Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android

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|1.3, Аноним (3), 08:55, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кабзда единственному нормальному дистрибутиву, лагать будет как ебдроид.
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|2.7, Аноним (7), 09:03, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это поледие к дистрибутивам linux имеет очень отдоленное отношение, очередное тиво как и брат его ведроид
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|3.20, Аноним (20), 09:45, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему это? Отучаемся отменять по критерию "мне не нравится значит не линукс". Ядро линукс с патчами, окружение гнутое, пользовательский софт свободный, даже ПМ из генты.
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|1.6, Аноним (7), 09:02, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как-же фуксия, не выстрелила?!
Для пользователей хромоси конечно радость, теперь аппы от ведроида будут работать лучше
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|2.10, Аноним (10), 09:19, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Её для десктоп к сожалению официально отменили. Будет только на мобилках и встройках.
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|5.24, Аноним (14), 09:50, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, именно разрабы беоси сделали из MacOS популярную MacOS X. Всё лучшее в маке — это именно наработки из Be, да-да.
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|2.19, Chromium (ok), 09:29, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сказал, что это и есть та самая Фуксия. То, что и обещали умные инсайдеры: модульность, масштабирование, унификация, ИИ, универсальность.
При этом все прекрасно знали, что Фуксия - это тестовый проект, наработки которого будут использовать в других продуктах Гугл.
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|3.23, dullish (ok), 09:49, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не сказал бы. В фуксии, вроде бы, обещали микроядро на десктопах и основной хайп был именно из-за этого. Всё остальное - уже косметика, которую, при некоторой упоротости, хоть на Windows XP можно реализовать... Хотя... Как раз на Windows XP всё это уже и так было.
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|2.12, Аноним (10), 09:20, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И будет вместо нынешней доли в 3% ХромОС 30%. Гугл заставит всех держать своё пиво.
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|2.13, Аноним (13), 09:22, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего лишь как на пузе до Китая. Самсы свой DeX тоже не смогли тащить, особенно LoD
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|1.9, Аноним (10), 09:18, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что мешало с самого начала взять андроид и просто доработать интерфейс? Это загадка загадок. Тем более полно проектов по х86 андроида собранные простыми васянами. Был вы просто андроид хром только с интерфейсом для десктопа. Это я уже не говорю что это бы дало буст писать андроид приложения с интерфейсом для десктопа. Гугл как тот динозавр который думает спинным мозгом.
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|1.11, Аноним (13), 09:20, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А компоненты Android хоть немного более Desktop Ready они не хотят сделать? Там исчезающе мало приложений умеющих нормально с клавой работать, переключение раскладок до сих пор плохо настраивается, второй внешний монитор примерно никак, поведение Esc вообще вымораживает
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|2.15, Аноним (10), 09:23, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего там работать? Ставишь чтобы экранная клавиатура не всплывала в настройках и все. Для языка сторонняя прога. Второй монитор только зеркало. Например через миракаст или mhl сойдёт. Esc можно и не нажимать. Я к тому что андроид с выводом на телевизор вполне готов для десктопа имхо.
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