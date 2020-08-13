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Комплекс вредоносного ПО "Дроворуб" заражает ОС Linux

13.08.2020 22:58

Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США опубликовали отчёт, согласно которому 85-м главным центром специальной службы ГУ ГШ ВС РФ (85 ГЦСС ГРУ) используется комплекс вредоносного ПО под названием «Дроворуб». В состав «Дроворуба» входят руткит в виде модуля ядра Linux, инструмент для пересылки файлов и перенаправления сетевых портов и управляющий сервер. Клиентская часть может скачивать и выгружать файлы, выполнять произвольные команды от имени пользователя root и перенаправлять сетевые порты на другие узлы сети.

Управляющий центр «Дроворуба» аргументом командной строки получает путь к конфигурационному файлу в формате JSON: 


{
      "db_host"       : "<DB_IP_ADDR>",
      "db_port"       : "<DB_PORT>",
      "db_db"         : "<DB_NAME>",
      "db_user"       : "<DB_USER>",
      "db_password"   : "<DB_PASS>",

      "lport"         : "<LPORT>",
      "lhost"         : "<LHOST>",
      "ping_sec"      : "<SEC>",

      "priv_key_file" : "<PRIVATE_KEY_FILE>",
      "phrase"        : "<PHRASE>"
}

В качестве бекенда используется СУБД MySQL. Для подключения клиентов используется протокол WebSocket.

Клиент имеет встроенную конфигурацию, в том числе URL сервера, его публичный ключ RSA, имя пользователя и пароль. После установки руткита конфигурация сохраняется в виде текстового файла в формате JSON, который скрывается от системы модулем ядра «Дроворуба»: 


{
      "id" : "cbcf6abc-466b-11e9-853b-000c29cb9f6f",
      "key": "Y2xpZW50a2V5"
}

Здесь "id" — уникальный идентификатор, выданный сервером, в котором последние 48 бит соответствуют MAC-адресу сетевого интерфейса сервера. Параметр "key" по умолчанию — закодированная в формате base64 строка "clientkey", которая используется сервером при первичном рукопожатии. Кроме этого, конфигурационный файл может содержать информацию о скрываемых файлах, модулях и сетевых портах: 


{
      "id" : "6fa41616-aff1-11ea-acd5-000c29283bbc",
      "key": "Y2xpZW50a2V5",
      "monitor" : {
            "file" : [
                  {
                        "active" : "true",
                        "id" : "d9dc492b-5a32-8e5f-0724-845aa13fff98",
                        "mask" : "testfile1"
                  }
            ],
            "module" : [
                  {
                        "active" : "true",
                        "id" : "48a5e9d0-74c7-cc17-2966-0ea17a1d997a",
                        "mask" : "testmodule1"
                  }
            ],
            "net" : [
                  {
                        "active" : "true",
                        "id" : "4f355d5d-9753-76c7-161e-7ef051654a2b",
                        "port" : "12345",
                        "protocol" : "tcp"
                  }
            ]
      }
}

Ещё один компонент «Дроворуба» — агент, его конфигурационный файл содержит информацию для подключения к серверу: 


{
      "client_login"     : "user123",
      "client_pass"      : "pass4567",
      "clientid"         : "e391847c-bae7-11ea-b4bc-000c29130b71",
      "clientkey_base64" : "Y2xpZW50a2V5",
      "pub_key_file"     :"public_key",
      "server_host"      : "192.168.57.100",
      "server_port"      :"45122",
      "server_uri"       :"/ws"
}

Поля "clientid" и "clientkey_base64" изначально отсутствуют, они добавляются после первичной регистрации на сервере.

После установки выполняются следующие операции:

  • загружается модуль ядра, который регистрирует хуки для системных вызовов;
  • клиент выполняет регистрацию в модуле ядра;
  • модуль ядра скрывает работающий процесс клиента и его исполняемый файл на диске.

