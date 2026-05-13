Google представил ноутбуки Googlebook, поставляемые с платформой Android

13.05.2026 08:12 (MSK)

Компания Google анонсировала ноутбуки Googlebook, поставляемые с редакцией платформы Android, развиваемой под кодовым именем Aluminium и сочетающей возможности Android и ChromeOS. Серия Googlebook идёт на смену устройствам Chromebook с операционной системой ChromeOS, сопровождение которых продлится до 2034 года. Время поступления в продажу первых моделей Googlebook не уточняется, указано лишь, что работа по их созданию ведётся с индустриальными партнёрами Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Заявлено, что все модели будут созданы с использованием премиальных материалов и представлены в различных формах и размерах. Общей отличительной чертой устройств GoogleBook станет светящаяся индикаторная полоса на крышке.

Интерфейс пользователя основан на реализованном в ветке Android 16 десктоп-режиме для больших экранов, позволяющем одновременно работать с окнами нескольких приложений по аналогии с традиционной средой рабочего стола.

Платформа Googlebook преподносится как переход от традиционных операционных систем к умным системам, в которые тесно интегрированы AI-сервисы. Активация AI-ассистента Gemini осуществляется при помощи умного курсора - достаточно подёргать курсор из стороны в сторону, и курсор перейдёт в режим вывода контекстных подсказок, появляющихся при его наведении на любой интересующий контент на экране. Например, после наведения курсора на дату в письме AI-ассистент предложит назначить встречу, а при выборе курсором нескольких изображений можно сгенерировать новое изображение на их основе. Подобным образом также можно сравнивать контент и задавать AI-ассистенту вопросы о содержимом.

При помощи AI также осуществляется создание пользовательских виджетов - достаточно нажать кнопку создания виджета и естественным языком описать, что хочется получить. Для создания персонализированных виджетов, AI-ассистент Gemini может выполнить поиск в интернете и подключиться к приложениям Google, таким как Gmail и Calendar.

Поддерживается бесшовное взаимодействие со смартфонами на базе платформы Android и предоставляется возможность устанавливать созданные для Android приложения из каталога Google Play. Из интерфейса Googlebook также можно запускать приложения, установленные на связанном смартфоне, не доставая смартфон и не переустанавливая их на ноутбуке.

Для работы с файлами имеется полноценный файловый менеджер, через который можно не только осуществлять навигацию по файловой системе ноутбука, но и обращаться к содержимому смартфона и быстро переносить, просматривать и искать файлы на разных Android-устройствах пользователя.

В платформе задействованы перенесённые из Chrome OS интерфейс запуска приложений (Launcher), файловый менеджер, а также отдельные системные сервисы, приложения, элементы прошивки, фоновые процессы и библиотеки. Ядро Linux, GKI-модули (Generic Kernel Image), компоненты взаимодействия с оборудованием (HAL), Android Runtime, Android API, системные фоновые процессы, библиотеки и другие компоненты задействованы из Android.



  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И ни слова про процессор, размер памяти
     
     
  • 2.3, xPhoenix (ok), 08:47, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В ноутбук будет установлен процессор и достаточный объём оперативной памяти. Для постоянного хранения данных будет задействован накопитель.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:15, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Накопитель в облаке Гугля.
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:22, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В ноутбук будет установлен процессор

    Спасибо за ценную информацию.

     
     
  • 4.23, ПредставительДоширака (?), 09:28, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Представь себе Кластеры Ии,
    На орбите Настромо Вейланд Ютани.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 09:47, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У тех пузатые элт-мониторы были в звездолётах. А мозги на i386 ваще каких-нить. Экономили на всём. Андроиды постоянно сходили с ума и творили всякую дичь.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 10:00, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Берите ниже - i386 был клёвый для своего времени, но вышел только через несколько лет после.
     
  • 3.30, Соль земли2 (?), 09:44, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Железо будет хуже китайских флагманов, но дороже в 2-3 раза. Видюха ничего не тянет, корпус греется, батарея держит 2 дня голого простоя. Зато загрузчик разлочен.
     
     
  • 4.33, Аноним (32), 09:49, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Китайских флагманах? Это там Мойбеньбень, Мошенники и пр. Вы уже приняли эту вашу новую реальность? Отлично! Не соболезную.
     
  • 2.7, EuPhobos (ok), 08:51, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Тебе этого и не нужно знать. Только то, откуда поставить приложение, которое мы тебе разрешим, и посещать сайты, защищённые капчей, на которые можно будет зайти с этого ноутбука и нашего позволения. Зачем тебе память процессор?! Это не твой ноутбук! Деньги давай за право щупать и нажимать на наш ноутбук!"
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Старые добрые среды без ИИ и раста скоро станут антиквариатом. Mate и Gnome уже не собираются без раста.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:51, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Раст устарел еще не родившись. Теперь утечки памяти будет искать ИИ, так что можно обойтись и сишечкой, а не тратить время на переписывание на Раст.
     

  • 1.5, Аноним (6), 08:49, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну не знаю. Тот самый момент, когда проявляется, скажем так, лицемерие разрабов и юзверей. Помните? В свое время они загнобили Windows Mobile и превозносили iOS за тыкание пальцем? А теперь оказывается, что подход, на котором мобильная ОС строилась бы на базе десктопной, оказался ПРАВИЛЬНЫМ. Ибо мобильная ОС прошла путь и вернулась ровно к той же самой точке. Просто на это были затрачены лишние силы и время.
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 09:52, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но ведь здесь всё наоборот? Десктопная строится на базе мобильной.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:01, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Заявлено, что все модели будут созданы с использованием премиальных материалов и представлены в различных формах и размерах.

