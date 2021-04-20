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Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie

20.04.2021 11:46

Запущенное в Chrome 89 экспериментальное внедрение технологии FLoC, развиваемой компанией Google для замены отслеживающих перемещения Cookie, столкнулось с сопротивлением со стороны сообщества. После внедрения FLoC компания Google планирует в Chrome/Chromium полностью прекратить поддержку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. В настоящее время уже проводится выборочное тестирование FLoC на небольшом проценте пользователей Chrome 90, поддержка FLoC также включена в кодовую базу Chromium.

По мнению противников внедрения FLoC, данная технология вместо полного отказа от отслеживания пользователей, лишь заменяет один вид таргетинга на другой, и, пытаясь решить одни проблемы, создаёт другие. Например, FLoC создаёт условия для дискриминации пользователей в зависимости от их предпочтений и взглядов.

Реакция некоторых проектов на интеграцию FLoC в кодовую базу Chromium:

  • Один из ключевых разработчиков системы управления контентом WordPress, которая занимает около 40% рынка CMS, предложил воспринимать FLoC как угрозу безопасности и воспользоваться предоставленной в спецификации возможностью для запрета применения FLoC и отключения определения информации об интересах пользователя для отдельных сайтов. Отказ от FLoC может быть активирован на стороне сайта через выставление HTTP-заголовка "Permissions-Policy: interest-cohort=()". Подобный запрет FLoC предлагается по умолчанию включить во всех экземплярах WordPress и довести изменения в одном из обновлений с устранением проблем безопасности.

    Если предложение будет одобрено, на всех сайтах, автоматически применяющих обновления WordPress, будет по умолчанию отключён FLoC. Для тех, кто хочет использовать FLoC будет предоставлена опция для отключения передачи заголовка "Permissions-Policy: interest-cohort=()". Аналогичный запрет FLoC по умолчанию также предложено добавить в значительный релиз WordPress 5.8, но он запланирован на июль и может не успеть к массовому включению FLoC, поэтому и рассматривается возможность отключения FLoC через промежуточное обновление.

    В комментариях не все согласились с целесообразностью выпуска подобного обновления, мотивируя это тем, что не стоит смешивать проблемы с безопасностью c заботой о соблюдении конфиденциальности. Злоупотребления изменениями, предлагаемыми в автоматически устанавливаемых обновлениях, может привести к потере доверия к подобным обновлениям.

  • Разработчики браузеров Vivaldi и Brave Browser отказались реализовывать поддержку FLoC в своих продуктах, заявив, что их пользователи имеют право на конфиденциальность. Представители Vivaldi также указали, что стоит называть вещи своими именами, и FLoC - это не технология обеспечения конфиденциальности, как её пытается продвигать Google, а технология отслеживания, нарушающая конфиденциальность.
  • Правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation) ввела в строй сайт amifloced.org, позволяющий определить включение FLoC в браузере, что даёт пользователю возможность понять, участвует ли он в эксперименте Google.
  • Поисковая система DuckDuckGo выступила с критикой FLoC и добавила в Chrome-дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials блокировку FLoC, а также запретила использование FLoC на сайте duckduckgo.com (DuckDuckGo Search) через выставление HTTP-заголовка "Permissions-Policy: interest-cohort=()".
  • Компания Microsoft пока не стала включать FLoC в браузере Edge, заняла выжидательную позицию и пытается развивать собственную технологию отслеживания предпочтений PARAKEET (Private and Anonymized Requests for Ads that Keep Efficacy and Enhance Transparency). Суть PARAKEET в использовании прокси-сервера, находящегося между пользователем и рекламной сетью. Пользователю присваивается уникальный идентификатор, но информацию о нём получает только прокси, который передаёт рекламной сети лишь ограниченный набор обезличенной информации.
  • Mozilla и Opera не планируют добавлять реализацию FLoC в свои продукты. Компания Apple пока не приняла окончательного решения по поводу реализации FLoC в Safari.
  • В блокировщике рекламы uBlock реализовано отключение запросов FLoC по умолчанию. Аналогичная блокировка FLoC добавлена в дополнения Adguard и Adblock Plus.

Напомним, что API FLoC (Federated Learning of Cohorts) предназначен для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации и без привязки к истории посещения конкретных сайтов. FLoC позволяет выделять группы пользователей со сходными интересами, не идентифицируя отдельных пользователей. Интересы пользователя определяются при помощи "когорт", коротких меток, описывающих разные группы интересов. Когорты вычисляются на стороне браузера через применение алгоритмов машинного обучения к данным истории посещений и содержимому, которое открывается в браузере. Детали остаются на стороне пользователя, а во вне передаются только общие сведения о когортах, отражающих интересы и позволяющих выдать релевантную рекламу без отслеживания конкретного пользователя.

Основные риски, связанные с внедрением FLoC:

  • Дискриминация на основе предпочтений пользователей. Например, предложения о работе и выдаче кредита могут меняться в зависимости от этнической принадлежности, религии, пола и возраста. Пользователям испытывающим проблемы с деньгами могут навязываться кредиты под завышенные проценты, а определение демографических данных и политических предпочтений могут применяться для повышения убедительности дезинформации. При использовании FLoC информация о поведении будет следовать за пользователем от сайта к сайту и данные о прошлой активности могут использоваться для манипулирования пользователем при открытии сайтов.
  • Не исключается проведение обратного инжиниринга истории посещений на основе данных о когорте. Анализ алгоритма назначения когорт позволит судить о том, какие примерно сайты вероятно посещал пользователь. Также на основе когорт можно делать выводы о возрасте, социальном положении, гендерной ориентации, политических предпочтениях, финансовых трудностях или пережитом несчастье.
  • Появление дополнительного фактора для скрытой идентификации браузера пользователя ("browser fingerprinting"). Несмотря на то, что когорты FLoC будут охватывать тысячи людей, они могут использоваться для повышения точности идентификации браузера при использовании в комбинации с другими косвенными данными, такими как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), установленные плагинов и шрифты, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, особенности работы с мышью и клавиатурой.
  • Предоставление дополнительных персональных данных трекерам, которые уже идентифицируют пользователей. Например, если пользователь идентифицирован и вошёл в свою учётную запись, то сервис может явно сопоставить указанные в когорте данные о предпочтениях с конкретным пользователем, а при изменении когорт отслеживать трансформацию предпочтений.

Дополнительно можно отметить, что параллельно представители рекламной индустрии развивают и другие альтернативные методы идентификации, которые смогут использоваться для отслеживания пользователей в случае блокировки сторонних Cookie в Chrome. Например, компания The Trade Desk предложила технологию UID2 (Unified Identifier), реализующую механизм идентификации пользователей, работающий в кооперации с владельцами сайтов. Идентификатор UID2 генерируется на основе информации, переданной пользователем при регистрации на сайте, такой как email, номер телефона или данные об учётной записи в социальной сети. На основе шифрования содержимого UID2, координатором инфраструктуры создаётся токен, который владелец сайта может передавать рекламным сетям. Авторизированные рекламные сети могут получить ключи для расшифровки токена и получения исходного UID2, который может применяться для построения общего профиля пользователя, агрегирующего информацию из разных мест.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: EFF считает, что замена отслеживающих Cookie на FLoC может привести к новым проблемам
  3. OpenNews: Релиз Chrome 89
  4. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
  6. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54951-floc
Ключевые слова: floc, google, track
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, acroobat (ok), 12:03, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Присоединяюсь к сопротивлению
     
     
  • 2.2, InuYasha (??), 12:04, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Последовательно, надеюсь?
     
     
  • 3.3, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:07, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да вы батенька - резистор!
     
     
  • 4.7, acroobat (ok), 12:10, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вам на Радиокот.


     
  • 4.19, Леголас (ok), 12:28, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мистер Ом
     
  • 3.4, acroobat (ok), 12:09, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Многопоточно
     
     
  • 4.21, Шига (?), 12:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется параллельно. Ух до чего образование деградировало. Не то что в нашем лицее в Киеве самый лучший лицей был и остается.  Жалко что хохлы его захватили, но ничего через недельку отобьем Киев у супостата и наконец вернем самый лучшей лицей в родную гавань.
     
     
  • 5.27, acroobat (ok), 12:37, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жалко что хохлы его захватили, но ничего через недельку отобьем Киев
    > у супостата и наконец вернем самый лучшей лицей в родную гавань.

