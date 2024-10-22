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Выпуск системы инициализации SysVinit 3.11

22.10.2024 08:08

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.11, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске реализована возможность связывания логическими операторами shell-команд в файле inittab, позволяющая организовать запуск команды, только если предыдущая команда завершилась успешно ("cmd1 && cmd2") или наоборот, выполнять следующую команду только в случае возвращения кода ошибки при запуске предыдущей команды ("cmd1 || cmd2"). Например: 


   ww:c:once:/usr/bin/command1 && echo "Success" > /var/log/command"
   
   ww:c:once:/usr/bin/command1 || echo "Command failed" > /var/log/command


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2
  4. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  6. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62089-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, init, boot
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  • 1.1, Аноним (1), 08:22, 22/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:31, 22/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    отвергаю этот проект, пока авторы не сделают из него systemd-sysvinitd, xdg-sysvinit и протокол для знаменитого списка протоколов, которые надо постоянно переписывать
     
     
  • 2.4, randomize (?), 08:55, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd-waylandd 100500.0
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:53, 22/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Гораздо интереснее поддержка inittab.d, что позволяет иметь по файлу на сервис инициализации.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:08, 22/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Теперь ждёмс sysvinit 95.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось подождать до 2095 года.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:17, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой дедовский код 2038 не переживет.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:19, 22/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не знал, что SysVinit еще живой. Все равно всякое лучше, чем systemd, я использую OpenRC.
     

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