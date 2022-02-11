"Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность"

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+56 +/–
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когда начнут развивать механизм отсутствия передачи телеметрии в целях безопасности?
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|2.4, Корец (?), 10:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Судя по всему, никогда, т.к. за это им никто не заплатит.
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|2.21, john_erohin (?), 10:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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я развиваю, прямо сейчас.
еще неделя на отладку - и я буду готов прекратить
общение всех местных вин-локалхостов с сайтами и ресурсами майкрософт.
совсем прекратить, с гарантией.
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|4.30, Аноним (30), 11:00, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Так линукс передает телеметрию. Если ты конечно не сам все скомпилировал и собрал.
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|5.83, ryoken (ok), 12:34, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что именно передаёт? У меня Gentoo - как раз под ваше определение :).
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|7.123, ryoken (ok), 14:53, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отлично! А теперь, собери компьютер на базе Ардуино!
Вот мне только ардуины не хватает.
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|2.38, КО (?), 11:08, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Тогда, когда пользователи будут готовы платить за продукт. Сейчас они этот продукт получают условно бесплатно, в обмен на некоторые данные о себе. Ваш КО.
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|3.41, Аноним (41), 11:13, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Готов платить, если сделают Firefox на Qt и с возможностью сборки с помощью GCC. И, разумеется, с предоставлением исходников.
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|4.51, Аноним (36), 11:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Firefox на Qt и с возможностью сборки с помощью GCC
Это опера_12.15, поищи на варезниках. Спустя годы уже нормально не собирается. А то что собиралось - не работает.
> Готов платить, И, разумеется, с предоставлением исходников.
Опера 12.15 - это уже давно ограбленый корован. И Source Available к тому же.
> Firefox ...... с возможностью сборки с помощью GCC
Пусть сначала GCC-Rust backend сделают. Пока что только обещания.
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|5.66, Аноним (41), 11:44, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GCC-Rust это понятно. Но там, кроме растового кода ещё на C++ большая часть. Которая сейчас хочет Шланга.
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|6.72, Аноним (36), 11:54, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, есть такое. Исправлять долго придётся.
Тогда можете на Palemoon посмотреть, хоть он даже жыдлаб не логинит нормально.
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|7.98, paulus (ok), 13:36, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тогда можете на Palemoon посмотреть, хоть он даже жыдлаб не логинит нормально.
И еще много с чем не работает, даже плеера на поныйэкран не везде может в последнее время. Веб-макаки все под хром затачивают...
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|5.171, Аноним (36), 16:38, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Останки нетшкафа можете в Палёной Луне найти. Часть из Шерстяной Тобик даже откомментировал как //??????????, что полностью соответствует задачи, которую они выполняют.
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|3.64, Аноним (64), 11:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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КО, Вы облажались.
К сожалению, нередко бывает так, что даже если ты платишь за продукт - твои данные всё равно используются в корыстных целях.
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|4.74, Аноним (74), 12:02, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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КО прав. Но мало кто будет готов за открытый платный браузер. Сразу появится Centos-like форк, паразитирующий на исходном проекте, и все халявщики радостно будут его использовать, нудя, что он обновляется на неделю позже оригинала.
> К сожалению, нередко бывает так, что даже если ты платишь за продукт - твои данные всё равно используются в корыстных целях.
Но если ты за него не платишь, то шансы, что они используются в корыстных целях существенно возрастают.
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|3.182, Гость (??), 17:22, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...когда пользователи будут готовы платить за продукт...
Вот те раз - Платность продукта не освобождает от телеметрии. Windows не даст соврать.
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|2.52, Аноним (52), 11:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в целях безопасности
Все знают, что цель безопасности - это максимизация прибыли.
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|1.2, Аноним (2), 10:03, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
|
> передачи телеметрии рекламным сетям
> конфиденциальность
Взаимоисключающие понятия.
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|2.11, Аноним (11), 10:30, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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> Mozilla совместно с Facebook ... соблюдая при этом конфиденциальность пользователей
Это та самая фейсбук, которая продала 90 млн американских аккаунтов в левую иностранную фирму?!
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|3.80, пейсбук (?), 12:30, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Мы же соблюдая конфиденциальность продали! И вот, работаем чтоб еще больше соблюдая конфиденциальность вас продавать (а то прошлый раз спалили нас, неконфиденциальненько получилось).
Что вам опять не так?!
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|2.32, macfaq (?), 11:02, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какой-то куколдизм.
Не первый раз пытаются с шулерами дружить в надежде, что не нагреют.
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|2.71, Аноним (71), 11:53, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>> передачи телеметрии рекламным сетям
>> конфиденциальность
> Взаимоисключающие понятия.
"Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность"
Скотобойня развивает механизм забоя и доставки мяса сетям общепита, обеспечивающий вегетариантство.
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|4.101, paulus (ok), 13:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>"Как накормить вегана мясом, чтобы он не догадался".
А специально для вас мы сделали веганский бургер!
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|4.135, Аноним (135), 15:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На веганах и без мяса нормально деньги делают. Ни гантели, ни спиртяга не добаявт вам ума (с)
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|1.3, timur.davletshin (ok), 10:06, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
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Не забудьте в новых версиях (96+) сделать browser.urlbar.merino.enabled = false — это ещё один новый т.н. "анонимизатор" для подстановки рекламы в адресную строку. Сервера ещё не заработали, но пользовательская часть уже фунциклирует.
https://bug1727668.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=9240786
Строки: 331-392 — ввод из адресной строки отсылается на удалённый сервер без согласия,
Строки: 843-866 — явное указание, что с сервера Merino должна приходить реклама.
Отдельной похвалы стоит название сервиса — дорогой сорт шерсти. А пользователи, выходит, — бараны )))
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|2.82, пейсбук (?), 12:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наши сервера - прекрасно работают. Это мазильная подстановка еще не заработала - а данные ваши успешно отсылаются и в бигдейту складируются. Мы потом - оптом вывозим.
> А пользователи, выходит, — бараны
пока, к сожалению, да, получается только стричь. Но мы уже работаем над тем, чтобы они стали котлетами и отбивными. Китайские товарищи уже давно показали нам, как надо.
И кожу - на барабан! У нас безотходное производство, ничего не пропадет.
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|3.128, timur.davletshin (ok), 15:07, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Покажи что он собирает и куда передаёт, в твоих ссылках ничего конкретного
> об этом не указано.
Открой патч, там всё есть, я даже строки указал. Твой Торин (или кто он там) отказался считать, что подобная активность по впихиванию рекламы требует блокировки. Я прямо указано на нелогичность такого решения. Что ему ещё нужно указать в добавок к выдержкам кода и к официально заявленному "A service to provide address bar suggestions to Firefox. Some of this content comes from third parties"... — ну я даже не знаю 😄
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|4.129, Аноним (-), 15:27, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не указываешь какая информация передаётся и почему это нарушает аспекты его user.js шаблона чтобы это отключать. 331-392 строки не указывают на то какая конкретно информация отправляется, это обычные предложения в адресной строке, не более чем визуальная особенность. Покажи строки где указывается какая конкретно информация отправляется, и почему это нарушает конфиденциальность.
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|5.130, timur.davletshin (ok), 15:31, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ты не указываешь какая информация передаётся и почему это нарушает аспекты его
> user.js шаблона чтобы это отключать. 331-392 строки не указывают на то
> какая конкретно информация отправляется, это обычные предложения в адресной строке, не
> более чем визуальная особенность. Покажи строки где указывается какая конкретно информация
> отправляется, и почему это нарушает конфиденциальность.
"async _fetchMerinoSuggestion(searchString)" из файла /browser/components/urlbar/UrlbarProviderQuickSuggest, где "searchString" — это строка данных, которую ты вводишь в адресную строку браузера, она передаётся на сторонний сервер.
Что ещё тебе не понятно? Что?!
Если рекламный контент в выпадающей строке для тебя всего "не более чем визуальная особенность", то кушай ложкой, что дают. А я выпилю её.
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|7.134, timur.davletshin (ok), 15:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> browser.urlbar.merino.enabled зависит от browser.urlbar.suggest.quicksuggest.sponsored
Мне интересно, а как вы трактуете вот это...
if (
UrlbarPrefs.get("merinoEnabled") &&
UrlbarPrefs.get("quicksuggest.dataCollection.enabled") &&
queryContext.allowRemoteResults()
)
?
Т.е. реальное разрешение зависит от статуса "merino" и "dataCollection.enabled", так?
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|8.145, Аноним (-), 16:08, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Он добавляет информацию в предложения адресной строки, а не собирает телеметрию ... большой текст свёрнут, показать
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|14.184, Аноним (-), 17:24, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты говоришь что он берет пользовательский ввод, т е URL строку c параметром пои... большой текст свёрнут, показать
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|4.131, Аноним (-), 15:32, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как визуальную особенность это можно было бы добавить в 9000* пункт в его индексе user.js, к тому же насколько я понимаю этот параметр зависит от 0807 в его user.js, так что он должен быть не активен по умолчанию.
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|2.140, Kuromi (ok), 16:04, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские пользователи увидят эту рекламу последними, примерно как африканцы. Все эти сервисы рассчитаны в первую очередь на платежеспособную американскую и европейскую публику, разве что к сервису подключится Яндекс и будет пихать свою эксклюзивную рекламу
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|3.147, timur.davletshin (ok), 16:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские пользователи увидят эту
> рекламу последними, примерно как африканцы. Все эти сервисы рассчитаны в первую
> очередь на платежеспособную американскую и европейскую публику, разве что к сервису
> подключится Яндекс и будет пихать свою эксклюзивную рекламу
У Яндекса договор же с Мозиллой. Вообще, в плане впихивания рекламы с хитромудростью Яндекса из крупных контор никто не может тягаться.
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|4.156, Kuromi (ok), 16:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это все конечно неприятно, но одно факт - россиянские пользователи увидят эту
>> рекламу последними, примерно как африканцы. Все эти сервисы рассчитаны в первую
>> очередь на платежеспособную американскую и европейскую публику, разве что к сервису
>> подключится Яндекс и будет пихать свою эксклюзивную рекламу
> У Яндекса договор же с Мозиллой. Вообще, в плане впихивания рекламы с
> хитромудростью Яндекса из крупных контор никто не может тягаться.
Все так, но Яндекс понял что к чему и все больше старается пропихивать свой браузер, где вся вся телеметрия льется прямо к ним, без посредников.
А в целом как ни печально причины происходящего очевидны - юзербаза сжимается, отчисления от поисковиков падают. СЕО зряплаты снижать себе не хотят, а затраты не падают плюс классически идиотские "хайповые" инвестиции в чемоданы без ручки, которые все равно потом бросают (Firefox OS, Firefox VR).
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|5.162, timur.davletshin (ok), 16:26, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в целом как ни печально причины происходящего очевидны - юзербаза сжимается,
> отчисления от поисковиков падают. СЕО зряплаты снижать себе не хотят, а
> затраты не падают плюс классически идиотские "хайповые" инвестиции в чемоданы без
> ручки, которые все равно потом бросают (Firefox OS, Firefox VR).
Капитализм, сэр.
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|1.5, Аноним (5), 10:10, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Mozilla и Google объединились в борьбе с телеметрией.
Microsoft покупает Googlilla-Mozoogle за сто миллиардов долларов.
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|1.6, Аноним (6), 10:13, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Распродажа пользователей по дешёвке.
Никогда не любил этот браузер.
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|3.26, Аноним (26), 10:59, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для тех, кто прикипел к Геко, есть LibreWolf. Для хромятины - Ungoogled или на крайняк Vivaldi. Кто хочет без зондов, но готов на встроенный криптоскамный экстрим - могут еще Brave погонять.
Приватность даже в этом последнем случае (не говоря уже о предыдущих перечисленных) в большей безопасности, чем у Мурзиллы из коробки.
