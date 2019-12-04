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В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки

04.12.2019 10:07

В каталоге Python-пакетов PyPI (Python Package Index) обнаружены вредоносные пакеты "python3-dateutil" и "jeIlyfish", которые были загружены одним автором olgired2017 и маскировались под популярные пакеты "dateutil" и "jellyfish" (отличается использованием символа "I" (i) вместо "l" (L) в названии). После установки указанных пакетов на сервер злоумышленника отправлялись найденные в системе ключи шифрования и конфиденциальные данные пользователя. В настоящее время проблемные пакеты уже удалены из каталога PyPI.

Непосредственно вредоносный код присутствовал в пакете "jeIlyfish", а пакет "python3-dateutil" использовал его в качестве зависимости. Названия были выбраны из расчёта на невнимательных пользователей, допускающих опечатки при поиске (тайпсквоттинг). Вредоносный пакет "jeIlyfish" был загружен около года назад — 11 декабря 2018 года и оставался незамеченным. Пакет "python3-dateutil" был загружен 29 ноября 2019 года и через несколько дней вызвал подозрение у одного из разработчиков. Информация о числе установок вредоносных пакетов не приводится.

Пакет jellyfish включал в себя код, загружающий список хэшей из внешнего репозитория на базе GitLab. Разбор логики работы с этими хэшами показал, что они содержат скрипт, закодированный при помощи функции base64 и запускаемый после декодировки. Скрипт находил в системе ключи SSH и GPG, а также некоторые типы файлов из домашнего каталога и учётные данные для проектов PyCharm, после чего отправлял их на внешний сервер, запущенный в облачной инфраструктуре DigitalOcean.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: В каталоге пакетов PyPI появилась поддержка двухфакторной аутентификации
  3. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  4. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pypi, python
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  • 1.1, z (??), 10:17, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жадность фраера сгубила
     
     
  • 2.5, пох. (?), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, а ведь шел пацанчик к успеху.
    Впрочем, глядя на свой сервер, где dateutil есть, а желефиши никакой нет - если сам от себя зависимость не поставишь, никто о тебе не позаботится.
     

  • 1.4, Анонимчик (?), 10:25, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    День через день новости о уязвимостях и вредоносах... Сейчас говорят во фряхе сделали или делают  возможность грузится с защитой какой-то в уефи, а то я так и не осилил.Надо валить с линукса. Параноиком уже стал черт побери.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты совсем поехавший? Каким боком тут линукс? Лично я чувствую себя куда спокойнее, когда дыры находят и исправляют, чем когда дыры это кого надо дыры, поэтому альтернатив линуксу просто нет. А npm тот же ещё большая помойка, поэтому можешь уже сейчас отказаться от использования браузеров и интернета.
     
  • 2.7, пох. (?), 10:31, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-а-а, поравалить, на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи" (да еще не в пуссином формате, небось) занятие почти безнадежное.

     
     
  • 3.9, Аноним (6), 10:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи"

    Большинство компрометаций инфраструктур так и происходит, внезапно. Понятно, что вендузятников наду сразу гнать ссаными тряпками, но где ты найдёшь столько работников с линуксом?

     
     
  • 4.10, fooser (?), 10:51, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже надо гнать ссаными тряпками.
     
     
  • 5.13, Аноним (6), 11:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже
    > надо гнать ссаными тряпками.

    С остальными юникс-подобными системами ты можешь рассчитывать лишь на эффект неуловимого джо, это не то. Ну если не считать яблочную продукцию - у неё проприетарная природа и у неё полно червей и дыр, так что не лучше венды.

     
     
  • 6.16, fooser (?), 11:11, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    как будто у линукса нету червей и дыр, хотя речь не о макоси.
     
  • 5.14, Аноним (6), 11:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя есть ещё эффект "нет железа нет проблем", в какой-то мере то тоже работает, конечно.
     
  • 4.18, пох. (?), 11:37, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда нашей инфраструктуре ничего точно не грозит - тут по всем виндам хоть обыщись - ни pgp ни ssh ключей не найдешь. А найдешь так владелец не поймет, что это и от чего. Разьве что у меня пара, и те не в том формате и не в том месте, где эти чудо-скрипты их будут искать.

    Правда, на линуксном сервере их десяток, и примерно от всего, и как раз там где все их и ищут, но это ж линукс, это ж надежно!
    (ой, а што ета за pyhton3-dateutil? Наверное, нужное что-та, не буду удалять!)

     
     
  • 5.23, Урри (?), 12:42, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально для тебя есть еще десяток пока не обнаруженных пакетов (желефиш год лежал необнаруженным), которые сливают твои виндузятные пароли, кои лежат в почти полностью открытом виде.
     
