Google открыл инструментарий для полного гомоморфного шифрования

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|1.3, Lex (??), 14:57, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Например, гомоморфное шифрование окажется полезным в медицинских приложениях, которые смогут получать конфиденциальную информацию от пациентов в зашифрованной форме и предоставлять медицинским работникам возможность без расшифровки проводить аналитику и выявлять отклонения
Это можно сделать и прямо сейчас, разумеется, если пациент сам согласится на передачу подобной инфы для подобных целей. В противном случае, речь лишь об отговорке, под предлогом которой можно "тырить" конфиденциальную инфу пользователей без их ведома и разрешения. формально не нарушать закон при этом.
Ну а насколько можно или нельзя расшифровать - так это уже совсем другой вопрос ) Да и, может так оказаться, что и не требуется этого для натаскивания "больших данных"
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|1.6, Аноним (6), 15:00, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А как медики без расшифровки смогут проводить аналитику и выявлять отклонения???
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|2.25, Dzen Python (ok), 15:57, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как-как. Знамо как. Делается реестр допустимых шифрованных значений, пусть даже с точностью до тысячных - для компа путь даже десято тысяч значений это немного - калибруется, тьюстируется, обкатывается. Ну как с каким-нибудь сахаром в крови, которого должно быть от 1 до 4 ед. Попал в таблицу - молодец, здоров. Не попал - все, ты труп.
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|3.58, Аноним (58), 16:58, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть чтобы обнулить все усилия по шифрованию нужно получить этот самый реестр? Чем это лучше чем ROT13?
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|4.64, Dzen Python (ok), 17:12, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще идеи есть?
Допустим мы делаем так, как написало гугло: мы собрали данные об анализе и передали пакет с артериальным давлением.
Что может сделать врач в таком случае?
А ничего.
Какое вычисление ему нужно сделать, чтобы получить цифры "120/80" из "lfzious398234po]fd-0-=wes4t6s5dfsdgf"?
Он может сделать выборку из 1000 таких ничего не значащих для него кусочков данных, и...?
Какое вычисление надо сделать врачу, чтобы из "lfzious398234po]fd-0-=wes4t6s5dfsdgf" вышло "87iw6cepwoia90[-w-20318733-=xzf]-zds0rn9", означающее "Так, ты, гипертоник е**ный, вытащил сигарету изо рта. А ну живо ко мне, утлюдок мать твою, а ну иди сюда..."?
Вот мне и самому интересно, кроме шуток.
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|5.73, Lex (??), 17:29, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы допускаете одну фундаментальную ошибку: забываете, что оказание мед. помощи по определению предусматривает предоставление соотв. данных лечащему врачу.
И никакое шифрование и копание в нем ему не нужно.
А вот когда данные льются налево, направо и во все остальные стороны без какого-либо ведома пациента - вот тут пациент уже может возразить и даже обратиться "куда надо".. и в этом случае, при наличии подобной систему, можно нести уже ставшей классикой чепуху про "обезличенные данные, распространение которых всем желающим никак не нарушает конфиденциальность"(ц)( хотя по сути нарушает, поскольку по конкретным данным вполне можно вычислить человека или сузить круг до нескольких человек, с определенным именем, живущих в определенном районе, страдающих определенным заболеванием, в таком-то возрасте и тогда-то являвшихся в больницу )
Касательно же сабжа - есть подозрение, что там просто вносится погрешность с определённым распределением( или множится/делится на какую-то константу итд итп).
И 120/80 волшебным образом превращается в 115/84 .. или в 122/79.. или еще во что-то, что "размывает" значимость конкретного измерения, но не меняет "тенденций" для "больших данных", поскольку не влияет на распределение.
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|6.76, Аноним (76), 17:40, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы допускаете одну фундаментальную ошибку: забываете, что оказание мед. помощи по определению предусматривает предоставление соотв. данных лечащему врачу
Если задача слить данные конкретного пациента - проще взломать врача (коньячком или терморектально), это да. Речь, наверное, о том, чтобы слить базу уровня FB.
