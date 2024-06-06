Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений

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|2.6, Аноним (6), 10:25, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первые терминалы ровно потому и появились, что было дорого и глупо каждому юзеру ставить, для хромОС это более чем оправдано, нефиг батарейку расходовать на то, на что можно не расходовать
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|3.9, Аноним (9), 10:35, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Терминалы появились потому что по другому инфу в комп и не введешь. Только если тумблерами щёлкать.
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|2.5, Аноним (5), 10:20, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будущее это вон винда
все в ИИ но зато акутивацию до сих пор оставили
киберпанк
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|1.8, нитгитлистер (?), 10:34, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать.. если да, то поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во многих случаях явно выше будет.
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|2.10, ryoken (ok), 10:45, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём
> всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать.. если да, то
> поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во
> многих случаях явно выше будет.
Подписка за фотожопу, подписка за доступ к сервису, абонентка за Ынет. А потом всё это рубается например под соусом санкций, а у провайдера - бульдозер кабель порвал.
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|3.12, Аноним (9), 10:55, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И? Можно подумать простые программы не отключают. Да и если электричество отключат то твои проги опять не при делах если десктоп.
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|4.20, ryoken (ok), 11:21, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И? Можно подумать простые программы не отключают. Да и если электричество отключат
> то твои проги опять не при делах если десктоп.
Подскажите, какие "простые программы" в линуксе у вас отключатся? Bash? Dolphin? (Простите, не знаю ваш DE\FM). Браузер?
Вот против электрики не попрёшь, это да. На время только ИБП выручит.
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|3.15, нитгитлистер (?), 11:01, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём
>> всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать.. если да, то
>> поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во
>> многих случаях явно выше будет.
> Подписка за фотожопу, подписка за доступ к сервису, абонентка за Ынет. А
> потом всё это рубается например под соусом санкций, а у провайдера
> - бульдозер кабель порвал.
точно там же лицуху покупать придётся, я и забыл совсем... не комельфо конечно получится. ты прав
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|5.23, нитгитлистер (?), 11:47, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да кто там тебя проверять будет?
ну а как ты в облако установишь репак? я так понимаю там будет какой то определённый список прог, из которых ты просто нужные выбираешь и всё. нет?
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|1.13, Nick (??), 10:56, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как с играми?
Вообще, если бы поддерживались большинство прог, игр, и драйверов, и возможность устанавливать ос на любой комп, то такие ос были бы популярными
Что в будущем может так и быть, ведь приложения и игры, становятся кроссплатформенным, и pwa сайты в виде приложений
Пускай Google выпустит Android на ПК, а Microsoft Windows Mobile
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|3.26, Аноним (9), 12:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нуль тоже надо заплатить. Тем более тут плата будет только за устройство. ОС появилась из воздуха.
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|1.18, Аноним (19), 11:13, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С линукс приложениями понятно - там все открыто, как хочешь так и запускай их.
А как они "изолированно запускают Windows приложения" да еще и интегрируют его в чужеродное окружение? Это какая-то функция винды, или wine?
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|1.21, _kp (ok), 11:39, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>технология VAD не расходует ресурсы локальной системы
Финансовые ресурсы очень даже жрут всякие облака!
А вот с КПД вопрос еще печальней, львиную долю энергии в мобильном устройстве, при работе браузера потребляет экран, локальный экран.
>>глядишь так можно будет на нём всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать..
Наоборот. Это что б их не могли запустить. С торрента.
Да и работать через браузер так себе идея.
Например есть tinkercad, простой 3д редактор, online only, когда нет ничего под рукой нарисовать модельку для 3d принтера можно.
А теперь, что работает быстрее и отзывчивее локально самый тяжелый Солидворкс, даже на весьма не топовом ноутбуке, или онлайн приложение? Вот.
>>А как с играми?
На обычном, но не занюханом, Андроид смартфоне Вы уже сейчас можете запускать Windows игры типа Fallout 3, Oblivion, Gothic2, Mafia1, Kerbal Space.
Да, из за ахового быстродействия ARM пока на минималках, и довольно старые игры, но никаким PWA костылям и это не светит.
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|1.22, Аноним (22), 11:46, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ставка на то, что видеокарты станут стоить как недвижимость. Ведь скоро нужник невозможно будет вычистить без AI.
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