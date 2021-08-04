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Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD

04.08.2021 10:24

Проект InitWare, развивающий экспериментальный форк системного менеджера systemd, реализовал поддержку операционной системы OpenBSD на уровне возможности управления пользовательскими сервисами (user manager - режим "iwctl --user", позволяющий пользователям управлять собственными сервисами). PID1 и системные сервисы пока не поддерживаются. Ранее аналогичная поддержка была обеспечена для DragonFly BSD, а возможность управления системными сервисами и управления входом для NetBSD и FreeBSD. Следующим шагом станет реализация поддержки управления пользовательскими сервисами для Illumos.

Проект InitWare нацелен на создание переносимого и модульного системного менеджера, способного работать на системах, отличных от Linux. При этом в отличие от systemd проект не пытается охватить необъятное и сосредотачивается только на функциях управления сервисами, пользовательскими сеансами и управлением входом (login management). Из состав исключены компоненты для управления устройствами (udev), настройки сети (networkd), резолвинга в DNS (resolved) и ведения логов (journald).

В InitWare пытаются сохранить высокий уровень совместимости с ключевыми сущностями systemd, такими как unit-файлы, команды systemctl и loginctl (в InitWare - iwctl и iwloginctl), процесс systemd1, API sd_notify и D-Bus-интерфейс управления входом. Для интерфейсов, специфичных для Linux, которые невозможно воспроизвести в других ОС, по возможности реализуется поддержка аналогов, например, вместо пространства имён и cgroups во FreeBSD для изоляции применяется механизм jail, а для отслеживания состояния процессов KQueue (к каждому процессу прикрепляется фильтр событий PROC). Из-за системных различий полной совместимости добиться не получается, но в качестве одной из целей называется возможность запуска без изменений или с минимальными изменениями большинства unit-файлов systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 249
  3. OpenNews: RotaJakiro - новое вредоносное ПО для Linux, маскирующееся под процесс systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Представлен Open Launchd, порт системного менеджера OS X для FreeBSD
  6. OpenNews: Представлен многоплатформенный системный менеджер System XVI, частично совместимый с systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55588-initware
Ключевые слова: initware, systemd, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Catwoolfii (ok), 10:33, 04/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:34, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто там  D-Bus не любил?)
     
     
  • 2.57, псевдонимус (?), 16:58, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я. И не только я.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Больше инитов, хороших и разных!
     
     
  • 2.64, Аноньимъ (ok), 17:18, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Горшочек не вари.
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 10:35, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это классно. Если с помощью него можно будет "пасти" сервисы от юзера без гемороя.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:38, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Когда systemd развалится под своим весом, придётся портировать эту штуку обратно на линукс.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он развалится когда кончится финансирование, а оно не кончится.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:54, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну RedHat уже кончился. И финансирование кончится рано или поздно.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 15:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй.
     
     
  • 5.56, Михрютка (ok), 16:56, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домино тебе обоснуёт. а информикс с тиволи догонят и еще раз обоснуют.

     
     
  • 6.58, Аноним (58), 17:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай одно с другим. Эти тиволи и прочие домино-динозавры. C облачной лихорадки межделмаш сейчас стрижёт чуть ли не основную свою годовую прибыль. А это как раз red hat, для этого он и куплен был.
     
     
  • 7.62, Михрютка (ok), 17:10, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не путай одно с другим. Эти тиволи и прочие домино-динозавры. C облачной
    > лихорадки межделмаш сейчас стрижёт чуть ли не основную свою годовую прибыль.
    > А это как раз red hat, для этого он и куплен
    > был.

    дядя, мне лень и некогда еще и бимеровский годовой отчет проверять, тем более, что 90 процынтов местных читателей не поймет, что там написано.

    потому кратко - про облачную лихорадку мимо, про редхат мимо. пруфов не будет, сегодня, во всяком случае.

    ps и да, чем редхат отличается от домино?

     
  • 6.67, Аноним (49), 17:33, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понятно. Ты балабол. Расходимся.
     

  • 1.6, abi (?), 10:38, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Представляю что скажет Тео.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:48, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео в своём интервью даже не сказал каким десктоп-манагером он пользуется и в каком виде он использует опенбзд на своём ноутбуке.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:41, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняется
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:49, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тео в своём интервью даже не сказал каким десктоп-манагером он пользуется и
    > в каком виде он использует опенбзд на своём ноутбуке.

    Ты тоже нигде не сказал. Что из этого следует?


     
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:51, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ему тоже стыдно признаться, что это dwm.exe, зачем самому лишний раз сознаваться?
     
  • 2.40, Аноним (11), 14:19, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сверху заблочили ответы, говорю...
    На этом ноуте у меня кеды в кубунте, на другом - ксфся в зубунте и ксфся во фрибзд.

    Вот только снова, и почему Тео всячески уходит от вопросов и не рассказывает про своё ДЕ на опенбзде?

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 15:08, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    >> "OpenBSD and sshd ... еverything else is an attack surface"
    > Вот только снова, и почему Тео всячески уходит от вопросов и не рассказывает про своё ДЕ на опенбзде?

    Потому что твой наброс уныл?
    В прошлый раз подозрительно похожий аноним набрасывал
    > Странно почему не пишут о том, что Тео не пользуется опенбздёй на
    > своём ноутбуке. А что именно он использует для запуска виртуалки - скрывает.

    пока его не ткнули в интервью.

     

  • 1.8, Аноним (7), 10:43, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Юнит файлы можно же просто конвертировать в инит скрипты, был такой проект.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:44, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А Поцтеринг то заразный...
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 13:59, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Поцтеринг то заразный...

    Это оф. результат ковидо-тестирования?

     
  • 2.42, jOKer (ok), 14:31, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Инфекция передается через укус. Если увидишь тех, кого он уже покусал, убедись, что они все в намордниках и не приближайся к ним ближе 10 метров. Гм... хотя я бы, на твоем месте, так не рисковал.
     

  • 1.10, steils (ok), 10:48, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Первое, о чемъ я подумалъ, когда прочиталъ «iwctl»: https://github.com/InitWare/InitWare/issues/21
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:53, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я лучше промолчу
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:02, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Антихрист пришел
     
  • 1.15, макпыф (ok), 11:16, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    по мойму iwctl это бинарник нето wpa_suppliant не то iw не то wireless tools

    P.S. А нет, вроде

     
     
  • 2.28, Xo (?), 12:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iwd
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:17, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    SystemD - коронавирус в мире линуксов мутировал и начинает заражать bsd.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:24, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Система инициализации здорового человека?
    P.S. Имя iwctl занято уже
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И куда (во что) эта система инициализирует здорового человека? В зомби?
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:30, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно уже готово для десктопа?
     
     
  • 2.19, мля (?), 11:32, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > оно уже готово для десктопа?

    Нет, линукс пока не готов к десктопу.

     
     
  • 3.33, Аноним (21), 13:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем вы обманываете людей?
     
     
  • 4.44, мля (?), 14:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один процент не может ошибаться?)
     
     
  • 5.50, Аноним (49), 16:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты немного 3,1416lll. Даже не немного, а как минимум в два раза.
    https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
     
     
  • 6.59, Михрютка (ok), 17:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux 2.38%
    Chrome OS 1.21%

    верим, чо. не может же рандомная страничка в интернетах врат?

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:34, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1) Но зачем?
    2) Оно хоть на Расте?
     
     
  • 2.27, freehck (ok), 12:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно хоть на Расте?

    Разумеется! Слово "форк" как раз предполагает переписывание на другом языке программирования! =)

     
     
  • 3.35, КО (?), 13:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X
     

  • 1.22, Anonymoustus (ok), 11:43, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тео, гони их поганой метлой и ссаными тряпками!
     
     
  • 2.41, Нонамэ (?), 14:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так все эти системы инициализации в опёнке, походу никак не повлияют на его вантуз. А что там в виртуалачьке - дело десятое.
     

  • 1.23, Михрютка (ok), 11:46, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>в качестве одной из целей называется возможность запуска без изменений или с минимальными изменениями большинства unit-файлов systemd

    эти люди рассказывали мне про баш-портянки и всякоэ такоэ. теперь они борюцца за переносимость unit-файлов.

     
     
  • 2.25, 1 (??), 11:56, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты был знаком с этими людьми ? O_o
    Почему ты не уничтожил эту заразу в зародыше ?
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это были разные люди, скорее всего.
     