Так что это не остальные хуже. Это просто извечное нежелание отдать часть удобства за безопасность.
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|1.7, Аноним (7), 10:23, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Над реализацией работает Meta, а Mozilla просто продает им единственное, что у них еще осталось, 3.5 пользователя.
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|2.84, пейсбук (?), 12:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, эти с-ки с нами не поделятся :-(
Приходится покупать через третьи руки уже конечный результат переработки, качество страдает.
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|2.40, Аноним (36), 11:11, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже давно: https://librewolf.net/ Притом даже не форк, а сборочница и пачтеватель(не путать с потчевателем).
(лично я сам снифал трафик полгода назад и ничего не нашёл странного. А за установку уБлока при firstRun - поцоны мне ответили).
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|2.13, timur.davletshin (ok), 10:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не путайте Mozilla Corp. и Mozilla Foundation. Одно из них non-profit, а второе очень даже про profit.
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|3.19, Аноним (19), 10:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы работаете там? Часто вижу ваши сообщения в новостях про Огнелиса.
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|2.28, Аноним (26), 11:00, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у них нон-профит только Фоундешн... А коропорэйшн (который и пилит бравсер) очень даже про профит.
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|1.14, Аноним (14), 10:33, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дорогие мои. Либо рекламируйте товары честно без слежки, либо уберайте всю рекламу из интернета вообще. Ходить с наручниками на руках, только потому что миллиардеры хотят гарантий от пользователяй что их реклама работает. Сами пусть носят наручники, намордники, номера и покупают и продают сами себе. Вон рекламме и мусору из моего интеренета!
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|2.45, Аноним (36), 11:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вместо громогласных возгласов лучше сделай что-нибудь. Например я - намного менее категоричный свободолюб и часто юзою зонды, типа шлака и зооома(в прошлом). Но тем не менее - я выпилил некоторые пакеты из своей кубунты(firefox, thunderbird, unattended-upgrades, ubuntu-report, apport, whoopsie, snapd, packagekit), использую Ungoogled Chromium, LibreWolf и сделал сборочницу VSCode под названием Uncoded(позвольте отрекламировать - https://gitlab.com/megastallman/uncoded).
Спросите почему? Мне так приятнее, и просто лучше. Если я могу не отправлять телеметрию, то я должен иметь возможность этого не делать.
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|3.110, Аноньимъ (ok), 14:26, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я уж думал вы своим примером покажите как корпорацию раскулачивать.
То, что вы ещё на свободе, не ваша заслуга, а их не доработка.
Так что не льстите себе.
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|4.127, Аноним (127), 15:04, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То, что вы ещё на свободе, не ваша заслуга, а их не доработка.
> Так что не льстите себе.
Не слышал никогда, чтобы за хороший ум и прямые руки сажали. Как раз для корпораций он - потерянный юзер. Ходит лишь по сайтам без рекламы, в соц. сетях не найдёшь его, бигдату с него не соберёшь. Таких сейчас (без планшета в руках с детства) - всё меньше и меньше.
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|5.142, Аноньимъ (ok), 16:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>потерянный юзер
Вы неверно понимаете ценности корпораций. И суть власти как таково.
Особенно забываете о том, что, "проблема перенаселения" - официальная повестка дня у мировой элиты, и они об этом говорят в открытую.
>Ходит лишь по сайтам без рекламы, в соц. сетях не найдёшь его, бигдату с него не соберёшь.
>чтобы за хороший ум и прямые руки
Это не от хорошего ума и прямых рук.
Сайты без рекламы запретят, регистрацию в соц сетях сделают обязательной для получения зарплаты.
Бигдату будту собирать принудительно даже не через импланты, а по радиоканалу.
Вы вообще хоть немного в курсе? что такое этот пресловутый 5G и как он работает? Эта штука может работать, и работает, как высокоточный радар, который кроме всего прочего, может писать мозговую активности на расстоянии.
И что остаётся, бежать в лес, или в золотом шоломе сидеть в заперти?
