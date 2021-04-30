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|2.2, Аноним (2), 11:03, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Воистену, хотели виндовс-лайк монолит - получили и атаки.
Надеюсь это отрезвит мейтейнеров основных дистрибутивов от привязки только к одной системе инициализации.
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|3.4, пох. (?), 11:08, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А кто их спрашивать-то собирается? Современный софт без libsystemd и не собирается давно.
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|4.15, фыв (??), 11:18, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ArtixLinux (arch), Devuan, Slackware, Gentoo.
Некоторые сущности, как это не смешно - вечны )
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|5.18, анон (?), 11:25, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десктоп на Artix, сервер на Devuan и никаких проблем. У кого софт без системды не собирается рекомендую менять софт
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|6.27, фыв (??), 11:35, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать.
Иными словами: меньшее из зол дабы не впадать в крайности )
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|7.45, пох. (?), 11:57, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Наличие dbus, elogind не смущает, как и не даёт о себе знать.
ну так и троянец три года не давал о себе знать и никого не смущал.
Назовет себя dbus, или elogind и будет чувствовать себя прекрасно следующие пять лет - в вашей чудо-системе без системды, но с полным ее косплеем (из костыликов и подпорочек).
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|8.48, фыв (??), 11:59, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чего же троянец ждал десятилетия Почему сразу не порадовал нас из sysVinit ... текст свёрнут, показать
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|9.52, пох. (?), 12:19, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В смысле Вот этого всего shitlogind , dbus-daemon --system --address systemd ... текст свёрнут, показать
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|5.30, Аноним (30), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все собирается, мало того еще и работает потом - Void тому подверждение...40 гном завезли и он работает а системГ и в помине нет...
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|3.11, фвы (?), 11:15, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как, люди создавшие это, с аримей великовозрастных школьников на команде "фас" на каждом форуме по всему миру, способна отрезвиться..
Идея системд отличная. Да вот реализация - апофеоз идиотизма.
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|5.39, фыв (??), 11:44, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наш хрупкий мирок it фриков будут давить. А вечно пованивающая бездумная "масса" будет блеять и обзывать маразматиками, консерваторами, динозаврами, тех кто еще что-то понимает. И нам еще придётся выбирать и не раз, что принесёт и не такие неудобства как появление системд.. таков уж мир и его хищные настроения.
Правильно директор Курчатовского сказал "пендосы выигрывают, так как играют в долгую". Невероятно глупо даже не подозревать что эьто не касается и обычных юзверских пк.
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|6.50, YetAnotherOnanym (ok), 12:09, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хуже всего, что те, кто должен был бы думать за эту массу - такие же. Что Медвед со своим айфонным энтузиазмом, что Греф и остальные банкиры с переводом всего в смартфоны клиентов, что "минцифра", которая в упор не видит, что сайты ведомств кишат закладками, сливающими налево инфу о гражданах. И некуды бечь.
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|7.67, n00by (ok), 13:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти господа и не должны про то думать -- не их компетенция. Когда Путин отвечал на троллинг про "пропатчить КДЕ под ФриБСД", что следует обратиться к специалистам, именно это и имелось ввиду.
Другой вопрос, как так получилось, что Рашн ОС унд Апликейшн "разрабатывают" персонажи, у которых #define объявляет переменную, а потом подобный треш продаётся в госструктуры за бюджетные средства, и почему за эту деятельность не сажают пачками -- вот это как раз вопрос к товарищам майорам.
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|4.36, Аноним (30), 11:41, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ...мне собсно кроме первого ничего не нужно из этого комбаина.
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|5.65, Аноним (65), 12:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Все что нужно чтобы это исправить - завезти в стандартную поставку системд только 2 модуля - инициализацию и менеджер плагинов ...
В систему инициализации добавить инит? Остановите планету, я сойду!
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|3.64, topin89 (ok), 12:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прямо сейчас запущен комп с контейнером nspawn и голыми иксами (без оконного сервера и графического логина)
Давайте глянем, что там есть
/lib/systemd/systemd
/usr/bin/systemd-nspawn
/lib/systemd/systemd-machined
/lib/systemd/systemd-logind
/usr/bin/dbus-daemon
/lib/systemd/systemd-timesyncd
/lib/systemd/systemd-resolved
/lib/systemd/systemd-udevd
/lib/systemd/systemd-journald
Итак, что было бы, если бы не было systemd
/lib/systemd/systemd стал бы любым удобным init
systemd-nspawn и systemd-machined стали бы ворохом программ из LXC/Docker
systemd-logind честно не знаю. Может, elogind, может, оно в целом не нужно
dbus-daemon остался бы как есть, потому что он часть не systemd, а freedesktop
/lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом
systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом
udevd стал бы фиг его знает чем, mdev, vdev smdev или остался бы как есть, ибо не требует systemd сам по себе
systemd-journald стал бы любым другим демоном журналирования
Серьёзно, из всего списка убрался бы разве что logind, и то не факт.
Тут ещё мог бы быть networkd, но мы его сами заменили.
Что до многочисленных сервисов в автозапуске, как будто их раньше было мало. Блин, там этот троян можно было бы внедрить в скрипт запуска любого случайного сервиса, фиг бы кто заметил.
Давайте будем честны, дело не в комбайне и монолитности, дело в том, что везде один на всех systemd. Делать трояны, атакующие одно и тоже, внезапно гораздо проще, чем распыляться на сотни разных конфигураций.