> множится/делится на какую-то константу итд итп
слишком просто, не верю
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|6.78, Dzen Python (ok), 17:43, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну таки бы да - 95% современной доказательной медицины это сбор данных и ведение по ним пациента. +статистика, позволяющая отслеживать врачу тенденции. Сбор-ракция-сбор-реакция.
Впрочем, тут другой вопрос: какую обработку данных медицинский субподрядчик может сделать по этой схеме?
> Касательно же сабжа - есть подозрение, что там просто вносится погрешность с определённым распределением
Какую погрешность будешь вводить для гормонов, где порядок очень мал, а его изменение крайне важно?
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|2.85, Ordu (ok), 18:42, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю, тут схема примерно такая задумана. Ты хранишь базу данных там, где её можно дёшево и надёжно хранить -- то есть в датацентре. Тебе не обязательно доверять датацентру, чтобы хранить в нём чувствительные данные. В том смысле, ну сольёт какой-нибудь админ шифрованную базу, и чё?
Но при таком подходе начинаются проблемы как раз со статистикой. Когда тебе нужно выполнить вытащить из базы данные по одному пациенту, можно взять и вытащить, и расшифровать локально. Но когда тебе надо посчитать статистику по всем, тебе придётся выкачивать всю базу (а это может быть в миллионы/сотни миллионов раз больше данных, чем данные одного пациента), всю её расшифровывать локально, и потом считать статистику. А с гомоморфным шифрованием, ты можешь закинуть код на сервер, который там всё посчитает и отправит тебе результат. И админы датацентра могут сколько угодно подглядывать в расчёты, потому что один хрен они там не поймут ничего из-за криптографии.
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|3.91, Cradle (?), 19:07, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, все так, и двусмысленность именно в этом: законы о защите данных требуют "защищать от предполагаемого недопустимого использования или раскрытия информации", и если от раскрытия гомоморфное шифрование помогает, то от недоопустимиго использования в виде сбора статистики оно или бесполезно, или если оно эту статистику портит бессмысленно
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|4.98, Ordu (ok), 19:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да, все так, и двусмысленность именно в этом: законы о защите данных
> требуют "защищать от предполагаемого недопустимого использования или раскрытия информации",
> и если от раскрытия гомоморфное шифрование помогает, то от недоопустимиго использования
> в виде сбора статистики оно или бесполезно, или если оно эту
> статистику портит бессмысленно
Если, следуя законам, сделать сбор статистики невозможным, то медицина станет заметно хуже. Поэтому либо надо придумывать алгоритмические способы запрещать расчёты недопустимых статистик, либо контролировать это неалгоритмическими методами.
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|1.10, Аноним (10), 15:13, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Например, гомоморфное шифрование окажется полезным в медицинских приложениях, которые смогут получать конфиденциальную информацию от пациентов в зашифрованной форме и предоставлять медицинским работникам возможность без расшифровки проводить аналитику и выявлять отклонения.
Или например можно будет производить декодирование видео или музыки без расшифровки данных которая будет производится прямо на непосредственном устройстве воспроизведения (см. airpods).
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|2.20, Аноним (20), 15:43, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут мимо. В случае беспроводных наушников, декодирование идёт прямо на них же. Те же AirPods используют AAC.
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|1.15, КО (?), 15:32, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не понял зачем нужно гомоморфное шифрование, если пользователь всё равно отправляет куда-то данные.
Если эти данные он просто хранит, то и обрабатывать их не нужно.
Если эти данные нужно обработать - используйте сквозное.
Если эти данные нужно отправить, не обрабатывать и получить обратно, потом расшифровать, то нет смысла их отправлять.
Если эти данные нужно отправить, обрабатывать в шифрованном виде и получить обратно, потом расшифровать, то какой смысл их шифровать если на другой стороне в любом случае обработку можно запалить.
