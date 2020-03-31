Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans

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|1.1, Аноним (1), 10:09, 31/03/2020 [ответить]
|+3 +/–
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И тем не менее, netbeans одна из лучших IDE
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|2.2, Аноним (2), 10:14, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По мнению... Анонимов с опеннета? Есть какие-то исследования на эту тему? Где почитать %%кроме как на опеннете?%%, спасибо.
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|2.4, Р (?), 10:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ Самое лучшее автодополнение для C++ и уверен для остальных языков: очень быстро работает и отрисовка самая красивая
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|1.5, YetAnotherOnanym (ok), 10:56, 31/03/2020 [ответить]
|+1 +/–
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> вызвана отсутствием проверки SSL-сертификатов и имени хоста при загрузке данных через HTTPS
Разрабы NetBeans, небось, и wget всегда запускают с "--no-check-certificate"?
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|2.7, kk (??), 11:39, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы пробовали когданить заниматься с разработкой в конторе где используется корпоративный прокси с mitm сертификатом?
вот судя по всему, нетбинс разрабатывают в т.ч. в такой конторе
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|1.6, ДмитрийСССР (?), 11:15, 31/03/2020 [ответить]
|–1 +/–
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NetBeans отличная среда, но блин, где-то читал что после передачи от Oracle к Apache, что проект получит высокий приоритет, но развитие капец медленное, до сих пор дебагер в PHP работает через раз, и бывает коннект не завершается после окончания отладки (на разных ПК и ОС проверял), до сих пор не работает Evaluate Expression в PHP отладчике :(
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|2.8, Аноним (8), 13:35, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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отладка и в idea примерно так же работает. если через xdebug
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