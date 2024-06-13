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Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android

13.06.2024 07:31

Компания Google объявила о работе по переводу операционной системы Chrome OS на вариант ядра Linux и фреймворки, используемые в платформе Android. Отмечается, что работа по переводу системного окружения Chrome OS на компоненты платформы Android находится на начальном этапе и потребует много времени, прежде чем новый вариант системы станет пригоден для работы конечных пользователей. Из уже предпринятых действий упоминается интеграция в ChromeOS 122 нового Bluetooth-стека Floss, основанный на Bluetooth-стеке Fluoride из платформы Android.

Новое окружение затронет только системные части платформы и не приведёт к изменению интерфейса пользователя и общей концепции платформы. После доведения проекта до готовности компания Google обеспечит прозрачную миграцию классического ChromeOS на новое окружение, основанное на компонентах из платформы Android. Ожидается, что унификация с Android позволит ускорить продвижение в ChromeOS новых технологий, связанных с машинным обучением, а также упростит сопровождение и поможет добиться более плотной интеграции с компьютерами Chromebook различных устройств, таких как телефоны и аксессуары к ним. Примечательно, что идея перевода ChromeOS на Android не нова, например, план по слиянию данных платформ обсуждался в 2015 году.

В текущем виде в архитектура ChromeOS близка к атомарно обновляемым дистрибутивам Linux. Проектом используется ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер upstart и сборочный инструментарий ebuild/portage, созданный проектом Gentoo. Несмотря не то, что пользовательское окружение сосредоточено на использовании web-браузера, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, ChromeOS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM (основан на KVM).

По умолчанию в платформе применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными при помощи fscrypt, а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно (два корневых раздела, рабочий и для установки обновления, которые меняются местами). Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2024...)
  2. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  3. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google планирует осуществить слияние Chrome OS и Android
  6. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61361-chromeos
Ключевые слова: chromeos, android
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кабзда единственному нормальному дистрибутиву, лагать будет как ебдроид.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:03, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поледие к дистрибутивам linux имеет очень отдоленное отношение, очередное тиво как и брат его ведроид
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 09:45, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это? Отучаемся отменять по критерию "мне не нравится значит не линукс". Ядро линукс с патчами, окружение гнутое, пользовательский софт свободный, даже ПМ из генты.
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:02, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как-же фуксия, не выстрелила?!

    Для пользователей хромоси конечно радость, теперь аппы от ведроида будут работать лучше

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:19, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её для десктоп к сожалению официально отменили. Будет только на мобилках и встройках.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:23, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обидно, они ведь для неё разрабов беоси и гайки переманили.
     
     
  • 4.17, Аноним (10), 09:25, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь что поэтому и отменили. Потому что хороших ос они сделать на смогли https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60444
     
     
  • 5.24, Аноним (14), 09:50, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, именно разрабы беоси сделали из MacOS популярную MacOS X. Всё лучшее в маке — это именно наработки из Be, да-да.
     
     
  • 6.26, Аноним (10), 09:53, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что им помешало сделать нормальным сам беос, а не макос?
     
  • 2.19, Chromium (ok), 09:29, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал, что это и есть та самая Фуксия. То, что и обещали умные инсайдеры: модульность, масштабирование, унификация, ИИ, универсальность.
    При этом все прекрасно знали, что Фуксия - это тестовый проект, наработки которого будут использовать в других продуктах Гугл.
     
     
  • 3.23, dullish (ok), 09:49, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не сказал бы. В фуксии, вроде бы, обещали микроядро на десктопах и основной хайп был именно из-за этого. Всё остальное - уже косметика, которую, при некоторой упоротости, хоть на Windows XP можно реализовать... Хотя... Как раз на Windows XP всё это уже и так было.
     

  • 1.8, Nick (??), 09:15, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видишь, так и андроиду на пк не далеко..
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 09:20, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И будет вместо нынешней доли в 3% ХромОС 30%. Гугл заставит всех держать своё пиво.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:22, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего лишь как на пузе до Китая. Самсы свой DeX тоже не смогли тащить, особенно LoD
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 09:48, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ползти на пузе от Благовещенска, то совсем недолго.
     

  • 1.9, Аноним (10), 09:18, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что мешало с самого начала взять андроид и просто доработать интерфейс? Это загадка загадок. Тем более полно проектов по х86 андроида собранные простыми васянами. Был вы просто андроид хром только с интерфейсом для десктопа. Это я уже не говорю что это бы дало буст писать андроид приложения с интерфейсом для десктопа. Гугл как тот динозавр который думает спинным мозгом.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 09:49, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Динозавры не думали спинным мозгом.
     

  • 1.11, Аноним (13), 09:20, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А компоненты Android хоть немного более Desktop Ready они не хотят сделать? Там исчезающе мало приложений умеющих нормально с клавой работать, переключение раскладок до сих пор плохо настраивается, второй внешний монитор примерно никак, поведение Esc вообще вымораживает
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 09:23, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего там работать? Ставишь чтобы экранная клавиатура не всплывала в настройках и все. Для языка сторонняя прога. Второй монитор только зеркало. Например через миракаст или mhl сойдёт. Esc можно и не нажимать. Я к тому что андроид с выводом на телевизор вполне готов для десктопа имхо.
     

  • 1.16, Аноним (14), 09:23, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то в могиле ржёт bsdroid.
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 09:26, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ожёт он над своей лицензией.  
     

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