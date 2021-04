Доступна система инициализации Finit 4.0

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – В смысле не зря? Прекрасные дружелюбные к пользователю конфиги, которые не надо искать по всему диску. На первый взгляд делают понятные вещи, поведение очевидное и последовательное. В отличие от сустемд.

2.11 , Аноним ( 4 ), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – Это потому что с 80-ых годов (именно там застряли башпортянщики) требования к системе инициализации усложнились. Поэтому в 2к21 какую систему не напиши - получится системдос. А чтобы повсеместно вернуться к башпортянкам, следует отправить всю планету в 1980. В 2к40 будешь вспоминать системдос как золотое время, время простых декларативных юнитов.

3.67 , Анто769ним ( ? ), 13:50, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Поэтому в 2к21 какую систему не напиши... К 200021?

4.69 , Аноним ( 4 ), 13:54, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишу 2к21, потому что ты триггеришься, и это доставляет мне наслаждение

2.12 , Леголас ( ok ), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > После взгляда на пример конфига, понимаешь, что зря называл systemd сложным конфиг в 47 строк для тебя сложный?

3.32 , пох. ( ? ), 12:27, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну вообще-то какая-то совершенно неудобочитаемая херня там написана, да. Причем если поднять глаза от "конфига" непойми чего к скриншотику - возможно до кое-кого кое-что начнет потихоньку доходить. Хотя, о чем я, это ж впопеннет... 4.56 , Аноним ( 54 ), 13:19, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, Рееестр Бжественной - это ж бжественное творенье!

2.20 , Урри ( ok ), 12:07, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ты не смог осилить строку вида "service [LVLS] <COND> log env:[-]/etc/default/daemon daemon ARGS -- Daemon daemon"? Ох уж эти смузихлебы... Как вы ложку мимо рта не проносите, с такими то когнитивными способностями?

3.28 , Annoynymous ( ok ), 12:22, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Судя по количеству слов daemon, этот конфиг вызывает Баала. Чтобы служить (service), конечно.

4.48 , пох. ( ? ), 13:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем это я... Слушаю и повинуюсь! (Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем жечь... Все варианты у него годные.) 5.70 , Annoynymous ( ok ), 13:55, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем

> это я... Слушаю и повинуюсь!

> (Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем

> жечь... Все варианты у него годные.) Вызови killall!

3.31 , Аноним ( - ), 12:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ох уж эти искперты опеннет, к 40 годам ничего, кроме локалхоста не видели, сидят на мамкиной шее в задрищинске, админят 3 вендокомпа с 1с-бухгалтерией на заводе за копейки, но мнение имеют исправно по всем вопросам.

4.55 , НяшМяш ( ok ), 13:19, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта?

5.72 , Annoynymous ( ok ), 13:57, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта? Да. Они тут и флатпак не любят, и pulseaudio, и systemd, и wayland. Только страдание, только хардкор, только стоя и в гамаке.

4.74 , menangen ( ? ), 14:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как иначе им о себе заявить? Чем громче кричишь, тем лучше слышно! Отсюда токсичность