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|2.22, Ыноним (?), 15:46, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на другой стороне в любом случае обработку можно запалить.
Весь смысл как раз в том, что нельзя.
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|2.23, I (?), 15:51, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так тут смысл что ты шифруешь данные на СВОЕЙ стороне, а вычисления выполняешь в недоверенной среде (чужом сервере на котором может происходить все что угодно, куда бы ты не захотел отправить свои данные в открытом виде) и получаешь правильный зашифрованный результат, потом расшифровываешь их на СВОЕЙ стороне и радуешься. Понятные примеры: обучение крутой нейросетки на ТВОИХ данных; сложные вычисления для которых у тебя не хватает ресурсов; и т.д.
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|3.32, Аноним (32), 16:12, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз ты знаешь какой конкретно недоверенной среде ты даёшь сырые данные, а недоверенная среда знает кому вернуть обработанные данные, почему не пользоваться старым добрым сквозным шифрованием?
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|4.49, Tifereth (ok), 16:42, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы недоверенная среда вообще не имела доступа к данным в дешифрованном виде. Для этого и затевалось всё.
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|5.56, Анониииим (?), 16:52, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего не понял. Как недоверенная среда обработает данные, не имея к ним доступа?
Я передаю в среду "2 x 3", хочу узнать результат операции (6).
Недоверенная среда получает их в зашифрованном виде "a x b". Как она вернёт мне 6 без доступа к "2 x 3"?
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|6.63, Аноним (63), 17:11, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В том-то как раз и состоит фишка гомоморфного шифрования - простую арифметику с зашифроваными данными можно производить без, собственно, расшифровки этих данных.
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|6.65, ыы (?), 17:13, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну вот например с помощью RSA (ага, того самого)
2*1000= 2000
3*1000= 3000
вы передаете в обработку 2000 * 3000 и получаете в ответ 6000. Тот кто обрабатывает- не знает про "1000".
А вы знаете что 6000 - надо разделить на 1000. и получаете результат.
Но как только мы от примитивных примеров переходим к чемуто более сложному- начинаются докторские диссертации по математике...
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|1.19, Онаним (?), 15:40, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересненько.
Допустим есть аудиосигнал, который надо например обработать определённым образом. Если это действительно работает как надо (сомнения есть, но описывать причины сложно и долго) - в теории можно произвести необходимые вычисления на чужом совместимом DSP (или прочем промежуточном устройстве), не заботясь о надёжности транзита в плане "слива" исходного сигнала.
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|2.28, Ordu (ok), 16:08, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теоретически. Практически же, судя по тому, что оно для сложения программно бит за битом xor'ит, причём этот xor не просто xor, а какой-то особо криптографичный xor, оно тормозить будет так, что мало не покажется никому. Другое дело, что может со временем это всё в железо закатают, и тогда может будет ничётак.
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|1.26, Аноним (26), 16:02, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Например, гомоморфное шифрование окажется полезным в медицинских приложениях, которые смогут получать конфиденциальную информацию от пациентов в зашифрованной форме и предоставлять медицинским работникам возможность без расшифровки проводить аналитику и выявлять отклонения
Не понимаю, разъясните, пожалуйста.
Есть у нас карточка пациента Иван Иваныча с чувствительной конфеденциальной информацией. Разве чтобы защитить Иван Иваныча не достаточно отвязать конфиденциальную информацию от личности Иван Иваныча (Иван Иваныч с номером страховки 12345 -> Пациент 79 с номером страховки 67891), и хранить базу соответствий отдельно?
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|2.31, _hide_ (ok), 16:11, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недостаточно, потому что всегда, собрав массив данных можно локализовать и идентифицировать источник данных по вторичным каналам, чем некоторые занимаются на коммерческой основе (к примеру, для оценки суммы, которую может выложить клиент).
При гомоморфных операциях всегда есть проблема сравнения с константой и неправомерного доступа к расчетной машине. И да, данные пользователя тут тоже шифруются, т.е. "обезличиваются". Но это тоже можно обойти.