Для взаимодействия клиента с модулем ядра используется псевдостройство, например /dev/zero. Модуль ядра выполняет разбор всех записываемых в устройство данных, а для передачи в обратном направлении посылает клиенту сигнал SIGUSR1, после чего тот считывает данные из этого же устройства.

Для обнаружения «Дроворуба» можно использовать анализ сетевого трафика средствами NIDS (вредоносную сетевую активность в самой заражённой системе выявить не удаётся, так как модуль ядра скрывает используемые им сетевые сокеты, правила netfilter и пакеты, которые могли бы перехватиться raw-сокетами). В системе, где установлен «Дроворуб», можно обнаружить модуль ядра, отправив ему команду сокрытия файла: 


   touch testfile
   echo “ASDFZXCV:hf:testfile” > /dev/zero
   ls

Созданный файл "testfile" при этом становится невидимым.

Другие методы обнаружения включают анализ памяти и содержимого диска. Для предотвращения заражения рекомендуется использовать обязательную проверку подписи ядра и модулей, доступную начиная с версии ядра linux 3.7.

В отчёте содержатся правила Snort для обнаружения сетевой активности «Дроворуба» и правила Yara для детектирования его компонентов.

Напомним, что 85 ГЦСС ГРУ (в/ч 26165) ассоциируется с группой APT28 (Fancy Bear), ответственной за многочисленные кибератаки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: В Perl-пакете Module-AutoLoad выявлен вредоносный код
  3. OpenNews: Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  6. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53545-malware
Ключевые слова: malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:02, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Как всегда, русские хакеры нарубили дров...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:16, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    до чего опеннет скатился... такую желтуху пишет...
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 02:05, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так и до Цензор.нет может скатиться
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 02:46, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скатиться, а возвыситься.

    Лучше служить великому Делу, чем абстрактному "здравому смыслу".

     

  • 1.2, BSD_Cucks_BTFO (?), 00:04, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Опять русские взломали американские выборы через фейсбук.
     
     
  • 2.5, mos87 (ok), 00:08, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и навлекли санкцЫй от которых крепчаем
     
  • 2.52, Аноним (48), 03:00, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять русские взломали американские выборы через фейсбук.

    А китайцы — через тикток. Double penetration, однако.

    Ну ничего, теперь тикток тоже переедет на американские сервера, под надежную защиту компетентного агентства.

     

  • 1.3, mos87 (ok), 00:08, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легендарные Скоромысл и Могутич
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:08, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Информации о наличии ебилдов пока нет

    Это такой троллинг, да?

     
     
  • 2.6, mos87 (ok), 00:09, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на лоре первоеапреля
     
     
  • 3.43, Аноним (48), 02:36, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если того требует Великая Идея, то можно и такое постить на серьезных щах.
     

  • 1.7, user90 (?), 00:09, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Читать как обычно лень, но йа вот не уловил, как это руткит "заражает"?
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 00:17, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а его ещё никто не поймал... амеры не знают, как он распространяется. Пока существует только в больной голове автора.
     
  • 2.49, Аноним (48), 02:52, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читать как обычно лень, но йа вот не уловил, как это руткит "заражает"?

    В отчете случаев применения руткита in wild не описано, поэтому, скорее всего, стен NSA он не покидал.

     

  • 1.8, Vitto74 (ok), 00:10, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Ничего удивительного. Любое, уважающее себя государство, должно заботится о своих национальных интересах. В т.ч. с помощью шпионажа и саботажа. А в отчете не упоминалось как американцы вывели из строя Иранские центрифуги? В обоих случаях доказательств нет и быть не может, там не дети работают.
     
     
  • 2.9, mos87 (ok), 00:15, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Озеро - уже нац-и-о-нальность отоночо.
     
     
  • 3.32, zzz (??), 01:32, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вашингтонский обком?
     
  • 2.11, user90 (?), 00:16, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тя запятая лишняя. Остальное, что мог бы ответить, все равно потрут)
     
     
  • 3.16, Sgt. Gram (?), 00:24, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две.
     
  • 2.27, Аноний (?), 00:52, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт два разных отчёта брн. Доказательств у них есть, или ихтамнет?
     
