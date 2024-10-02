Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий

30 сентября браузер Ladybird опередил движок Servo по числу успешно пройдённых тестов из набора web-platform-tests, определяющих совместимость с эталонной web-платформой. В частности, Servo успешно проходит 1303211 проверок, Ladybird - 1518672, Firefox 131 - 1805845, Safari 204dev - 1812433, Chromium 131 - 1862747. Тесты web-platform-tests формируются в рамках инициативы Interop, продвигаемой совместно компаниями Google, Mozilla, Apple, Microsoft, Bocoup и Igalia, и нацеленной на проверку уровня реализации web-технологий в браузерах и выявление расхождений, влияющих на внешний вид и поведение при обработке сайтов.

Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой Safari. Изначально проект был создан как приложение для операционной системы SerenityOS, но летом этого года был выделен в отдельный проект и получил пожертвование в 1 млн. долларов. Браузер написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Проектом развиваются собственный движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS и сопутствующие библиотеки.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развиваются браузеры ServoShell и Verso.



