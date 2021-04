2.2 , Аноним ( 2 ), 11:03, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Воистену, хотели виндовс-лайк монолит - получили и атаки.

Надеюсь это отрезвит мейтейнеров основных дистрибутивов от привязки только к одной системе инициализации.

3.4 , пох. ( ? ), 11:08, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А кто их спрашивать-то собирается? Современный софт без libsystemd и не собирается давно. 4.7 , Аноним ( 7 ), 11:12, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Гентушники твои слова не подтверждают.

4.8 , анон ( ? ), 11:14, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – врете, батенька

4.15 , фыв ( ?? ), 11:18, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ArtixLinux (arch), Devuan, Slackware, Gentoo.

Некоторые сущности, как это не смешно - вечны )

5.18 , анон ( ? ), 11:25, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Десктоп на Artix, сервер на Devuan и никаких проблем. У кого софт без системды не собирается рекомендую менять софт

5.24 , Аноним ( - ), 11:31, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Большинство софта в них неработают без dbus,polkit,elogind.

Так что всем рекомендую перейти на https://k1sslinux.org

Софта немного, но зато чист от троянов IBM.

6.27 , фыв ( ?? ), 11:35, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать.

Иными словами: меньшее из зол дабы не впадать в крайности )

7.45 , пох. ( ? ), 11:57, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать. ну так и троянец три года не давал о себе знать и никого не смущал. Назовет себя dbus, или elogind и будет чувствовать себя прекрасно следующие пять лет - в вашей чудо-системе без системды, но с полным ее косплеем (из костыликов и подпорочек). 8.48 , фыв ( ?? ), 11:59, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чего же троянец ждал десятилетия Почему сразу не порадовал нас из sysVinit ... 9.52 , пох. ( ? ), 12:19, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать В смысле Вот этого всего shitlogind , dbus-daemon --system --address systemd ... 4.21 , Аноним ( 21 ), 11:28, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Без системГ не собирается только гном. Оба не нужны.

5.30 , Аноним ( 30 ), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все собирается, мало того еще и работает потом - Void тому подверждение...40 гном завезли и он работает а системГ и в помине нет...

3.11 , фвы ( ? ), 11:15, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как, люди создавшие это, с аримей великовозрастных школьников на команде "фас" на каждом форуме по всему миру, способна отрезвиться..

Идея системд отличная. Да вот реализация - апофеоз идиотизма.

4.33 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:38, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да вот реализация - апофеоз идиотизма. Вот тут на 100% согласен.

5.39 , фыв ( ?? ), 11:44, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наш хрупкий мирок it фриков будут давить. А вечно пованивающая бездумная "масса" будет блеять и обзывать маразматиками, консерваторами, динозаврами, тех кто еще что-то понимает. И нам еще придётся выбирать и не раз, что принесёт и не такие неудобства как появление системд.. таков уж мир и его хищные настроения.

Правильно директор Курчатовского сказал "пендосы выигрывают, так как играют в долгую". Невероятно глупо даже не подозревать что эьто не касается и обычных юзверских пк.

6.50 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:09, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хуже всего, что те, кто должен был бы думать за эту массу - такие же. Что Медвед со своим айфонным энтузиазмом, что Греф и остальные банкиры с переводом всего в смартфоны клиентов, что "минцифра", которая в упор не видит, что сайты ведомств кишат закладками, сливающими налево инфу о гражданах. И некуды бечь.

7.67 , n00by ( ok ), 13:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти господа и не должны про то думать -- не их компетенция. Когда Путин отвечал на троллинг про "пропатчить КДЕ под ФриБСД", что следует обратиться к специалистам, именно это и имелось ввиду. Другой вопрос, как так получилось, что Рашн ОС унд Апликейшн "разрабатывают" персонажи, у которых #define объявляет переменную, а потом подобный треш продаётся в госструктуры за бюджетные средства, и почему за эту деятельность не сажают пачками -- вот это как раз вопрос к товарищам майорам.

4.36 , Аноним ( 30 ), 11:41, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ...мне собсно кроме первого ничего не нужно из этого комбаина.

5.47 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:58, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хватайте луддита!

5.65 , Аноним ( 65 ), 12:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ... В систему инициализации добавить инит? Остановите планету, я сойду!

3.64 , topin89 ( ok ), 12:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Прямо сейчас запущен комп с контейнером nspawn и голыми иксами (без оконного сервера и графического логина) Давайте глянем, что там есть /lib/systemd/systemd

/usr/bin/systemd-nspawn

/lib/systemd/systemd-machined

/lib/systemd/systemd-logind

/usr/bin/dbus-daemon

/lib/systemd/systemd-timesyncd

/lib/systemd/systemd-resolved

/lib/systemd/systemd-udevd

/lib/systemd/systemd-journald Итак, что было бы, если бы не было systemd /lib/systemd/systemd стал бы любым удобным init systemd-nspawn и systemd-machined стали бы ворохом программ из LXC/Docker systemd-logind честно не знаю. Может, elogind, может, оно в целом не нужно dbus-daemon остался бы как есть, потому что он часть не systemd, а freedesktop /lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом udevd стал бы фиг его знает чем, mdev, vdev smdev или остался бы как есть, ибо не требует systemd сам по себе systemd-journald стал бы любым другим демоном журналирования Серьёзно, из всего списка убрался бы разве что logind, и то не факт. Тут ещё мог бы быть networkd, но мы его сами заменили.

Что до многочисленных сервисов в автозапуске, как будто их раньше было мало. Блин, там этот троян можно было бы внедрить в скрипт запуска любого случайного сервиса, фиг бы кто заметил. Давайте будем честны, дело не в комбайне и монолитности, дело в том, что везде один на всех systemd. Делать трояны, атакующие одно и тоже, внезапно гораздо проще, чем распыляться на сотни разных конфигураций.

4.69 , Аноним ( 69 ), 13:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто "мы"?

4.70 , dimez ( ? ), 13:20, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > systemd-logind честно не знаю. Зачем в контейнере logind? > /lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом Зачем в контейнере dns-клиент? > systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом Зачем в контейнере синхронизация времени? > udevd стал бы фиг его знает чем Зачем в контейнере udevd?

2.3 , пох. ( ? ), 11:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А чего его искать-то, коли комбайн весь из них и состоит? Или тебе принципиально именно этот, название типа красивое? /lib/systemd/system/motd-news.timer - вот, к примеру, лежит себе штатный троянец, ну, ладно, лежал - с пол-года назад испортили, гады. А ведь немало инфы о хомячках попер в правильную норку... 3.35 , Аноним ( 35 ), 11:39, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку". Статистику версий Убунты? Прям очень ценная инфа, наверно за миллионы биткоинов на чёрном рынке торгуется.

4.44 , пох. ( ? ), 11:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку". а зачем тебе, шк0льнику, лишнего знать, спи спокойно. > Статистику версий Убунты? нет. > Прям очень ценная инфа видимо, предполагалась достаточно ценная, раз ее понадобилось так старательно прятать. В том числе от перехвата dlp системами. А купили ее или нет, и сколько это было в btc - это кос...запрещенный на впопеннете персонаж только знает.