    А я пока ССвцев добью.


     
  • 5.37, Урри (ok), 12:53, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай пари, ты же мужик, а не п и з д о б о л, правда?

    Если через недельку не "отобьете", то ты привселюдно съешь свои носки с выкладыванием оного процесса на ютуб. Ну а если "отобьете" - то так уж и быть, съем я.

    Согласен?

     
  • 3.44, Аноним (44), 13:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На скорости 2400 бод.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:09, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    что скажут свидетели "нам нечего скрывать" ?
     
     
  • 2.22, Урри (ok), 12:30, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свидетели "[пока] нам нечего скрывать" в принципе не обучаемы, они могут сказать только "аааа, как так случилось?" постфактум.
     
     
  • 3.42, _hide_ (ok), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное, что можно сказать в защиту -- внедрение этого способа отслеживания является прекрасным средством покончить с кроссдоменным куками (с которыми бороться дело бессмысленное).
    А с API FLoC кому нужно справятся, остальным не нужно.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:32, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не личная угроза (кто-то узнает какой-то мой секрет), а общественная: собираемая всеми возможными способами индивидуальная информация позволяет очень эффективно манипулировать страхами и желаниями людей в массе.
     
  • 2.26, Свидетель нам нечего скрывать (?), 12:34, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нам нечего скрывать
     
     
  • 3.38, КО (?), 12:53, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне скрывать нечего, но показывать неприятно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:10, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > По мнению противников внедрения FLoC, данная технология не нацелена на полный отказ от отслеживания, а лишь заменяет один вид таргетинга на другой, и решая одни проблемы, создаёт другие. Например, FLoC создаёт условия для дискриминации пользователей, в зависимости от их предпочтений и взглядов, а также может способствовать применению хищнического таргетинга.

    Переведите этот бред.

     
     
  • 2.10, acroobat (ok), 12:13, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кастую Шигорина, он -  эксперт по бреду.

     
     
  • 3.17, Шига (?), 12:26, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все врете, содомиты. Мне по телеку вещают истину в первой инстанции, а все остальное бред.
     
  • 2.43, Аноним (-), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы стало понятно: FLoC - это не замена cookies, это только замена 3rd party tracking cookies. Все нормальные браузеры и почти все основные позволяют их отключить. Некоторые это делают по дефолту.

    Вместо этого гугл предлагает заменить из на чуть более обезличенную версию, но включить всем. Гугл решил: нехорошо, что трекеры отключают, нужно найти способ их вернуть назад.

     

  • 1.8, timur.davletshin (ok), 12:11, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно таргетить сразу всю когорту сторонников неугодной политической партии или там сторонников теорий заговора скажем (ну, условно в когортах с такими-то ID тусуются сомнительные личности)? Заходишь так на сайт госуслуг и тебе сразу "батюшки, да вы наш клиент!" )))
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 12:19, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому сдалась эта аморфная масса?
    Кто надо уже дергает за нитки, не переживай, не нОвИчОк.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:25, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут твой половичек? Сторонники Трампа гораздо более опасны. За ними не то что следить на них надо колокольчики вешать,0 чтобы все знали что они поблизости.
     
  • 2.28, Gefest (?), 12:40, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только можно, но и нужно !Всех трампистов,нигилистов  и проч превентивно банить
     

  • 1.9, Иваня (?), 12:13, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google совсем оборзел. Не буду обновлять Chrome, стоит 78 версия.
     
     
  • 2.11, InuYasha (??), 12:17, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше сразу сноси, пока он ещё не модуль ядра )
     
     
  • 3.33, TormoZilla (?), 12:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно проверял?
     

  • 1.13, Kusb (?), 12:21, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отчасти это даже круто, ведь рекламодателям скорее не нужно отслеживать пользователей, а нужно чтобы реклама была релевантной, а здесь часть со слежкой переехала с сервера на клиент, под контроль пользователя. Идея сырая, но что-то в ней есть. Возможно реклама должна подгружаться с отдельных фрёймов так, чтобы админ сайта не знал какая реклама именно подгрузилась, а алгоритмы быть прозрачными.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 12:23, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лол, давай-ка я тебе открою глаза. Реклама должна загружаться с серверов Гугл и только с них.
     
