Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами

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|3.13, Аноним (13), 15:35, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эх вот дали бы мне исходники движка престо этх вот я бы ничего.
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|6.52, Аноним (-), 18:01, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем тебе движок, пофапать и стереть? пофапай и сотри любой другой файл )
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|4.34, Аноним (34), 16:56, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он утекал же. Все исходники, со сборочными скриптами. Другое дело, что это ворованный код и легально разработкой заниматься нельзя.
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|2.37, Vacu923ek (ok), 17:04, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Срать на этот "движок" - все на единый СТАНДАРТ! И я не про HTML, он протух уже давно.
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|2.5, Аноним (5), 15:05, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле, наверное, будет идти в сторону унификации по тем вещам, по которым на данный момент ничего нет.
Например, кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах. В лисе и тем более осле там максимум можно цвет поменять.
Конечно, этот пример высосан из пальца, но тем не менее таких моментов в вебе полно. Достаточно зайти на https://caniuse.com/ и увидеть, сколько там поддерживается польностью в одних браузерах и частично или вообще не поддерживается в других.
А так да, один движок, одна компания, один язык. Всё как дядя Адя завещал.
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|3.10, Аноним (13), 15:32, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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>кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах.
Унификация должна идти в сторону запрета кастомизации скроллбара во всех браузерах! Это элемент интерфейса браузера, я не хочу чтобы большая фантазия дизингера мешала мне тыкать по скроллу.
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|3.18, Аноним (18), 16:05, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кастомизировать системный скроллбар для сайтов полноценно можно как душе угодно только в хромиум-подобных браузерах.
В хромиум-подобных? Системный скроллбар? Это в каком браузере? У меня ни один иъ не подцепляет системную тему для скроллбара, ЧЯНТД?
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|3.29, YetAnotherOnanym (ok), 16:26, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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За кастомизированный скроллбар, когда приходится ловить мышкой ниточку, чтобы она развернулась в полоску - надо руки отрубать.
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|4.36, Vacu923ek (ok), 17:03, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть наказание получше! Пусть они работают в 10-ке с 256МБ памяти и 7-дюймовым монитором.
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|5.49, YetAnotherOnanym (ok), 17:50, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть наказание получше! Пусть они работают в 10-ке с 256МБ памяти и
> 7-дюймовым монитором.
С тачпадом ))
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|1.4, Аноним (5), 15:03, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Было бы ещё неплохо, если бы банки, например, и другие корпоративные пользователи отказались полностью от использование IE -- это точно бы фронтендерам облегчило работу.
Конечно, это не сильно бы уменьшило концентрацию говнокода или размеры итоговых бандлов.
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|2.12, Аноним (13), 15:34, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня на куски рвет когда какая-нибудь контора требует ишака, а его уже нет в десятке. И мучайся как хочешь, ставь всякие яндекс браузера с плагинами которые не понятно как работают.
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|3.16, ryoken (ok), 15:44, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть же. На только при запуске вопит, что поддержа кончится 22 июня (вот же выбрали число).
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|3.42, Аноним (42), 17:30, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> контора требует ишака
> в десятке.
Я обычно посылаю нах такие конторы. И дело даже не столько в ишаке.
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|1.6, user90 (?), 15:17, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Основная ценность в браузере нынче вовсе не движок, а экстеншены - блокировщики левых скриптов, "корректоры" выдачи поисковиков и пр.
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|2.32, КО (?), 16:50, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот гугл и пытается выбросить всю эту шелупонь
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|1.7, Аноним (7), 15:18, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Был статичесикй HTML, не было рекламы, попапов, слежки, торговли - теперь нужна совместимость браузеров что бы все это правильно работало с поддержкой javascript.
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|1.8, Аноним (8), 15:20, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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У Firefox прогресс наоборот минимальный среди всех, просто, как аутсайдеру, ему уже приходилось обеспечивать совместимость, поэтому был задел.
Если сравнить Stable и Dev, то у Firefox +5%, Chrome +10%, Safari +23%. Скоро лиса займёт законное последнее место и здесь.
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|2.14, Аноним (14), 15:35, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фф просто сливают давно и упорно, если бы Могилла не лицемерила и хоть немного заботилась о том, что декларирует, всё бы в порядке было. Хотя кого набрали в сотрудники, то и имеют.
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|3.21, keydon (ok), 16:07, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мозилле и не нужно чтобы было в порядке. Не удивлюсь, если за уменьшение доли браузера руководителям еще гугл и приплачивает.
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|2.33, Аноним (33), 16:53, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адепт 146% ? :) Всё считается от полного соблюдения стандартов . Фокс всегда стремился к точному выполнению , а хромого швыряло как алкаша .
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|2.58, Аноним (-), 18:34, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> просто, как аутсайдеру, ему уже приходилось обеспечивать совместимость
Опеннетный онализ - бессмысленный и беспощадный (Подсказка: хром вышел в 2008)
> Скоро лиса займёт законное последнее место и здесь.
Это согласно какому закону? Гугловскому "в нашем интернете должен быть только один браузер - наш!"?