     
  • 3.47, Аноним (48), 02:44, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящей правде доказательства не нужны!

    И вообще, они есть, но их показывать не будут! Чтобы не подставлять информаторов, конечно же.

     

  • 1.13, Карабьян (?), 00:18, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А устанавливает этот модуль себя как в систему?
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 00:20, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в воображениях розовых пони.
     
     
  • 3.54, Аноним (48), 03:01, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваша аналогия между истинными патриотами Америки и розовыми пони одинаково оскорбляет обе стороны (говорю как представитель обеих сторон).
     
  • 2.22, Вася (??), 00:38, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилировать надо.
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:17, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что при осуществлении целевых атак, киберпреступники сначала ломают (272 УК РФ) или иным способом получают доступ (139, 215, 167 УК РФ), а потом устанавливают (273 УК РФ).
     
  • 2.36, biomassa (?), 02:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А устанавливает этот модуль себя как в систему?

    Юзерам рассылается письмо с инструкциями (на русском языке) где скачать, как скомпилить и запустить этого буратину. Если все еще не работает, то жалобно просят установить Винду.

     
     
  • 3.46, Аноним (48), 02:42, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходится ставить, плакать и ставить. Ведь сзади стоит П*н с пистолетом!
     

  • 1.14, Аноним (10), 00:20, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    где скачать?
     
     
  • 2.21, Аноний (?), 00:37, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без регистрации и смс!
     
  • 2.35, Анонимчег (?), 02:09, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро уже появится в репо основных дистрибутивов!
     
     
  • 3.44, Аноним (48), 02:39, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше, чем урегулируют с NSA вопрос авторских прав.

    А то хакеры из ГРУ очень любят добавлять в код
    // © 2018-2019 National Security Agency. All rights reserved.
    // P.S. Long live mother Яussia!

     

  • 1.17, Аноним (17), 00:24, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ясно, в центральной части северной Америки приближается спариваль... то есть предвыборный сезон, визги и постанывания входят в активную фазу
     
     
  • 2.50, Аноним (48), 02:57, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. На следующий срок уже выбрали Байдена, если каким-то пророссийским активистам это не нравится — за дядей Джо не заржавеет последовать примеру коллеги Александра.
     

  • 1.18, Gannet (ok), 00:26, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    deb-пакеты мейнтейнеры планируют собирать? о_О
     
  • 1.19, AntonAlekseevich (ok), 00:27, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость опишу одной фразой: "Опять "русские" облажались."

    Может хватит эту рубашку примерять на себя? (Ну или маску)

    "Казалось бы, да облажались и нет доказать не можем."
    "Да это больно и придется её одевать, но не утирайся докажи что не ты и будешь чист даже с ней."
    "Я хочу чтобы эти доказательства собственной невиновности были, но я их не увижу и их никто не увидит вместо них только оправдания что это не мы."

    Ой, а что это напоминает?

     
     
  • 2.23, Вася (??), 00:39, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хайли лайкли!
     
  • 2.31, Ананимас008 (?), 01:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Новость опишу одной фразой: "Опять "русские" облажались."
    > Может хватит эту рубашку примерять на себя? (Ну или маску)
    > "Казалось бы, да облажались и нет доказать не можем."
    > "Да это больно и придется её одевать, но не утирайся докажи что
    > не ты и будешь чист даже с ней."
    > "Я хочу чтобы эти доказательства собственной невиновности были, но я их не
    > увижу и их никто не увидит вместо них только оправдания что
    > это не мы."
    > Ой, а что это напоминает?

    облажались в чем? в том, что разведка занимается разведкой? лол
    вот так новость.

     
     
  • 3.45, Аноним (48), 02:41, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в том, что кто-то получает кучу бабла, а фейки делает откровенно халтурно.
     

  • 1.20, Ковалёв против. (?), 00:29, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Работайте братья! - Работаем брат!"
     
  • 1.24, Аноним (30), 00:45, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными р... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.25, Аноним (17), 00:46, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Why is the malware called “Drovorub”, and what does it mean?

    The name Drovorub comes from a variety of artifacts discovered in Drovorub files and from operations conducted by the GTsSS using this malware; it is thename used by the GTsSS actors themselves. Drovo [дрово] translates to “firewood”, or “wood”. Rub [руб] translates to "to fell”, or “to chop.” Taken together, they translate to “woodcutter”or “to split wood.”

    а я уже думал они там прям кирилицей в коде название написали
    умеют же шифроваться черти чтобы никто не догадался, спасибо Джо Холмсу за поиск русского следа, хотяя, вроде и по украински дроворуб будет также звучать

     
  • 1.26, Ананимас008 (?), 00:52, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по стукснет такой документик найдется?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 01:10, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DDG забанили? https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2010/11/w32_stuxnet_dossier.pdf
     

  • 1.29, erthink (ok), 01:13, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для деактивации руткита необходимо в корне создать файл fuck.usa содержащим строку "Sure!".
    echo "Sure!" | sudo tee /fuck.usa

    Но при этом может активироваться руткит от АНБ ;)

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 03:00, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в Positive Technologies такая наглухо отбитая вата работает?
    Ясно, понятно.
     
     
  • 3.55, Аноним (48), 03:05, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, кто писал "новость", конечно, наглухо отбит, но "ватой" его назвать нельзя при всём желании.

    Тем не менее, кто бы он ни был, спасибо ему за бонусные несколько часов моей жизни (ведь смех имеет свойство увеличивать TTL человека).

     

  • 1.33, Аноним (33), 02:00, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руткит с базой данных?
     
  • 1.37, Аноним (37), 02:22, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на слаке это работает?
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 02:27, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Патрику надо срочно заказать поддержку!
     

  • 1.38, Аноним (30), 02:24, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в котором последние 48 бит соответствуют MAC-адресу сетевого интерфейса сервера.

    Это Майкрософтовский стандарт на GUIDы так предписывает делать. Мало того, что GUIDы совместимы по текстовому представлению с UUIDами, так ещё никто и не обязан следовать майкрософтовским стандартам. В большинстве случаев UUIDы полностью случайны.

     
  • 1.40, Animal (??), 02:27, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы этот комплекс заражал мозги амерских политиков хотя бы чуточку здравомыслием.
    Может тогда бы не стали исполнять каждую глупую команду хозяина.
     
     
  • 2.42, Аноним (48), 02:33, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы этот комплекс заражал мозги амерских политиков хотя бы чуточку здравомыслием.

    Не прокатит, ENOSPC (недостаточно нейронов для полноценного мышления).

     

  • 1.41, Аноним (48), 02:32, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дроворуб

    По названию сразу понятно, что придумывавший его плохо знаком с русским языком. У них там наверняка дофига квалифицированных специалистов, а такой ответственный момент пролюбили.

     
  • 1.51, Аноним (53), 02:58, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне вот интересно, пoцрeoты, которые этим занимаются, понимают, что им до конца жизни придётся сидеть в родном бoлoте? Ни мир посмотреть, ни себя показать, ни заработок толково не потратить? Помню, как одного парнишку сдеанонили. Теперь США за ним охотится. Ну что, молодчик, пришёл к успеху. Красуйся теперь на ламбах перед нищими бабушками и серыми хрущёвками. Из Усть-Пердюйска вытащили - понимаю. Но как можно не думать на 2 шага вперёд.
     
  • 1.56, Кайф (?), 03:20, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю самый сильный удар по пингвинуксу нанесет супер опасный вирус под названием "Правдоруб", который будет удалять всю инклюзивную терминологию) После этого Линукс можно смело хоронить так как он потеряет свою ключевую аудиторию и даже самые преданные снежинки-куколды не смогут это изменить... Таким будет линухкапец
     
  • 1.57, Sheppard (?), 03:20, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Важная новость. Всем поцреотам: о DoublePulsar писать на opennet можно, а Дроворуб нельзя?
     
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