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|4.70, dimez (?), 13:20, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd-logind честно не знаю.
Зачем в контейнере logind?
> /lib/systemd/systemd-resolved стал бы другим dns-клиентом
Зачем в контейнере dns-клиент?
> systemd-timesyncd стал бы любым другим ntp-клиентом
Зачем в контейнере синхронизация времени?
> udevd стал бы фиг его знает чем
Зачем в контейнере udevd?
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|2.3, пох. (?), 11:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чего его искать-то, коли комбайн весь из них и состоит? Или тебе принципиально именно этот, название типа красивое?
/lib/systemd/system/motd-news.timer - вот, к примеру, лежит себе штатный троянец, ну, ладно, лежал - с пол-года назад испортили, гады. А ведь немало инфы о хомячках попер в правильную норку...
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|3.35, Аноним (35), 11:39, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку". Статистику версий Убунты? Прям очень ценная инфа, наверно за миллионы биткоинов на чёрном рынке торгуется.
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|4.44, пох. (?), 11:52, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну расскажи мне, какую инфу он попёр в "правильную норку".
а зачем тебе, шк0льнику, лишнего знать, спи спокойно.
> Статистику версий Убунты?
нет.
> Прям очень ценная инфа
видимо, предполагалась достаточно ценная, раз ее понадобилось так старательно прятать. В том числе от перехвата dlp системами.
А купили ее или нет, и сколько это было в btc - это кос...запрещенный на впопеннете персонаж только знает.
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|2.56, n00by (ok), 12:24, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антивирус не нужен (с) же.
Впрочем, для детекта такой штуки сигнатурный анализ избыточен, может хватить "пакетного менеджера".
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|2.61, Аноним (61), 12:45, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это исследователи, а не вредители. Исследование длилось три года. Раз Миннесота не призналась значит никто не виноват.
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|3.29, Аноним (21), 11:36, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А вот если бы это был российский регистратор, то это было бы прямым доказательством вины России. А так всего лишь. Двойные стандарты.
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|2.41, ryoken (ok), 11:47, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как альтернативный инит оно и так есть. А вот если при рабочем OpenRC - это да, повод порыться или повосстаналиваться из бакапов.
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|1.10, vle (ok), 11:15, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"с учётом нагромождения современных дистрибутивов Linux"(С). Дожили! :-)
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|2.37, Аноним (37), 11:42, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>"с учётом нагромождения современных дистрибутивов Linux"(С). Дожили! :-)
А все любители компактного ПО же говорили, что ядро и дистрибутивы превращаются в блоатварь. Все эти systemd, NetworkManadger, firewalld все друг другу родные братья, отбирающие у пользователя контроль над тем, что система делает. Но им отвечали, что нынешний Windows жрёт больше ресурсов. И вот результат. Троян в системе теперь найти сложно как иголку в стоге сена. Уже не посмеёмся над Windows-юзерами с их безликими svchost.exe.
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|1.20, YetAnotherOnanym (ok), 11:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"_За_громождения". Нагромождение дистрибутивов - это когда дистрибутив на дистрибутив. А когда в дистрибутиве напихано хлама - это загромождение дистрибутива.
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|2.42, ryoken (ok), 11:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Нагромождение дистрибутивов - это когда дистрибутив на дистрибутив
Mint что ли? (Минт поверх бубунты поверх Деба, в случае LMDE - только поверх Деба :D ).
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|1.22, Аноним (35), 11:29, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
А не нарушают ли авторы статьи, размещённой на blog netlab 360 com, законы о коп... большой текст свёрнут, показать
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|2.34, фыв (??), 11:39, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока такие как вы сидят тихо, у нас есть подобная информация.
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|2.43, Адмирал Майкл Роджерс (?), 11:51, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Агентство Национальной Безопасности США действует в рамках полномочий, определённых соответствующими законодательными актами Соединённых Штатов. Могу заверить, что безответственное разглашение компанией 360 Netlab технических подробностей об упомянутом в новости программном обеспечении получит должную оценку и не останется без последствий.
Считаю при этом необходимым предостеречь неуполномоченных лиц от попыток давать поручения Агентству Национальной Безопасности США.
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|2.26, пох. (?), 11:35, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нет, на кремацию в кедах нельзя. Только туфли или тапочки.
Неэкологично, понимаешь...
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|2.40, Аноним (21), 11:45, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бежала за вами три дня и три ночи чтобы сказать как вы мне безразличны.
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|2.49, Аноним (21), 12:00, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Секюрити бай обскюрити даëт плоды...
Какой хитрый, потер свой комментарий про любов к дыркам винды.
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|1.54, Аноним (54), 12:22, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, хоть кто-то из фапающих дочитал до методов установки зловреда? :) Или как обычно - скушали желтенькое из заголовка и сразу возбудились?
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|2.57, Аноним (57), 12:29, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*лениво так* А шо там? Снова от рута запускать? Ничего интересного же.
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|2.60, Аноним (61), 12:43, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол сам почитай там и от пользователя и от рута можно. В любой npm пакет добавь и все, делов то.
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|1.68, Аноним (68), 13:07, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> размещены у киевского хостинг-провайдера Deltahost
Вот так Украина и побеждает всякую дрянь, разгромим московитов, поломаем системГ!
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