Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование

2.36 , ad ( ?? ), 16:36, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/pocpnlppki

на винде ставите это расширение, запускаете и далее по шагам

3.42 , vova ( ?? ), 17:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно в списке устройств показывает только хромобуки. и в помине нет тех устройств, которые фигурируют в анонсе. например, девайсы Apple

4.43 , ad ( ?? ), 17:12, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в списке производителей выбирайте "Google Chrome OS Flex"

5.44 , ad ( ?? ), 17:14, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – For Select a manufacturer, find and click Google Chrome OS Flex.

For Select a product, find and click Chrome OS Flex.

5.45 , vova ( ?? ), 17:15, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о, спасибо. что-то я недоглядел