     
  • 6.35, Anonymoustus (ok), 15:23, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому что ты крутой всемирно известный специалист по безопастносте, а все остальные — лохи.
     
     
  • 7.38, пох. (?), 15:34, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому

    гад. Потому что я теперь сам не знаю где они лежат - поменял, называетцо, монитор.

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:56, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Полон опасностей мирок скриптоязычков.

    The Central Repository таких проблем не имеет.

     
     
  • 2.20, SomeBody (??), 12:09, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут скриптовые языки? В этом вашем расте пилиш любую дичь в build.rs и готово.
     
     
  • 3.31, Аноним (11), 13:41, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не понял, пацанчик. Именно в скриптоязычках особую популярность имеют постмодерируемые скрипто-репозиторьчики со всякими майнерчиками. В серьезных взрослых платформах такого не наблюдаем.
     

  • 1.12, Rodegast (ok), 11:06, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В настоящее время, проблемные пакеты уже удалены из каталога PyPI.

    Блин!

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:11, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А всё просто. Пакеты нужно принимать не от имени любого анонимуса, а по паспорту.

    И ответственность описать. На первый раз можно руку отрубить например.

    Не решаются дыры в организации на техническом уровне.

     
     
  • 2.25, рлла (?), 12:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты на таких условиях готов пакеты размещать?
    Замененные буковки дак ИИ вполне может искать и выдавать список. да можно и скрипт наваять
     
     
  • 3.41, Аноним (15), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а иначе зачем предлагать?

    Заигрались в анонимусов в этих ваших интернетах, отсюда и все проблемы.

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:55, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты нужно принимать не от имени любого анонимуса, а по паспорту.

    А где права Анонимуса?

    Такие подставы должны вычисляется автоматически и уведомлять модераторов, администраторов.

     
     
  • 3.44, Аноним (15), 15:45, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где права Анонимуса?

    У анонимуса нет никаких прав. Потому что права всегда идут в пакете с ответственностью. А коли анонимус ответственность нести не желает, какие ему права?

     

  • 1.17, Аноним (17), 11:35, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всего лишь две?
     
     
  • 2.42, пох. (?), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всего лишь две?

    дальше - сами ищите. Тому кто нашел - осточертело.

     

  • 1.19, JL2001 (ok), 11:49, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не, юзера от программ, установленных из репозитория, защищать не надо! там же мантейнеры!! всё надёжно! цифровые подписи на пакетах!!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:32, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не репозиторий, а помойка.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:34, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Между этими понятиями нет противопоставления. Учинение в репозитории помойки не лишает последний возможности называться репозиторием.
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:37, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вспомнити Leftpad!
     
  • 1.24, Аноним (30), 12:43, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Любые постмодерируемые пользовательские репозитории, будь то npm, aur, pypi, amo, googleplay, crates.io и т.п. имеют подобные проблемы, следует по возможности их избегать и использовать репозитории с премодерацией, либо вообще с добавлением пакетов исключительно командой мэйнтейнеров, как сделано в большинстве дистрибутивов linux и bsd.
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 13:41, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беда в том, что некоторые модные build-системы обращаются к пользовательским репозиториям и качают из них зависимости безальтернативно, по сути лишая разработчиков возможности огородиться от потенциально творящегося там беспредела. А для мэйнтейнеров репозиториев дистрибутивов ОС эта возможность критична.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:00, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче на линукс нужен антивирус от таких пакетов. Кто нафигачит по быстренькому на баше?
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:01, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю бизнес идею сначала добавляешь такие пакеты в репу а потом сам с ними борешься антивирусом.
     
     
  • 3.39, пох. (?), 15:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даю бизнес идею сначала добавляешь такие пакеты в репу

    уже без вас все добавили. Осталось побороть.

     
  • 2.29, Урри (?), 13:27, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты уже придумал нейросеть, которая сможет анализировать пакеты как человек?
     

  • 1.33, olgired2017 (?), 13:58, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ви всё врёти!!1
     
  • 1.34, user90 (?), 15:22, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не было"??
    Ну и да, приятная новость, одних петон-скрипт-кидди поимели другие, эх!
     
     
  • 2.36, Anonymoustus (ok), 15:25, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставь, не лезут своими корявками в б-жественный Перл — и хорошо.
     
     
  • 3.37, user90 (?), 15:31, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я реально не помню подобных случаев, может быть кто-то знает больше?
     
  • 2.40, пох. (?), 15:43, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не
    > было"??

    да как-то неинтересно, видимо, тогда было. А может и было - не нашли, потому что никто отродясь и не искал.

    Впрочем, запихнуть свой пакет в cpan несколько сложнее, чем в пипи написать.

     
  • 2.43, Аноним (43), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не было"??

    Есть, только никто ещё не нашёл из-за особенностей синтаксиса

     

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