Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США опубликовали отчёт, согласно которому 85-м главным центром специальной службы ГУ ГШ ВС РФ (85 ГЦСС ГРУ) используется комплекс вредоносного ПО под названием «Дроворуб». В состав «Дроворуба» входят руткит в виде модуля ядра Linux, инструмент для пересылки файлов и перенаправления сетевых портов и управляющий сервер. Клиентская часть может скачивать и выгружать файлы, выполнять произвольные команды от имени пользователя root и перенаправлять сетевые порты на другие узлы сети.

Управляющий центр «Дроворуба» аргументом командной строки получает путь к конфигурационному файлу в формате JSON:

{ "db_host" : "<DB_IP_ADDR>", "db_port" : "<DB_PORT>", "db_db" : "<DB_NAME>", "db_user" : "<DB_USER>", "db_password" : "<DB_PASS>", "lport" : "<LPORT>", "lhost" : "<LHOST>", "ping_sec" : "<SEC>", "priv_key_file" : "<PRIVATE_KEY_FILE>", "phrase" : "<PHRASE>" }

В качестве бекенда используется СУБД MySQL. Для подключения клиентов используется протокол WebSocket.

Клиент имеет встроенную конфигурацию, в том числе URL сервера, его публичный ключ RSA, имя пользователя и пароль. После установки руткита конфигурация сохраняется в виде текстового файла в формате JSON, который скрывается от системы модулем ядра «Дроворуба»:

{ "id" : "cbcf6abc-466b-11e9-853b-000c29cb9f6f", "key": "Y2xpZW50a2V5" }

Здесь "id" — уникальный идентификатор, выданный сервером, в котором последние 48 бит соответствуют MAC-адресу сетевого интерфейса сервера. Параметр "key" по умолчанию — закодированная в формате base64 строка "clientkey", которая используется сервером при первичном рукопожатии. Кроме этого, конфигурационный файл может содержать информацию о скрываемых файлах, модулях и сетевых портах:

{ "id" : "6fa41616-aff1-11ea-acd5-000c29283bbc", "key": "Y2xpZW50a2V5", "monitor" : { "file" : [ { "active" : "true", "id" : "d9dc492b-5a32-8e5f-0724-845aa13fff98", "mask" : "testfile1" } ], "module" : [ { "active" : "true", "id" : "48a5e9d0-74c7-cc17-2966-0ea17a1d997a", "mask" : "testmodule1" } ], "net" : [ { "active" : "true", "id" : "4f355d5d-9753-76c7-161e-7ef051654a2b", "port" : "12345", "protocol" : "tcp" } ] } }

Ещё один компонент «Дроворуба» — агент, его конфигурационный файл содержит информацию для подключения к серверу:

{ "client_login" : "user123", "client_pass" : "pass4567", "clientid" : "e391847c-bae7-11ea-b4bc-000c29130b71", "clientkey_base64" : "Y2xpZW50a2V5", "pub_key_file" :"public_key", "server_host" : "192.168.57.100", "server_port" :"45122", "server_uri" :"/ws" }

Поля "clientid" и "clientkey_base64" изначально отсутствуют, они добавляются после первичной регистрации на сервере.

После установки выполняются следующие операции:

загружается модуль ядра, который регистрирует хуки для системных вызовов;

клиент выполняет регистрацию в модуле ядра;

модуль ядра скрывает работающий процесс клиента и его исполняемый файл на диске.

Для взаимодействия клиента с модулем ядра используется псевдостройство, например /dev/zero. Модуль ядра выполняет разбор всех записываемых в устройство данных, а для передачи в обратном направлении посылает клиенту сигнал SIGUSR1, после чего тот считывает данные из этого же устройства.

Для обнаружения «Дроворуба» можно использовать анализ сетевого трафика средствами NIDS (вредоносную сетевую активность в самой заражённой системе выявить не удаётся, так как модуль ядра скрывает используемые им сетевые сокеты, правила netfilter и пакеты, которые могли бы перехватиться raw-сокетами). В системе, где установлен «Дроворуб», можно обнаружить модуль ядра, отправив ему команду сокрытия файла:

touch testfile echo “ASDFZXCV:hf:testfile” > /dev/zero ls

Созданный файл "testfile" при этом становится невидимым.

Другие методы обнаружения включают анализ памяти и содержимого диска. Для предотвращения заражения рекомендуется использовать обязательную проверку подписи ядра и модулей, доступную начиная с версии ядра linux 3.7.

В отчёте содержатся правила Snort для обнаружения сетевой активности «Дроворуба» и правила Yara для детектирования его компонентов.

Напомним, что 85 ГЦСС ГРУ (в/ч 26165) ассоциируется с группой APT28 (Fancy Bear), ответственной за многочисленные кибератаки.