Вообще, всё это выглядит как попытка прикрыться фикусовым листиком, потому что явно требуется монополия и уголовка за владение информацией без разрешения. А вот монополист пусть как положено, шифрует и не ведет экономических отношений вне разрешенного списка.
Но нет, человечество будет надеяться, что самый дешевый поставщик сделает без ошибок.
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|2.33, Аноним (-), 16:12, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так делали в каких нужно клиниках полвека назад, и уже тогда слабо помогало.
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|2.35, Dzen Python (ok), 16:15, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, недостаточно. Надо не просто отвязать, но и еще сделать так, чтобы она однозначно не указывала на Иван Иваныча, деперсонализировать.
Возьмем твой пример "Пациент 79 с номером страховки 67891", в котором хранится еще к примеру 1000 (тысяча записей) от врачей (убийц, маньяков, страховых агентов).
1. Пациент 79 имеет прямую связь по ключу с таблицей ФИО. Допустим, что злоумышленник не имеет не имеет к ней доступ.
2. Номер страховки 67891 - уже опасно. Потому, что это уникальниый идентификатор конкретного человека во ВНЕШНЕЙ базе страхователя, к которой у нас нет доступа, а у злоумышленника доступ есть. Фейл.
3. Допустим отрезали заголовок и отдали как "пациент zdxlk4w234t3cw4" + таблица с данными. Опасно. Конкретный набор записей о болезнях и просмотрах, привязанный к таймлайну - тот же уникальный ключ - вероятность того, что таблица совпадет между разными людьми минимальна. +по его недавним записям можно узнать что угодно, особенно при маленькой выборке людей (участок-город). Да и вообще - становится поиск человека несложной эвристической задачей.
4. Допустим, в 600 записях есть поле "Артериальное давление". Мы отрезаем заголовки и отправляем "пациент zdxlk4w234t3cw4" + 600 записей вида: "дата-давление", без которого просто "давление" лишается всего физического смысла (особенно если сделать шаффл() ). Вот тут да, уже минимальные шансы на анонимность есть, но перед нами встаёт проблема гугловских когорт и обратной связи. Если это статистика без связи - ладно. Иначе - проблема.
И так далее, и тому подобное
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|3.51, Аноним (51), 16:45, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я изначально сводил всё к 4 варианту, да Врач уже обладает информацией, и г... большой текст свёрнут, показать
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|4.60, Dzen Python (ok), 17:01, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Но все равно остается проблема обратной связи "ненадежный узел - я".
Гугло хоть попыталось её решить
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|2.36, Ordu (ok), 16:17, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не достаточно. Если мы получили доступ к этой базе данных, а потом к базе данных мед-страховок, то... упс...
Можно избавиться от номера страховки, заменив его рандомным id'ом, это усложнит проблему, но опять же, если у нас есть какой-то ещё источник информации, скажем о страховых выплатах на медицину, то мы можем теперь соотнося даты выплат, размеры этих выплат, и причину их, сопоставить с карточками и объединить базы.
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|3.75, Аноним (75), 17:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если мы получили доступ к этой базе данных, а потом к базе данных мед-страховок
Всего-то
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|4.81, Ordu (ok), 18:08, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Если мы получили доступ к этой базе данных, а потом к базе данных мед-страховок
> Всего-то
Доступ к первой получают все кому хочется посчитать какие-нибудь тренды, достаточно купить любого. Доступ к базе данных медстраховок тоже, я подозреваю, имеет очень немало людей, опять же купить кого-нибудь не проблема. А отбить вложения можно потом таргетируя рекламу.
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|5.83, Аноним (83), 18:17, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не проще ли просто сразу купить врача, у которого сразу есть всё?
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|6.84, Ordu (ok), 18:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у него есть доступ к базе, то да, проще. А если он доступ запрашивает по каждому пациенту, и потом с него спросить могут "с какого МПХ ты запрашивал карточку Ивана Иваныча?", но может и не проще.
