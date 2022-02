"Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность"

2.82 , пейсбук ( ? ), 12:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наши сервера - прекрасно работают. Это мазильная подстановка еще не заработала - а данные ваши успешно отсылаются и в бигдейту складируются. Мы потом - оптом вывозим. > А пользователи, выходит, — бараны пока, к сожалению, да, получается только стричь. Но мы уже работаем над тем, чтобы они стали котлетами и отбивными. Китайские товарищи уже давно показали нам, как надо.

И кожу - на барабан! У нас безотходное производство, ничего не пропадет.

2.121 , Аноним ( - ), 14:46, 11/02/2022
Покажи что он собирает и куда передаёт, в твоих ссылках ничего конкретного об этом не указано. При дискуссии с Торином ты проигнорировал выше указанный вопрос и в конце сказал что его поведение оскорбительно[1]. [1] https://github.com/arkenfox/user.js/issues/1361

3.128 , timur.davletshin ( ok ), 15:07, 11/02/2022
> Покажи что он собирает и куда передаёт, в твоих ссылках ничего конкретного

> об этом не указано. Открой патч, там всё есть, я даже строки указал. Твой Торин (или кто он там) отказался считать, что подобная активность по впихиванию рекламы требует блокировки. Я прямо указано на нелогичность такого решения. Что ему ещё нужно указать в добавок к выдержкам кода и к официально заявленному "A service to provide address bar suggestions to Firefox. Some of this content comes from third parties"... — ну я даже не знаю 😄

4.129 , Аноним ( - ), 15:27, 11/02/2022
Ты не указываешь какая информация передаётся и почему это нарушает аспекты его user.js шаблона чтобы это отключать. 331-392 строки не указывают на то какая конкретно информация отправляется, это обычные предложения в адресной строке, не более чем визуальная особенность. Покажи строки где указывается какая конкретно информация отправляется, и почему это нарушает конфиденциальность. 

5.130 , timur.davletshin ( ok ), 15:31, 11/02/2022
> Ты не указываешь какая информация передаётся и почему это нарушает аспекты его

> user.js шаблона чтобы это отключать. 331-392 строки не указывают на то

> какая конкретно информация отправляется, это обычные предложения в адресной строке, не

> более чем визуальная особенность. Покажи строки где указывается какая конкретно информация

> отправляется, и почему это нарушает конфиденциальность. 

"async _fetchMerinoSuggestion(searchString)" из файла /browser/components/urlbar/UrlbarProviderQuickSuggest, где "searchString" — это строка данных, которую ты вводишь в адресную строку браузера, она передаётся на сторонний сервер. Что ещё тебе не понятно? Что?! Если рекламный контент в выпадающей строке для тебя всего "не более чем визуальная особенность", то кушай ложкой, что дают. А я выпилю её.

6.133 , Аноним ( - ), 15:41, 11/02/2022
browser.urlbar.merino.enabled уже отключён по умолчанию в его user.js[1]. browser.urlbar.merino.enabled зависит от browser.urlbar.suggest.quicksuggest.sponsored[2], который как указано в[1] уже отключен.

[1] https://github.com/arkenfox/user.js/blob/master/user.js#L356

[2] https://searchfox.org/mozilla-central/source/browser/components/urlbar/UrlbarP

[2] https://searchfox.org/mozilla-central/source/browser/components/urlbar/UrlbarP

7.134 , timur.davletshin ( ok ), 15:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > browser.urlbar.merino.enabled зависит от browser.urlbar.suggest.quicksuggest.sponsored Мне интересно, а как вы трактуете вот это... if (

UrlbarPrefs.get("merinoEnabled") &&

UrlbarPrefs.get("quicksuggest.dataCollection.enabled") &&

queryContext.allowRemoteResults()

) ? Т.е. реальное разрешение зависит от статуса "merino" и "dataCollection.enabled", так?

