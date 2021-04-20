Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie

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|4.21, Шига (?), 12:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это называется параллельно. Ух до чего образование деградировало. Не то что в нашем лицее в Киеве самый лучший лицей был и остается. Жалко что хохлы его захватили, но ничего через недельку отобьем Киев у супостата и наконец вернем самый лучшей лицей в родную гавань.
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|5.27, acroobat (ok), 12:37, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жалко что хохлы его захватили, но ничего через недельку отобьем Киев
> у супостата и наконец вернем самый лучшей лицей в родную гавань.
А я пока ССвцев добью.
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|5.37, Урри (ok), 12:53, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А давай пари, ты же мужик, а не п и з д о б о л, правда?
Если через недельку не "отобьете", то ты привселюдно съешь свои носки с выкладыванием оного процесса на ютуб. Ну а если "отобьете" - то так уж и быть, съем я.
Согласен?
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|2.22, Урри (ok), 12:30, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Свидетели "[пока] нам нечего скрывать" в принципе не обучаемы, они могут сказать только "аааа, как так случилось?" постфактум.
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|3.42, _hide_ (ok), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственное, что можно сказать в защиту -- внедрение этого способа отслеживания является прекрасным средством покончить с кроссдоменным куками (с которыми бороться дело бессмысленное).
А с API FLoC кому нужно справятся, остальным не нужно.
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|2.25, Аноним (25), 12:32, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не личная угроза (кто-то узнает какой-то мой секрет), а общественная: собираемая всеми возможными способами индивидуальная информация позволяет очень эффективно манипулировать страхами и желаниями людей в массе.
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|1.6, Аноним (6), 12:10, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> По мнению противников внедрения FLoC, данная технология не нацелена на полный отказ от отслеживания, а лишь заменяет один вид таргетинга на другой, и решая одни проблемы, создаёт другие. Например, FLoC создаёт условия для дискриминации пользователей, в зависимости от их предпочтений и взглядов, а также может способствовать применению хищнического таргетинга.
Переведите этот бред.
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|3.17, Шига (?), 12:26, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы все врете, содомиты. Мне по телеку вещают истину в первой инстанции, а все остальное бред.
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|2.43, Аноним (-), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы стало понятно: FLoC - это не замена cookies, это только замена 3rd party tracking cookies. Все нормальные браузеры и почти все основные позволяют их отключить. Некоторые это делают по дефолту.
Вместо этого гугл предлагает заменить из на чуть более обезличенную версию, но включить всем. Гугл решил: нехорошо, что трекеры отключают, нужно найти способ их вернуть назад.
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|1.8, timur.davletshin (ok), 12:11, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно таргетить сразу всю когорту сторонников неугодной политической партии или там сторонников теорий заговора скажем (ну, условно в когортах с такими-то ID тусуются сомнительные личности)? Заходишь так на сайт госуслуг и тебе сразу "батюшки, да вы наш клиент!" )))
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|2.12, Аноним (6), 12:19, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому сдалась эта аморфная масса?
Кто надо уже дергает за нитки, не переживай, не нОвИчОк.
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|3.16, Аноним (16), 12:25, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем тут твой половичек? Сторонники Трампа гораздо более опасны. За ними не то что следить на них надо колокольчики вешать,0 чтобы все знали что они поблизости.
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|2.28, Gefest (?), 12:40, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только можно, но и нужно !Всех трампистов,нигилистов и проч превентивно банить
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|1.9, Иваня (?), 12:13, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google совсем оборзел. Не буду обновлять Chrome, стоит 78 версия.
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|1.13, Kusb (?), 12:21, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отчасти это даже круто, ведь рекламодателям скорее не нужно отслеживать пользователей, а нужно чтобы реклама была релевантной, а здесь часть со слежкой переехала с сервера на клиент, под контроль пользователя. Идея сырая, но что-то в ней есть. Возможно реклама должна подгружаться с отдельных фрёймов так, чтобы админ сайта не знал какая реклама именно подгрузилась, а алгоритмы быть прозрачными.
