В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки

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|2.5, пох. (?), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, а ведь шел пацанчик к успеху.
Впрочем, глядя на свой сервер, где dateutil есть, а желефиши никакой нет - если сам от себя зависимость не поставишь, никто о тебе не позаботится.
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|1.4, Анонимчик (?), 10:25, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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День через день новости о уязвимостях и вредоносах... Сейчас говорят во фряхе сделали или делают возможность грузится с защитой какой-то в уефи, а то я так и не осилил.Надо валить с линукса. Параноиком уже стал черт побери.
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|2.6, Аноним (6), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты совсем поехавший? Каким боком тут линукс? Лично я чувствую себя куда спокойнее, когда дыры находят и исправляют, чем когда дыры это кого надо дыры, поэтому альтернатив линуксу просто нет. А npm тот же ещё большая помойка, поэтому можешь уже сейчас отказаться от использования браузеров и интернета.
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|2.7, пох. (?), 10:31, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да-а-а, поравалить, на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи" (да еще не в пуссином формате, небось) занятие почти безнадежное.
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|3.9, Аноним (6), 10:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи"
Большинство компрометаций инфраструктур так и происходит, внезапно. Понятно, что вендузятников наду сразу гнать ссаными тряпками, но где ты найдёшь столько работников с линуксом?
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|4.10, fooser (?), 10:51, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже надо гнать ссаными тряпками.
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|5.13, Аноним (6), 11:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже
> надо гнать ссаными тряпками.
С остальными юникс-подобными системами ты можешь рассчитывать лишь на эффект неуловимого джо, это не то. Ну если не считать яблочную продукцию - у неё проприетарная природа и у неё полно червей и дыр, так что не лучше венды.
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|6.16, fooser (?), 11:11, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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как будто у линукса нету червей и дыр, хотя речь не о макоси.
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|5.14, Аноним (6), 11:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя есть ещё эффект "нет железа нет проблем", в какой-то мере то тоже работает, конечно.
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|4.18, пох. (?), 11:37, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тогда нашей инфраструктуре ничего точно не грозит - тут по всем виндам хоть обыщись - ни pgp ни ssh ключей не найдешь. А найдешь так владелец не поймет, что это и от чего. Разьве что у меня пара, и те не в том формате и не в том месте, где эти чудо-скрипты их будут искать.
Правда, на линуксном сервере их десяток, и примерно от всего, и как раз там где все их и ищут, но это ж линукс, это ж надежно!
(ой, а што ета за pyhton3-dateutil? Наверное, нужное что-та, не буду удалять!)
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|5.23, Урри (?), 12:42, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Специально для тебя есть еще десяток пока не обнаруженных пакетов (желефиш год лежал необнаруженным), которые сливают твои виндузятные пароли, кои лежат в почти полностью открытом виде.
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|6.35, Anonymoustus (ok), 15:23, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому что ты крутой всемирно известный специалист по безопастносте, а все остальные — лохи.
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|7.38, пох. (?), 15:34, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому
гад. Потому что я теперь сам не знаю где они лежат - поменял, называетцо, монитор.
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|1.11, Аноним (11), 10:56, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Полон опасностей мирок скриптоязычков.
The Central Repository таких проблем не имеет.
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|2.20, SomeBody (??), 12:09, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При чем тут скриптовые языки? В этом вашем расте пилиш любую дичь в build.rs и готово.
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|3.31, Аноним (11), 13:41, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты не понял, пацанчик. Именно в скриптоязычках особую популярность имеют постмодерируемые скрипто-репозиторьчики со всякими майнерчиками. В серьезных взрослых платформах такого не наблюдаем.
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|1.15, Аноним (15), 11:11, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А всё просто. Пакеты нужно принимать не от имени любого анонимуса, а по паспорту.
И ответственность описать. На первый раз можно руку отрубить например.
Не решаются дыры в организации на техническом уровне.
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|2.25, рлла (?), 12:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты на таких условиях готов пакеты размещать?
Замененные буковки дак ИИ вполне может искать и выдавать список. да можно и скрипт наваять
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|3.41, Аноним (15), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, а иначе зачем предлагать?
Заигрались в анонимусов в этих ваших интернетах, отсюда и все проблемы.
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|2.26, Аноним (26), 12:55, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пакеты нужно принимать не от имени любого анонимуса, а по паспорту.
А где права Анонимуса?
Такие подставы должны вычисляется автоматически и уведомлять модераторов, администраторов.
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|3.44, Аноним (15), 15:45, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А где права Анонимуса?
У анонимуса нет никаких прав. Потому что права всегда идут в пакете с ответственностью. А коли анонимус ответственность нести не желает, какие ему права?
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|2.42, пох. (?), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всего лишь две?
дальше - сами ищите. Тому кто нашел - осточертело.
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|1.19, JL2001 (ok), 11:49, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не, юзера от программ, установленных из репозитория, защищать не надо! там же мантейнеры!! всё надёжно! цифровые подписи на пакетах!!
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|3.30, Аноним (30), 13:34, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Между этими понятиями нет противопоставления. Учинение в репозитории помойки не лишает последний возможности называться репозиторием.
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|1.24, Аноним (30), 12:43, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Любые постмодерируемые пользовательские репозитории, будь то npm, aur, pypi, amo, googleplay, crates.io и т.п. имеют подобные проблемы, следует по возможности их избегать и использовать репозитории с премодерацией, либо вообще с добавлением пакетов исключительно командой мэйнтейнеров, как сделано в большинстве дистрибутивов linux и bsd.
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|2.32, Аноним (30), 13:41, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беда в том, что некоторые модные build-системы обращаются к пользовательским репозиториям и качают из них зависимости безальтернативно, по сути лишая разработчиков возможности огородиться от потенциально творящегося там беспредела. А для мэйнтейнеров репозиториев дистрибутивов ОС эта возможность критична.
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|1.27, Аноним (27), 13:00, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче на линукс нужен антивирус от таких пакетов. Кто нафигачит по быстренькому на баше?
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|2.28, Аноним (27), 13:01, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даю бизнес идею сначала добавляешь такие пакеты в репу а потом сам с ними борешься антивирусом.
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|3.39, пох. (?), 15:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даю бизнес идею сначала добавляешь такие пакеты в репу
уже без вас все добавили. Осталось побороть.
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|2.29, Урри (?), 13:27, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты уже придумал нейросеть, которая сможет анализировать пакеты как человек?
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|1.34, user90 (?), 15:22, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не было"??
Ну и да, приятная новость, одних петон-скрипт-кидди поимели другие, эх!
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|3.37, user90 (?), 15:31, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но я реально не помню подобных случаев, может быть кто-то знает больше?
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|2.40, пох. (?), 15:43, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не
> было"??
да как-то неинтересно, видимо, тогда было. А может и было - не нашли, потому что никто отродясь и не искал.
Впрочем, запихнуть свой пакет в cpan несколько сложнее, чем в пипи написать.
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|2.43, Аноним (43), 15:44, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чо, и никто даже не скажет "А вот в CPAN такого не было"??
Есть, только никто ещё не нашёл из-за особенностей синтаксиса
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