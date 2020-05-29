The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты

29.05.2020 22:18

GitHub выявил вредоносное ПО, поражающее проекты в интегрированной среде разработки NetBeans и использующее процесс сборки для своего распространения. Расследование показало, что при помощи рассматриваемого вредоносного ПО, которому присвоено имя Octopus Scanner, были скрыто интегрированы бэкдоры в 26 открытых проектов, имеющих репозитории на GitHub. Первые следы проявления Octopus Scanner датированы августом 2018 года.

Вредоносное ПО способно выявлять файлы с проектами NetBeans и добавлять свой код в файлы проекта и собираемые JAR-файлы. Алгоритм работы сводится к нахождению каталога NetBeans с проектами пользователя, перебору всех проектов в данном каталоге, копированию вредоносного сценария в nbproject/cache.dat и внесению изменений в файл nbproject/build-impl.xml для вызова этого сценария при каждой сборке проекта. При сборке копия вредоносного ПО включается в результирующие файлы JAR, которые становятся источником дальнейшего распространения. Например, вредоносные файлы были размещены в репозиториях вышеупомянутых 26 открытых проектов, а также различными другими проектами при публикации сборок новых релизов.

При загрузке и запуске проекта с вредоносным JAR-файлом другим пользователем, на его системе начинался очередной цикл поиска NetBeans и внедрения вредоносного кода, что соответствует модели работы самораспространяющихся компьютерных вирусов. Кроме функциональности для самораспространения, вредоносный код также включает функции бэкдора для предоставления удалённого доступа к системе. На момент разбора инцидента управляющие бэкдором серверы (C&C) не были активны.

Всего при изучении поражённых проектов было выявлено 4 варианта инфицирования. В одном из вариантов для активации бэкдора в Linux создавался файл автозапуска "$HOME/.config/autostart/octo.desktop", а в Windows для запуска применялся запуск заданий через schtasks. Среди других создаваемых файлов:

  • $HOME/.local/share/bbauto
  • $HOME/.config/autostart/none.desktop
  • $HOME/.config/autostart/.desktop
  • $HOME/.local/share/Main.class
  • $HOME/Library/LaunchAgents/AutoUpdater.dat
  • $HOME/Library/LaunchAgents/AutoUpdater.plist
  • $HOME/Library/LaunchAgents/SoftwareSync.plist
  • $HOME/Library/LaunchAgents/Main.class

Бэкдор мог использоваться для добавления закладок в развиваемый разработчиком код, организации утечки кода проприетарных систем, кражи конфиденциальных данных и захвата учётных записей. Исследователи из GitHub не исключают, что вредоносная деятельность не ограничивается NetBeans и могут существовать другие варианты Octopus Scanner, внедряющиеся для своего распространения в процесс сборки на базе Make, MsBuild, Gradle и других систем.

Названия поражённых проектов не упоминается, но их легко можно найти через поиск в GitHub по маске "cache.dat". Среди проектов, в которых найдены следы вредоносной активности: V2Mp3Player, JavaPacman, Kosim-Framework, Punto-de-venta, 2D-Physics-Simulations, PacmanGame, GuessTheAnimal, SnakeCenterBox4, Secuencia-Numerica, CallCenter, ProyectoGerundio, pacman-java_ia, SuperMario-FR-.

  1. Главная ссылка к новости (https://securitylab.github.com...)
  2. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
  5. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  6. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53051-netbeans
Ключевые слова: netbeans, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:26, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Грамотно, больше 2 лет не замечали. А где-нибудь всплывали результаты этой активности? Или это очередной stuxnet от анб?
     
     
  • 2.5, Урри (?), 00:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной неуловимый джо.
    А 26 открытых хелловорлдов и я один могу на гитхаб за полчаса залить.
     

  • 1.2, proninyaroslav (ok), 23:40, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > организации утечки кода проприетарных систем

    Робин гуды

    > добавления закладок в развиваемый разработчиком код

    Хотя это более вероятно

     
  • 1.3, Аноним (-), 00:00, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А мистер Ш удивляется, чего это на проприетарные компилеры опенсорсники волком смотрят...
     
     
  • 2.7, WunderKatz (?), 01:40, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это он на людях мурлыкает под Эльбрус, а ночью плачет в подушку с вышивкой бородатой антилопы gnu.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:33, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хаха. Вполне ожидаемо для уродской экосистемы с переусложнённой непрозрачной сборкой, и поколения IDE-обезьянок.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    notepad.exe-элита в треде, все в укрытие
     
  • 2.12, Урри (?), 09:06, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такую же фигню 25 лет назад в институте для паскаля наговнокодил. Тоже мне, нашли модномолодежность..
     

  • 1.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:47, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GitHub, а точнее MS устраняет конкурентов. Надо еще добавить, что в "vscode такого нет, переходите на vscode".

    Из новости непонятно как получить вредоносную сборку NetBeans?

     
     
  • 2.9, deeaitch (ok), 02:28, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    vscode с плагинами на жабаскрипте от васянов ещё большая дыра будет. Оно как дыра и создавалось.
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 04:56, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GitHub, а точнее MS устраняет конкурентов

    Ну да...
    Как ударили по полуживому проекту (и то не по нему).
    Сокрушительно.

    Следующим приготовиться проекту DevCPP и Erik.

     

  • 1.11, Аноним (11), 08:11, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но в java же не бывает уязвимостей! Это же всё только на небезопасной сишке
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру