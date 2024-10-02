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Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий

02.10.2024 22:31

30 сентября браузер Ladybird опередил движок Servo по числу успешно пройдённых тестов из набора web-platform-tests, определяющих совместимость с эталонной web-платформой. В частности, Servo успешно проходит 1303211 проверок, Ladybird - 1518672, Firefox 131 - 1805845, Safari 204dev - 1812433, Chromium 131 - 1862747. Тесты web-platform-tests формируются в рамках инициативы Interop, продвигаемой совместно компаниями Google, Mozilla, Apple, Microsoft, Bocoup и Igalia, и нацеленной на проверку уровня реализации web-технологий в браузерах и выявление расхождений, влияющих на внешний вид и поведение при обработке сайтов.

Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой Safari. Изначально проект был создан как приложение для операционной системы SerenityOS, но летом этого года был выделен в отдельный проект и получил пожертвование в 1 млн. долларов. Браузер написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Проектом развиваются собственный движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS и сопутствующие библиотеки.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развиваются браузеры ServoShell и Verso.

  1. Главная ссылка к новости (https://wpt.fyi/results/?produ...)
  2. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  3. OpenNews: Лидер SerenityOS сложил с себя полномочия и основал форк браузера Ladybird
  4. OpenNews: Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub
  5. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
  6. OpenNews: В прототипе браузера на базе движка Servo появилась поддержка вкладок
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61970-ladybird
Ключевые слова: ladybird, servo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Герострат (?), 22:45, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почти два миллиона тестов на поддержку технологии, жесть
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:58, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почти два миллиона тестов на поддержку технологии, жесть

    Это не технология, это реконструкция пирамиды Хеопса - из костылей, подпорок, палок и резко пахнущей коричневой субстанции (но вот - стоит, почти не падает и даже издалека выглядит почти как настоящая!).

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство из них - тупо прогон циклов.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вместо циклов надо делать отдельные тесты или что?
     
     
  • 4.20, Аноним (10), 23:38, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ручной работы не так много как кажется. Но много.
     
     
  • 5.24, Antrapogenesis (?), 23:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ручной работы не так много как кажется. Но много.

    Воскликнул Дарвин

     
  • 2.13, Аноним (14), 23:15, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел в одного запил двиг на сипипи лучше чем серво. Вывод очевиден.  
     
     
  • 3.22, 12yoexpert (ok), 23:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ему часом не за закапывание конкурента посредством перевода на swift денег занесли?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свифт нужной версии ещё не готов. Но скоро будет. И начнется десятилетие переписывания.
     

  • 1.4, Аноним (25), 22:47, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Палю жёсткий инсайд только это секрет. Если верстать сайты только под Ladybird то они точно так же откроются во всех других браузерах. Итак веб станет лучше. Я все свои сайты адаптировал/проверил под Ladybird я молодец.  
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:10, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде как в винде только с WSL2 работает, под Андроид - не работает.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:22, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни оффтопик, ни андроид сейчас не в приоритете.

    Портануть когда оно будет живым - это ОК. Распылять усилия сейчас, когда девелоперы пользуются только Linux и macOS - не ОК.

     

  • 1.15, Аноним (15), 23:19, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, больше движков хороших и разных. Нет монополии Blink!
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:20, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И не слова про swift, как так
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:30, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >И не слова про swift, как так

    с ошибками пиши - в словарь не смотри

     
  • 1.19, 12yoexpert (ok), 23:35, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    напомним, что движок находится на гитхабе, который принадлежит майкрософт, спонсировался челом, который продал гитхаб майкрософт, а разрабочик работал в нокиа, которую купил майкрософт

    даже не знаю, что случится с ladybird

    видимо, майки не осилили ишака, не осилили хромиум, зато осилят заставить василиев пилить для них браузер бесплатно

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:38, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже не знаю, что случится с ladybird

    А что с ним случится? Перейдет на swift, к-й разрабатывает Apple?

     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 23:41, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или умрёт так, или посредством поглощения майками, варианта всего два
     

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