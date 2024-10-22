Выпуск системы инициализации SysVinit 3.11

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.11, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске реализована возможность связывания логическими операторами shell-команд в файле inittab, позволяющая организовать запуск команды, только если предыдущая команда завершилась успешно ("cmd1 && cmd2") или наоборот, выполнять следующую команду только в случае возвращения кода ошибки при запуске предыдущей команды ("cmd1 || cmd2"). Например: