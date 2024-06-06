Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений

Компания Google объявила о поглощении фирмы Cameyo, развивающей сервис удалённой работы с приложениями (VAD - Virtual App Delivery), позволяющий вынести выполнение программ в облако, которое может предоставляться как сторонним поставщиком, так и запускаться на своих серверах. В качестве причины поглощения упоминается намерение интегрировать в экосистему ChromeOS технологии Cameyo, обеспечивающие возможность работы с приложениями, созданными для других платформ. Например, для пользователей Chrome OS предоставляется возможность запуска приложений, созданных для платформы Windows, а для платформ, отличных от Linux, доступна поддержка облачного запуска Linux-приложений.

В отличие использования систем виртуализации, технология VAD не расходует ресурсы локальной системы (при выполнении Windows-приложений не требует запуска полноценного окружения Windows в виртуальной машине) и основывается на трансляции ввода и вывода по сети, обеспечивая при этом бесшовную интеграцию запускаемого в облаке приложения с текущим пользовательским окружением. Например, на пользовательских системах с ChromeOS для облачных приложений реализована интеграция с локальной файловой системой и буфером обмена, ввод и вывод транслируется через браузер, а само виртуальное приложение доставляется как PWA (Progressive Web App).

На стороне облачного сервиса создаётся общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows- или Linux-приложения. Подобный подход упрощает администрирование инфраструктуры и позволяет пользователю получить доступ к своим приложениям с любых устройств, используя браузер.