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|2.15, Аноним (16), 12:23, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лол, давай-ка я тебе открою глаза. Реклама должна загружаться с серверов Гугл и только с них.
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|3.20, Kusb (?), 12:28, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лол, давай-ка я тебе открою глаза. Реклама должна загружаться с серверов Гугл
> и только с них.
Так других серверов и не должно быть.
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|2.18, Онаним Тот Самый (?), 12:28, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я слабо представляю, как выглядит интернет без uBlock, и даже рад этому.
Ничего не имею против ненавязчивой и удобной рекламы, но обычно это баннеры во все экраны с мелкими крестиками, ложные кнопки и прочий мусор.
Ну и когда яндекс в своей почте показыаает рекламу, хотя я ему и так плачу за подписку — это край, так нельзя делать
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|3.24, боня (?), 12:31, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну и когда яндекс в своей почте показыаает рекламу, хотя я ему и так плачу за подписку — это край, так нельзя делать
Я именно по этому поводу негодую и отказываюсь от яндекса я яндекс музыки
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|4.40, Урри (ok), 12:55, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно. С любого домашнего девайса (с телека, например, когда жопу лень поднимать) зашел и почитал.
Но яндекс, конечно, зло. Давно выкинут на помойку.
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|3.39, Ано Ним (?), 12:55, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо про философию развития по спирали. Много кто на планете на разных континентах попробовали в 20-м веке насильно загонять в стандартные группы - вышло очень плохое. Поумнели и решили тогда чтоб в стандартные группы разделить на добровольной основе по интересам. Разумно. Безрадостно.
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|1.23, Имя (?), 12:30, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я ничего не понял. Были куки, которые следили за пользователями. Гугл сделал новые куки, которые не могут загружаться с доменов, отличных от того, на который ты зашел. Т.е. те же куки, только слегка ограниченные. В лучшем случае ничего не поменяется. В честь чего БОМБАРДИРОВКА?
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|2.31, Аноним (-), 12:43, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Напомним, что API FLoC (Federated Learning of Cohorts) предназначен для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации
...
>> Основные риски, связанные с внедрением FLoC:
>> Появление дополнительного фактора для скрытой идентификации браузера пользователя ("browser fingerprinting").
> Я ничего не понял. Были куки, которые следили за пользователями. Гугл сделал
> новые куки, которые не могут загружаться с доменов, отличных от того,
> на который ты зашел. Т.е. те же куки, только слегка ограниченные.
> В лучшем случае ничего не поменяется. В честь чего БОМБАРДИРОВКА?
А читать дальше заголовка не позволяют религиозные убеждения?
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|2.34, Аноним (34), 12:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть большой контингент пользователей которые не пользуются такими настройками в плане конфиденциальности. На мой взгляд борьба идёт именно за них, так как именно сторонние куки несут в себе столь ценную информацию которая продаётся и покупается. А вообще правильно делается - сторонние куки это зло и его надо резать на корню и не фиг прикрываться свободой выбора и заботой о пользователях.
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|2.41, Аноним (41), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые "ограниченные" куки
1. Слишком много о тебе знают, на уровне который старым и не снился.
2. Слишком четко конкретно тебя выцеливают, на уровне который старым и не снился.
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|1.32, TormoZilla (?), 12:48, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Mozilla... не планируют добавлять реализацию FLoC в свои продукты
А теперь хоть камни с неба...
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|1.35, Ано Ним (?), 12:51, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попытка разбить на группы и скармливать только "интересный" контент похожа на бизнес колониста по продаже алкоголя аборигенам - разрушение культуры.
Разнообразный, весёлый и умный мир даёт качество жизни лучше, чем у отрядов тупых и злых Серых рубашек дона Ребы. У другого парня из реальной жизни в 20-м веке рубашки в отрядах были коричневые.
> не нацелена на полный отказ от отслеживания пользователей, а лишь заменяет один вид таргетинга на другой, и, решая одни проблемы, создаёт другие.
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