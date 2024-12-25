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Первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser

25.12.2024 10:42

Опубликован первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser, рассчитанного на низкое потребление ресурсов и обеспечение конфиденциальности. Браузер развивается с нуля и принципиально не поддерживает выполнение JavaScript, но при этом позволяет работать сайтами, завязанными на JavaScript. Код написан на языках Си и FixScript, и распространяется под лицензией ZLIB. Готовые сборки сформированы для Linux (GTK2) и Windows. Намечено создание сборок для Haiku и macOS 10.6+, а также формирование сборок для Linux, использующих GTK3/4.

Для работы с сайтами, завязанными на JavaScript, в FixBrowser задействована прослойка FixProxy, на лету преобразующая подобные сайты в представление, c которым можно работать без JavaScript. Замена осуществляется как по типовыми шаблонам, так и при помощи fix-обработчиков, учитывающих специфику конкретных сайтов (в комплект включены fix-обработчики для более чем 1200 сайтов). FixProxy развивается в форме отдельного прокси-процесса, не привязанного к FixBrowser и пригодного для использования с другими браузерами.

Отмечается, что для отображения большинства сайтов без JavaScript требуются лишь незначительные изменения. Кроме того, на многих сайтах используются однотипные технологии для динамической генерации контента , что позволяет применять для их отрисовки типовые fix-обработчики. Например, можно использовать универсальные fix-обработчики для сайтов на базе движка WordPress и форумов на платформе Disqus. Возможно создание обработчиков и для сайтов динамически отрисовывающих контент - например, для вывода списка комментариев, изначально загружаемых динамически при помощи JavaScript, fix-обработчик напрямую загружает данные в формате JSON и своими силами формирует HTML на их основе.

Для обработки капчи и JavaScript-компонентов, таких как проверки CloudFlare, без которых невозможен вход на некоторые сайты, планируют подготовить прослойку на базе фреймворка CEF (Chromium Embedded Framework), которая сможет выборочно выполнять только необходимый JavaScript-код. Прослойка для JavaScript будет реализована в виде отдельного сервиса (можно запустить как на своей системе, так воспользоваться общедоступным облачным сервисом).

Для блокировки отслеживания активности пользователя загрузка ресурсов со сторонних хостов запрещена, а для разрешения загрузки изображений через сети доставки контента применяются белые списки. Имеется поддержка HTTPS. Возможно подключение расширений, написанных на языке FixScript.

Проект развивает Мартин Дворжак (Martin Dvorak) из Чехии, в своё время создавший язык программирования FixScript. Большая часть кода FixBrowser написана на языке FixScript, за исключением критичных к производительности операций и базового каркаса. Код на FixScript встраивается в код на Си, а для сборки используется компилятор, поставляемый в одном файле, включающем примерно 27 тысяч строк кода на языке Си (800 Кб). Язык напоминает Си, но использует динамическую типизацию, сборщик мусора и JIT-компиляцию. FixBrowser обеспечивает безопасную работу с памятью и потоками, а также имеет встроенную защиту от целочисленных переполнений.

Реализацию браузерного движка удалось существенно упростить, так как FixBrowser выполняет только первичную отрисовку и не поддерживает динамическое обновление содержимого. После того как страница отображена она больше не меняется, соответственно можно обойтись без таких абстракций как DOM (Document Object Model). В настоящее время работа сосредоточена на создании HTML-парсера, поддерживающего спецификации HTML5. Предложенная в первом тестовом выпуске реализация пока охватывает лишь 30% тестов HTML5. Реализована базовая поддержка CSS.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Web-браузеру Dillo исполнилось 25 лет
  3. OpenNews: Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий
  4. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  5. OpenNews: В прототипе браузера на базе движка Servo появилась поддержка вкладок
  6. OpenNews: Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62465-fixbrowser
Ключевые слова: fixbrowser, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Linux (GTK2)

    :D

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:39, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо было на FLTK https://www.linux.org.ru/news/opensource/17766653
     

  • 1.2, WE (?), 11:03, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    От кого независимый? от эргономики?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:04, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    От здравого смысла
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:05, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От чего угодно, этому баззворду как баззворду уже не одно столетие
     

  • 1.4, Жироватт (ok), 11:05, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава e-lynx не даёт покоя?
    Или у нас тут программа "для локальных html-справок"?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:06, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же тебя трясет от конкуренции.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 12:44, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > конкуренции

    ну, с lynx/links/elinks/dillo/arachne по ненужности конкурировать сложно, но это сможет, уверен.