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|7.86, Аноним (86), 18:50, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жесть какая.
Ему ничто не мешает перед занесением данных в базу выписывать их себе в тетрадку, и выдавать желающим инфу с листочка, а не с базы, что множит на 0 твои запросы.
Мы изначально доверяем врачу, так как не можем скрыть от него инфу.
Мы не доверяем тем, кому врач наши данные может передать в рамках своей деятельности.
При этом мы по умолчанию верим, что врач заинтересован в сохранении нашей конфиденциальности, и хотим дать ему удобный инструментом для того. Это условие задачи
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|8.90, Ordu (ok), 19:03, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И сколько у этого врача пациентов 1000 в год Но в такой базе данных могут быть... текст свёрнут, показать
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|9.93, Аноним (93), 19:17, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе придется взломать n количество раз когда врач передавал данные во внешни... текст свёрнут, показать
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|10.99, Ordu (ok), 20:05, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зачем Почему n баз с зашифрованными данными В смысле у каждого врача своя база... большой текст свёрнут, показать
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|2.53, ыы (?), 16:49, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаете как идентифицируется личность Иван Ивановича в веб? По совокупности признаков.
Неважно что ФИО отвязано. Важно что совокупность признаков- это именно то что нужно им.
Именно этой совокупностью определяется персона. Для полицейского который ничем кроме ФИО не владеет- отвязка данных от ФИО означает потерю персоналий. У бигдаты - отвязка от ФИО- всего лишь чуток больший гемор по восстановлению полных данных о тебе.
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|1.27, Аноним (27), 16:05, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поигрались и выкинули. Такие вычисления с эмуляцией даже банального сложения хитровыдуманным способом будет на порядки медленнее (= дороже) аппаратного сложения даже на цпу, не говоря уж о гпу, а в гпу эта штука не может.
Скорее всего ждут, что кто-то за них придумает этому применение, которое может окупиться. Приведённые примеры с выборами и медиками не рабочие - провели они допустим вычисления на зашифрованными данными - что это даст, если результат остался зашифрованным?
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|2.43, Аноним (-), 16:31, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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изменяют поля данных в деперсонированном профайле, потом без расшифровки получаешь по нему терапию. если скоропостижно помер - расшифруют и оштрафуют.
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|3.48, ыы (?), 16:40, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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расшифруют и оштрафуют надо полагать помершего...
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|2.69, Аноним (41), 17:18, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот для выборов-то как здорово. Представьте, обрабатывают результаты голосования одним способом, расшифровали результат - 146%. Обработали другим способом, расшифровали результат - всё теже 146%.
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|2.74, Аноним (41), 17:30, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Поигрались и выкинули. Такие вычисления с эмуляцией даже банального сложения хитровыдуманным способом будет на порядки медленнее (= дороже) аппаратного сложения даже на цпу, не говоря уж о гпу, а в гпу эта штука не может.
Наверное, расчёт на то, что кто-либо спецвычислитель на FPGA замутит.
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|3.80, Аноним (27), 17:51, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы действительно сильно надо было бы, то у гуглага достаточно ресурсов, чтобы в железе это всё запилить, без полумер навроде плис.
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|1.45, Анто769ним (?), 16:33, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо для ослепления экспериментов, но в принципе достаточно лишь чисел, без шифрования.
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|1.52, Нанобот (ok), 16:48, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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интересно, во сколько раз там производительность меньше, чем у обычных вычислений?
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|1.54, Аноним (54), 16:51, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из того, что первым пришло в голову: компьютерные вирусы теперь смогут майнить криптовалюты без возможности идентификации кошельков для которых они их майнят?!
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|1.62, Маняним (?), 17:03, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У гомоморфного шифрования одна большая проблема - чудовищно низкая производительность - раз и необходимость уничтожения растущей, после каждой операции, энтропии шифрованных данных, читай распухание данных - два, которую нужно время от времени уничтожать. По крайней мере так было в оригинальном алгоритме Gentry. Кто-нибудь пробовал эту штуку? Там я видел бенчмарки. Нах*й они используют какой-то еб*чий базель? Сделали бы симейк.