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|1.16, Аноним (19), 10:37, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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То,что вам покажут персонализированную рекламу не такая уж и большая плата. Мне вот очень-очень Яндекс браузер нравится и плевать куда оно там сливается,наши законы чтут,а потому и паники нет у меня.
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|3.42, Аноним (19), 11:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без козырьков в нашем мире никуда и тут главное расставить верно акценты. У меня он очевидно будет с русским прононсом.) Ваш выбор видимо,дядя Сэм. Неужели считаете,что это так далеко?
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|4.53, man man (?), 11:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без козырьков в нашем мире никуда
В вашем?
> тут главное расставить верно акценты
Всё уже расставлено до нас - natribu.org. Пользуйтесь.
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|5.63, Аноним (19), 11:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А Яндекс чей? Компания солидная и уважает российские законы,мне достаточно. Печально что перебрались туда,но бабло рулит миром.
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|2.34, macfaq (?), 11:04, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нам похрен, что тебе нравится. Можешь хоть в гуане изваляться.
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|3.50, Аноним (19), 11:24, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А у кого что есть скрывать? Или вы впервые в сети. Тот же Тор как был Интерполовский так им и остается,но вы продолжайте верить в вашу инфодевственность.
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|5.65, Аноним (19), 11:43, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда могу только посочувствовать. Срать где живешь еще в детстве отучают.
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|6.69, Аноним (41), 11:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Срать - это смотря с чьей стороны смотреть: нищих граждан или жирных кр...ботов.
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|7.70, Аноним (19), 11:52, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работай как амеры овер 10 часов и будет тебе счастье. Ах,да - курс фантиков не тот. Так а какие там налоги и прочие?2-3к баксов это работа на унитаз.
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|6.106, Аноним (106), 14:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Срать где живешь еще в детстве отучают.
Как это то? А где нужно? К соседям что ли просится по большому???
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|5.88, Аноним (19), 13:11, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 10 назад писали про Интерпол,а я не думаю что сильно там поменялась ситуация. Утверждаете про ВМФ США.все может быть,но погоды для адептов конфиденциальности думаю это не делает.
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|6.89, Аноним (19), 13:13, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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РФ не Российская империя,но я осуждаю ситуацию в Российской империи. Имею мнение,что крестьянские дети с 5 лет вкалывали на пашне.
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|4.112, Аноньимъ (ok), 14:30, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну например случайно пароль какой в адресную строку введёте. Очень влажный, от секретов российских.
А он уже на 10 серверов шарашкиных контор утёк.
К одной причём по http, а одну уже хакнули.
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|1.18, Аноним (18), 10:39, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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В очередной раз убеждаюсь, что браузеры деградируют. Веб превращается ещё больше в помойку рекламы. Сколько туда денег не лей всё равно телеметрия уже никуда не уйдёт. Типичный шаблонный веб интернет-программизм.
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|2.48, VZ (??), 11:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В веб давно уже мало интересных тематических сайтов, 95% мусор копирайтеров.
А подписка, как на печатные издания, особо не зашла. Хотя дело Patreon живёт.
Вообщем, сайты это прошлое.
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|3.108, Аноним (106), 14:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вообщем, сайты это прошлое.
Вы остановились на самом интересном месте. Так, что будет в будущем или может уже есть в настоящем?
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|6.190, Аноним (190), 17:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Торренты остаются в месте с ним и DHT таблица. Будущее в чуть большей или частичной адресации по хэшу
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|4.117, VZ (??), 14:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вообщем, сайты это прошлое.
> Вы остановились на самом интересном месте. Так, что будет в будущем или
> может уже есть в настоящем?
Как минимум популярность всех поисковых систем упадёт очень сильно.
Регионализация скажется на всём. Веб - как приложения доступа к сервисам.
Это уже происходит.
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|5.120, Аноним (106), 14:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как минимум популярность всех поисковых систем упадёт очень сильно.
А где же людям искать информацию?
>Веб - как приложения доступа к сервисам.
Сервис даст нужную мне информацию или...?