     
  • 3.59, Робин Колинсон (?), 12:58, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От конкуренции дохлого суслика с почившим енотом?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:17, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    GTK2 в глаз попала
     
     
  • 2.37, Аноним (16), 12:20, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подключайтесь к разработке https://www.linux.org.ru/forum/development/17209789
     
     
  • 3.41, FreeStyler (ok), 12:30, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же забил, язык свой делает https://www.linux.org.ru/forum/development/17821398?cid=17821523
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:33, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэтмэн, которому всё по силам! Там в его творении SDE куча багов, а он всё новые и новые идеи выбрасывает, и кидается их имплементить!
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 12:46, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БолгенОС здорового человека?
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:20, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А-а-а-а! Мои глаза, мои глаза! ... за что...???
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:43, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормальный IE6 под Win95. Что не то?
     

  • 1.10, Ананий (?), 11:22, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем понял как они собрались обходится без жабоскрипта. Ничего же работать не будет. Простейшие формы, каптчи, море всего.

    ЦСС тоже теперь не такое простое как десять лет назад. Там и анимации и куча всякой пежни, ради которой использовался jQuery и иже с ними.

    Ну и последняя картинка как раз показывает насколько все прекрасно.

    Я понимаю еще Dillo - тот и не пытается рыпаться и вполне подходит для чтения простенькой документации и наверно даже старые вебморды к старым роутерам осилит.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:37, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Локальными юзерскриптами в проксюшке. Одним лёгким движением любой утяжелённый фронт под ютуб становится invidious, фронтенд твиттера - nitter и так далее. Безо всяких прокси-опрашивальщиков кроме самого браузера.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:32, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не надейтесь на "локально" . Сайты будут обрабатываться на сервере , а локально только читать . Всё ваше станет нашим .
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:35, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию, работает как Opera Mini.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:26, 25/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:28, 25/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Слава Линуксу (?), 11:36, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! Вышел браузер специально для опеннет (и только)
     
     
  • 2.19, Аноним (23), 11:40, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Internet Explorer в Windows вернули по умолчанию?
     
  • 2.33, Аноним (16), 12:07, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так много сайтов и не надо.
    lkml.org, news.ycombinator.com, lwn.net и так много времени отнимают.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:36, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fixsctipt прикольный, все остальное плохо.
     
     
  • 2.34, Аноним (16), 12:10, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему плохо?
     
     
  • 3.58, Аноним (43), 12:54, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что оно никогда не сможет конкурировать с Chrome/Firefox.
     
     
  • 4.67, Аноним (16), 13:12, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкурировать особо и не придется, ибо ниши разные, так как Chrome/Firefox - это не столько браузеры, сколько bloatware для показа рекламы. К тому же их движки написаны на С/С++, что для такого ПО как браузер абсолютно неприемлемо в 2025 году.
     

  • 1.17, Аноним (-), 11:39, 25/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, th3m3 (ok), 11:40, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >принципиально не поддерживает выполнение JavaScript

    Наконец-то пошёл тренд на сайты без js или минимум его.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:05, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наконец-то пошёл тренд

    Куда пошел? Извините (с)

    Тренд на одном примере маргинальной поделки? Как-то жирновато)
    Да и тренд задают те, кто сайты делают.
    А у юзверей есть выбор - или открывать этот сайт или нет.
    У браузеров и "браузеров" тоже: просто пишешь ʼнаш браузер не открывает gmail, мордокнижку и даже ютубʼ, а потом смотришь как 99% пользователей отправляет его в мусорку.

     
     
  • 3.35, th3m3 (ok), 12:14, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Релиз данного браузера, только укрепляет тренд и посылает дальше сигнал, что хватит писать всякие деpьмосайты на js, которые весят сотни мегабайт и тормозят, даже на мощном железе.
     
     
  • 4.50, Аноним (43), 12:41, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно. Вот так прод и откажется от JS. Да все наоборот будут пихать JS в разы больше, чем сейчас!
     
     
  • 5.75, th3m3 (ok), 13:53, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смешно. Вот так прод и откажется от JS. Да все наоборот будут
    > пихать JS в разы больше, чем сейчас!

    Да где? HTMX неплохо урежет пыл ;)

     
  • 4.62, Робин Колинсон (?), 13:02, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >посылает дальше сигнал

    Нет. Ваш телефон испорчен постмаркетью ось или чем-то подобным, он ничего никуда не посылает.

