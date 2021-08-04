Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD

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|1.4, lockywolf (ok), 10:35, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это классно. Если с помощью него можно будет "пасти" сервисы от юзера без гемороя.
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|1.5, Аноним (5), 10:38, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Когда systemd развалится под своим весом, придётся портировать эту штуку обратно на линукс.
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|2.7, Аноним (7), 10:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он развалится когда кончится финансирование, а оно не кончится.
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|3.13, Аноним (13), 10:54, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну RedHat уже кончился. И финансирование кончится рано или поздно.
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|6.58, Аноним (58), 17:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не путай одно с другим. Эти тиволи и прочие домино-динозавры. C облачной лихорадки межделмаш сейчас стрижёт чуть ли не основную свою годовую прибыль. А это как раз red hat, для этого он и куплен был.
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|7.62, Михрютка (ok), 17:10, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не путай одно с другим. Эти тиволи и прочие домино-динозавры. C облачной
> лихорадки межделмаш сейчас стрижёт чуть ли не основную свою годовую прибыль.
> А это как раз red hat, для этого он и куплен
> был.
дядя, мне лень и некогда еще и бимеровский годовой отчет проверять, тем более, что 90 процынтов местных читателей не поймет, что там написано.
потому кратко - про облачную лихорадку мимо, про редхат мимо. пруфов не будет, сегодня, во всяком случае.
ps и да, чем редхат отличается от домино?
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|2.11, Аноним (11), 10:48, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тео в своём интервью даже не сказал каким десктоп-манагером он пользуется и в каком виде он использует опенбзд на своём ноутбуке.
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|3.24, Аноним (24), 11:49, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тео в своём интервью даже не сказал каким десктоп-манагером он пользуется и
> в каком виде он использует опенбзд на своём ноутбуке.
Ты тоже нигде не сказал. Что из этого следует?
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|4.31, Аноним (31), 12:51, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ему тоже стыдно признаться, что это dwm.exe, зачем самому лишний раз сознаваться?
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|2.40, Аноним (11), 14:19, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там сверху заблочили ответы, говорю...
На этом ноуте у меня кеды в кубунте, на другом - ксфся в зубунте и ксфся во фрибзд.
Вот только снова, и почему Тео всячески уходит от вопросов и не рассказывает про своё ДЕ на опенбзде?
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|3.47, Аноним (-), 15:08, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> "OpenBSD and sshd ... еverything else is an attack surface"
> Вот только снова, и почему Тео всячески уходит от вопросов и не рассказывает про своё ДЕ на опенбзде?
Потому что твой наброс уныл?
В прошлый раз подозрительно похожий аноним набрасывал
> Странно почему не пишут о том, что Тео не пользуется опенбздёй на
> своём ноутбуке. А что именно он использует для запуска виртуалки - скрывает.
пока его не ткнули в интервью.
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|1.8, Аноним (7), 10:43, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Юнит файлы можно же просто конвертировать в инит скрипты, был такой проект.
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|2.39, Аноним (-), 13:59, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А Поцтеринг то заразный...
Это оф. результат ковидо-тестирования?
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|2.42, jOKer (ok), 14:31, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. Инфекция передается через укус. Если увидишь тех, кого он уже покусал, убедись, что они все в намордниках и не приближайся к ним ближе 10 метров. Гм... хотя я бы, на твоем месте, так не рисковал.
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|1.15, макпыф (ok), 11:16, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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по мойму iwctl это бинарник нето wpa_suppliant не то iw не то wireless tools
P.S. А нет, вроде
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|1.16, Аноним (16), 11:17, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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SystemD - коронавирус в мире линуксов мутировал и начинает заражать bsd.
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|2.43, Аноним (43), 14:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И куда (во что) эта система инициализирует здорового человека? В зомби?
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|2.19, мля (?), 11:32, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> оно уже готово для десктопа?
Нет, линукс пока не готов к десктопу.
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|6.59, Михрютка (ok), 17:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux 2.38%
Chrome OS 1.21%
верим, чо. не может же рандомная страничка в интернетах врат?