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|6.132, VZ (??), 15:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Как минимум популярность всех поисковых систем упадёт очень сильно.
> А где же людям искать информацию?
Она в приложениях-сервисах, тенденция давно подмечена.
>>Веб - как приложения доступа к сервисам.
> Сервис даст нужную мне информацию или...?
Посещаемость частных сайтов падает год от года, разве можно что-то сделать с корпорациями?
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|1.22, kusb (?), 10:48, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А можно на клиенте делать такое? Потом клиент сам загружает нужную рекламу. Слежка больше не нужна. Отключить легко.
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|2.49, Аноним (36), 11:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Отключить легко.
И разгрестись в 2-х гигабайтах сырцов от хромого или полутора - от мачыллы - тоже раз плюнуть. Работы на 20 минут.
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|3.173, Kusb (?), 16:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё можно извратить, но предпочитаю прозрачный перенос этой части на клиента, но не с правами браузера и в качестве общего механизма.
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|1.25, Аноним (25), 10:57, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>информация о которых передаётся в зашифрованном виде сторонним серверам-арбитрам, которые не связаны с рекламными сетями и которым доверяет пользователь или браузер
Даже понятно, кого Мозилла хочет на роль арбитра.
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|1.33, Аноним (33), 11:03, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>Mozilla совместно с Facebook
>соблюдая при этом конфиденциальность пользователей
🤣
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|1.35, псевдонимус (?), 11:06, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>дающей возможность рекламным сетям получать и обрабатывать статистику об эффективности рекламных кампаний, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей
Умеют делить на ноль.
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|1.43, VZ (??), 11:16, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нужно меньше пользоваться браузером.
Всё равно любой браузер от сообщества не потянет технологии корпораций. Веб умер.
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|2.57, Аноним (19), 11:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ай-я-яй. Корпорасты это плохо,но вы нам принесите все же,мы сами не местные.
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|2.78, Аноним (78), 12:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так некому там браузером заниматься - хруст на мороз выкинули, штат разработчиков сократили и так до нескольких человек. Единственное чем они могут заняться с новым баблишком - это поднять премии руководству.
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|1.58, Аноним (58), 11:35, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, а кто из критиков вообще донатил в мозиллу? Или контрибьютил в проект? Или вы хотите всё бесплатно?
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|2.136, Аноним (26), 15:51, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличии от тебя, беграмочного крестьянина, мы знаем, что донатить можно только Mozilla Foundation, а браузер делает Mozilla Corporation (которая донаты не принимает ни под каким видом, т.к. является коммерческой организацией).
Донатные деньги из первой во вторую не передаются, опять же, ни под каким предлогом (за такое в США сразу прихватят за яйки).
Так что если ты когда-то "донатил Мозилле", то тебя развели как л*ха: на браузер ни цента из них не пошло, зато зряплату Бейкерше ты исправно проспонсировал (эта хитрая выдра продрала себе дорогу на руководящий пост в ОБОИХ этих структурах - впервые за всю изсторию мурзиллы один и тот же человек является одновременно и руководителем Foundation и руководителям Corporation).
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|1.62, Аноним (62), 11:40, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все хотят на мне заработать, не взяв меня при этом в долю. Меня лично больше всего парит, что они как бы вторгаются в мое личное пространство. Одно дело слушать или смотреть промывающую мозги рекламу. Другое дело сливать им конфиденциальные данные, которые могут быть использованы вовсе на для благих целей. Когда уже государства примут закон о защите цифровых персональных данных, запрещающих всякие телеметрии без явного согласия пользователя? Наверное просто государствам тоже выгодно использовать эти дыры с целью шпионажа.
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|2.95, Аноним (74), 13:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы много платите сервисам и сайтам, которые используете? Или за браузер? Они на халяву должны вам все делать?
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|3.99, Самокатофил (?), 13:37, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Премий руководству не хватает? Если разогнать последних программистов, можно будет не тока премии поднять, но и назвать всё сообщество лисы халявщиками, чей зад продать рекламщикам -- единственный правильный выход.
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|3.139, Аноним (26), 15:58, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, если на сайте показывают рекламу - то он всем платит. Эта реклама из его кармана и оплачиваается. Точнее её стоимость (рекламные бюджеты) закладывается в стоимость рекламируемых товаров и услуг. А значат оплачиваются из кармана пользователей.
Во-вторых (и это главное, так что считай это и есть "во-первых и единственных"): Ничего с сайтами не случится, если будут без слежки и будут показывать только контекстную (от КОНТЕКСТА страницы) рекламу. Телевидение так (даже еще проще) уже считай почти 100 лет живёт.
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|2.146, Kuromi (ok), 16:08, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по вашему сельскохозяйственному скоту что, платят долю от заработка на них? Нет, дают пожрать в лучшем случае, а иногда еще и на мясо\шкуру пускают, когда невыгодно становится.
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|2.75, Аноним (18), 12:03, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело в том что они(браузеры) не хранят данные, не индексируют.. просто отдают запрос и принимаю. За что платить? С тем же успехом можно потом придумать плату за файловый браузер. Ты же можешь искать индексированные данные... ну вот.
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|3.187, Амогус (?), 17:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дело в том что они(браузеры) не хранят данные, не индексируют.. просто отдают запрос и принимаю. За что платить?
Пхахах
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|1.81, Аноним (81), 12:33, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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это те, которые попросили соглашение подписать в васапе, после которого приложение было снесено ?
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|1.85, pda (ok), 12:38, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! (C)
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|1.87, Самокатофил (?), 13:00, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это уже неизбежность.
Гугл вводит 3й манифест, мозилла ищет кому-бы что продать. Все крупные игроки заинтересованы доить хомячьё. Веб всё.
Что там, gopher/gemini? У кого есть опыт, форумы интересные, поисковики, как оно? В мэйллистах жизнь есть. А там?
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|4.175, Аноним (36), 16:49, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И телеметрию через прокси сольёт. Меня в Торе это больше всего забавляло, OperaVPN какой-то получается.
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|5.210, Самокатофил (?), 18:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И телеметрию через прокси сольёт. Меня в Торе это больше всего забавляло,
> OperaVPN какой-то получается.
Это ведь и не задача тора. Тор это транспорт. Torbrowser же недаром появился и имеет свою кхм, аудиторию. Всему своя задача.
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|2.176, Аноним (36), 16:50, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Librewolf, UngoogledChromium, Palemoon(сдаёт позиции). То есть - 2.5 варианта.
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|1.100, VEG (ok), 13:37, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жёлтый заголовок, который не сходится с текстом. Маркетинговая аналитика на сайтах не является телеметрией в браузере. Это совершенно разные вещи.
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|2.141, Аноним (26), 16:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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так-то да, но и "телеметрия" в современных браузерах таковой давно не является, а является настоящим шпионящим модулей. Напоминаю, телеметрия по определению "меряет" работу самой системы (а не пользователя системы). Ровно в тот момент, когда данные начинают собираться о пользователе или его действиях, телеметрия перестаёт быть таковой.
Это кстати "двоемыслие" введённое в обиход гуглом: встроить шпионские модули, а потом называть всё это телеметрией. Что, кстати, характерно, у них всё получилось и все послушно теперь слово "телеметрия" используют не по назначению, в том числе и другие корпораты подхватили удобный юзкейс.
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|1.103, _kp (ok), 14:06, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не важно как используются данные, как "обезличиваются"..
Давайте называть вещи как есть.
Сперва данные крадутся у пользователя.
И крадется машинное время.
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|1.107, Rev (?), 14:22, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Естественно, никто из комментирующих опеннетовцев ничего не понял в описании предложенного механизма. И естественно, просто включили режим хейта по отношению к Мозилле.
Но описанный механизм, если иметь достаточно опыта и мозгов, чтобы понять, обещает действительно достойный механизм проверки эффективности рекламы для тех пользователей, кто её ещё смотрит. Причём, действительно без той неограниченной слежки, которая происходит сейчас через куки, или которую придумал Гугл с помощью когорт и т.п.
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|2.149, Аноним (26), 16:10, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, "теперь зонды будут со смазкой и банановым вкусом".
Открою тебе секрет: самый эффективный механизм избавления от "той неограниченной слежки, которая происходит сейчас через куки, или которую придумал Гугл с помощью когорт" - это блокировать трекеры и рекламу. Вообще. А если это кого-то не устраивает - пускай показывает рекламу без слежки. Вообще. Статика, да.
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|2.155, Аноним (7), 16:18, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безмозглым не понять, что зонд в вашем "багажнике", он для массажа простаты. Исключительно полезное внедрение, получше, чем чипирование от Гейтса.
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|2.177, Kusb (?), 16:51, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теории рекламодателям не нужна твоя телеметрия, им нужно чтобы реклама доходила до релевантного адресата. Если бы сам например заполнял анкету, им не показывал, а потом согласно формулам выданным ими и анкете получал ссылки для загрузки - какая разница? Телеметрия как-бы не отправляется, а функция выполняется.
А здесь будто бы решили добавить дополнительного человека посередине которому ты "доверяешь" и доверяет рекламодатель который может и не получать телеметрию.
Такое действительно может быть лучшим выбором или выродиться в какую-то антиутопическую и даже безальтернативную хрень.
В теории может дать мозилле деньги послать Google и не играть под его дудку.
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|1.111, Аноним (106), 14:29, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Итог не виден в комментариях. Пользователи лисички, вы будете дальше пользоваться лисичкой?
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|2.116, пользуемый (?), 14:34, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на другом-то стуле - пики точёны!
Мы лучше на этом попрыгаем еще немножко. Уже привыкли.
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|2.152, Аноним (26), 16:13, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, кто до сих пор не соскочил с зондофокса (на что-то вроде LibreWolf/UngoogledChromium/Vivaldi) и после такого продолжат. Это уже фанаты (хотя доля зондофокса продолжает сжиматься).
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|1.122, Аноним (122), 14:46, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошая телеметрия - мёртвая телеметрия. Улавливаешь, Мозилла? А теперь займись браузером или умри.
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|2.125, Аноним (127), 14:57, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы так убедительно угрожаете - они теперь точно начнут заниматься браузером и вырежут телеметрию. Хотя, более вероятен второй вариант, к которому они и идут.
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|1.137, Пользователь интернета (?), 15:51, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Mozilla совместно с Facebook работает над реализацией технологии IPA (Interoperable Private Attribution), дающей возможность рекламным се
Рекламе место в каталогах.
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|1.150, Аноним (150), 16:10, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я может быть согласился бы с продажей компаниями какой-то части моих персональных данных или данных на них основанных если бы они делились со мной деньгами полученными от этой продажи. Не какими-то бонусами, контентом, услугами или чем-то подобным, а деньгами. Причём существенной частью, 1% - не пойдёт.
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|2.179, Амогус (?), 17:00, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если бы они делились со мной деньгами
"Здравствуйте, хочу использовать ваш продукт бесплатно, платите мне деньги"
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|3.181, Аноним (150), 17:20, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если не хотят делиться/работать на условиях пользователей - значит адблоки/скриптблоки и выпиливание телеметрии. Только и всего. Умельцы всё это выпиливать есть.
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|4.183, Амогус (?), 17:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а если ты не хочешь на их условиях - они будут ломать твои адблоки и впиливать телеметрию. Только и всего. Их умельцы за это деньги получают.
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|5.191, Аноним (150), 17:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно нужно найти спонсоров выпиливания нежелательной функциональности.
Теоретически, выпиливать всё же немного проще и может быть дешевле, чем что-то придумывать и добавлять.
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|1.178, Kusb (?), 16:54, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нефига не понял, оно требует модификации браузера или такой сервис для рекламщиков?
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|1.201, Аноним (-), 18:36, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу говорю, рекламщики Либревольфа и Ангуглд Чмориума идут лесом. Лиса лучшая.
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