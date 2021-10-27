Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 14:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+24 +/–
|
Им надо делать вид, что всяческие бэкдоры, вшиваемые в процессоры - хоть как-то помогают пользователю.
|
|2.4, Аноним (4), 14:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Возможно они хотят ввести идентификацию пользователя таким образом. Уникальный номер крипточипа.
|
|2.40, Аноним (40), 16:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем что HTTPS уже есть и повсеместно используется и залочить его на своих пипизитарных TEE и SGX не получится, вот и придумали надстройку.
|
|1.2, Аноним (2), 14:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
>при помощи таких технологий, как Intel SGX
лол, сколько там было дыр by-design в этом SGX? Каждый день находят же новые. Отличная попытка встроить бекдор в интернет, но нет.
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 14:56, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
если гугл подхватит идею, то будете пользоваться как миленькие ;)
|
|1.5, Murloc (?), 14:20, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
а против MitM атак этот протолок устойчив? несли нет то не очень интересно.
|
|
|
|2.18, n00by (ok), 14:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"HTTPA не гарантирует, что производимые в процессе работы web-сервера остальные вычисления, производимые не в TEE, не были скомпрометированы, что требует применения отдельного подхода к разработке web-сервисов".
Т.е. следующий шаг - засунуть всё в анклав.
|
|1.6, Урри (ok), 14:21, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А не подскажет ли уважаемое коммьюнити, как можно запилить https, который не надо регулярно обслуживать ввиду всяких там истекания сроков ключей? Один раз сделал и забыл на 20 лет?
У меня есть хелловорлд, которым по rest пользуются полтора землекопа. С тотальным переходом браузеров на http мне пришлось к нему прикрутить ключи, ибо cors и вообще задолбали.
Чтобы не заморачиваться я прикрутил летсэнкрипт (вручную, через виртуалку, ибо ..л я давать рут аксес чьим-то скриптам на свой сервер). Но этот летсэнкрипт требует регулярного апдейта ключей, с регулярным же доступом под рутом, причем ручной механизм "вот это впиши вот в такой файл и мы заберем его через ваш сервер" они из тулсета выпилили).
В общем порекомендуйте дубовое решение, надежное как кирпич и требующее столько же мозгов.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 14:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если ты это делаешь для себя, то можешь сделать самоподписанный сертификат и добавить его себе в доверенные.
|
|2.10, n80 (?), 14:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Доступ под рутом не требуется, строго говоря. Опять же, всяких сторонних реализаций (искать по acme tiny) пруд-пруди, можно найти достаточно простую, которую сможешь прочесть и считать доверенной.
Самое же дубовое решение — самоподписанный сертификат, который у землекопов добавляется в исключения. Альтернативное решение — не использовать https и заворачивать свои протоколы в VPN или какой-нибудь tcpcrypt. Хотя тут почему-то браузеры упоминаются, так что с этим вариантом облом.
|
|2.21, Ananimasss (?), 14:58, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>вручную, через виртуалку, ибо ..л я давать рут аксес чьим-то скриптам на свой сервер)
Во фришечке прекрасно автоматизируется джейлами, удачи выйти за пределы оного.
В лiнyпс€, думается, шо аналог джейла-то таки шмогли запилить.
|
|2.35, Random (??), 15:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Виртуалку для одного хоста - избыточно, хотя когда надо было сертификаты для кучи хостов получать, сам делал под это выделенную изолированную VM.
А для одного - два скрипта в кроне. Один - certbot из-под юзера certbot только обновляет сертификат и никакого самообновления, другой, из-под рута, перезапускает nginx, если сертификат свежее pid'а nginx'а. Вчера был год, как живёт на автомате.
Но дома сейчас самоподписной, к нему доверия больше.
Хотя не исключаю, что и домой certbot прикручу.
|
|2.47, Аноним (47), 16:50, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Один раз сделал и забыл на 20 лет?
Ну так и было. Просто первые 20 лет уже прошли.
|
|1.7, Аноним. (?), 14:32, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Нужно больше http. Чтобы оно вообще всё загнулось и макаки наклепали всякого Г
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 15:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Действительно, обезьянки поддерживают друг дружку. Какая милота. Обезьянья солидарность.
|
|2.32, kissmyass (?), 15:37, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот мы и нашли одного того, кто плюсанул
Ты серьезно? зависимость от третьего лица есть в любом случае, как и с CA, SGX ровным счетом ничего не решает, более того выполняется в среде тебе не подконтрольной, так еще бугагага дырявой,
зато всем резко понадобится новый кирпич от интел.
это у тебя монитор жиром заплыл? или реально такой наивный?
|
|2.41, Аноним (41), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> нужен
Смотреть котиков в интернете на распоследнем core i-100500K под windows11?
|
|1.19, Аноним (19), 14:49, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Слушайте, а классно. Сейчас же некоторые службы обязывают некоторые сервисы дампить сессионные ключи. Также некоторые службы запрещают выдавать сам факт их вмешательства, даже посредством "свидетельства канарейки". А тут штука, с помощью которой я говорю "у меня работает вот этот неизменённый код" (из, например, пакетов дебиана), и никто уже незамеченным в него не залезет.
|
|1.23, dimez (?), 15:08, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ох, шикарно как.
Интель под предлогом бОльшей секурности лезет в https со своими дыренями.
Надеюсь, их разработка так и останется в столе.
|
|
|
|2.27, Аноним (28), 15:18, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как буд-то без intel их там нет. Весь http(s) одна большая фракталова дырень.
|
|1.25, Аноним (25), 15:13, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Хрень какая-то. Эльбрусы вот безопасны, а этот мусор только зря всем перед носом будет мелькать. Хотя пусть спецы проверят. Только сомневаюсь, что аппарату УЗИ нужна такая функция.
|
|
|
|
|
|3.42, Аноним (39), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот сделали вам unsafe вы теперь куражитесь
Так же и в Эльбрусах сделали вам поддержку вин-разных приложений и тоже крчите
Отключите unsafe и эмуляцию windows и провод от интернетов и все будет отлично
|
|1.33, Смузихлёб (?), 15:39, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
HTTPS не нужен, а тут ещё очередная порция анальных зондов. Жили же нормально до 2010 года без этой хипстерской тряхомудии.
|
|1.37, ryoken (ok), 15:50, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>> Изолированные анклавы, создаваемые при помощи таких технологий, как Intel SGX (Software Guard Extension), ARM TrustZone и AMD PSP (Platform Security Processor), дают возможность защитить важные вычисления и снизить риск утечек или изменения конфиденциальной информации на конечном узле.
"Громкий смех в зале, переходящий в гомерический хохот в связи с недавними пробоями SGX". :D
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 17:27, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот только дегенераты вроде тебя (опеннет иксперты) даже не способны понять суть этих пробоев
|
|1.46, Аноним (45), 16:43, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В 2019 Pornhub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать Pornhub в поисковике Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол»
|
|1.50, Аноним (50), 17:57, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нафига отдельный запрос?
Посылай все attest и preflight коды как Header сразу в первом же GET. Если сервер поддерживает -- вернёт по формату, а нет -- проигнорирует.
Точно так же как сейчас посылается Accept-Encoding.
|