     
  • 3.72, Аноним (16), 13:43, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тренд на избавление от тормозной скриптоты уже давно идет. Go/mojo вместо python, crystal/rust вместо ruby и т.д.
    Причина в том, что закон Мура перестал работать, поэтому снова стала актуальна оптимизация. А еще добавляется тренд на экономию электроэнергии, поэтому и компиляция должна быть максимально быстрой.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:41, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём смысл бразера без javascript если всё равно должна работать прослойка FixProxy и читать и обрабатывать этот же javascript?
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:41, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    даже не запустился на десяточке...
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.22, Любитель Монеточки (?), 11:42, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Браузер от FixPrice
     
  • 1.24, нитгитлистер (?), 11:44, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а оно вообще будет работать  с маркетплейсами с видеохостингами? ну лиха беда начала, посмотрим может через пару лте получится что-то адекватное
     
  • 1.25, Аноним (16), 11:48, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для обработки капчи и JavaScript-компонентов, таких как проверки CloudFlare, без которых невозможен вход на некоторые сайты, планируют подготовить прослойку на базе фреймворка CEF (Chromium Embedded Framework)

    Вот тут-то и полезло bloatware.

     
     
  • 2.60, Аноним (43), 12:58, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном мире невозможно жить без bloatware. Ну разве что протокол telnet - не bloatware.
     
     
  • 3.69, Аноним (16), 13:19, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В современном мире невозможно жить без bloatware.

    Обоснуйте.

     

  • 1.26, kravich (ok), 11:49, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для работы с сайтами, завязанными на JavaScript, в FixBrowser задействована прослойка FixProxy, на лету преобразующая подобные сайты в представление, c которым можно работать без JavaScript.

    Ого, Opera Mini!

     
     
  • 2.28, Аноним (7), 11:50, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера рулит.  
     

  • 1.29, Аноним (-), 11:53, 25/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (-), 12:02, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, можно использовать универсальные fix-обработчики для
    > сайтов на базе движка WordPress и форумов на платформе Disqus.

    Это получается чтобы пользоваться сайтом, нужно самому дописать весь недостающий JS? Уровень прдлинга выходит на новый уровень!

    > Реализацию браузерного движка удалось существенно упростить, так как
    > FixBrowser выполняет только первичную отрисовку и не поддерживает
    > динамическое обновление содержимого.

    "А чё, так можно было что ли!?" (с)

    Вообще забавно, что оно даже не может нормально отобразить "сайт для нердов". Наверное уровень нердистости недостаточен))

     
     
  • 2.52, Аноним (55), 12:45, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт для нердов перестал быть таковым 20 лет назад и превратился леворадикальную клоаку. Кстати Опеннет идёт по его следам.
     

  • 1.32, Аноним (32), 12:05, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > FixScript встраивается в код на Си, а для сборки используется компилятор

    старый хакер одобряет!

     
  • 1.36, Аноним (36), 12:19, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > For example the HTTP code has no implementation of features that can be used for tracking (such as ETags).

    Рукалицо.жпг

     
  • 1.38, Аноним (42), 12:23, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть , судя по описанию на сайте , это опера мини для десктопов . Какой хлам нужно иметь , что бы мириться с таким "недо" ... Вопрос риторический .
     
  • 1.39, Афроним (?), 12:25, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продвинутый браузер,еще бы прикрутить просмотр видосиков и норм. Нет никакого куте только божественный ГТК. Местные формашлепы так не умеют.
     
  • 1.40, Аноним (43), 12:27, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько круче и фичастее это, чем великий NetSurf?
     
     
  • 2.45, Аноним (16), 12:34, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже то, что в основе используется язык программирования с автоматическим управлением памятью, является огромным преимуществом для браузера.
     

  • 1.44, Аноним (44), 12:34, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 25 году писать браузер с нуля это надо быть...Особым человеком. Посмотрю через годик что с ним.
     
     
  • 2.48, Аноним (16), 12:38, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сейчас ни одного нормального браузера нет. Браузеры с движком на С/С++ - это тупиковый путь.
     
  • 2.54, Аноним (43), 12:46, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотрю через годик что с ним.

    Ни через годик, ни через 15, не будет альтернатив хромому. УРА!

     

  • 1.47, Аноним (47), 12:35, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долой javascript с компьютера пользователя!
     

  • 1.53, Аноним (53), 12:46, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы не браузер пилил, а клепал корпоративные сайты без жабаскрипта. Уже бы миллионером стал.
     
     
  • 2.56, Аноним (43), 12:47, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому нужны корпоративные сайты без жабаскрипта?
    Без JS уже есть даже CMS от Столярова:
    http://thalassa.croco.net/
    Но оно никому не нужно.
     

  • 1.61, Аноним (61), 13:02, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Резюме шлагбаум бамбарбия кергуду.
     
  • 1.63, Робин Колинсон (?), 13:05, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где взять такую тему как на скрине?
     
  • 1.73, Аноним (73), 13:51, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Links чем не "фиксбраузер"? Там и графический режим есть, и post отправляются, и кроссплатформа...
     
  • 1.81, Аноним (81), 14:12, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде на днях же была новость про релиз Дилдо
    Кажется разраб этой фигни и разраб Дилдо созданы друг для друга
     

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