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Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование

15.07.2022 12:12

Компания Google сообщила о готовности операционной системы Chrome OS Flex для повсеместного использования. Chrome OS Flex представляет собой отдельный вариант Chrome OS, предназначенный для использования на обычных компьютерах, а не только на изначально поставляемых с Chrome OS устройствах, таких как Chromebook, Chromebase и Chromebox.

В качестве основных областей применения Chrome OS Flex упоминается модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла, снижение издержек (например не нужно платить за ОС и дополнительное ПО, такое как антивирусы), повышение безопасности инфраструктуры и унификация программного обеспечения, используемого в компаниях и учебных заведениях. Система поставляется бесплатно, а исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Система основана на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. На базе механизмов виртуализации предоставляются прослойки для выполнения программ из Android и Linux. Отмечается, что реализованные в Chrome OS Flex оптимизации позволяют значительно снизить потребление энергии по сравнению с использованием других операционных систем (экономия энергии до 19%).

По аналогии с Chrome OS в редакции Flex применяются верифицированный процесс загрузки, интеграция с облачными хранилищами, автоматическая установка обновлений, Google Assistant, хранение пользовательских данных в зашифрованном виде, механизмы предотвращения утечки данных в случае потери/кражи устройства. Предоставляются единые с Chrome OS средства для централизованного управления системами - настройка политик доступа и управление обновлениями может осуществляться при помощи консоли Google Admin.

В настоящее время система протестирована и сертифицирована для использования на 295 различных моделях ПК и ноутбуков. Для развёртывания Chrome OS Flex может быть использована загрузка по сети или загрузка с USB-накопителя. При этом вначале предлагается опробовать новую систему без замены ранее установленной ОС, загрузившись с USB-накопителя в Live-режиме. После оценки пригодности нового решения можно осуществить замену имеющейся ОС через загрузку по сети или с USB-накопителя. Заявленные системные требования: 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD и внутреннее хранилище 16 ГБ. Все специфичные для пользователя настройки и приложения синхронизируются при первом входе.

Продукт создан с использованием наработок купленной в 2020 году компании Neverware, выпускавшей дистрибутив CloudReady, представляющий собой сборку Chromium OS для устаревшего оборудования и устройств, изначально не укомплектованных Chrome OS. Во время поглощения, Google пообещал интегрировать наработки CloudReady в основной состав Chrome OS. Итогом проделанной работы стала редакция Chrome OS Flex, поддержка которой будет осуществляться аналогично поддержке Chrome OS. Пользователи дистрибутива CloudReady смогут обновить свои системы до Chrome OS Flex.



  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 103
  3. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57509-chromeos
Ключевые слова: chromeos, flex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:17, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    4гб на одну лишь систему.... для слабых и старых пк агаааа
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:20, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > на одну лишь систему

    так брузер уже запущен! 😂

     
  • 2.9, eugener (ok), 12:39, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > старых систем для продления их жизненного цикла

    Во-во, тож подумал "интересно как пойдёт на моём старом Fujitsu M2010", а потом читаю дальше

    > 4 ГБ ОЗУ, x86-64

    Понятно, спасибо, расходимся.

     
     
  • 3.11, Иисус (?), 13:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У тебя система не просто старая, но древняя. 32-битные системы сейчас только во всяких копеечных микроконтроллерах. Так что у тебя, считай, калькулятор.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 18:06, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээээ. Дайте мне такое в место калькулятора по цене калькулятора - годный калькулятор. https://www.notebookcheck.net/Review-Fujitsu-M2010-Netbook.20378.0.html
     
  • 2.20, _kp (ok), 14:10, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Удивитесть, но Windows10 32bit вполне работает и на 1ГБ ОЗУ.
    Офис, браузер(!), и некоторые игрушки вполне годно работают. Особенно если и оптимизировать ОС...
    Однако, это не серьёзно для ПОЛНОЦЕННОГО использования!
    У производителя ОС есть представление о том, какая конфигурация невменяемо слаба.

    Я тоже считаю, что для Линукс и его производних, для полноценной работы 4ГБ ОЗУ - это самый минимум.
    Запустить то можно и на минималном железе, радоваться на нём уже нельзя.

     
     
  • 3.26, анончик (?), 14:27, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это какая версия? 21H2 х64 со старта жрет минимум 1,5 гига озу, а со всякой телеметрией и защитником виндовс вполне может съесть 3 гб в простое без запущенных программ
     
     
  • 4.30, Tronis (?), 15:19, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Система масштабируется, чем больше у тебя озу тем больше кушает. На 1гб озу ест гораздо меньше (лично щупал последнюю LTSC на нетбуке с 1 гб), а на основном пк с 16гб озу 1-1.5гб со старта.
     
  • 4.46, Первая буква (?), 17:19, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTSB 2016 подчишенная DISM++, Win10Tweaker, autoruns в гиг влазит с дефендером и летает при этом. LTSC 2019 - от 1,2 гига с тойже кухней, но с HDD уже подтормаживает. Это х64, х32 может еще и того меньше.
     

  • 1.2, Аноним (1), 12:20, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > На базе механизмов виртуализации предоставляются прослойки для выполнения программ из Android

    Теперь буду нагибатором2020 в мобильной колде...

