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Доступна система инициализации Finit 4.0

27.04.2021 11:06

После около трёх лет разработки опубликован релиз системы инициализации Finit 4.0 (Fast init), развиваемой в качестве простой альтернативы SysV init и systemd. Проект основан на наработках, созданных при обратномм инжиниринге системы инициализации fastinit, используемой в Linux-прошивке нетбуков EeePC и примечательной очень быстрым процессом загрузки. Система в первую очередь нацелена на обеспечение загрузки компактных и встраиваемых систем, но также может применяться для обычных настольных и серверных окружений. Примеры сценариев для внедрения подготовлены для Void Linux, Alpine Linux и Debian GNU/Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Finit поддерживает уровни выполнения (runlevel) в стиле SysV init, отслеживание работоспособности фоновых процессов (автоматический перезапуск сервиса в случае сбоя), выполнение одноразовых обработчиков, запуск сервисов с учётом зависимостей и произвольных условий, прикрепление дополнительных обработчиков для запуска до или после выполнения сервиса. Например, можно настроить запуск сервиса только после появления доступа к сети или после того, как будет запущен какой-то другой сервис, такой как syslogd. Для задания ограничений применяется Cgroups v2.

Для расширения функциональности и адаптации под свои нужды могут использоваться плагины, для которых предоставлена система hook-ов, позволяющих прикрепить обработчик к различным стадиям загрузки и выполнения сервисов, а также обеспечить привязку к внешним событиям. Например, подготовлены плагины для поддержки D-Bus, ALSA, netlink, resolvconf, горячего подключения устройств, проверки доступности и загрузки модулей ядра, обработки PID-файлов и настройки окружения для X-сервера.

Поддерживается использование типовых скриптов для запуска сервисов, созданных для SysV init (/etc/rc.d и /etc/init.d не используются, но поддержка /etc/inittab может быть реализована через плагин), а также сценариев rc.local, файлов с переменными окружения и сетевых настроек /etc/network/interfaces, как в Debian и BusyBox. Настройки могут как определяться в одном файле конфигурации /etc/finit.conf, так и распределяться по нескольким файлам в каталоге /etc/finit.d.

Управление осуществляется через типовой инструментарий initctl и run-parts, позволяющий активировать и деактивировать сервисы в привязке к уровням запуска, а также выборочно запускать часть сервисов. В состав Finit также входит встроенная реализация getty (управление терминалом и входом пользователей), watchdog для отслеживания работоспособности и режим восстановления после сбоя со встроенным sulogin для запуска изолированной командной оболочки.

Среди изменений, добавленных в выпуске Finit 4.0 (версия 3.2 была пропущена из-за наличие изменений, нарушающих обратную совместимость):

  • Отдельная утилита reboot заменена на символическую ссылку на initctl по аналогии с утилитами halt, shutdown, poweroff и suspend.
  • Реализована индикация прогресса выполнения операций.
  • Изменена работа команд "inictl cond set|clear COND" для привязки действий к различным событиям. Для идентификации сервисов задействован синтаксис <pid/foo:id> вместо привязки к путям <svc/path/to/foo>.
  • Удалена встроенная реализация сервера inetd, при необходимости в котором можно установить xinetd.
  • Добавлена поддержка cgroups v2 для запуска сервисов в отдельных cgroup.
  • Добавлен режим восстановления после сбоя со своим suslogin.
  • Добавлена поддержка start/stop скриптов от SysV init.
  • Добавлены обработчики pre:script и post:script, позволяющие указать свои действия, выполняемые перед или запуска сервиса.
  • Добавлена поддержка env:file с переменными окружения.
  • Добавлена возможность отслеживания произвольных PID-файлов.
  • Добавлена возможность запуска задач и сервисов с использованием относительных путей.
  • В initctl добавлена опция "-b" для выполнения действий в неинтерактивном режиме (batch mode).
  • Встроенный watchdog заменён на отдельный вариант watchdogd.
  • Добавлен плагин для автоматической загрузки модулей ядра для устройств, подключаемых во время работы.
  • Добавлен плагин для обработки /etc/modules-load.d/.
  • Добавлена поддержка автоматического перезапуска сервисов после изменения настроек, позволяющая обойтись без ручного выполнения команды "initctl reload". По умолчанию отключено и требует пересборки с "./configure --enable-auto-reload".
  • Добавлена возможность ведения лога операций, влияющих на безопасность, таких как изменение runlevel, запуск и остановка сервисов, сбои сервисов.
  • Улучшена поддержка /etc/network/interfaces.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/troglobit/f...)
  2. OpenNews: Подробности метода сокращения загрузки Asus EeePC до 5 секунд
  3. OpenNews: Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем
  4. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.99
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55033-finit
Ключевые слова: finit, fastinit, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:44, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект основан на наработках, созданных при обратном инжиниринге системы инициализации fastinit, используемой в Linux-прошивке нетбуков EeePC
    > https://github.com/troglobit/finit

    ASUS может накатать жалобу в любой момент, ребят

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну и что зато не системдос тебе не понятб
     
  • 2.6, Megabit (ok), 11:51, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И будет finit-а ля комедия...
     
     
  • 3.71, Fracta1L (ok), 13:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    finit a la comedia
     
  • 2.8, Анонин (?), 11:54, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nvidia на moonlight не накатали
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего разработчики Moonlight там в блобах Невидии расковыривали?
     
     
  • 4.75, Анонин (?), 14:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего разработчики Moonlight там в блобах Невидии расковыривали?

    Gamestream

     
  • 2.17, Урри (ok), 12:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если копипасты нет и нету прямых доказательств самого инжиниринга - не может.
     
     
  • 3.24, Annoynymous (ok), 12:18, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накатать всё равно может. Толку не будет, это да.
     
     
  • 4.43, имя_ (?), 12:50, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на этот случай есть EFF
     
  • 2.52, Аноним (54), 13:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они уже давно забыли/забили (на) этот EeePC.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:46, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    После взгляда на пример конфига (https://troglobit.com/projects/finit/ ), понимаешь, что зря называл systemd сложным.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В смысле не зря? Прекрасные дружелюбные к пользователю конфиги, которые не надо искать по всему диску. На первый взгляд делают понятные вещи, поведение очевидное и последовательное. В отличие от сустемд.
     
  • 2.11, Аноним (4), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Это потому что с 80-ых годов (именно там застряли башпортянщики) требования к системе инициализации усложнились. Поэтому в 2к21 какую систему не напиши - получится системдос. А чтобы повсеместно вернуться к башпортянкам, следует отправить всю планету в 1980. В 2к40 будешь вспоминать системдос как золотое время, время простых декларативных юнитов.
     
     
  • 3.67, Анто769ним (?), 13:50, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поэтому в 2к21 какую систему не напиши...

    К 200021?

     
     
  • 4.69, Аноним (4), 13:54, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу 2к21, потому что ты триггеришься, и это доставляет мне наслаждение
     
  • 2.12, Леголас (ok), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > После взгляда на пример конфига, понимаешь, что зря называл systemd сложным

    конфиг в 47 строк для тебя сложный?

     
     
  • 3.32, пох. (?), 12:27, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну вообще-то какая-то совершенно неудобочитаемая херня там написана, да.

    Причем если поднять глаза от "конфига" непойми чего к скриншотику - возможно до кое-кого кое-что начнет потихоньку доходить.

    Хотя, о чем я, это ж впопеннет...

     
     
  • 4.56, Аноним (54), 13:19, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, Рееестр Бжественной - это ж бжественное творенье!
     
  • 2.20, Урри (ok), 12:07, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не смог осилить строку вида "service [LVLS] <COND> log env:[-]/etc/default/daemon daemon ARGS -- Daemon daemon"?

    Ох уж эти смузихлебы... Как вы ложку мимо рта не проносите, с такими то когнитивными способностями?

     
     
  • 3.28, Annoynymous (ok), 12:22, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Судя по количеству слов daemon, этот конфиг вызывает Баала. Чтобы служить (service), конечно.
     
     
  • 4.48, пох. (?), 13:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем это я... Слушаю и повинуюсь!

    (Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем жечь... Все варианты у него годные.)

     
     
  • 5.70, Annoynymous (ok), 13:55, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От оно чо... А кто кому служить-то будет? Впрочем, да, о чем
    > это я... Слушаю и повинуюсь!
    > (Баал херню делать-то не заставит. Либо убить кого, либо съесть, либо живьем
    > жечь... Все варианты у него годные.)

    Вызови killall!

     
  • 3.31, Аноним (-), 12:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ох уж эти искперты опеннет, к 40 годам ничего, кроме локалхоста не видели, сидят на мамкиной шее в задрищинске, админят 3 вендокомпа с 1с-бухгалтерией на заводе за копейки, но мнение имеют исправно по всем вопросам.
     
     
  • 4.55, НяшМяш (ok), 13:19, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта?
     
     
  • 5.72, Annoynymous (ok), 13:57, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть страдание это обязательное условие настоящего линукс эксперта?

    Да. Они тут и флатпак не любят, и pulseaudio, и systemd, и wayland. Только страдание, только хардкор, только стоя и в гамаке.

