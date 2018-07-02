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В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета

22.04.2020 09:55

Компания ReversingLabs опубликовала результаты анализа применения тайпсквоттинга в репозитории RubyGems. Обычно тайпсквоттинг применяется для распространения вредоносных пакетов, рассчитанных на то, что невнимательный разработчик при поиске допустит опечатку или не заметит разницы. В ходе исследования было выявлено более 700 пакетов, названия которых схожи с популярными пакетами и отличаются незначительными деталями, например, заменой похожих букв или использованием подчёркивания вместо тире.

В более чем 400 пакетах были обнаружены компоненты, подозреваемые в совершении вредоносных действий. В частности, внутри находился файл aaa.png, включающий исполняемый код в формате PE. Указанные пакеты были связаны с двумя учётными записями, через которые с 16 по 25 февраля 2020 года в RubyGems было размещено 724 вредоносных пакета, которые в сумме были загружены около 95 тысяч раз. Исследователи проинформировали администрацию RubyGems и выявленные вредоносные пакеты уже удалены из репозитория.

Из выявленных проблемных пакетов наиболее популярным оказался "atlas-client", который на первый взгляд практически неотличим от легитимного пакета "atlas_client". Указанный пакет был загружен 2100 раз (нормальный пакет при этом был загружен 6496 раз, т.е. пользователи ошибались почти в 25% случаях). Остальные пакеты в среднем были загружены 100-150 раз и камуфлировались под другие пакеты с использованием схожей техники замены подчёркивания и тире (например, среди вредоносных пакетов: appium-lib, action-mailer_cache_delivery, activemodel_validators, asciidoctor_bibliography, assets-pipeline, apress_validators, ar_octopus-replication-tracking, aliyun-open_search, aliyun-mns, ab_split, apns-polite).

Вредоносные пакеты включали в себя PNG-файл, в котором вместо изображения размещался исполняемый файл для платформы Windows. Файл был сформирован при помощи утилиты Ocra Ruby2Exe и включал самораспаковывающийся архив с Ruby-скриптом и интерпретатором Ruby. При установке пакета файл png переименовывался в exe и запускался. В ходе выполнения создавался и добавлялся в автозапуск файл с VBScript. Указанный вредоносный VBScript в цикле анализировал содержимое буфера обмена на предмет наличия информации, напоминающей адреса криптокошельков, и в случае выявления подменял номер кошелька с расчётом на то, что пользователь не заметит отличий и переведёт средства не на тот кошелёк.

Проведённое исследование показало, что не представляет труда добиться добавления вредоносных пакетов в один из самых популярных репозиториев и данные пакеты могут оставаться незамеченными, несмотря на значительное число загрузок. Следует отметить, что проблема не специфична для RubyGems и касается других популярных репозиториев. Например, в прошлом году те же исследователи выявили в репозитории NPM вредоносный пакет bb-builder, использующий аналогичную технику запуска исполняемого файла для кражи паролей. До этого бэкдор был найден в зависимости к NPM-пакету event-stream и вредоносный код был загружен около 8 млн раз. Вредоносные пакеты также периодически всплывают в репозитории PyPI.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  3. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  4. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  5. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
  6. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52785-gems
Ключевые слова: gems, ruby, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:26, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Никогда, ни в одном, открытом репозитории не было вредоносных пакетов и вот нате вам опять!
     
     
  • 2.14, нах. (?), 11:47, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну, согласись, 700 штук с двух акаунтов - это все же достижение!

     
  • 2.24, gogo (?), 14:13, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для публично открытых на запись "репозиториев" следовало бы придумать другое название, дабы не путать с нормальными репозиториями.
    Например говнозиторий. Или репоговнорий. Или говноговнорий. Всем бы было понятно.
     
