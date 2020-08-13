Комплекс вредоносного ПО "Дроворуб" заражает ОС Linux

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|4.48, Аноним (48), 02:46, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не скатиться, а возвыситься.
Лучше служить великому Делу, чем абстрактному "здравому смыслу".
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|2.52, Аноним (48), 03:00, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опять русские взломали американские выборы через фейсбук.
А китайцы — через тикток. Double penetration, однако.
Ну ничего, теперь тикток тоже переедет на американские сервера, под надежную защиту компетентного агентства.
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|3.43, Аноним (48), 02:36, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если того требует Великая Идея, то можно и такое постить на серьезных щах.
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|1.7, user90 (?), 00:09, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Читать как обычно лень, но йа вот не уловил, как это руткит "заражает"?
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|2.12, Аноним (10), 00:17, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а его ещё никто не поймал... амеры не знают, как он распространяется. Пока существует только в больной голове автора.
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|2.49, Аноним (48), 02:52, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Читать как обычно лень, но йа вот не уловил, как это руткит "заражает"?
В отчете случаев применения руткита in wild не описано, поэтому, скорее всего, стен NSA он не покидал.
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|1.8, Vitto74 (ok), 00:10, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Ничего удивительного. Любое, уважающее себя государство, должно заботится о своих национальных интересах. В т.ч. с помощью шпионажа и саботажа. А в отчете не упоминалось как американцы вывели из строя Иранские центрифуги? В обоих случаях доказательств нет и быть не может, там не дети работают.
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|2.11, user90 (?), 00:16, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тя запятая лишняя. Остальное, что мог бы ответить, все равно потрут)
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|2.27, Аноний (?), 00:52, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эт два разных отчёта брн. Доказательств у них есть, или ихтамнет?
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|3.47, Аноним (48), 02:44, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настоящей правде доказательства не нужны!
И вообще, они есть, но их показывать не будут! Чтобы не подставлять информаторов, конечно же.
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|3.54, Аноним (48), 03:01, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваша аналогия между истинными патриотами Америки и розовыми пони одинаково оскорбляет обе стороны (говорю как представитель обеих сторон).
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|2.30, Аноним (30), 01:17, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что при осуществлении целевых атак, киберпреступники сначала ломают (272 УК РФ) или иным способом получают доступ (139, 215, 167 УК РФ), а потом устанавливают (273 УК РФ).
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|2.36, biomassa (?), 02:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А устанавливает этот модуль себя как в систему?
Юзерам рассылается письмо с инструкциями (на русском языке) где скачать, как скомпилить и запустить этого буратину. Если все еще не работает, то жалобно просят установить Винду.
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|3.46, Аноним (48), 02:42, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приходится ставить, плакать и ставить. Ведь сзади стоит П*н с пистолетом!
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|3.44, Аноним (48), 02:39, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше, чем урегулируют с NSA вопрос авторских прав.
А то хакеры из ГРУ очень любят добавлять в код
// © 2018-2019 National Security Agency. All rights reserved.
// P.S. Long live mother Яussia!
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|1.17, Аноним (17), 00:24, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ясно, в центральной части северной Америки приближается спариваль... то есть предвыборный сезон, визги и постанывания входят в активную фазу
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|2.50, Аноним (48), 02:57, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно. На следующий срок уже выбрали Байдена, если каким-то пророссийским активистам это не нравится — за дядей Джо не заржавеет последовать примеру коллеги Александра.
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|1.19, AntonAlekseevich (ok), 00:27, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новость опишу одной фразой: "Опять "русские" облажались."
Может хватит эту рубашку примерять на себя? (Ну или маску)
"Казалось бы, да облажались и нет доказать не можем."
"Да это больно и придется её одевать, но не утирайся докажи что не ты и будешь чист даже с ней."
"Я хочу чтобы эти доказательства собственной невиновности были, но я их не увижу и их никто не увидит вместо них только оправдания что это не мы."
Ой, а что это напоминает?
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|2.31, Ананимас008 (?), 01:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новость опишу одной фразой: "Опять "русские" облажались."
> Может хватит эту рубашку примерять на себя? (Ну или маску)
> "Казалось бы, да облажались и нет доказать не можем."