    Ждём возгорания от фольги, вставленной в разъём.

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:03, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    и как на этом чуде писать программульки, делать докеры-шмокеры, готовить козьи стеки?
     
     
  • 2.29, 12yoexpert (ok), 09:43, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    тебе нужнен только магазин и форма для привязки карты, всё
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:08, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Готов купить, если он будет дешевле аналогов и туда можно будет поставить линукс.
     
     
  • 2.22, Sm0ke85 (ok), 09:28, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Готов купить, если он будет дешевле аналогов и туда можно будет поставить линукс.

    Тебе в тексте уже дали понять про цену:

    '''
    все модели будут созданы с использованием премиальных материалов
    '''

    Не лапти, чай))))))

     
     
  • 3.35, Аноним (32), 09:54, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да уж. Премиальные материалы - это не про местного покупателя. Если его так можно назвать. Покупателем, в смысле.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:08, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ARM? x86? Или оба варианта?
    Но информация про светящуюся полоску видимо важнее.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:15, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не всё ли равно? Для андроида нет ни одной программы. В школы пропихнут опять, вот и весь рынок. Кому ещё эти зонды с недоос впридачу нужны?
     
     
  • 3.36, Аноним (32), 09:56, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На Андроиде нет программ? Каждый день узнаю здесь что-то новое.
     
  • 2.17, Аноним (16), 09:23, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > информация про светящуюся полоску видимо важнее

    Для потенциальных пользователей данного гаджета это именно так и есть.

     

  • 1.19, Аноним (16), 09:24, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Поддерживается бесшовное взаимодействие со смартфонами на базе платформы Android

    У меня в Linux так всегда было (с iPhone тоже).

     
  • 1.21, Аноним (16), 09:25, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Для работы с файлами имеется полноценный файловый менеджер, через который можно

    Total Commander для Android все файловые потребности и фантазии удовлетворяет.

     
     
  • 2.25, КомандирТоталКоммандера (?), 09:34, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А Фм должен быть такой же как Фм в Cloud Google.
    Полюбому они сами им пользуются.
     
     
  • 3.38, Аноним (32), 09:58, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но ты можешь поставить Тотал и пользоваться. Если превозмогнешь себя.
     

  • 1.24, Bob (??), 09:31, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    раньше интерфейс был как у 7ки, девайсы 4/64 стоили ~100-150$ Новые и копейки б/у или в образовательные программы. ОС была х86. Всё летало. По сути недолинукс с no gui tools в виртуалке debian + х86 хром + native android apps (но запуск кривой). Чисто для работы в Chrome, мультимедиа и сумашедшей автономности для нищих учебных заведений - можно было брать. Убить сложно. Разрешено было викинуть гугл сервисы, стор и хлам - девайс летал. На каждом втором реально впихнуть линукс)

    Что же видим сейчас? - тупо android с закосом под win 11 и частично ubuntu unity. AIшка будет требовать норм железа, а это уже под 400$ цена будет. Когда в образовании норм win ноуты от 450$, а macbook от 500$ - ggwp, короче)

    Нужного людям нет и не будет:
    1) где норм десктоп интерфейс, хотя бы как SamsungDEX раньше? Зачем свой нормальный убили, блин?
    2) это должен был быть Linux с эмуляцией простого Android софта, раз уж в ноут пихаете.
    3) и эмулька винды для мелкой фигни тоже musthave, если уж crossover купили, дятлы
    4) я понимаю вендорлок на девайсах, которые в убыток продаёте. Но он теперь везде!
    5) цены... Почему у китайцев xiaoxin планшет с збс начинкой за 80$, а ваш аналог от 320$?

    Короче, была неплохая идея и не самая плохая реализация под госуху: ноут терминал за копейки, где шикарнейше пахал десктопный браузер хром и была нереальная работа от батарейки (мизер энергопотребления на arm).

    Теперь недо macbook, недо windows laptop, с чуть недотягивающим прайсом. Напомнило переход с nexus на pixel. Где по цене айфона продавали недоайфон с кучей косяков и приличным отставанием от китайцев, за ту же цену...

     
     
  • 2.27, КомандирТоталКоммандера (?), 09:36, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты непонимаешь, это сложная архитектура Файлового Менеджера,
    Нельзя просто так взять и получить доступ к Ntfs, Ext4, без террабайтов Ии и множественных прослоек кода.
     
  • 2.40, Аноним (32), 10:00, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Декс так и не доделали. Может у гугла получится лучше.
     

  • 1.28, Аноним (32), 09:42, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Понятно. Мышью лучше не трясти.
     
  • 1.31, тоже Аноним (ok), 09:47, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ошейник со стразиками на толстой цепи канала, жестко закрепленного в гугле. Бесконечно далекий от реальной жизни обсуждающих здесь.
    Впрочем, в стране Великого и Неизбежного Чебурнета для этого аксессуара все равно нет места.
     
     
  • 2.42, Аноним (32), 10:02, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Последнее архиверно.
     

  • 1.37, Soltek (?), 09:57, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ноут уровня чуть выше Eeepc, а ценой как за полноценный макбук
     
     
  • 2.43, Аноним (32), 10:03, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У тебя уже все спеки на руках? Инсайдер в треде!
     

  • 1.39, Аноним (41), 09:58, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Общей отличительной чертой устройств GoogleBook станет светящаяся индикаторная полоса на крышке.

    По старой доброй традиции Android - хавать аккумулятор без меры?

     
     
  • 2.44, Аноним (32), 10:07, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, по два дня самса s24+ живёт с нагрузкой. Вчера 3 часа видео на стареньком tab s8 смотрел, с 32% до 17% съело - ужос!
     

