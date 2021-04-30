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RotaJakiro - новое вредоносное ПО для Linux, маскирующееся под процесс systemd

30.04.2021 10:05

Исследовательская лаборатория 360 Netlab сообщила о выявлении нового вредоносного ПО для Linux, получившего кодовое имя RotaJakiro и включающего реализацию бэкдора, позволяющего управлять системой. Вредоносное ПО могло быть установлено атакующими после эксплуатации неисправленных уязвимостей в системе или подбора ненадёжных паролей.

Бэкдор был обнаружен в ходе анализа подозрительного трафика от одного из системных процессов, выявленного при разборе структуры ботнета, используемого для DDoS-атаки. До этого RotaJakiro оставался незамеченным на протяжении трёх лет, в частности, первые попытки проверки в сервисе VirusTotal файлов с MD5-хэшами, совпадающими с выявленным вредоносным ПО, датированы маем 2018 года.

Из особенностей RotaJakiro называется использование разных техник маскировки при запуске с правами непривилегированного пользователя и root. Для скрытия своего присутствия бэкдор использовал имена процессов systemd-daemon, session-dbus и gvfsd-helper, которые, с учётом загромождения современных дистрибутивов Linux всевозможными служебными процессами, на первый взгляд казались легитимными и не вызывали подозрений.

При запуске с правами root для активации вредоносного ПО создавались скрипты /etc/init/systemd-agent.conf и /lib/systemd/system/sys-temd-agent.service, а сам вредоносный исполняемый файл размещался как /bin/systemd/systemd-daemon и /usr/lib/systemd/systemd-daemon (функциональность дублировалась в двух файлах). При выполнении с правами обычного пользователя использовался файл автозапуска $HOME/.config/au-tostart/gnomehelper.desktop и вносились изменения в .bashrc, а исполняемый файл сохранялся как $HOME/.gvfsd/.profile/gvfsd-helper и $HOME/.dbus/sessions/session-dbus. Одновременно запускались оба исполняемых файла, каждый из которых следил за наличием другого и восстанавливал его в случае завершения работы.

Для скрытия результатов своей деятельности в бэкдоре применялось несколько алгоритмов шифрования, например, для шифрования своих ресурсов использовался AES, а для скрытия канала связи с управляющим сервером связка из AES, XOR и ROTATE в сочетании со сжатием при помощи ZLIB.

Для получения управляющих команд вредоносное ПО обращалось к 4 доменам через сетевой порт 443 (в канале связи использовался свой протокол, а не HTTPS и TLS). Домены (cdn.mirror-codes.net, status.sublineover.net, blog.eduelects.com и news.thaprior.net) были зарегистрированы в 2015 году и размещены у киевского хостинг-провайдера Deltahost. В бэкдор были интегрированы 12 базовых функций, которые позволяли загружать и выполнять плагины с расширенной функциональностью, передавать данные об устройстве, перехватывать конфиденциальные данные и управлять локальными файлами.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.netlab.360.com/st...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  3. OpenNews: Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android
  4. OpenNews: В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root
  5. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  6. OpenNews: Выявлен комплекс вредоносного ПО "Дроворуб" для ОС Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55054-backdoor
Ключевые слова: backdoor, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, FortyTwo (ok), 11:01, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прекрасно. Найди в комбайне inject...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:03, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Воистену, хотели виндовс-лайк монолит - получили и атаки.
    Надеюсь это отрезвит мейтейнеров основных дистрибутивов от привязки только к одной системе инициализации.
     
     
  • 3.4, пох. (?), 11:08, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А кто их спрашивать-то собирается? Современный софт без libsystemd и не собирается давно.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:12, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Гентушники твои слова не подтверждают.
     
  • 4.8, анон (?), 11:14, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    врете, батенька
     
  • 4.15, фыв (??), 11:18, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ArtixLinux (arch), Devuan, Slackware, Gentoo.
    Некоторые сущности, как это не смешно - вечны )
     
     
  • 5.18, анон (?), 11:25, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десктоп на Artix, сервер на Devuan и никаких проблем. У кого софт без системды не собирается рекомендую менять софт
     
  • 5.24, Аноним (-), 11:31, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Большинство софта в них неработают без dbus,polkit,elogind.
    Так что всем рекомендую перейти на https://k1sslinux.org
    Софта немного, но зато чист от троянов IBM.
     
     
  • 6.27, фыв (??), 11:35, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать.
    Иными словами: меньшее из зол дабы не впадать в крайности )
     
     
  • 7.45, пох. (?), 11:57, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать.

    ну так и троянец три года не давал о себе знать и никого не смущал.

    Назовет себя dbus, или elogind и будет чувствовать себя прекрасно следующие пять лет - в вашей чудо-системе без системды, но с полным ее косплеем (из костыликов и подпорочек).

     
     
  • 8.48, фыв (??), 11:59, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего же троянец ждал десятилетия Почему сразу не порадовал нас из sysVinit ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, пох. (?), 12:19, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле Вот этого всего shitlogind , dbus-daemon --system --address systemd ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:28, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без системГ не собирается только гном. Оба не нужны.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все собирается, мало того еще и работает потом - Void тому подверждение...40 гном завезли и он работает а системГ и в помине нет...
     
  • 3.11, фвы (?), 11:15, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как, люди создавшие это, с аримей великовозрастных школьников на команде "фас" на каждом форуме по всему миру, способна отрезвиться..
    Идея системд отличная. Да вот реализация - апофеоз идиотизма.
     
     
  • 4.33, YetAnotherOnanym (ok), 11:38, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вот реализация - апофеоз идиотизма.

    Вот тут на 100% согласен.


     
     
  • 5.39, фыв (??), 11:44, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наш хрупкий мирок it фриков будут давить. А вечно пованивающая бездумная "масса" будет блеять и обзывать маразматиками, консерваторами, динозаврами, тех кто еще что-то понимает. И нам еще придётся выбирать и не раз, что принесёт и не такие неудобства как появление системд.. таков уж мир и его хищные настроения.
    Правильно директор Курчатовского сказал "пендосы выигрывают, так как играют в долгую". Невероятно глупо даже не подозревать что эьто не касается и обычных юзверских пк.
     
     
  • 6.50, YetAnotherOnanym (ok), 12:09, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже всего, что те, кто должен был бы думать за эту массу - такие же. Что Медвед со своим айфонным энтузиазмом, что Греф и остальные банкиры с переводом всего в смартфоны клиентов, что "минцифра", которая в упор не видит, что сайты ведомств кишат закладками, сливающими налево инфу о гражданах. И некуды бечь.
     
     
  • 7.67, n00by (ok), 13:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти господа и не должны про то думать -- не их компетенция. Когда Путин отвечал на троллинг про "пропатчить КДЕ под ФриБСД", что следует обратиться к специалистам, именно это и имелось ввиду.

    Другой вопрос, как так получилось, что Рашн ОС унд Апликейшн "разрабатывают" персонажи, у которых #define объявляет переменную, а потом подобный треш продаётся в госструктуры за бюджетные средства, и почему за эту деятельность не сажают пачками -- вот это как раз вопрос к товарищам майорам.

     
  • 4.36, Аноним (30), 11:41, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ...мне собсно кроме первого ничего не нужно из этого комбаина.
     
     
  • 5.47, YetAnotherOnanym (ok), 11:58, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хватайте луддита!
     
  • 5.65, Аноним (65), 12:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ...

    В систему инициализации добавить инит? Остановите планету, я сойду!

     
  • 3.64, topin89 (ok), 12:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прямо сейчас запущен комп с контейнером nspawn и голыми иксами (без оконного сервера и графического логина)

    Давайте глянем, что там есть

    /lib/systemd/systemd
    /usr/bin/systemd-nspawn
    /lib/systemd/systemd-machined
    /lib/systemd/systemd-logind
    /usr/bin/dbus-daemon
    /lib/systemd/systemd-timesyncd
    /lib/systemd/systemd-resolved
    /lib/systemd/systemd-udevd
    /lib/systemd/systemd-journald

    Итак, что было бы, если бы не было systemd

    /lib/systemd/systemd стал бы любым удобным init

    systemd-nspawn и systemd-machined стали бы ворохом программ из LXC/Docker

    systemd-logind честно не знаю. Может, elogind, может, оно в целом не нужно

    dbus-daemon остался бы как есть, потому что он часть не systemd, а freedesktop

    /lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом

    systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом

    udevd стал бы фиг его знает чем, mdev, vdev smdev или остался бы как есть, ибо не требует systemd сам по себе

    systemd-journald стал бы любым другим демоном журналирования

    Серьёзно, из всего списка убрался бы разве что logind, и то не факт.

    Тут ещё мог бы быть networkd, но мы его сами заменили.


    Что до многочисленных сервисов в автозапуске, как будто их раньше было мало. Блин, там этот троян можно было бы внедрить в скрипт запуска любого случайного сервиса, фиг бы кто заметил.

    Давайте будем честны, дело не в комбайне и монолитности, дело в том, что везде один на всех systemd. Делать трояны, атакующие одно и тоже, внезапно гораздо проще, чем распыляться на сотни разных конфигураций.

     
     
  • 4.69, Аноним (69), 13:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто "мы"?
     
  • 4.70, dimez (?), 13:20, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd-logind честно не знаю.

    Зачем в контейнере logind?

    > /lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом

    Зачем в контейнере dns-клиент?

    > systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом

    Зачем в контейнере синхронизация времени?

    > udevd стал бы фиг его знает чем

    Зачем в контейнере udevd?

     
  • 2.3, пох. (?), 11:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего его искать-то, коли комбайн весь из них и состоит? Или тебе принципиально именно этот, название типа красивое?

    /lib/systemd/system/motd-news.timer - вот, к примеру, лежит себе штатный троянец, ну, ладно, лежал - с пол-года назад испортили, гады. А ведь немало инфы о хомячках попер в правильную норку...

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:39, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку". Статистику версий Убунты? Прям очень ценная инфа, наверно за миллионы биткоинов на чёрном рынке торгуется.
     
     
  • 4.44, пох. (?), 11:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку".

    а зачем тебе, шк0льнику, лишнего знать, спи спокойно.

    > Статистику версий Убунты?

    нет.

    > Прям очень ценная инфа

    видимо, предполагалась достаточно ценная, раз ее понадобилось так старательно прятать. В том числе от перехвата dlp системами.

    А купили ее или нет, и сколько это было в btc - это кос...запрещенный на впопеннете персонаж только знает.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:08, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    три мать его года
     
     
  • 2.56, n00by (ok), 12:24, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антивирус не нужен (с) же.
    Впрочем, для детекта такой штуки сигнатурный анализ избыточен, может хватить "пакетного менеджера".
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:45, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это исследователи, а не вредители. Исследование длилось три года. Раз Миннесота не призналась значит никто не виноват.
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:09, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Украинские хакеры :)
     
     
  • 2.12, xrensgory (?), 11:15, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Украинский регистратор, только лишь
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:23, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ua.opennet.ru/
     
  • 3.29, Аноним (21), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А вот если бы это был российский регистратор, то это было бы прямым доказательством вины России. А так всего лишь. Двойные стандарты.
     
     
  • 4.53, Аноним (17), 12:20, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Двойные стандарты.

    Давай так - https://domain.glass/ua.opennet.ru



    gethostbyname 193.111.9.70 [ua.opennet.ru]
    IP Location Kiev Kyiv 03040 Ukraine UA


     
  • 2.32, Аноним (32), 11:37, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украинские любители аниме
     
  • 2.62, Аноним (61), 12:45, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять Миннесота чудить небось.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно будет, если в Gentoo вдруг появится процесс системы.
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 11:17, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *системды
     
  • 2.41, ryoken (ok), 11:47, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как альтернативный инит оно и так есть. А вот если при рабочем OpenRC - это да, повод порыться или повосстаналиваться из бакапов.
     

  • 1.10, vle (ok), 11:15, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "с учётом нагромождения современных дистрибутивов Linux"(С). Дожили! :-)
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:42, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"с учётом нагромождения современных дистрибутивов Linux"(С). Дожили! :-)

    А все любители компактного ПО же говорили, что ядро и дистрибутивы превращаются в блоатварь. Все эти systemd, NetworkManadger, firewalld все друг другу родные братья, отбирающие у пользователя контроль над тем, что система делает. Но им отвечали, что нынешний Windows жрёт больше ресурсов. И вот результат. Троян в системе теперь найти сложно как иголку в стоге сена. Уже не посмеёмся над Windows-юзерами с их безликими svchost.exe.

     
     
  • 3.51, YetAnotherOnanym (ok), 12:12, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NetworkManadger

    Ну дык, писать на форумах всяко легче, чем разобраться с ip или ifconfig.

     

  • 1.16, Аноним (21), 11:19, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вредоносное ПО, маскирующееся под вредоносное ПО. Парадокс.
     
     
  • 2.28, Ля (?), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рекурсия
     

  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 11:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "_За_громождения". Нагромождение дистрибутивов - это когда дистрибутив на дистрибутив. А когда в дистрибутиве напихано хлама - это загромождение дистрибутива.
     
     
  • 2.42, ryoken (ok), 11:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Нагромождение дистрибутивов - это когда дистрибутив на дистрибутив

    Mint что ли? (Минт поверх бубунты поверх Деба, в случае LMDE - только поверх Деба :D ).

     

  • 1.22, Аноним (35), 11:29, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А не нарушают ли авторы статьи, размещённой на blog netlab 360 com, законы о коп... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.34, фыв (??), 11:39, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока такие как вы сидят тихо, у нас есть подобная информация.
     
  • 2.43, Адмирал Майкл Роджерс (?), 11:51, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Агентство Национальной Безопасности США действует в рамках полномочий, определённых соответствующими законодательными актами Соединённых Штатов. Могу заверить, что безответственное разглашение компанией 360 Netlab технических подробностей об упомянутом в новости программном обеспечении получит должную оценку и не останется без последствий.
    Считаю при этом необходимым предостеречь неуполномоченных лиц от попыток давать поручения Агентству Национальной Безопасности США.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:31, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Узвери в кедах и на zsh могут спать спокойно?
     
     
  • 2.26, пох. (?), 11:35, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нет, на кремацию в кедах нельзя. Только туфли или тапочки.

    Неэкологично, понимаешь...

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:35, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Секюрити бай обскюрити даëт плоды...
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:44, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дырки уже давно чать системы.
     
  • 2.40, Аноним (21), 11:45, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бежала за вами три дня и три ночи чтобы сказать как вы мне безразличны.
     
  • 2.49, Аноним (21), 12:00, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Секюрити бай обскюрити даëт плоды...

    Какой хитрый, потер свой комментарий про любов к дыркам винды.

     

  • 1.46, Аноним (46), 11:57, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот в слаке бы сразу заметно было, что какой-то systemd появился
     
  • 1.54, Аноним (54), 12:22, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, хоть кто-то из фапающих дочитал до методов установки зловреда? :) Или как обычно - скушали желтенькое из заголовка и сразу возбудились?
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 12:29, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *лениво так* А шо там? Снова от рута запускать? Ничего интересного же.
     
  • 2.60, Аноним (61), 12:43, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол сам почитай там и от пользователя и от рута можно. В любой npm пакет добавь и все, делов то.
     

  • 1.63, n00by (ok), 12:47, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При запуске в правами root создаёт юнит-файл с Restart=always.
     
  • 1.68, Аноним (68), 13:07, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > размещены у киевского хостинг-провайдера Deltahost

    Вот так Украина и побеждает всякую дрянь, разгромим московитов, поломаем системГ!

     

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