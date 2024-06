Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:19, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Её для десктоп к сожалению официально отменили. Будет только на мобилках и встройках.

3.14 , Аноним ( 14 ), 09:23, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обидно, они ведь для неё разрабов беоси и гайки переманили.

4.17 , Аноним ( 10 ), 09:25, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боюсь что поэтому и отменили. Потому что хороших ос они сделать на смогли https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60444

5.24 , Аноним ( 14 ), 09:50, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, именно разрабы беоси сделали из MacOS популярную MacOS X. Всё лучшее в маке — это именно наработки из Be, да-да.

6.26 , Аноним ( 10 ), 09:53, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что им помешало сделать нормальным сам беос, а не макос?

2.19 , Chromium ( ok ), 09:29, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы сказал, что это и есть та самая Фуксия. То, что и обещали умные инсайдеры: модульность, масштабирование, унификация, ИИ, универсальность.

При этом все прекрасно знали, что Фуксия - это тестовый проект, наработки которого будут использовать в других продуктах Гугл.

3.23 , dullish ( ok ), 09:49, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну не сказал бы. В фуксии, вроде бы, обещали микроядро на десктопах и основной хайп был именно из-за этого. Всё остальное - уже косметика, которую, при некоторой упоротости, хоть на Windows XP можно реализовать... Хотя... Как раз на Windows XP всё это уже и так было.