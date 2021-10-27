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Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS

27.10.2021 13:58

Инженеры из компании Intel предложили новый протокол HTTPA (HTTPS Attestable), расширяющий HTTPS дополнительными гарантиями безопасности произведённых вычислений. HTTPA позволяет гарантировать целостность обработки запроса пользователя на сервере и убедиться в том, что web-сервис заслуживает доверия и работающий в TEE-окружении (Trusted Execution Environment) на сервере код не был изменён в результате взлома или диверсии администратора.

HTTPS защищает передаваемые данные на этапе передачи по сети, но не может исключить нарушение их целостности в результате атак на сервер. Изолированные анклавы, создаваемые при помощи таких технологий, как Intel SGX (Software Guard Extension), ARM TrustZone и AMD PSP (Platform Security Processor), дают возможность защитить важные вычисления и снизить риск утечек или изменения конфиденциальной информации на конечном узле.

HTTPA для гарантирования достоверности переданной информации позволяет задействовать предоставляемые в Intel SGX средства аттестации, подтверждающие подлинность анклава, в котором произведены вычисления. По сути HTTPA расширяет HTTPS возможностью удалённой аттестации анклава и позволяет проверить то, что он выполняется в подлинном окружении Intel SGX и web-сервису можно доверять. Протокол изначально развивается как универсальный и помимо Intel SGX может быть реализован и для других TEE-систем.



Помимо штатного для HTTPS процесса установки защищённого соединения, HTTPA дополнительно требует согласования сессионного ключа, заслуживающего доверия. Протокол вводит в обиход новый HTTP-метод "ATTEST", который позволяет обрабатывать три типа запросов и ответов:

  • "preflight" для проверки, поддерживает ли удалённая сторона аттестацию анклавов;
  • "attest" для согласования параметров аттестации (выбор криптографического алгоритма, обмен уникальными для сеанса случайными последовательностями, генерация идентификатора сеанса и передача клиенту открытого ключа анклава);
  • "trusted session" - формирование сессионного ключа для доверительного обмена информацией. Сессионный ключ формируется на основе ранее согласованной предварительной секретной последовательности (pre-session secret), сформированной клиентом с использованием полученного от сервера открытого ключа TEE, и сгенерированных каждой стороной случайных последовательностей.

HTTPA подразумевает, что клиент заслуживает доверия, а сервер нет, т.е. клиент может использовать данный протокол для верификации вычислений в TEE-окружении. При этом HTTPA не гарантирует, что производимые в процессе работы web-сервера остальные вычисления, производимые не в TEE, не были скомпрометированы, что требует применения отдельного подхода к разработке web-сервисов. Таким образом, в основном HTTPA нацелен на использование со специализированными сервисами, к которым предъявляются повышенные требования к целостности информации, такие как финансовые и медицинские системы.

Для ситуаций когда вычисления в TEE должны быть подтверждены как для сервера, так и для клиента предусмотрен вариант протокола mHTTPA (Mutual HTTPA), выполняющий двухстороннюю верификацию. Данный вариант более усложнённый из-за необходимости двустороннего формирования сессионных ключей для сервера и клиента.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  3. OpenNews: Опубликована техника скрытия вредоносного кода в анклавах Intel SGX
  4. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая извлечь закрытые ключи из хранилища TrustZone
  5. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  6. OpenNews: Атака на Intel SGX, позволяющая извлечь конфиденциальные данные или выполнить код в анклаве
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56050-httpa
Ключевые слова: httpa, https, sgx, tee, enclave
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, linuxdehju (?), 14:16, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    а интересно чем не устроил HTTPS или ....?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    Им надо делать вид, что всяческие бэкдоры, вшиваемые в процессоры - хоть как-то помогают пользователю.
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Возможно они хотят ввести идентификацию пользователя таким образом. Уникальный номер крипточипа.
     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 14:47, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто методов идентификации пользователя не 100500.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:42, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто ты хоть один знаешь.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 16:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пароль ввожу =)
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что HTTPS уже есть и повсеместно используется и залочить его на своих пипизитарных TEE и SGX не получится, вот и придумали надстройку.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >при помощи таких технологий, как Intel SGX

    лол, сколько там было дыр by-design в этом SGX? Каждый день находят же новые. Отличная попытка встроить бекдор в интернет, но нет.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:56, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    если гугл подхватит идею, то будете пользоваться как миленькие ;)
     

  • 1.5, Murloc (?), 14:20, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а против MitM атак этот протолок устойчив? несли нет то не очень интересно.
     
     
  • 2.18, n00by (ok), 14:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "HTTPA не гарантирует, что производимые в процессе работы web-сервера остальные вычисления, производимые не в TEE, не были скомпрометированы, что требует применения отдельного подхода к разработке web-сервисов".

    Т.е. следующий шаг - засунуть всё в анклав.

     
     
  • 3.24, мое правило (?), 15:12, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно, а сам паяльник, ой, анклав, в попу.
     

  • 1.6, Урри (ok), 14:21, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А не подскажет ли уважаемое коммьюнити, как можно запилить https, который не надо регулярно обслуживать ввиду всяких там истекания сроков ключей? Один раз сделал и забыл на 20 лет?

    У меня есть хелловорлд, которым по rest пользуются полтора землекопа. С тотальным переходом браузеров на http мне пришлось к нему прикрутить ключи, ибо cors и вообще задолбали.
    Чтобы не заморачиваться я прикрутил летсэнкрипт (вручную, через виртуалку, ибо ..л я давать рут аксес чьим-то скриптам на свой сервер). Но этот летсэнкрипт требует регулярного апдейта ключей, с регулярным же доступом под рутом, причем ручной механизм "вот это впиши вот в такой файл и мы заберем его через ваш сервер" они из тулсета выпилили).

    В общем порекомендуйте дубовое решение, надежное как кирпич и требующее столько же мозгов.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты это делаешь для себя, то можешь сделать самоподписанный сертификат и добавить его себе в доверенные.
     
  • 2.10, n80 (?), 14:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доступ под рутом не требуется, строго говоря. Опять же, всяких сторонних реализаций (искать по acme tiny) пруд-пруди, можно найти достаточно простую, которую сможешь прочесть и считать доверенной.

    Самое же дубовое решение — самоподписанный сертификат, который у землекопов добавляется в исключения. Альтернативное решение — не использовать https и заворачивать свои протоколы в VPN или какой-нибудь tcpcrypt. Хотя тут почему-то браузеры упоминаются, так что с этим вариантом облом.

     
  • 2.12, Shura (??), 14:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Certbot либо openresty и resty-ssl
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иггдрасиль
     
  • 2.21, Ananimasss (?), 14:58, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >вручную, через виртуалку, ибо ..л я давать рут аксес чьим-то скриптам на свой сервер)

    Во фришечке прекрасно автоматизируется джейлами, удачи выйти за пределы оного.
    В лiнyпс€, думается, шо аналог джейла-то таки шмогли запилить.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    докер тотже джейл только на стеройдах
     
  • 2.35, Random (??), 15:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалку для одного хоста - избыточно, хотя когда надо было сертификаты для кучи хостов получать, сам делал под это выделенную изолированную VM.
    А для одного - два скрипта в кроне. Один - certbot из-под юзера certbot только обновляет сертификат и никакого самообновления, другой, из-под рута, перезапускает nginx, если сертификат свежее pid'а nginx'а. Вчера был год, как живёт на автомате.
    Но дома сейчас самоподписной, к нему доверия больше.
    Хотя не исключаю, что и домой certbot прикручу.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:50, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Один раз сделал и забыл на 20 лет?

    Ну так и было. Просто первые 20 лет уже прошли.

     
  • 2.48, еуые (?), 16:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну запусти его в чем-нибудь что будет ограничивать доступ к файлам кроме некоторых (например с помощью https://github.com/netblue30/firejail,  systemd вроде из коробки тоже умеет урезать возможности запущенному процессу).
     

  • 1.7, Аноним. (?), 14:32, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно больше http. Чтобы оно вообще всё загнулось и макаки наклепали всякого Г
     
  • 1.8, Аноним (9), 14:33, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это те самые анклавы, в которых дырень недавно нашли?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 14:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     

  • 1.11, Аноним (-), 14:35, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Люто плюсую! httpa нужен.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:47, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Единственный пока адекватный комментарий
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Действительно, обезьянки поддерживают друг дружку. Какая милота. Обезьянья солидарность.
     
  • 2.26, Аноним (28), 15:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http головного мозга?
     
  • 2.32, kissmyass (?), 15:37, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот мы и нашли одного того, кто плюсанул

    Ты серьезно? зависимость от третьего лица есть в любом случае, как и с CA, SGX ровным счетом ничего не решает, более того выполняется в среде тебе не подконтрольной, так еще бугагага дырявой,
    зато всем резко понадобится новый кирпич от интел.

    это у тебя монитор жиром заплыл? или реально такой наивный?

     
  • 2.41, Аноним (41), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нужен

    Смотреть котиков в интернете на распоследнем core i-100500K под windows11?

     

  • 1.15, anonymous (??), 14:44, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Опять сквозной DRM прикрутить хотят к интернету.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:49, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слушайте, а классно. Сейчас же некоторые службы обязывают некоторые сервисы дампить сессионные ключи. Также некоторые службы запрещают выдавать сам факт их вмешательства, даже посредством "свидетельства канарейки". А тут штука, с помощью которой я говорю "у меня работает вот этот неизменённый код" (из, например, пакетов дебиана), и никто уже незамеченным в него не залезет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 15:05, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, они додумаются добавить поддержку протоколов TLS по ГОСТу
     
     
  • 2.38, Иноагент (?), 15:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не додумаются сами, им подскажут!
     

  • 1.23, dimez (?), 15:08, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, шикарно как.
    Интель под предлогом бОльшей секурности лезет в https со своими дыренями.
    Надеюсь, их разработка так и останется в столе.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 15:18, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как буд-то без intel их там нет. Весь http(s) одна большая фракталова дырень.
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:13, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хрень какая-то. Эльбрусы вот безопасны, а этот мусор только зря всем перед носом будет мелькать. Хотя пусть спецы проверят. Только сомневаюсь, что аппарату УЗИ нужна такая функция.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 15:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Эльбрусы вот безопасны

    Как раст? :D

     
     
  • 3.42, Аноним (39), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сделали вам unsafe вы теперь куражитесь
    Так же и в Эльбрусах сделали вам поддержку вин-разных приложений и тоже крчите

    Отключите unsafe и эмуляцию windows и провод от интернетов и все будет отлично

     
  • 2.30, Аноним (30), 15:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, Эльбрусы безопасны. Их никто вживую не видел.
     

  • 1.33, Смузихлёб (?), 15:39, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HTTPS не нужен, а тут ещё очередная порция анальных зондов. Жили же нормально до 2010 года без этой хипстерской тряхомудии.
     
  • 1.36, kai3341 (ok), 15:49, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно себя найдёт где-нибудь в финтехе. И может даже стать стандартом
     
  • 1.37, ryoken (ok), 15:50, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Изолированные анклавы, создаваемые при помощи таких технологий, как Intel SGX (Software Guard Extension), ARM TrustZone и AMD PSP (Platform Security Processor), дают возможность защитить важные вычисления и снизить риск утечек или изменения конфиденциальной информации на конечном узле.

    "Громкий смех в зале, переходящий в гомерический хохот в связи с недавними пробоями SGX". :D

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:27, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только дегенераты вроде тебя (опеннет иксперты) даже не способны понять суть этих пробоев
     

  • 1.43, Аноним (43), 16:13, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Развивают свое дырявое шерето?
     
  • 1.45, Аноним (45), 16:40, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не срослось...
     
  • 1.46, Аноним (45), 16:43, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В 2019 Pornhub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать Pornhub в поисковике Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол»
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:57, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига отдельный запрос?

    Посылай все attest и preflight коды как Header сразу в первом же GET. Если сервер поддерживает -- вернёт по формату, а нет -- проигнорирует.
    Точно так же как сейчас посылается Accept-Encoding.

     

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