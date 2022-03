Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:05, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В смысле, наверное, будет идти в сторону унификации по тем вещам, по которым на данный момент ничего нет. Например, кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах. В лисе и тем более осле там максимум можно цвет поменять. Конечно, этот пример высосан из пальца, но тем не менее таких моментов в вебе полно. Достаточно зайти на https://caniuse.com/ и увидеть, сколько там поддерживается польностью в одних браузерах и частично или вообще не поддерживается в других. А так да, один движок, одна компания, один язык. Всё как дядя Адя завещал.

Аноним ( 13 ), 15:32, 04/03/2022
>кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах. Унификация должна идти в сторону запрета кастомизации скроллбара во всех браузерах! Это элемент интерфейса браузера, я не хочу чтобы большая фантазия дизингера мешала мне тыкать по скроллу.

Аноним ( 18 ), 16:05, 04/03/2022
> кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах. В хромиум-подобных? Системный скроллбар? Это в каком браузере? У меня ни один иъ не подцепляет системную тему для скроллбара, ЧЯНТД?

YetAnotherOnanym ( ok ), 16:26, 04/03/2022
За кастомизированный скроллбар, когда приходится ловить мышкой ниточку, чтобы она развернулась в полоску - надо руки отрубать.

Vacu923ek ( ok ), 17:03, 04/03/2022
Есть наказание получше! Пусть они работают в 10-ке с 256МБ памяти и 7-дюймовым монитором.

YetAnotherOnanym ( ok ), 17:50, 04/03/2022
> Есть наказание получше! Пусть они работают в 10-ке с 256МБ памяти и

> 7-дюймовым монитором. С тачпадом ))

Аноним ( 13 ), 17:52, 04/03/2022
640K ought to be enough for anybody