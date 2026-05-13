Google представил ноутбуки Googlebook, поставляемые с платформой Android

Компания Google анонсировала ноутбуки Googlebook, поставляемые с редакцией платформы Android, развиваемой под кодовым именем Aluminium и сочетающей возможности Android и ChromeOS. Серия Googlebook идёт на смену устройствам Chromebook с операционной системой ChromeOS, сопровождение которых продлится до 2034 года. Время поступления в продажу первых моделей Googlebook не уточняется, указано лишь, что работа по их созданию ведётся с индустриальными партнёрами Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Заявлено, что все модели будут созданы с использованием премиальных материалов и представлены в различных формах и размерах. Общей отличительной чертой устройств GoogleBook станет светящаяся индикаторная полоса на крышке.

Интерфейс пользователя основан на реализованном в ветке Android 16 десктоп-режиме для больших экранов, позволяющем одновременно работать с окнами нескольких приложений по аналогии с традиционной средой рабочего стола.

Платформа Googlebook преподносится как переход от традиционных операционных систем к умным системам, в которые тесно интегрированы AI-сервисы. Активация AI-ассистента Gemini осуществляется при помощи умного курсора - достаточно подёргать курсор из стороны в сторону, и курсор перейдёт в режим вывода контекстных подсказок, появляющихся при его наведении на любой интересующий контент на экране. Например, после наведения курсора на дату в письме AI-ассистент предложит назначить встречу, а при выборе курсором нескольких изображений можно сгенерировать новое изображение на их основе. Подобным образом также можно сравнивать контент и задавать AI-ассистенту вопросы о содержимом.





При помощи AI также осуществляется создание пользовательских виджетов - достаточно нажать кнопку создания виджета и естественным языком описать, что хочется получить. Для создания персонализированных виджетов, AI-ассистент Gemini может выполнить поиск в интернете и подключиться к приложениям Google, таким как Gmail и Calendar.





Поддерживается бесшовное взаимодействие со смартфонами на базе платформы Android и предоставляется возможность устанавливать созданные для Android приложения из каталога Google Play. Из интерфейса Googlebook также можно запускать приложения, установленные на связанном смартфоне, не доставая смартфон и не переустанавливая их на ноутбуке.





Для работы с файлами имеется полноценный файловый менеджер, через который можно не только осуществлять навигацию по файловой системе ноутбука, но и обращаться к содержимому смартфона и быстро переносить, просматривать и искать файлы на разных Android-устройствах пользователя.

В платформе задействованы перенесённые из Chrome OS интерфейс запуска приложений (Launcher), файловый менеджер, а также отдельные системные сервисы, приложения, элементы прошивки, фоновые процессы и библиотеки. Ядро Linux, GKI-модули (Generic Kernel Image), компоненты взаимодействия с оборудованием (HAL), Android Runtime, Android API, системные фоновые процессы, библиотеки и другие компоненты задействованы из Android.



