Links чем не "фиксбраузер"? Там и графический режим есть, и post отправляются, и кроссплатформа...
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|1.81, Аноним (81), 14:12, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде на днях же была новость про релиз Дилдо
Кажется разраб этой фигни и разраб Дилдо созданы друг для друга
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