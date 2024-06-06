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Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений

06.06.2024 09:32

Компания Google объявила о поглощении фирмы Cameyo, развивающей сервис удалённой работы с приложениями (VAD - Virtual App Delivery), позволяющий вынести выполнение программ в облако, которое может предоставляться как сторонним поставщиком, так и запускаться на своих серверах. В качестве причины поглощения упоминается намерение интегрировать в экосистему ChromeOS технологии Cameyo, обеспечивающие возможность работы с приложениями, созданными для других платформ. Например, для пользователей Chrome OS предоставляется возможность запуска приложений, созданных для платформы Windows, а для платформ, отличных от Linux, доступна поддержка облачного запуска Linux-приложений.

В отличие использования систем виртуализации, технология VAD не расходует ресурсы локальной системы (при выполнении Windows-приложений не требует запуска полноценного окружения Windows в виртуальной машине) и основывается на трансляции ввода и вывода по сети, обеспечивая при этом бесшовную интеграцию запускаемого в облаке приложения с текущим пользовательским окружением. Например, на пользовательских системах с ChromeOS для облачных приложений реализована интеграция с локальной файловой системой и буфером обмена, ввод и вывод транслируется через браузер, а само виртуальное приложение доставляется как PWA (Progressive Web App).

На стороне облачного сервиса создаётся общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows- или Linux-приложения. Подобный подход упрощает администрирование инфраструктуры и позволяет пользователю получить доступ к своим приложениям с любых устройств, используя браузер.



  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами
  3. OpenNews: Релиз LTSP 5.2, пакета для организации работы тонких клиентов
  4. OpenNews: Увидел свет Linux-дистрибутив Thinstation 5.0
  5. OpenNews: Открыт код BrowserBox Pro, платформы для удалённой изоляции браузера
  6. OpenNews: Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61322-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 10:11, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всех в терминал\клиентский девайс загнать стараются.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:25, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые терминалы ровно потому и появились, что было дорого и глупо каждому юзеру ставить, для хромОС это более чем оправдано, нефиг батарейку расходовать на то, на что можно не расходовать
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:35, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминалы появились потому что по другому инфу в комп и не введешь. Только если тумблерами щёлкать.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sun пытался
    сани больше нет
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    мейнфреймы 2.0, копирасты ликуют и ссуца от радости
     
     
  • 2.4, Аноним (9), 10:18, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всеобщего жн блага стараются.
     

  • 1.3, Аноним (9), 10:17, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что кто там кричал, вот смотрите будущее уже наступило.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:20, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будущее это вон винда
    все в ИИ но зато акутивацию до сих пор оставили
    киберпанк
     
     
  • 3.7, Аноним (9), 10:33, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро это будет. Глубоко забытым прошлым. Как аудиокассеты.
     

  • 1.8, нитгитлистер (?), 10:34, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём  всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать..  если да, то поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во многих случаях явно выше будет.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 10:45, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём  
    > всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать..  если да, то
    > поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во
    > многих случаях явно выше будет.

    Подписка за фотожопу, подписка за доступ к сервису, абонентка за Ынет. А потом всё это рубается например под соусом санкций, а у провайдера - бульдозер кабель порвал.

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 10:55, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Можно подумать простые программы не отключают. Да и если электричество отключат то твои проги опять не при делах если десктоп.
     
     
  • 4.20, ryoken (ok), 11:21, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И? Можно подумать простые программы не отключают. Да и если электричество отключат
    > то твои проги опять не при делах если десктоп.

    Подскажите, какие "простые программы" в линуксе у вас отключатся? Bash? Dolphin? (Простите, не знаю ваш DE\FM). Браузер?

    Вот против электрики не попрёшь, это да. На время только ИБП выручит.

     
     
  • 5.27, Аноним (9), 12:16, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотошоп вот отключили.
     
  • 3.15, нитгитлистер (?), 11:01, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> хмм звучит вполне себе полезно, глядишь так можно будет на нём
    >> всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать..  если да, то
    >> поставлю на свуой декстоп даж особо не задумываясь. скорость работы во
    >> многих случаях явно выше будет.
    > Подписка за фотожопу, подписка за доступ к сервису, абонентка за Ынет. А
    > потом всё это рубается например под соусом санкций, а у провайдера
    > - бульдозер кабель порвал.

    точно там же лицуху покупать придётся, я и забыл совсем... не комельфо конечно получится. ты прав

     
     
  • 4.17, Аноним (9), 11:06, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто там тебя проверять будет?
     
     
  • 5.23, нитгитлистер (?), 11:47, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да кто там тебя проверять будет?

    ну а как ты в облако установишь репак? я так понимаю там будет какой то определённый список прог, из которых ты просто нужные выбираешь и всё. нет?

     
     
  • 6.25, Аноним (9), 12:14, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некст, некст, ОК и в продакшон.
     

  • 1.13, Nick (??), 10:56, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как с играми?
    Вообще, если бы поддерживались большинство прог, игр, и драйверов, и возможность устанавливать ос на любой комп,  то такие ос были бы популярными
    Что в будущем может так и быть, ведь приложения и игры, становятся кроссплатформенным, и pwa сайты в виде приложений
    Пускай Google выпустит Android на ПК, а Microsoft Windows Mobile
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 11:05, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все пропустил Geforce NOW уже давно закрыт.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:14, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vkplay еще открыт
     

  • 1.14, Аноним (9), 10:56, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хром ос топ за свои деньги.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:09, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем платить за ОС?
     
     
  • 3.26, Аноним (9), 12:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуль тоже надо заплатить. Тем более тут плата будет только за устройство. ОС появилась из воздуха.
     

  • 1.18, Аноним (19), 11:13, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С линукс приложениями понятно - там все открыто, как хочешь так и запускай их.  

    А как они "изолированно запускают Windows приложения" да еще и интегрируют его в чужеродное окружение? Это какая-то функция винды, или wine?

     
  • 1.21, _kp (ok), 11:39, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>технология VAD не расходует ресурсы локальной системы

    Финансовые ресурсы очень даже жрут всякие облака!

    А вот с КПД вопрос еще печальней, львиную долю энергии в мобильном устройстве, при работе браузера потребляет экран, локальный экран.

    >>глядишь так можно будет на нём  всякие монстры типа фотошопа или автокада запускать..

    Наоборот. Это что б их не могли запустить. С торрента.

    Да и работать через браузер так себе идея.
    Например есть tinkercad, простой 3д редактор, online only, когда нет ничего под рукой нарисовать модельку для 3d принтера можно.
    А теперь, что работает быстрее и отзывчивее локально самый тяжелый Солидворкс, даже на весьма не топовом ноутбуке, или онлайн приложение? Вот.  

    >>А как с играми?

    На обычном, но не занюханом, Андроид смартфоне Вы уже сейчас можете запускать Windows игры типа Fallout 3, Oblivion, Gothic2, Mafia1, Kerbal Space.
    Да, из за ахового быстродействия ARM пока на минималках, и довольно старые игры, но никаким PWA костылям и это не светит.

     
     
  • 2.28, Аноним (9), 12:17, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигма быстрее фотошопа и отзывчивее.
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:46, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставка на то, что видеокарты станут стоить как недвижимость. Ведь скоро нужник невозможно будет вычистить без AI.
     
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