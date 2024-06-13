Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android

Компания Google объявила о работе по переводу операционной системы Chrome OS на вариант ядра Linux и фреймворки, используемые в платформе Android. Отмечается, что работа по переводу системного окружения Chrome OS на компоненты платформы Android находится на начальном этапе и потребует много времени, прежде чем новый вариант системы станет пригоден для работы конечных пользователей. Из уже предпринятых действий упоминается интеграция в ChromeOS 122 нового Bluetooth-стека Floss, основанный на Bluetooth-стеке Fluoride из платформы Android.

Новое окружение затронет только системные части платформы и не приведёт к изменению интерфейса пользователя и общей концепции платформы. После доведения проекта до готовности компания Google обеспечит прозрачную миграцию классического ChromeOS на новое окружение, основанное на компонентах из платформы Android. Ожидается, что унификация с Android позволит ускорить продвижение в ChromeOS новых технологий, связанных с машинным обучением, а также упростит сопровождение и поможет добиться более плотной интеграции с компьютерами Chromebook различных устройств, таких как телефоны и аксессуары к ним. Примечательно, что идея перевода ChromeOS на Android не нова, например, план по слиянию данных платформ обсуждался в 2015 году.

В текущем виде в архитектура ChromeOS близка к атомарно обновляемым дистрибутивам Linux. Проектом используется ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер upstart и сборочный инструментарий ebuild/portage, созданный проектом Gentoo. Несмотря не то, что пользовательское окружение сосредоточено на использовании web-браузера, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, ChromeOS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM (основан на KVM).

По умолчанию в платформе применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными при помощи fscrypt, а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно (два корневых раздела, рабочий и для установки обновления, которые меняются местами). Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.