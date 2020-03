Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:09, 31/03/2020 [ответить] +3 + / – И тем не менее, netbeans одна из лучших IDE

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:14, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – По мнению... Анонимов с опеннета? Есть какие-то исследования на эту тему? Где почитать %%кроме как на опеннете?%%, спасибо.

2.3 , A.Stahl ( ok ), 10:14, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, она без сомнения входит в TOP-10'000.

2.4 , Р ( ? ), 10:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – + Самое лучшее автодополнение для C++ и уверен для остальных языков: очень быстро работает и отрисовка самая красивая



1.5 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:56, 31/03/2020 [ответить] +1 + / – > вызвана отсутствием проверки SSL-сертификатов и имени хоста при загрузке данных через HTTPS Разрабы NetBeans, небось, и wget всегда запускают с "--no-check-certificate"?

2.7 , kk ( ?? ), 11:39, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы пробовали когданить заниматься с разработкой в конторе где используется корпоративный прокси с mitm сертификатом? вот судя по всему, нетбинс разрабатывают в т.ч. в такой конторе



1.6 , ДмитрийСССР ( ? ), 11:15, 31/03/2020 [ответить] –1 + / – NetBeans отличная среда, но блин, где-то читал что после передачи от Oracle к Apache, что проект получит высокий приоритет, но развитие капец медленное, до сих пор дебагер в PHP работает через раз, и бывает коннект не завершается после окончания отладки (на разных ПК и ОС проверял), до сих пор не работает Evaluate Expression в PHP отладчике :(

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:35, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – отладка и в idea примерно так же работает. если через xdebug