8.145 , Аноним ( - ), 16:08, 11/02/2022
Он добавляет информацию в предложения адресной строки, а не собирает телеметрию

9.151 , timur.davletshin ( ok ), 16:10, 11/02/2022
Милый, вот именно ЭТО нам и не нужно Это не визуальная особенность что вообще

10.154 , Аноним ( - ), 16:15, 11/02/2022
А к чему претензия к нему заключалась 3 указывает на то что он просит проверя...

11.159 , timur.davletshin ( ok ), 16:22, 11/02/2022
Простите, вы там напару не злоупотребляете Он мне приписывал слова о том, что U...

12.161 , Аноним ( - ), 16:25, 11/02/2022
Куда отсылается Там посылается запрос на выдачу предложения в адресную строку, ...

13.163 , timur.davletshin ( ok ), 16:28, 11/02/2022
Ты ДАЖЕ прочитать не можешь Это твой Торин мне приписывал, как ты слова про кон...

13.170 , timur.davletshin ( ok ), 16:38, 11/02/2022
Неужели мне надо сюда ещё и копипастить комменты из гитхаба Не говорил я такого...

14.184 , Аноним ( - ), 17:24, 11/02/2022 Ты говоришь что он берет пользовательский ввод, т е URL строку c параметром пои...

15.185 , Аноним ( - ), 17:34, 11/02/2022
На самом деле серверная часть тоже Merino интегрируется как часть поисковых пре...

16.186 , Аноним ( - ), 17:35, 11/02/2022
добавит...

15.188 , Аноним ( - ), 17:36, 11/02/2022
В виде аргумента в параметре На самом деле он не активен по ранее изложенным ...

15.189 , timur.davletshin ( ok ), 17:46, 11/02/2022
Ты в глаза завязывай долбиться Я тебе ещё раз говорю, что не надо мне приписыва...

16.193 , Аноним ( - ), 18:21, 11/02/2022
it takes user input 1 It takes user input from Firefox address bar and sugge...

17.194 , Аноним ( - ), 18:23, 11/02/2022 Или же в ветке на опеннете Тоже не вижу ...

18.197 , timur.davletshin ( ok ), 18:29, 11/02/2022
Завязывай долбить, в оригинальном сообщении это ...

17.195 , timur.davletshin ( ok ), 18:26, 11/02/2022
I didn t say URL, I said address bar input I recommend you to follow your ow...

18.198 , Аноним ( - ), 18:33, 11/02/2022
Что ты имеешь в виду под adress bar input Я ввожу в адресную строку слова для...

19.200 , Аноним ( - ), 18:35, 11/02/2022
Также что ты подразумеваешь под Server-closed в issue ветке ...

20.205 , timur.davletshin ( ok ), 18:42, 11/02/2022
Ничего, абсолютно ничего ...

19.202 , timur.davletshin ( ok ), 18:41, 11/02/2022
Ты извини, но я выше написал, что я функцию парсинга ввода в адресную строку не ...

20.207 , Аноним ( - ), 18:44, 11/02/2022 Ты выше написал О чём я и написал по поводу JSON лога, я должен верить твоему...

19.209 , timur.davletshin ( ok ), 18:46, 11/02/2022
Я советую тебе начать выполнять свои же советы и заняться уже не препираниями в ...

20.212 , Аноним ( - ), 18:49, 11/02/2022
Ты открыл у его issue ветку, так и не предоставив никаких доказательств того как...

10.157 , Аноним ( - ), 16:20, 11/02/2022
Это уже совсем бред на уровне заговора, предлагаю опять отключить проверку серти...

11.158 , Аноним ( - ), 16:22, 11/02/2022
ETP dFPI ...

11.160 , timur.davletshin ( ok ), 16:24, 11/02/2022
Что ты лепишь вообще Какая теория заговора Вас просто попросили вежливо УДАЛ...

12.164 , Аноним ( - ), 16:28, 11/02/2022 0807 в его шаблоне уже отключает Merino https searchfox org mozilla-central s...