     
     
  • 2.10, Попандопала (?), 12:48, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В состав Google Chrome OS входят некоторые двоичные пакеты, которые запрещено включать в проект Chromium OS. Неполный список:
    Adobe Flash
    Плагин Widevine CDM (для поддержки HTML5 EME)
    Поддержка сотовой связи 3G (но работа над этим продолжается)
    Диспетчер ссылок отображения для видео через USB (некоторые системы)
    Контейнер Android (ARC ++) для запуска приложений Android
    Некоторые компоненты доступны в обоих, но в виде двоичных двоичных объектов с закрытым исходным кодом. Неполный список:
    Графические библиотеки (например, OpenGL) на платформах ARM
    Google Chrome поставляется со своим собственным набором ключей API, в то время как Chromium не включает ни одного
    Ожидается, что пользователи будут настраивать свои собственные
     
     
  • 3.28, 1 (??), 14:50, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого ! Flash работает ? ХОТЕТЬ !!!!!!
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:18, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Chrome OS Flex же и отличался от Chrome OS, что не поддерживает Android приложения
     
     
  • 3.24, pic (?), 14:24, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем тогда от тысяч дистрибутивов?
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 16:36, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не разваливается после первого запуска
     

  • 1.4, Попандопала (?), 12:21, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне чего-то нравится... Иксы тут будут,Вино?
     
     
  • 2.5, Анончик (?), 12:26, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там Freon, а линуксовый софт через Wayland работает, ЕМНИП
     
  • 2.7, Попандопала (?), 12:28, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже только Гугло ОС норм обновляется на Хромобуках, а это нет.(
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:27, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как сложно-то. А просто ISO образ слабо раздать? Даже (!) MS осилила (правда, загрузчик не смогла).
     
  • 1.8, haleff (ok), 12:31, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Где просто скачать BIN образ?
     
  • 1.12, Михрютка (ok), 13:13, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > системном менеджере upstart

    зрада

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:15, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На i386 нельзя поставить. Ненужно.
     
  • 1.15, vova (??), 13:22, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я думал только у MS бывают такие почти невыполнимые квесты, чтобы что-то скачать или где-то зарегаться. Ан нет, Гугл туда же...
     
     
  • 2.19, Аноним (6), 14:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это Вы еще Аппле не видели. Еще и номер банковской карты потребуют.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:24, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы в IBM еще ничего не требовали.
     
  • 2.47, ad (??), 17:23, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нигде регаться не надо. Просто гугл собирает инфу по пользователям. В форму можно написать все что угодно.
     

  • 1.16, ыы (?), 13:22, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    своп в неотключаемом облачном хранилище?
     
     
  • 2.17, Михрютка (ok), 13:35, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    а за такие вопросы можно и гугльаккаунт на стол положить.
     

  • 1.18, Nick (??), 14:03, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержка google play, и возможности установки на современные ПК, нафиг надо
     
  • 1.21, Самый Лучший Гусь (?), 14:13, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как на этом разрабатывать на C/C++??
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 14:23, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнер поставь. Но зачем тебе разрабатывать на этом?
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:26, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как на этом разрабатывать на C/C++??

    C и C++ не поддерживает. Только Rust

     
  • 2.27, Брат Анон (ok), 14:29, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший коммент из всех. Непосредственно на этом -- видимо, никак. Вместо "имя рёк" можно подставить что угодно, жаба скрипт в браузере не предлагать. Видимо, только через удалёнку.
     
  • 2.39, Аноним (14), 16:43, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же вроде поддерживаются внутренние линукс контейнеры. Ставишь туда debian с gcc и вперед
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:00, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Thomas Riedl
    > Director of Product, Enterprise and Education

    они наняли волдеморта!

     
  • 1.31, vova (??), 15:38, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому (каким-то чудом) удалось скачать - залейте плз хоть куда-нибудь, хоть на Rutracker, хоть на PornHub
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:22, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://chromeenterprise.google/os/chromeosflex/
     
     
  • 3.34, vova (??), 16:27, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно ссылку на файл?
     

  • 1.32, beck (??), 15:57, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как скачать без СМС и регистрации?
     
     
  • 2.36, ad (??), 16:36, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/pocpnlppki
    на винде ставите это расширение, запускаете и далее по шагам
     
     
  • 3.42, vova (??), 17:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно в списке устройств показывает только хромобуки. и в помине нет тех устройств, которые фигурируют в анонсе. например, девайсы Apple
     
     
  • 4.43, ad (??), 17:12, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в списке производителей выбирайте "Google Chrome OS Flex"
     
     
  • 5.44, ad (??), 17:14, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    For Select a manufacturer, find and click Google Chrome OS Flex.
    For Select a product, find and click Chrome OS Flex.
     
  • 5.45, vova (??), 17:15, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, спасибо. что-то я недоглядел
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:29, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Угу, с неотключаемой телеметрией покруче Microsoft. Спешите!
     
     
  • 2.38, vova (??), 16:40, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чо вас так всех телеметрия-то пугает? боитесь, что большой брат узнает, на какие сайты вы ходите?
    не хотите делиться (платить) телеметрией за удобный продукт - сидите в links в консоли OpenBSD
     
     
  • 3.48, Anonim (??), 18:00, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>боитесь, что большой брат узнает, на какие сайты вы ходите?

    детский сад.


    телеметрия гугла в андроиде, присутсвует даже в клавиатуре.

    а теперь обьясни: зачем нужен "защищенный" мессенгер, если клава все сливает?

     
  • 2.41, Аноним (41), 17:02, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хуже. телеметрия Гугла
     

  • 1.40, Аноним (40), 16:56, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально, а на планшет можно установить?
     
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