     
  • 3.28, Константавр (ok), 15:08, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    crapository - звучит :) продвигай идею в палату мер и весов, мы тебя поддержим :)
     
  • 2.31, заминированный тапок (ok), 16:08, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думать что в закрытом ПО нет вредоносного кода - это как закрыть глаза руками и думать что спрятался и в безопасности

    Но у проприетарщиков обычно и уровень развития 6-летнего

     

  • 1.2, Аноним (1), 10:32, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как хорошо, что не использую софт на руби.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:39, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Рад за коллегу, но

    > проблема не специфична для RubyGems и касается других популярных репозиториев

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:51, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1. Надо пакеты, без личной OpenPGP подписи разраба, в репы не принимать!

    2. Контролировать каждому и верифицировать OpenPGP ключи хороших разрабов.

    3. Тулзы которые грузят что-то с реп должны автоматом проверять подпись OpenPGP.

     
     
  • 4.12, JL2001 (ok), 11:37, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. Надо пакеты, без личной OpenPGP подписи разраба, в репы не принимать!

    оно примерно так и работает фактически

    > 2. Контролировать каждому и верифицировать OpenPGP ключи хороших разрабов.

    механизм отличия хороших от плохих в студию (плохих предлагаю скриптом сразу расстреливать)

    > 3. Тулзы которые грузят что-то с реп должны автоматом проверять подпись OpenPGP.

    оно так и работает чаще всего (https всякий)

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:59, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Идентификация пакетов в репозитории строго по подписи OpenPGP ключа.

    2. Строгая верификация публичных OpenPGP ключей пользователей: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117882.html#4
    Скрипт для отстрела левых пакетов в репозитории:
    Создаем список публичных ключей не прошедших проверку:
    gpg --check-trustdb
    Удаляем все пакеты с репозитория без подписи или подписанные ключами не прошедшими проверку.

    3. Каждый пользователь репозитория должен у себя поддерживать, периодически проверять, публичные ключи разрабов пакетов и по них верифицировать скачанные с репозитория пакеты.

     
     
  • 6.25, Michael Shigorin (ok), 14:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да подпись тут -- инструмент, вопрос в доверии к ней (и подписавшему).  Это задачка на репутацию, а не на криптуху.
     
  • 4.16, Аноним (3), 11:56, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие разработчики тоже используют инструментарий. SDK к примеру и вообще чужой код, в том числе открытый. Но https://www.computerra.ru/261789/kak-prilozheniya-shpionyat-za-nami/ И как нам, хорошим, быть?
     
  • 4.23, funny.falcon (?), 13:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ведь НЕ БЫЛИ скомпроментированы существующие пакеты.

    Злоумышленники создали НОВЫЕ пакеты от СВОЕГО имени.

    Просто имена подобрали подходящие на существующие: если кто-то опечатается, или в поиске выберет не тот, то попадётся.

     
  • 2.9, Аноним (9), 10:53, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да на Node.js тебе ничего не угрожает.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 13:01, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И JS тоже нигде не использую, даже dbus & polkitd не устанавливаю.
     

  • 1.4, КО (?), 10:40, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В зависимости подставить можно?
    Если нет - то тут уж у кого глаз острее
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:40, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а сколько их в нпм...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NPM всего-то в 100+ раз больше размером
     
     
  • 3.26, Michael Shigorin (ok), 14:17, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гусары, молчать!
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:54, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже целенаправленный зловредный код может быть опасен.
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:46, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если я правильно посмотрел, то в rubygems всего 10620 пакетов. 724 от этих 10620 это почти 7%.
     
     
  • 2.17, разработчик (?), 12:03, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вы нашли пока только 724

    Думаешь, у меня было только два акаунта?

     

  • 1.11, JL2001 (ok), 11:26, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    репозитории, говорили они, мантейнеры, говорили они
     
     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 14:18, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    демократия, говорили они на самом деле...
     
  • 2.29, Константавр (ok), 15:10, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие майнтейнеры? Там практически анонимная свалка.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:48, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    черный вход через зад - это же ruby
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:16, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "невнимательный разработчик".. ох уж эта ваша политкорректность.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:13, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как правильно? Негр?
     

  • 1.19, robot228 (?), 12:32, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не удивительно что в одном из лучших и крупнейших архивах яп выявлены троянчики=)
     
  • 1.20, user (??), 12:51, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RubyGerms
     

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