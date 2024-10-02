Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий

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|2.7, Аноним (7), 22:58, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почти два миллиона тестов на поддержку технологии, жесть
Это не технология, это реконструкция пирамиды Хеопса - из костылей, подпорок, палок и резко пахнущей коричневой субстанции (но вот - стоит, почти не падает и даже издалека выглядит почти как настоящая!).
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|2.13, Аноним (14), 23:15, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел в одного запил двиг на сипипи лучше чем серво. Вывод очевиден.
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|3.22, 12yoexpert (ok), 23:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ему часом не за закапывание конкурента посредством перевода на swift денег занесли?
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|4.25, Аноним (25), 23:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свифт нужной версии ещё не готов. Но скоро будет. И начнется десятилетие переписывания.
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|1.4, Аноним (25), 22:47, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Палю жёсткий инсайд только это секрет. Если верстать сайты только под Ladybird то они точно так же откроются во всех других браузерах. Итак веб станет лучше. Я все свои сайты адаптировал/проверил под Ladybird я молодец.
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|2.17, Аноним (17), 23:22, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни оффтопик, ни андроид сейчас не в приоритете.
Портануть когда оно будет живым - это ОК. Распылять усилия сейчас, когда девелоперы пользуются только Linux и macOS - не ОК.
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|1.19, 12yoexpert (ok), 23:35, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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напомним, что движок находится на гитхабе, который принадлежит майкрософт, спонсировался челом, который продал гитхаб майкрософт, а разрабочик работал в нокиа, которую купил майкрософт
даже не знаю, что случится с ladybird
видимо, майки не осилили ишака, не осилили хромиум, зато осилят заставить василиев пилить для них браузер бесплатно
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|2.21, Аноним (21), 23:38, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> даже не знаю, что случится с ladybird
А что с ним случится? Перейдет на swift, к-й разрабатывает Apple?
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