     
  • 3.20, Kusb (?), 12:28, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лол, давай-ка я тебе открою глаза. Реклама должна загружаться с серверов Гугл
    > и только с них.

    Так других серверов и не должно быть.

     
  • 2.18, Онаним Тот Самый (?), 12:28, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я слабо представляю, как выглядит интернет без uBlock, и даже рад этому.

    Ничего не имею против ненавязчивой и удобной рекламы, но обычно это баннеры во все экраны с мелкими крестиками, ложные кнопки и прочий мусор.

    Ну и когда яндекс в своей почте показыаает рекламу, хотя я ему и так плачу за подписку — это край, так нельзя делать

     
     
  • 3.24, боня (?), 12:31, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну и когда яндекс в своей почте показыаает рекламу, хотя я ему и так плачу за подписку — это край, так нельзя делать

    Я именно по этому поводу негодую и отказываюсь от яндекса я яндекс музыки

     
  • 3.30, Gefest (?), 12:42, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ?? Зачем вы смотрите ?? Есть же IMAP и SMTP
     
     
  • 4.40, Урри (ok), 12:55, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно. С любого домашнего девайса (с телека, например, когда жопу лень поднимать) зашел и почитал.

    Но яндекс, конечно, зло. Давно выкинут на помойку.

     

  • 1.14, Аноним (16), 12:22, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное противостояние ужа и гадюки.
     
     
  • 2.29, TormoZilla (?), 12:41, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?
     
     
  • 3.39, Ано Ним (?), 12:55, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо про философию развития по спирали. Много кто на планете на разных континентах попробовали в 20-м веке насильно загонять в стандартные группы - вышло очень плохое. Поумнели и решили тогда чтоб в стандартные группы разделить на добровольной основе по интересам. Разумно. Безрадостно.
     

  • 1.23, Имя (?), 12:30, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я ничего не понял. Были куки, которые следили за пользователями. Гугл сделал новые куки, которые не могут загружаться с доменов, отличных от того, на который ты зашел. Т.е. те же куки, только слегка ограниченные. В лучшем случае ничего не поменяется. В честь чего БОМБАРДИРОВКА?
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:43, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Напомним, что API FLoC (Federated Learning of Cohorts) предназначен для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации

    ...
    >>  Основные риски, связанные с внедрением FLoC:
    >> Появление дополнительного фактора для скрытой идентификации браузера пользователя ("browser fingerprinting").
    > Я ничего не понял. Были куки, которые следили за пользователями. Гугл сделал
    > новые куки, которые не могут загружаться с доменов, отличных от того,
    > на который ты зашел. Т.е. те же куки, только слегка ограниченные.
    > В лучшем случае ничего не поменяется. В честь чего БОМБАРДИРОВКА?

    А читать дальше заголовка не позволяют религиозные убеждения?


     
  • 2.34, Аноним (34), 12:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть большой контингент пользователей которые не пользуются такими настройками в плане конфиденциальности. На мой взгляд борьба идёт именно за них, так как именно сторонние куки несут в себе столь ценную информацию которая продаётся и покупается. А вообще правильно делается - сторонние куки это зло и его надо резать на корню и не фиг прикрываться свободой выбора и заботой о пользователях.
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые "ограниченные" куки
    1. Слишком много о тебе знают, на уровне который старым и не снился.
    2. Слишком четко конкретно тебя выцеливают, на уровне который старым и не снился.
     

  • 1.32, TormoZilla (?), 12:48, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Mozilla... не планируют добавлять реализацию FLoC в свои продукты

    А теперь хоть камни с неба...

     
  • 1.35, Ано Ним (?), 12:51, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попытка разбить на группы и скармливать только "интересный" контент похожа на бизнес колониста по продаже алкоголя аборигенам - разрушение культуры.

    Разнообразный, весёлый и умный мир даёт качество жизни лучше, чем у отрядов тупых и злых Серых рубашек дона Ребы. У другого парня из реальной жизни в 20-м веке рубашки в отрядах были коричневые.

    > не нацелена на полный отказ от отслеживания пользователей, а лишь заменяет один вид таргетинга на другой, и, решая одни проблемы, создаёт другие.

     
  • 1.36, Аноним (36), 12:51, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно. Всё, что несёт Гугл - Зло.
     
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