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|2.26, Ordu (ok), 16:20, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стандарты, как и положено стандартам, отстают от практик. Стандарты пишутся по практикам, а не наоборот.
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|3.54, Аноним (54), 18:09, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут всё наоборот. Понапечатили бешеным принтером стандартов, что практики не успевают и избирательно применяют, как могут и как хотят.
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|2.28, гугель (?), 16:23, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я теперь новый стандарт!
(чтобы в очередной раз напомнить об этом неудачникам-3% - я их, вообще говоря, и собирал)
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|2.31, Аноним (33), 16:47, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так соглашение именно об их строгом соблюдении , а не нынешнем "что хочу - то и ворочу" .
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|1.15, Аноним (15), 15:36, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Тесты составлены на основе отзывов web-разработчиков и жалоб пользователей на расхождение в поведении браузеров.
межбраузерная магическая шпаклёвка ?
близко к теме, помню статью на хабре про неподёмную сложность веб-стандартов ... а вот и она:
Разработчик оценил сложность современных браузеров
https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/493018/
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|1.17, th3m3 (ok), 15:53, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сегодня IE современности - это Safari. Именно там чаще всего, что-то будет работать не так, как в других браузерах.
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|2.24, Аноним (18), 16:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, IE современности всё же Chrome. Именно его "требуют" сУрьёзные сайты и именно с оглядкой на него верстают энтерпрайзные дизайнеры. Используешь что-то кроме хромого? Иди лесом!
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|3.30, JavaScript (??), 16:27, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. IE современности это именно Safari
Ровнок как и IE он не только не соблюдает стандарты, но так же регулярно их бойкотирует. Множество современных спецификаций, которые будут работать и в Chromium и в Firefox - не будут работать в Safari.
По статитстике caniuse - Safari находится на последнем месте по количеству имплементированных спецификаций.
При этом доля Safari так же относительна, как доля IE в нулевые - когда отказаться от его поддержки нельзя, а поддерживать сплошная боль. Доля Safari - 12%
Никаких проблем с поддержкой Chromium-based и Firefox у разработчиков нет. Все проблемы возникающие в вебе возникают только с платформой маков.
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|1.35, Vacu923ek (ok), 16:59, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> не исчерпывающими инструкциями в спецификациях (3 теста)
ШТА?!?!? Да ВСЯ спецификация html/css - сплошное "не исчерпывающими"! Этот кавардак давно пора менять, он себя изжил ещё на стадии HTML 3.0; Выкиньте этот мусор и возьмите WPF.
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|1.38, Ingener (??), 17:10, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну что же, западные партнеры делают правильно, нужна такая совместимость, конечно ! Только вот ..... делать это дело надо было 20 лет назад... когда браузеры начали плодить свои css prefixes... Ну а так все хорошо, прекрасная маркиза.
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|1.41, Гнъ Анонимъ (?), 17:27, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хотѣлось бы, да. Что-то въ дѣлахъ Интернета всё меньше слышу о Консорціумѣ Всемірной Паутины, онъ что, не работаетъ больше? А то вѣдь стандарты-то вродѣ принимаетъ этотъ самый W3C
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|2.46, Аноним (33), 17:36, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает . Но слишком долго на него плевали - стали слюной захлёбываться .
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|1.48, Kuromi (ok), 17:49, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если они хотят совместимости, то Гуглу для начала надо начать массового удалять поддержку -webkit- префиксов, чем они кстати недавно начали заниматься по мелочи. А то доходит до смешного, что эти "тестовые" префиксы уже за стандарт идут и той же Мозилле приходилось местами вводить "тихую" их поддержку.
Сама Мозилла кстати в свое время, в ответ на происходящее, массово перевела накопившееся -moz- в безпрефиксные.
Еще Гуглу неплохо бы перестать продвигать доморощенные и нужные явно им одним выдумки в качестве стандарта.
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|1.55, Аноним (55), 18:13, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> составлены на основе отзывов web-разработчиков
Вот меньше всего кого слушать - этих. У них бы фичу наляпать, а нужна-то полезная функциональность. :(((
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|1.59, MT (ok), 18:38, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глядишь, в Chromium появится поддержка 'position: sticky' для 'THEAD', авторасстановки переносов ('hyphens: auto') в русскоязычных текстах и проч., что в Firefox давно есть.
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|2.60, MT (ok), 18:40, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веб-разработчику Opennet’а: заменять backtick’и на одинарные code-кавычки — это сильно. ;-)
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|1.63, Аноним (63), 19:04, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже давно говорил, что браузеры давно уже нужно выкинуть на помойку. Что нам по сути нужно? Вэб приложение? Смысл делить его на мелкие кусочки? Бэкэнд там, фронтэнд тут. Все на разных языках. HTML, PHP, JavaScript. Нужен нам весь этот зоопарк? Давайте просто запилим полу-толстый клиент для вэб приложений. Проблема решена.
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|1.66, Sindzicat (?), 20:01, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заголовок: «Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами».
В тексте статьи: 18 тестов.
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|1.68, Аноним (68), 20:30, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все ребята сайт gentoo не работает в Москве с 20.00.Репы если отключат будет обидно придется переходить на другой линукс.
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