13.165 , timur.davletshin ( ok ), 16:31, 11/02/2022
Ты вообще распарсил Не надо этой клоунады, просто надо снести URL merino сервер...

14.196 , Аноним ( - ), 18:29, 11/02/2022
Он уже отключён Что значит отслеживать так или иначе нужно отслеживать изменен...

15.199 , timur.davletshin ( ok ), 18:34, 11/02/2022
Додик, открой https github com arkenfox user js blob master user js строку 134...

16.204 , Аноним ( - ), 18:42, 11/02/2022
0807 это индекс категории, строка 352 Откуда 1340 строка https github com ar...

17.206 , timur.davletshin ( ok ), 18:43, 11/02/2022
https github com arkenfox user js blob master user js L1340 - раззуй глаза ...

18.208 , Аноним ( - ), 18:46, 11/02/2022 replaced by new 0807 раззуй глаза ...

19.213 , timur.davletshin ( ok ), 18:49, 11/02/2022
У тебя опции нет, в твоём новом или ты не заметил Торин, завязывай уже 1285...

13.166 , Аноним ( - ), 16:31, 11/02/2022
MERINO_ENDPOINT_PARAM_PROVIDERS становится пустым из-за 0807 в его шаблоне, поэт...

14.167 , Аноним ( - ), 16:32, 11/02/2022
Только что проверил в браузере, browser urlbar merino providers пуст ...

15.168 , timur.davletshin ( ok ), 16:35, 11/02/2022
Читай оригинальное моё сообщение в ветке ...

16.214 , Аноним ( - ), 18:51, 11/02/2022
Он пуст из-за https searchfox org mozilla-central source browser components ur...

7.148 , Аноним ( - ), 16:10, 11/02/2022 *+ [2] https://searchfox.org/mozilla-central/source/browser/components/urlbar/UrlbarP

4.131 , Аноним ( - ), 15:32, 11/02/2022
Как визуальную особенность это можно было бы добавить в 9000* пункт в его индексе user.js, к тому же насколько я понимаю этот параметр зависит от 0807 в его user.js, так что он должен быть не активен по умолчанию.

2.140 , Kuromi ( ok ), 16:04, 11/02/2022
Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские п

3.147 , timur.davletshin ( ok ), 16:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские пользователи увидят эту

> рекламу последними, примерно как африканцы. Все эти сервисы рассчитаны в первую

> очередь на платежеспособную американскую и европейскую публику, разве что к сервису

> подключится Яндекс и будет пихать свою эксклюзивную рекламу У Яндекса договор же с Мозиллой. Вообще, в плане впихивания рекламы с хитромудростью Яндекса из крупных контор никто не может тягаться.

4.156 , Kuromi ( ok ), 16:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские пользователи увидят эту

>> рекламу последними, примерно как африканцы. Все эти сервисы рассчитаны в первую

>> очередь на платежеспособную американскую и европейскую публику, разве что к сервису

>> подключится Яндекс и будет пихать свою эксклюзивную рекламу

> У Яндекса договор же с Мозиллой. Вообще, в плане впихивания рекламы с

> хитромудростью Яндекса из крупных контор никто не может тягаться. Все так, но Яндекс понял что к чему и все больше старается пропихивать свой браузер, где вся вся телеметрия льется прямо к ним, без посредников. А в целом как ни печально причины происходящего очевидны - юзербаза сжимается, отчисления от поисковиков падают. СЕО зряплаты снижать себе не хотят, а затраты не падают плюс классически идиотские "хайповые" инвестиции в чемоданы без ручки, которые все равно потом бросают (Firefox OS, Firefox VR).

5.162 , timur.davletshin ( ok ), 16:26, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в целом как ни печально причины происходящего очевидны - юзербаза сжимается,

> отчисления от поисковиков падают. СЕО зряплаты снижать себе не хотят, а

> затраты не падают плюс классически идиотские "хайповые" инвестиции в чемоданы без

> ручки, которые все равно потом бросают (Firefox OS, Firefox VR). Капитализм, сэр.