  • 2.53, Аноним (-), 16:24, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот олень думает, что его шуточки про баш-портянки смищны.
     
     
  • 3.63, Михрютка (ok), 17:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Этот олень думает, что его шуточки про баш-портянки смищны.

    этот олень устал слушать идиотские вопросы 50-летних коллег со строчкой в резюмэ "свободно пишу програмирую на баш, перле, питон"

    этот олень думает, что от перемены сервис менеджера число малограмотных идиотов не изменится.


     
  • 2.60, псевдонимус (?), 17:01, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П-сы, сэр.
     

  • 1.29, freehck (ok), 12:45, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что тут сказать. Каждый др***т как хочет. Они вольны заниматься делом, которое им интересно. Однако, ребятам можно только посочувствовать. Они с этим проектом добровольно ставят себя в позицию вечно догоняющих, причём на активно изменяющемся проекте с кодовой базой весьма внушительных объёмов. И при этом они ещё и пилят поддержку платформы, от которой апстрим отказался официально, заявив, что совместимость с ней разработчики будут ломать, сколько им вздумается. Работа в такой политической обстановке ничего хорошего не предвещает.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 12:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разрабы openbsd тоже вроде там говорили что-то в таком ключе про линукс, и ничего, проглотили.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из состав исключены компоненты для управления устройствами (udev), настройки сети (networkd), резолвинга в DNS (resolved) и ведения логов (journald)

    Получается, что оставили синхронизацию времени (timesyncd): это логично, раз сеть выпиливают?

     
     
  • 2.69, Аноним (69), 17:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю что этот список не полный. Логично выпилить вообще всю systemd-*d шелуху
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:35, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и правильно, засунуть systemd во все системы и не будет разницы между ними
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:44, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Святой боженька Иисус! Да что это такое? Чтож это такое-то, люди мои милые? Люцифер победил? :'(
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:57, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем? systemd приходится терпеть потому, что многое сейчас на него зависит. А зачем что-то подобное, но другое? Этот InitWare же вряд ли волшебным образом удовлетворит зависимости завязанные на systemd.
     
     
  • 2.68, Аноним (69), 17:51, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От системд ничего не зависит, зависит от logind и udev. Их открученые имплементации (elogind и eudev) работают в систеид-фри дистрах типа воида или artix
     

  • 1.38, Ненавижу SJW (?), 13:59, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хахаха, удачи вам
     
  • 1.45, steils (ok), 15:05, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    netbsduser commented 10 minutes ago:

    > The iw prefix is now svc, so there's no conflict with iwctl anymore.

    Это прекрасно.
    Заслуживаетъ отдѣльной новости, я считаю!

    (https://github.com/InitWare/InitWare/issues/21#issuecomment-892594760)

     
  • 1.46, Аноним (46), 15:05, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мои соболезнования сообществу BSD.
     
  • 1.48, нах.. (?), 15:21, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > не пытается охватить необъятное и сосредотачивается только на функциях управления сервисами, пользовательскими сеансами и управлением входом (login management)

    да да, уже где-то это слышали, необьятное будет чутка позже

     
  • 1.51, Аноним (51), 16:18, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > управления системными сервисами и управления входом для NetBSD и FreeBSD.
    >Следующим шагом станет реализация поддержки управления пользовательскими сервисами для Illumos.

    Я правильно понимаю, что systemd теперь будет везде? Это плохо или плохо?

     
  • 1.52, Разбойник (?), 16:20, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В мире BSD даже openrc не хотят использовать, а уж это убожество тем более никто в базовую систему не потащит. Так что пускай хоть на мсдос сортируют, если заняться нечем.
     
     
  • 2.55, Аноним (51), 16:25, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой инит лучше для всех сразу: linux, freebsd, illumos?
     
     
  • 3.65, Разбойник (?), 17:24, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше всего нравится Runit, ибо простой, надёжный и чертовски быстрый.
     
  • 3.66, Аноньимъ (ok), 17:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenRC неплох.

    Но это вообще то очень разные системы.

    Натягивать сову на глобыс в данном случае вообще ни к чему.

     

  • 1.54, Fedd (ok), 16:25, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О луддиты понабежали
     
  • 1.61, псевдонимус (?), 17:04, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем?

    Гнать с-ым веником!

     

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