> "Да это больно и придется её одевать, но не утирайся докажи что
> не ты и будешь чист даже с ней."
> "Я хочу чтобы эти доказательства собственной невиновности были, но я их не
> увижу и их никто не увидит вместо них только оправдания что
> это не мы."
> Ой, а что это напоминает?
облажались в чем? в том, что разведка занимается разведкой? лол
вот так новость.
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|3.45, Аноним (48), 02:41, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, в том, что кто-то получает кучу бабла, а фейки делает откровенно халтурно.
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|1.24, Аноним (30), 00:45, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными р... большой текст свёрнут, показать
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|1.25, Аноним (17), 00:46, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Why is the malware called “Drovorub”, and what does it mean?
The name Drovorub comes from a variety of artifacts discovered in Drovorub files and from operations conducted by the GTsSS using this malware; it is thename used by the GTsSS actors themselves. Drovo [дрово] translates to “firewood”, or “wood”. Rub [руб] translates to "to fell”, or “to chop.” Taken together, they translate to “woodcutter”or “to split wood.”
а я уже думал они там прям кирилицей в коде название написали
умеют же шифроваться черти чтобы никто не догадался, спасибо Джо Холмсу за поиск русского следа, хотяя, вроде и по украински дроворуб будет также звучать
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|1.29, erthink (ok), 01:13, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для деактивации руткита необходимо в корне создать файл fuck.usa содержащим строку "Sure!".
echo "Sure!" | sudo tee /fuck.usa
Но при этом может активироваться руткит от АНБ ;)
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|2.53, Аноним (53), 03:00, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в Positive Technologies такая наглухо отбитая вата работает?
Ясно, понятно.
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|3.55, Аноним (48), 03:05, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот, кто писал "новость", конечно, наглухо отбит, но "ватой" его назвать нельзя при всём желании.
Тем не менее, кто бы он ни был, спасибо ему за бонусные несколько часов моей жизни (ведь смех имеет свойство увеличивать TTL человека).
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|1.38, Аноним (30), 02:24, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в котором последние 48 бит соответствуют MAC-адресу сетевого интерфейса сервера.
Это Майкрософтовский стандарт на GUIDы так предписывает делать. Мало того, что GUIDы совместимы по текстовому представлению с UUIDами, так ещё никто и не обязан следовать майкрософтовским стандартам. В большинстве случаев UUIDы полностью случайны.
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|1.40, Animal (??), 02:27, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы этот комплекс заражал мозги амерских политиков хотя бы чуточку здравомыслием.
Может тогда бы не стали исполнять каждую глупую команду хозяина.
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|2.42, Аноним (48), 02:33, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы этот комплекс заражал мозги амерских политиков хотя бы чуточку здравомыслием.
Не прокатит, ENOSPC (недостаточно нейронов для полноценного мышления).
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|1.41, Аноним (48), 02:32, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дроворуб
По названию сразу понятно, что придумывавший его плохо знаком с русским языком. У них там наверняка дофига квалифицированных специалистов, а такой ответственный момент пролюбили.
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|1.51, Аноним (53), 02:58, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне вот интересно, пoцрeoты, которые этим занимаются, понимают, что им до конца жизни придётся сидеть в родном бoлoте? Ни мир посмотреть, ни себя показать, ни заработок толково не потратить? Помню, как одного парнишку сдеанонили. Теперь США за ним охотится. Ну что, молодчик, пришёл к успеху. Красуйся теперь на ламбах перед нищими бабушками и серыми хрущёвками. Из Усть-Пердюйска вытащили - понимаю. Но как можно не думать на 2 шага вперёд.
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|1.56, Кайф (?), 03:20, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю самый сильный удар по пингвинуксу нанесет супер опасный вирус под названием "Правдоруб", который будет удалять всю инклюзивную терминологию) После этого Линукс можно смело хоронить так как он потеряет свою ключевую аудиторию и даже самые преданные снежинки-куколды не смогут это изменить... Таким будет линухкапец
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|1.57, Sheppard (?), 03:20, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Важная новость. Всем поцреотам: о DoublePulsar писать на opennet можно, а Дроворуб нельзя?
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