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|2.79, Dzen Python (ok), 17:45, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что скажу, что скажу - киберпанк мы заполучили. Теперь осталось выяснить, почему такой плохой.
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|3.87, xtotec (ok), 18:51, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Киберпанк хорошим не бывает. Он или плохой или совсем плохой.
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|1.88, Аноним (-), 18:53, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственное применение, которое мне удалось придумать пока читал новость и все комментарии - это пакетная и конфиденциальная обработка большого объема личных фото и видео на внешнем сервере в сыром виде. Например сжатие и накладывание эффектов, перекодировать в другие форматы вряд-ли получится при таком виде шифрования
Можно конечно еще шифровать текстовые данные которые зашифрованны гомоморфным шифрованием, но это затея бредовая (шифровать шифрованное? Зачем?)
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|2.100, scor (ok), 20:28, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как вариант. Есть какой-нибудь пиксар, которому нужны мощности для рендера (чернового и тем более финального) и есть какой-нибудь биткоин (чисто для примера), который кипятит планету почём зря. Пиксару нужны мощности биткоин-сети, но не нужно, чтоб любой пользователь ноды мог в торренты слить рендеры до релиза. Пиксар шифрует исходники, генерит крипто-функции для рендера и предлагает 0.000001BTC/hour каждому участнику рендер-фермы. В конце пиксар собирает криптованный результат и расшифровывает его у себя в безопасном периметре.
В итоге, и эти пыхтящие шайтан-машины хоть раз что-то полезное сделают в своей жизни, и Пиксар сэкономит.
Другое дело, что да, с производительностью там всё сильно печально на данный момент и вроде даже предпосылок для ускорения нет. Но как один из вариантов утопической картины, вполне адекватный юзкейс, как по мне.
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|2.92, Аноним (-), 19:11, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот кстати да, тоже применение, однако надо же каким-то образом засунуть закрытый ключ в устройство, вшить этот ключ решение плохое, а передавать - перехватят кому надо. Но, если будет механизм выработки ключей - дело для нас плохо. Протоколы передачи ключей не подойдут, ведь клиентское устройство по дефолту будет считаться уязвимым, а значит только протоколы выработки ключей, фактически надо встраивать ssl в каждый монитор
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|1.94, Аноним (94), 19:20, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>При помощи предоставляемого транспайлера программа на С++ преобразуется в специальный диалект FHE-C++
>транспайлера
Это называется транслятор.
Уж не знаю, отчего в жс-сообществе пошла мода называть трансляторы транспиляторами (то ли в английском слово звучит неоднозначно, то ли для того, чтобы придать важности нескучному своему проекту, мол, не очередная нескучная надстройка над жс, в целый ЯП), но никакого нового понятия оно не описывает.
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|2.95, Аноним (95), 19:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как подсказывает wiki - транспиляция это подвид трансляции который как раз и занимается тем, что переводит исходники из 1-го вида в исходники другого вида (транслятор может и в машинный код перевести, транспайлер - нет), так что в контексте данной новости - всё нормально. Почему у нас есть 2 определения с похожими значениями - мне тоже не ясно, фактически можно было просто оставить транслятор.
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|3.97, Аноним (94), 19:42, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>транспиляция это подвид трансляции который как раз и занимается тем, что переводит исходники из 1-го вида в исходники другого вида
>Трансля́ция програ́ммы — преобразование программы, представленной на одном из языков программирования, в программу на другом языке.
Поразительное сходство, не находишь?
>транслятор может и в машинный код перевести
Это называется компилятор.
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|2.105, Михрютка (ok), 23:08, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ммммыыыы нееее гомммооофобббыыы
ммммыыыыыыы гггооооомммоооооммморррффффыыыыы
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