Поставка ОС Aluminium намечена на 2028 год. Поддержка ChromeOS сохранится до 2034 года

В открытый доступ попали новые подробности о продвижении операционной системы Aluminium, развиваемой Google для ноутбуков, мини-ПК и планшетов в соответствии с планом по слиянию платформ Android и Chrome OS. В транскрипции выступления представителя Google на судебном заседании, связанном с антимонопольным разбирательством Министерства юстиции США против Google, упоминается, что поддержка устройств Chromebook с операционной системой ChromeOS продлится до 2034 года, а первые массовые продукты на платформе Aluminium запланированы на 2028 год. При этом тестовые решения на базе Aluminium намерены начать публиковать уже в конце этого года.

В Aluminium преимущественно используется архитектура и компоненты платформы Android, а интерфейс близок к развиваемому в ветке Android 16 десктоп-режиму для больших экранов, позволяющему одновременно работать с окнами нескольких приложений по аналогии с традиционной средой рабочего стола. При этом в платформе также задействованы отдельные системные сервисы, приложения, элементы прошивки, фоновые процессы и библиотеки из ChromeOS, а также перенесённый из Chrome OS интерфейс запуска приложений (Launcher). Из Android задействовано ядро Linux, GKI-модули (Generic Kernel Image), компоненты взаимодействия с оборудованием (HAL), Android Runtime, Android API, часть системных фоновых процессов и библиотек.



