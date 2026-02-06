The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Поставка ОС Aluminium намечена на 2028 год. Поддержка ChromeOS сохранится до 2034 года

06.02.2026 09:11 (MSK)

В открытый доступ попали новые подробности о продвижении операционной системы Aluminium, развиваемой Google для ноутбуков, мини-ПК и планшетов в соответствии с планом по слиянию платформ Android и Chrome OS. В транскрипции выступления представителя Google на судебном заседании, связанном с антимонопольным разбирательством Министерства юстиции США против Google, упоминается, что поддержка устройств Chromebook с операционной системой ChromeOS продлится до 2034 года, а первые массовые продукты на платформе Aluminium запланированы на 2028 год. При этом тестовые решения на базе Aluminium намерены начать публиковать уже в конце этого года.

В Aluminium преимущественно используется архитектура и компоненты платформы Android, а интерфейс близок к развиваемому в ветке Android 16 десктоп-режиму для больших экранов, позволяющему одновременно работать с окнами нескольких приложений по аналогии с традиционной средой рабочего стола. При этом в платформе также задействованы отдельные системные сервисы, приложения, элементы прошивки, фоновые процессы и библиотеки из ChromeOS, а также перенесённый из Chrome OS интерфейс запуска приложений (Launcher). Из Android задействовано ядро Linux, GKI-модули (Generic Kernel Image), компоненты взаимодействия с оборудованием (HAL), Android Runtime, Android API, часть системных фоновых процессов и библиотек.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/tech/...)
  2. OpenNews: Утечка видео с интерфейсом ОС Aluminium, развиваемой Google на смену Chrome OS
  3. OpenNews: Google развивает ОС Aluminium для ноутбуков и планшетов
  4. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  5. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  6. OpenNews: Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64748-aluminium
Ключевые слова: aluminium, chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:37, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В 2028 году будет вялендокапец - его пожрёт SurfaceFlinger. Фанаты ничего не заметят и будут нахваливать.
     
     
  • 2.7, Двачер (?), 10:28, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что такое SurfaceFlinger?
    Хочу гуикапец, да будут окошки пожраны консолью!
     
  • 2.20, _kp (ok), 12:13, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Народная примета: Если говорят что скоро наступит какой либо **капец, то он не наступает вообще.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:41, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И заметьте ни в Андроиде, ни ХромОС, ни даже в этом АлюминииОС нет ни x11, ни wayland. Это о чём-то говорит.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:22, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ХромОС wayland. В андроиде не вейланд только потому что его не было, когда архитектура ОС формировалась. Архитектурно SurfaceFlinger андроида очень близок к wayland. Wayland в дроиде щас запускается через Weston (wayland композитор). Так что wayland сейчас есть в андроиде тоже.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:42, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это типо конкурнеция или улучшение? Или все же деньги?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:26, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $132 млрд. чистой прибыли за 2025:
    https://vc.ru/invest/2722808
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:53, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В андроид добавят возможность работать с множеством окон и назовут новой ОС. Что сказать. Только ругнуться: "Менеджеры!"
     
     
  • 2.17, Двачер (?), 11:38, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в 2030 добавят иксы, распиарят и назовут Икс-ось. (или Ик-сось). Птица менеджер отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью! Держаться больше нету сил! (с) Кир Булычев
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 12:24, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:09, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А где Fuchsia? Не ясно зачем им еще и Aluminium.
     
     
  • 2.14, Аноним (16), 11:16, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо для конкуренции с Apple:
    https://www.apple.com/os/
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:51, 06/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:24, 06/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ммм сколько абстракций
     
     
  • 2.18, Двачер (?), 11:43, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ах, если бы эти абстракции были хотя бы синтаксическим сахаром! Но это же просто бойлерплейт... Типа  а давайте напишем еще 10^6...10^8 lines of code, менеджеры продадут, а хомячкам скажем "покупайте железо 64+ гб РАМ"! Круто же!
    Самый прикол, что больше десяти лет назад были много Андроидов для ПК....
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру