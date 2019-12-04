В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты совсем поехавший? Каким боком тут линукс? Лично я чувствую себя куда спокойнее, когда дыры находят и исправляют, чем когда дыры это кого надо дыры, поэтому альтернатив линуксу просто нет. А npm тот же ещё большая помойка, поэтому можешь уже сейчас отказаться от использования браузеров и интернета.

2.7 , пох. ( ? ), 10:31, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да-а-а, поравалить, на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи" (да еще не в пуссином формате, небось) занятие почти безнадежное. 3.9 , Аноним ( 6 ), 10:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >на б-жественной-то десяточке искать "ssh и pgp ключи" Большинство компрометаций инфраструктур так и происходит, внезапно. Понятно, что вендузятников наду сразу гнать ссаными тряпками, но где ты найдёшь столько работников с линуксом?

4.10 , fooser ( ? ), 10:51, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже надо гнать ссаными тряпками.

5.13 , Аноним ( 6 ), 11:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > тех, кто кроме линукса ничего из юникс-подобных систем не знает, того тоже

> надо гнать ссаными тряпками. С остальными юникс-подобными системами ты можешь рассчитывать лишь на эффект неуловимого джо, это не то. Ну если не считать яблочную продукцию - у неё проприетарная природа и у неё полно червей и дыр, так что не лучше венды.

6.16 , fooser ( ? ), 11:11, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – как будто у линукса нету червей и дыр, хотя речь не о макоси.

5.14 , Аноним ( 6 ), 11:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя есть ещё эффект "нет железа нет проблем", в какой-то мере то тоже работает, конечно.

4.18 , пох. ( ? ), 11:37, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тогда нашей инфраструктуре ничего точно не грозит - тут по всем виндам хоть обыщись - ни pgp ни ssh ключей не найдешь. А найдешь так владелец не поймет, что это и от чего. Разьве что у меня пара, и те не в том формате и не в том месте, где эти чудо-скрипты их будут искать. Правда, на линуксном сервере их десяток, и примерно от всего, и как раз там где все их и ищут, но это ж линукс, это ж надежно!

(ой, а што ета за pyhton3-dateutil? Наверное, нужное что-та, не буду удалять!) 5.23 , Урри ( ? ), 12:42, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Специально для тебя есть еще десяток пока не обнаруженных пакетов (желефиш год лежал необнаруженным), которые сливают твои виндузятные пароли, кои лежат в почти полностью открытом виде.

6.35 , Anonymoustus ( ok ), 15:23, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому что ты крутой всемирно известный специалист по безопастносте, а все остальные — лохи.

7.38 , пох. ( ? ), 15:34, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И ты, конечно, знаешь, где они лежат, но никому не скажешь, потому гад. Потому что я теперь сам не знаю где они лежат - поменял, называетцо, монитор.