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Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7

22.12.2021 16:39

Подготовлен значительный выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0, предназначенного для управления запуском скриптов инициализации и сервисов с учётом зависимостей. Инструментарий s6-rc может применяться как в системах инициализации, так и для организации запуска произвольных сервисов в привязке к событиям, отражающим изменение состояния системы. Предоставляется полное отслеживание дерева зависимостей и автоматический запуск или завершение сервисов для достижения указанного состояния. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.

Сервисный менеджер s6-rc, который может рассматриваться как аналог sysv-rc или OpenRC, включает набор утилит для запуска и остановки длительно функционирующих процессов (демонов) или сразу завершаемых скриптов инициализации. В процессе работы учитываются зависимости между компонентами, обеспечивается параллельный запуск не пересекающихся между собой скриптов и сервисов, и гарантируется повторяющаяся при разных запусках последовательность выполнения скриптов. Все изменения состояния обрабатываются с учётом зависимостей, следя за тем, чтобы зависимости не нарушались (например, при запуске какого-то сервиса, будут автоматически запущены необходимые для его работы зависимости, а при остановке - остановлены и зависимые сервисы).

Вместо уровней запуска (runlevel) в s6-rc предлагается более универсальная концепция наборов (bundles), позволяющая группировать сервисы по произвольным признакам и решаемым задачам. Для повышения эффективности работы используется скомпилированная база зависимостей, создаваемая утилитой s6-rc-compile на основе содержимого каталогов с файлами для запуска/остановки сервисов. Для разбора и манипуляций с БД предлагаются утилиты s6-rc-db и s6-rc-update. Система поддерживает скрипты иницализации, совместимые с sysv-init, и может импортировать информацию о зависимостях из sysv-rc или OpenRC.

Из достоинств s6-rc называется компактная реализация, не содержащая ничего лишнего, кроме компонентов для решения прямых задач, и потребляющая минимум ресурсов. В отличие от других сервисных менеджеров s6-rc поддерживает упреждающее (в offline-режиме) построение графа зависимостей для имеющегося набора сервисов, что позволяет выполнить ресурсоёмкий анализ зависимостей отдельно, а не во время загрузки или изменения состояния. При этом система не является монолитной и разбита на серию отдельных и заменяемых модулей, каждый из которых в соответствии с философией Unix решает только определённую задачу.

В сочетании с утилитами s6, отслеживающими работу процессов (аналог daemontools и runit), инструментарий позволяет одновременно контролировать работу длительно выполняющихся сервисов, например, перезапуская их в случае аварийных завершений, и обеспечивать запуск последовательности команд в воспроизводимой форме, повторяющейся при разных запусках. Поддерживаются в том числе такие возможности как активация сервиса при доступе к сокету (запуск обработчика при обращении к сетевому порту), журналирование событий процесса (замена syslogd) и контролируемое предоставление дополнительных привилегий (аналог sudo).

Одновременно доступен выпуск пакета s6-linux-init 1.0.7.0, предлагающего реализацию init-процесса для построения готовых систем инициализации для операционных систем на базе ядра Linux, в которых для управления сервисами и скриптами инициализации используются утилиты s6 и s6-rc. При этом s6 и s6-rc не привязаны к s6-linux-init и при желании могут использоваться с любыми системами инициализации.

Кроме того проектом предоставляются:

  • s6-networking - набор утилит для создания сетевых сервисов, похожий на ucspi.
  • s6-frontend - обвязка для воссоздания функциональности daemontools и runit поверх s6.
  • s6-portable-utils - набор типовых Unix-утилит, таких как cut, chmod, ls, sort и grep, оптимизированных для потребления минимальных ресурсов и поставляемых под лицензией ISC.
  • s6-linux-utils - набор утилит, привязанных к Linux, таких как chroot, freeramdisk, logwatch, mount и swapon.
  • s6-dns - набор клиентских библиотек и утилит, заменяющих типовые DNS-утилиты из BIND и djbdns.

В новой версии s6-rc в утилите s6-rc-compile реализовано чтение данных о зависимостях и наборах сервисов из каталогов, вместо файлов. Использование каталогов упрощает добавление сервисов в БД с информацией о зависимостях при установке программ через пакетный менеджер, так как позволяет обойтись без внесения изменений в файлы. Поддержка старого формата на основе файлов сохранена для обеспечения совместимости. В новой версии s6-linux-init в утилиту s6-linux-init-maker добавлена опция "-S" для синхронизации данных в контейнерах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/skarnet/s6-...)
  2. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  3. OpenNews: Представлен Open Launchd, порт системного менеджера OS X для FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56393-s6
Ключевые слова: s6, init
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  • 1.1, AntonAlekseevich (ok), 19:19, 22/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    s6-rc типо как system-rc. По вижу идет по аналогии к SystemD, только под другим соусом.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >только под другим соусом.

    Тысяча островов вместо тар-тара

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:29, 22/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как только начали применять systemd, загрузка/перезагрузка linux превратилась в ад и Израиль. Виндовые админы просто уже ржут в голос. Все это системдэшное  дерьмо работает по принципу "не, ну а чего, художник так видит". Да-да, баш-портянки превратились в спагетти-код, работающий в зависимости от расположения звезд хз где. rc.local закапывают с таким усердием, что в воздухе четкий запах сероводорода уже пару лет как. Эй! Кому он мешает-то?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будьте добры, озвучьте проблемы вызванные systemd.
     
     
  • 3.7, псевдонимус (?), 20:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сам по себе проблема. Начиная от убогости самой идеи и трудности управления системой с помощью его заканчивая поощрением говнокода, постоянно и,главное, рандомно падающего.
     

  • 1.4, BratishkaErik (ok), 19:35, 22/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/Comparison_of_init_systems маленькое сравнение
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:47, 22/12/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё лучше чем systemd
     
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