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|2.27, freehck (ok), 12:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно хоть на Расте?
Разумеется! Слово "форк" как раз предполагает переписывание на другом языке программирования! =)
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|2.41, Нонамэ (?), 14:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так все эти системы инициализации в опёнке, походу никак не повлияют на его вантуз. А что там в виртуалачьке - дело десятое.
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|1.23, Михрютка (ok), 11:46, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>>в качестве одной из целей называется возможность запуска без изменений или с минимальными изменениями большинства unit-файлов systemd
эти люди рассказывали мне про баш-портянки и всякоэ такоэ. теперь они борюцца за переносимость unit-файлов.
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|2.25, 1 (??), 11:56, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты был знаком с этими людьми ? O_o
Почему ты не уничтожил эту заразу в зародыше ?
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|3.63, Михрютка (ok), 17:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Этот олень думает, что его шуточки про баш-портянки смищны.
этот олень устал слушать идиотские вопросы 50-летних коллег со строчкой в резюмэ "свободно пишу програмирую на баш, перле, питон"
этот олень думает, что от перемены сервис менеджера число малограмотных идиотов не изменится.
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|1.29, freehck (ok), 12:45, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну что тут сказать. Каждый др***т как хочет. Они вольны заниматься делом, которое им интересно. Однако, ребятам можно только посочувствовать. Они с этим проектом добровольно ставят себя в позицию вечно догоняющих, причём на активно изменяющемся проекте с кодовой базой весьма внушительных объёмов. И при этом они ещё и пилят поддержку платформы, от которой апстрим отказался официально, заявив, что совместимость с ней разработчики будут ломать, сколько им вздумается. Работа в такой политической обстановке ничего хорошего не предвещает.
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|2.32, Аноним (31), 12:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну разрабы openbsd тоже вроде там говорили что-то в таком ключе про линукс, и ничего, проглотили.
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|1.30, Аноним (30), 12:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Из состав исключены компоненты для управления устройствами (udev), настройки сети (networkd), резолвинга в DNS (resolved) и ведения логов (journald)
Получается, что оставили синхронизацию времени (timesyncd): это логично, раз сеть выпиливают?
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|2.69, Аноним (69), 17:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю что этот список не полный. Логично выпилить вообще всю systemd-*d шелуху
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|1.34, Аноним (34), 13:35, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и правильно, засунуть systemd во все системы и не будет разницы между ними
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|1.36, Аноним (36), 13:44, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Святой боженька Иисус! Да что это такое? Чтож это такое-то, люди мои милые? Люцифер победил? :'(
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|1.37, Аноним (37), 13:57, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но зачем? systemd приходится терпеть потому, что многое сейчас на него зависит. А зачем что-то подобное, но другое? Этот InitWare же вряд ли волшебным образом удовлетворит зависимости завязанные на systemd.
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|2.68, Аноним (69), 17:51, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От системд ничего не зависит, зависит от logind и udev. Их открученые имплементации (elogind и eudev) работают в систеид-фри дистрах типа воида или artix
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|1.48, нах.. (?), 15:21, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> не пытается охватить необъятное и сосредотачивается только на функциях управления сервисами, пользовательскими сеансами и управлением входом (login management)
да да, уже где-то это слышали, необьятное будет чутка позже
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|1.51, Аноним (51), 16:18, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> управления системными сервисами и управления входом для NetBSD и FreeBSD.
>Следующим шагом станет реализация поддержки управления пользовательскими сервисами для Illumos.
Я правильно понимаю, что systemd теперь будет везде? Это плохо или плохо?
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|1.52, Разбойник (?), 16:20, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В мире BSD даже openrc не хотят использовать, а уж это убожество тем более никто в базовую систему не потащит. Так что пускай хоть на мсдос сортируют, если заняться нечем.
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|3.66, Аноньимъ (ok), 17:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenRC неплох.
Но это вообще то очень разные системы.
Натягивать сову на глобыс в данном случае вообще ни к чему.
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