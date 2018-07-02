В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета

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|1.1, Аноним (1), 10:26, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Никогда, ни в одном, открытом репозитории не было вредоносных пакетов и вот нате вам опять!
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|2.14, нах. (?), 11:47, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну, согласись, 700 штук с двух акаунтов - это все же достижение!
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|2.24, gogo (?), 14:13, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Для публично открытых на запись "репозиториев" следовало бы придумать другое название, дабы не путать с нормальными репозиториями.
Например говнозиторий. Или репоговнорий. Или говноговнорий. Всем бы было понятно.
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|2.31, заминированный тапок (ok), 16:08, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думать что в закрытом ПО нет вредоносного кода - это как закрыть глаза руками и думать что спрятался и в безопасности
Но у проприетарщиков обычно и уровень развития 6-летнего
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|2.3, Аноним (3), 10:39, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Рад за коллегу, но
> проблема не специфична для RubyGems и касается других популярных репозиториев
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|3.8, Аноним (1), 10:51, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1. Надо пакеты, без личной OpenPGP подписи разраба, в репы не принимать!
2. Контролировать каждому и верифицировать OpenPGP ключи хороших разрабов.
3. Тулзы которые грузят что-то с реп должны автоматом проверять подпись OpenPGP.
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|4.12, JL2001 (ok), 11:37, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. Надо пакеты, без личной OpenPGP подписи разраба, в репы не принимать!
оно примерно так и работает фактически
> 2. Контролировать каждому и верифицировать OpenPGP ключи хороших разрабов.
механизм отличия хороших от плохих в студию (плохих предлагаю скриптом сразу расстреливать)
> 3. Тулзы которые грузят что-то с реп должны автоматом проверять подпись OpenPGP.
оно так и работает чаще всего (https всякий)
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|5.21, Аноним (21), 12:59, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Идентификация пакетов в репозитории строго по подписи OpenPGP ключа.
2. Строгая верификация публичных OpenPGP ключей пользователей: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117882.html#4
Скрипт для отстрела левых пакетов в репозитории:
Создаем список публичных ключей не прошедших проверку:
gpg --check-trustdb
Удаляем все пакеты с репозитория без подписи или подписанные ключами не прошедшими проверку.
3. Каждый пользователь репозитория должен у себя поддерживать, периодически проверять, публичные ключи разрабов пакетов и по них верифицировать скачанные с репозитория пакеты.
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|6.25, Michael Shigorin (ok), 14:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да подпись тут -- инструмент, вопрос в доверии к ней (и подписавшему). Это задачка на репутацию, а не на криптуху.
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|4.23, funny.falcon (?), 13:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ведь НЕ БЫЛИ скомпроментированы существующие пакеты.
Злоумышленники создали НОВЫЕ пакеты от СВОЕГО имени.
Просто имена подобрали подходящие на существующие: если кто-то опечатается, или в поиске выберет не тот, то попадётся.
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|3.22, Аноним (21), 13:01, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И JS тоже нигде не использую, даже dbus & polkitd не устанавливаю.
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|1.4, КО (?), 10:40, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В зависимости подставить можно?
Если нет - то тут уж у кого глаз острее
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|1.6, Аноним (7), 10:46, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если я правильно посмотрел, то в rubygems всего 10620 пакетов. 724 от этих 10620 это почти 7%.
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|1.19, robot228 (?), 12:32, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не удивительно что в одном из лучших и крупнейших архивах яп выявлены троянчики=)
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