Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование

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|2.9, eugener (ok), 12:39, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> старых систем для продления их жизненного цикла
Во-во, тож подумал "интересно как пойдёт на моём старом Fujitsu M2010", а потом читаю дальше
> 4 ГБ ОЗУ, x86-64
Понятно, спасибо, расходимся.
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|3.11, Иисус (?), 13:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У тебя система не просто старая, но древняя. 32-битные системы сейчас только во всяких копеечных микроконтроллерах. Так что у тебя, считай, калькулятор.
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|2.20, _kp (ok), 14:10, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Удивитесть, но Windows10 32bit вполне работает и на 1ГБ ОЗУ.
Офис, браузер(!), и некоторые игрушки вполне годно работают. Особенно если и оптимизировать ОС...
Однако, это не серьёзно для ПОЛНОЦЕННОГО использования!
У производителя ОС есть представление о том, какая конфигурация невменяемо слаба.
Я тоже считаю, что для Линукс и его производних, для полноценной работы 4ГБ ОЗУ - это самый минимум.
Запустить то можно и на минималном железе, радоваться на нём уже нельзя.
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|3.26, анончик (?), 14:27, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это какая версия? 21H2 х64 со старта жрет минимум 1,5 гига озу, а со всякой телеметрией и защитником виндовс вполне может съесть 3 гб в простое без запущенных программ
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|4.30, Tronis (?), 15:19, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Система масштабируется, чем больше у тебя озу тем больше кушает. На 1гб озу ест гораздо меньше (лично щупал последнюю LTSC на нетбуке с 1 гб), а на основном пк с 16гб озу 1-1.5гб со старта.
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|4.46, Первая буква (?), 17:19, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LTSB 2016 подчишенная DISM++, Win10Tweaker, autoruns в гиг влазит с дефендером и летает при этом. LTSC 2019 - от 1,2 гига с тойже кухней, но с HDD уже подтормаживает. Это х64, х32 может еще и того меньше.
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|1.2, Аноним (1), 12:20, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> На базе механизмов виртуализации предоставляются прослойки для выполнения программ из Android
Теперь буду нагибатором2020 в мобильной колде...
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|2.10, Попандопала (?), 12:48, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В состав Google Chrome OS входят некоторые двоичные пакеты, которые запрещено включать в проект Chromium OS. Неполный список:
Adobe Flash
Плагин Widevine CDM (для поддержки HTML5 EME)
Поддержка сотовой связи 3G (но работа над этим продолжается)
Диспетчер ссылок отображения для видео через USB (некоторые системы)
Контейнер Android (ARC ++) для запуска приложений Android
Некоторые компоненты доступны в обоих, но в виде двоичных двоичных объектов с закрытым исходным кодом. Неполный список:
Графические библиотеки (например, OpenGL) на платформах ARM
Google Chrome поставляется со своим собственным набором ключей API, в то время как Chromium не включает ни одного
Ожидается, что пользователи будут настраивать свои собственные
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|2.14, Аноним (14), 13:18, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Chrome OS Flex же и отличался от Chrome OS, что не поддерживает Android приложения
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|1.6, Аноним (6), 12:27, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как сложно-то. А просто ISO образ слабо раздать? Даже (!) MS осилила (правда, загрузчик не смогла).
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|1.15, vova (??), 13:22, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я думал только у MS бывают такие почти невыполнимые квесты, чтобы что-то скачать или где-то зарегаться. Ан нет, Гугл туда же...
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|2.19, Аноним (6), 14:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это Вы еще Аппле не видели. Еще и номер банковской карты потребуют.
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|2.47, ad (??), 17:23, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нигде регаться не надо. Просто гугл собирает инфу по пользователям. В форму можно написать все что угодно.
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|1.18, Nick (??), 14:03, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Без поддержка google play, и возможности установки на современные ПК, нафиг надо
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|2.25, Аноним (25), 14:26, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как на этом разрабатывать на C/C++??
C и C++ не поддерживает. Только Rust
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|2.27, Брат Анон (ok), 14:29, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучший коммент из всех. Непосредственно на этом -- видимо, никак. Вместо "имя рёк" можно подставить что угодно, жаба скрипт в браузере не предлагать. Видимо, только через удалёнку.
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|2.39, Аноним (14), 16:43, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же вроде поддерживаются внутренние линукс контейнеры. Ставишь туда debian с gcc и вперед
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|1.29, Аноним (29), 15:00, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Thomas Riedl
> Director of Product, Enterprise and Education
они наняли волдеморта!
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|1.31, vova (??), 15:38, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому (каким-то чудом) удалось скачать - залейте плз хоть куда-нибудь, хоть на Rutracker, хоть на PornHub
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|3.42, vova (??), 17:03, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно в списке устройств показывает только хромобуки. и в помине нет тех устройств, которые фигурируют в анонсе. например, девайсы Apple
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|4.43, ad (??), 17:12, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в списке производителей выбирайте "Google Chrome OS Flex"
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|5.44, ad (??), 17:14, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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For Select a manufacturer, find and click Google Chrome OS Flex.
For Select a product, find and click Chrome OS Flex.
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|2.38, vova (??), 16:40, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чо вас так всех телеметрия-то пугает? боитесь, что большой брат узнает, на какие сайты вы ходите?
не хотите делиться (платить) телеметрией за удобный продукт - сидите в links в консоли OpenBSD
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|3.48, Anonim (??), 18:00, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>боитесь, что большой брат узнает, на какие сайты вы ходите?
детский сад.
телеметрия гугла в андроиде, присутсвует даже в клавиатуре.
а теперь обьясни: зачем нужен "защищенный" мессенгер, если клава все сливает?
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