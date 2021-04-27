Доступна система инициализации Finit 4.0

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|3.54, Аноним (54), 13:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего разработчики Moonlight там в блобах Невидии расковыривали?
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|4.75, Анонин (?), 14:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чего разработчики Moonlight там в блобах Невидии расковыривали?
Gamestream
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|2.17, Урри (ok), 12:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если копипасты нет и нету прямых доказательств самого инжиниринга - не может.
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|2.7, Аноним (7), 11:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В смысле не зря? Прекрасные дружелюбные к пользователю конфиги, которые не надо искать по всему диску. На первый взгляд делают понятные вещи, поведение очевидное и последовательное. В отличие от сустемд.
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|2.11, Аноним (4), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Это потому что с 80-ых годов (именно там застряли башпортянщики) требования к системе инициализации усложнились. Поэтому в 2к21 какую систему не напиши - получится системдос. А чтобы повсеместно вернуться к башпортянкам, следует отправить всю планету в 1980. В 2к40 будешь вспоминать системдос как золотое время, время простых декларативных юнитов.
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|4.69, Аноним (4), 13:54, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишу 2к21, потому что ты триггеришься, и это доставляет мне наслаждение
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|2.12, Леголас (ok), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> После взгляда на пример конфига, понимаешь, что зря называл systemd сложным
конфиг в 47 строк для тебя сложный?
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|3.32, пох. (?), 12:27, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну вообще-то какая-то совершенно неудобочитаемая херня там написана, да.
Причем если поднять глаза от "конфига" непойми чего к скриншотику - возможно до кое-кого кое-что начнет потихоньку доходить.
Хотя, о чем я, это ж впопеннет...
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|2.20, Урри (ok), 12:07, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты не смог осилить строку вида "service [LVLS] <COND> log env:[-]/etc/default/daemon daemon ARGS -- Daemon daemon"?
Ох уж эти смузихлебы... Как вы ложку мимо рта не проносите, с такими то когнитивными способностями?
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|3.28, Annoynymous (ok), 12:22, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Судя по количеству слов daemon, этот конфиг вызывает Баала. Чтобы служить (service), конечно.
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|4.48, пох. (?), 13:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем это я... Слушаю и повинуюсь!
(Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем жечь... Все варианты у него годные.)
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|5.70, Annoynymous (ok), 13:55, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем
> это я... Слушаю и повинуюсь!
> (Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем
> жечь... Все варианты у него годные.)
Вызови killall!
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|3.31, Аноним (-), 12:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ох уж эти искперты опеннет, к 40 годам ничего, кроме локалхоста не видели, сидят на мамкиной шее в задрищинске, админят 3 вендокомпа с 1с-бухгалтерией на заводе за копейки, но мнение имеют исправно по всем вопросам.
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|4.55, НяшМяш (ok), 13:19, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта?
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|5.72, Annoynymous (ok), 13:57, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта?
Да. Они тут и флатпак не любят, и pulseaudio, и systemd, и wayland. Только страдание, только хардкор, только стоя и в гамаке.
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|4.74, menangen (?), 14:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как иначе им о себе заявить? Чем громче кричишь, тем лучше слышно! Отсюда токсичность
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|3.26, Аноним (-), 12:20, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и к чему ты это написал? ну, помимо того, что ты очередной типичный иксперт опеннет?
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|2.41, Аноним (41), 12:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, только принципиально другой и шибко уникальный. А пока не запилят весь нужный всем функционал - то он будет ещё и легковесным.
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|4.25, Аноним (4), 12:18, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ПО не бывает термина "готов", т. к. мир и требования постоянно меняются.
С другой стороны, если ты употребил "готов" в значении "помер, отрубился" (типа "ему больше не наливать, он готов"), то тогда да: runit "готов".
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|5.34, Аноним (-), 12:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>мир и требования постоянно меняются.
Хипстер, ты? Исходники runit ~160кб, у systemd ~54мб.
Что такого поменялось, можно пример?
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|6.38, Аноним (37), 12:41, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хипстеров уже давно нет, но иксперты опеннет продолжают использовать кажущиеся им оригинальными ярлыки для обобщения собственных фобий
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|7.44, имя_ (?), 12:52, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>хипстеров уже давно нет
но наследие их живет и пожирает линукс изнутри
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|7.51, Аноним (51), 13:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Чтобл Линукс создавали хипстерыи они же его десятилетиями обвешивали программам... большой текст свёрнут, показать
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|2.35, Аноним (51), 12:32, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никто не знает. Но если проверить может оказаться медленнее. Но если не такой тормоз как ненужнод, тогда он сможет в нужный момент на сервере запускать последовательно всякие сервисы чтобы не поднять сеть раньше времени. И вон видишь пишут что /network/interfaces починили, значит теперь сеть подниматься должна. А потом модули ядра можно запустить. То есть в runit массовый запуск не особо контроллируется и можно проги вручную запускать, а тут программисты могут плагины накатать. Вот им оно лучше будет.
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|3.36, Аноним (37), 12:38, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но если не такой тормоз как ненужнод
что ж ты так себя не любишь-то? кому, наверное, ты все-таки нужен (нет)
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|1.14, lockywolf (ok), 12:01, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как, интересно, они используют cgroups v2, если libcgroup их не поддерживает (пока), а поддерживает только systemd.
Из него код вытащили?
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|1.19, Нейромонашка (?), 12:06, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Молодцы. Больше систем инициализации, хороших и разных. systemd-комбайн - не система инициализации, это монстр. Где это видано, чтобы прикладные приложения были завязаны на init? Даже если рассматривать это недоразумение как 'системный менеджер', все равно он не укладывается в unix-way и KISS
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|4.33, Аноним (37), 12:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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критерей у тебя - кол-во строк? впрочем, чего еще ожидать от иксперта опеннет, лицемера и тупого хейтера.
даже если записать параметры systemd-юнита в одну строчку - все равно понятней будет, потому что получится команда с именованными, а не позиционными параметрами
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|5.47, Аноним (51), 13:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иди сравни вот тут runit сжатые исходники весом 173 килобайта:
https://github.com/void-linux/runit
А вот тут systemd весом 11,7 мегабайт
https://github.com/systemd/systemd
Считаем разницу в размере, то есть то, что будет в памяти:
57591140/393407=
146,39073529449145541386
Внезапно разница в размере в 146 раз между системдой и runit.
Но даже если сравнить elogind и consolekit2 получится вот что:
8668615/1465840=
5,9137525241499754407
То есть даже логин менеджер почти в 6 раз жирнее. Consolekit живет себе в OpenBSD и даже продолжает развиваться. Внезапно так. Так что кто тут лицемерит думаю ясно.
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|6.60, Аноним (-), 13:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, тоже самое писал, чуть выше, а он все про экспертов с опеннета.
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|2.29, Аноним (4), 12:23, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> unix-way
У тебя иксы не юникс-вей, и ничего, живем как-то. Далее: юникс — это проприетарная и к счастью уже мертвая операционная система, незачем равняться на проприетарщину.
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|3.40, Аноним (51), 12:43, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Unix SystemV это спецификация на основе которой написаны разные Unix системы. Например OpenIndiana (Solaris).
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|4.49, пох. (?), 13:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Unix SystemV это [никогда не публиковавшаяся] спецификация [на самом деле - готовая работающая реализация] на основе которой методом ctrl-c/ctrl-v написаны разные МЕРТВЫЕ Unix системы.
поправил, не благодари.
А еще bsd была, да. На основе которой тем же методом был написан Sun OS, о котором опоздавшие родиться не в курсах.
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|5.53, Аноним (51), 13:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пшел вон! Исходники Unix опубликовали, но то была древняя реализация. А то как работает Unix SystemV написано в спецификиции и каждая контора пилила свою реализацию. И ты про Plan9 забыл. Solaris и есть развитая SunOS. BSD писали на основе старой спецификации. В Unix SystemV все описывается в файлах и он их напрямую читает - текст этот чтобы понять что куда. А также масса инфх особенностей. Так что убери эту бредятину. Не позорься.
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|5.62, Аноним (51), 13:37, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда ты сравниваешь Solaris с AIX/Netware/HP-UX/Unixware должен понимать, что права на древний Unix у Novell. Но это не значит, что Solaris/AIX/HP-UX не чистый Unix.
Вот тут написано что такое Solaris:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
Вот на чем он основан:
https://ru.wikipedia.org/wiki/System_V
И это далеко не Solaris с его ZFS, SMF и прочим отсутствовавшим в 1983 году. Это несравнимо гигантская разница. Попробуй докажи насколько мертва OpenIndiana.
Вот сайт OpenIndiana где последняя новость от 3-го января 2021 года:
https://www.openindiana.org/
Sun Microsystems открыли почти весь код кроме небольшого числа кода в ядре используемого для инициализации. Так что утверждение про отсутствие публикаций тоже далеко от истины.
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|1.22, lockywolf (ok), 12:16, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я сходил по ссылке. Выглядит как идеальное развитие sysvinit, единственное чего не нашёл, это как запускать демонов "от пользователя".
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|1.42, kusb (?), 12:48, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Можно вопрос? А программа, которая:
1 Проверяет запущена ли программа или скрипт.
2 Запускает программу или скрипт, если программа или скрипт-зависимость были запущены.
Могла бы стать частью системы запуска? Например (имя условно) tard -w udev blah запустит blah, но после старта udev. И ещё немного скриптов типа mount-disks.sh, multiuser.sh.
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|2.59, Аноним (-), 13:29, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно пример? Живу без dbus,systemd,elogind,polkit и consolekit.
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|1.50, Аноним (50), 13:08, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жалко они не написали раздел Installation и не понятно как это можно было бы попробовать и замерить скорость загрузки.
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|2.76, Аноним (50), 14:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом всё так. Обходи стороной.
Хотя там есть классификация. Я например линуксоид, который запускает все подряд новые версии линуксов в виртуалбоксе под виндой. Наверное поэтому я не называю всех вокруг идиотами и не в полной мере подхожу под перечисленные пункты.
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