     
  • 4.74, menangen (?), 14:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как иначе им о себе заявить? Чем громче кричишь, тем лучше слышно! Отсюда токсичность
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:47, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    системдекапец?
     
     
  • 2.18, fractal cucumber (?), 12:06, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Finita blya systemd-comedia
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:47, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    то есть сделали еще один systemd
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    systemd это системный менеджер, пора бы уже знать.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:20, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и к чему ты это написал? ну, помимо того, что ты очередной типичный иксперт опеннет?
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только принципиально другой и шибко уникальный. А пока не запилят весь нужный всем функционал - то он будет ещё и легковесным.
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:55, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше runit?
     
     
  • 2.13, Аноним (4), 11:57, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя бы тем, что не заброшен.
     
     
  • 3.16, Ыноним (?), 12:04, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он не заброшен, а готов

    (у меня runit, если чо)

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, сам на войде сижу.
     
  • 4.25, Аноним (4), 12:18, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ПО не бывает термина "готов", т. к. мир и требования постоянно меняются.
    С другой стороны, если ты употребил "готов" в значении "помер, отрубился" (типа "ему больше не наливать, он готов"), то тогда да: runit "готов".
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 12:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мир и требования постоянно меняются.

    Хипстер, ты? Исходники runit ~160кб, у systemd ~54мб.
    Что такого поменялось, можно пример?

     
     
  • 6.37, Аноним (37), 12:39, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да ты ни туда, ни туда никогда не смотрел и не посмотришь
     
  • 6.38, Аноним (37), 12:41, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хипстеров уже давно нет, но иксперты опеннет продолжают использовать кажущиеся им оригинальными ярлыки для обобщения собственных фобий
     
     
  • 7.44, имя_ (?), 12:52, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >хипстеров уже давно нет

    но наследие их живет и пожирает линукс изнутри

     
  • 7.51, Аноним (51), 13:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобл Линукс создавали хипстерыи они же его десятилетиями обвешивали программам... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.57, Аноним (57), 13:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай разработку по и свою работенку
     
  • 2.15, 1 (??), 12:02, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тем что fast
     
     
  • 3.23, Анонин (?), 12:17, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если SSD?
     
     
  • 4.58, Аноним (54), 13:27, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё фастее
     
  • 2.35, Аноним (51), 12:32, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не знает. Но если проверить может оказаться медленнее. Но если не такой тормоз как ненужнод, тогда он сможет в нужный момент на сервере запускать последовательно всякие сервисы чтобы не поднять сеть раньше времени. И вон видишь пишут что /network/interfaces починили, значит теперь сеть подниматься должна. А потом модули ядра можно запустить. То есть в runit массовый запуск не особо контроллируется и можно проги вручную запускать, а тут программисты могут плагины накатать. Вот им оно лучше будет.
     
     
  • 3.36, Аноним (37), 12:38, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но если не такой тормоз как ненужнод

    что ж ты так себя не любишь-то? кому, наверное, ты все-таки нужен (нет)

     
     
  • 4.39, Аноним (51), 12:41, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто здесь? А! Показалось. Привидится же пустое место.
     

  • 1.14, lockywolf (ok), 12:01, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как, интересно, они используют cgroups v2, если libcgroup их не поддерживает (пока), а поддерживает только systemd.

    Из него код вытащили?

     
  • 1.19, Нейромонашка (?), 12:06, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы. Больше систем инициализации, хороших и разных. systemd-комбайн - не система инициализации, это монстр. Где это видано, чтобы прикладные приложения были завязаны на init? Даже если рассматривать это недоразумение как 'системный менеджер', все равно он не укладывается в unix-way и KISS
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 12:21, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это такой же комбайн, а ты, соответственно, лицемер
     
     
  • 3.30, Нейромонашка (?), 12:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну давай, сравни количество строк кода там и там, и потом поговорим
     
     
  • 4.33, Аноним (37), 12:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    критерей у тебя - кол-во строк? впрочем, чего еще ожидать от иксперта опеннет, лицемера и тупого хейтера.

    даже если записать параметры systemd-юнита в одну строчку - все равно понятней будет, потому что получится команда с именованными, а не позиционными параметрами

     
     
  • 5.47, Аноним (51), 13:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иди сравни вот тут runit сжатые исходники весом 173 килобайта:

    https://github.com/void-linux/runit

    А вот тут systemd весом 11,7 мегабайт

    https://github.com/systemd/systemd

    Считаем разницу в размере, то есть то, что будет в памяти:

    57591140/393407=

    146,39073529449145541386

    Внезапно разница в размере в 146 раз между системдой и runit.

    Но даже если сравнить elogind и consolekit2 получится вот что:

    8668615/1465840=

    5,9137525241499754407

    То есть даже логин менеджер почти в 6 раз жирнее. Consolekit живет себе в OpenBSD и даже продолжает развиваться. Внезапно так. Так что кто тут лицемерит думаю ясно.

     
     
  • 6.60, Аноним (-), 13:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, тоже самое писал, чуть выше, а он все про экспертов с опеннета.
     
  • 2.29, Аноним (4), 12:23, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > unix-way

    У тебя иксы не юникс-вей, и ничего, живем как-то. Далее: юникс — это проприетарная и к счастью уже мертвая операционная система, незачем равняться на проприетарщину.

     
     
  • 3.40, Аноним (51), 12:43, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unix SystemV это спецификация на основе которой написаны разные Unix системы. Например OpenIndiana (Solaris).
     
     
  • 4.49, пох. (?), 13:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unix SystemV это [никогда не публиковавшаяся] спецификация [на самом деле - готовая работающая реализация] на основе которой методом ctrl-c/ctrl-v написаны разные МЕРТВЫЕ Unix системы.

    поправил, не благодари.

    А еще bsd была, да. На основе которой тем же методом был написан Sun OS, о котором опоздавшие родиться не в курсах.

     
     
  • 5.53, Аноним (51), 13:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пшел вон! Исходники Unix опубликовали, но то была древняя реализация. А то как работает Unix SystemV написано в спецификиции и каждая контора пилила свою реализацию. И ты про Plan9 забыл. Solaris и есть развитая SunOS. BSD писали на основе старой спецификации. В Unix SystemV все описывается в файлах и он их напрямую читает - текст этот чтобы понять что куда. А также масса инфх особенностей. Так что убери эту бредятину. Не позорься.
     
  • 5.61, Аноним (54), 13:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Методом копипаста BSD-кода? Это можно, лицензия позволяет.
     
  • 5.62, Аноним (51), 13:37, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты  сравниваешь Solaris с AIX/Netware/HP-UX/Unixware должен понимать, что права на древний Unix у Novell. Но это не значит, что Solaris/AIX/HP-UX не чистый Unix.

    Вот тут написано что такое Solaris:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris

    Вот на чем он основан:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/System_V

    И это далеко не Solaris с его ZFS, SMF и прочим отсутствовавшим в 1983 году. Это несравнимо гигантская разница. Попробуй докажи насколько мертва OpenIndiana.

    Вот сайт OpenIndiana где последняя новость от 3-го января 2021 года:

    https://www.openindiana.org/

    Sun Microsystems открыли почти весь код кроме небольшого числа кода в ядре используемого для инициализации. Так что утверждение про отсутствие публикаций тоже далеко от истины.

     
  • 3.64, Анонин (?), 13:39, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иксы не юникс-вей

    Сфигали?


     

  • 1.22, lockywolf (ok), 12:16, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я сходил по ссылке. Выглядит как идеальное развитие sysvinit, единственное чего не нашёл, это как запускать демонов "от пользователя".
     
  • 1.42, kusb (?), 12:48, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно вопрос? А программа, которая:
    1 Проверяет запущена ли программа или скрипт.
    2 Запускает программу или скрипт, если программа или скрипт-зависимость были запущены.
    Могла бы стать частью системы запуска? Например (имя условно) tard -w udev blah запустит blah, но после старта udev. И ещё немного скриптов типа mount-disks.sh, multiuser.sh.
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:56, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем когда туда встроят DBus, без него как без ног и рук....
     
     
  • 2.59, Аноним (-), 13:29, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно пример? Живу без dbus,systemd,elogind,polkit и consolekit.
     
     
  • 3.63, Аноним (54), 13:39, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без systemd можно. А без остальных, значит, без DE.
     
     
  • 4.68, Аноним (-), 13:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без DE.

    Так оно ненужно.

     

  • 1.46, Аноним (45), 12:57, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сигналы как в upstart е?
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:08, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко они не написали раздел Installation и не понятно как это можно было бы попробовать и замерить скорость загрузки.
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:41, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите а правда, что все линуксоиды такие отбитые как здесь описано?

    https://zoominger.livejournal.com/17296.html

    В таком случае я обойду ваш линукс стороной!

     
     
  • 2.73, myhand (ok), 14:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уроки сделал?
     
  • 2.76, Аноним (50), 14:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом всё так. Обходи стороной.
    Хотя там есть классификация. Я например линуксоид, который запускает все подряд новые версии линуксов в виртуалбоксе под виндой. Наверное поэтому я не называю всех вокруг идиотами и не в полной мере подхожу под перечисленные пункты.
     

  • 1.66, Аноним (66), 13:43, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мисье Шигорин, добавьте этого финита в Альт СП !
     
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