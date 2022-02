Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – браузерОС нужнее, чем игроПрошивка

4.11 , шо ( ? ), 11:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и чем SteamOS вам не угодила?

5.15 , Аноним ( 8 ), 11:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – я говорил про игроПрошивку, а не игроОС

3.9 , Аноним ( 7 ), 11:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кроме браузера на венде уже ничем другим не пользуются. Игры играют на приставках. Для всего остального есть линух.

4.14 , Аноним ( 14 ), 11:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Для всего остального есть линух В венде кроме браузера, игр и линух есть.

5.16 , Аноним ( 8 ), 11:15, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ага, завезли в самый последний момент, когда уже не нужно. А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году. В остальных ос нормальная консоль была уже лет 40.

6.20 , Аноним ( 14 ), 11:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году command.com 42 года

cmd 29 года

powershell 15 лет

wsl 5 лет

7.21 , Аноним ( 14 ), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > cmd 29 года *cmd 29 лет

7.22 , Аноним ( 8 ), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кмд и помершелл - не консоль

8.35 , Аноним ( 14 ), 11:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Напиши определение консоли ... 9.63 , . ( ? ), 12:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ANSI SYS же ж Что это за херня у вас вместо консоли, если она не позволяет, про... 8.43 , Аноним ( 43 ), 12:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать О как А пацаны-то не знают Давай еще категоричных заявлений Ну там курица - н... 9.67 , . ( ? ), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не, ну куда там вендовсу если вспомнить, к примеру, сановские serial-consoles, ч... 10.79 , Аноним ( 43 ), 12:47, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, что, железячные консоли инопланетяне украли Хм, глянул свой Cisco свич, на м... 7.24 , Аноним ( 7 ), 11:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ещё питон вспомни и перл... Такие же "консоли".

8.71 , Аноним ( 43 ), 12:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пардон, а в Linux console ты эльфийский язык вводишь или все-таки bash А теперь... 7.48 , Аноним ( 42 ), 12:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >command.com 42 года

>cmd 29 года Это что, нормальные командные интерпретаторы? Тапочки ржут.

8.64 , Аноним ( 57 ), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты про возраст Да вроде ничего выдающегося bash 32 года sh 45 лет Если про... 9.69 , . ( ? ), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать В смысле что он превосходил куцый sh Ну да В нем хоть F4 можно было нажать Бо... 8.87 , Аноним ( 43 ), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что есть норма Если к корням - это железная консоль админа к мэйнфрейму, юнош... 5.23 , Аноним ( 7 ), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В венде ... и линух есть. В линухе венда есть... Рекурсия, однако.

6.74 , grn ( ok ), 12:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот кстати да, интересно насколько хорошо wine работает в wsl.

4.36 , Аноним ( 33 ), 11:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Майкрософт скупила от Беседки до Активижен. С последним вроде пока переговоры идут. В общем все в магазине венды. Сони плачут кровавыми слезвами и портируют свои эксклюзивы на ПК. Вот вам и консоли.

4.49 , AtillaFox ( ok ), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сколько opennet читаю — никак не могу понять: где вас берут таких категоричных... Из какой капсулы? Зайди в любой офис... А ну да, тебя же туда не пустят, ок.

5.60 , . ( ? ), 12:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пустят, лапти только от навоза при входе пусть оботрет. Мы ж, в конце-концов, для людей работаем. Даже таких... 6.70 , Аноним ( 33 ), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вышивата модные туфли на каблуках купила что ли. Теперь точно в гейропу за труселями пустют.XD

5.68 , Аноним ( 33 ), 12:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне офисы посещать не надо.Все равно весь планктон в чатах сидит.

4.78 , Айгор ( ? ), 12:46, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – использование форточек только для браузера это дно

4.81 , Аноним ( 81 ), 12:51, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вообще-то все играют на ПК, в приставки играют либо старики на ЭЛТ теликах, либо товарищи со зрением -50, которым без разницы, как оно выглядит, но готовые платить за это овер9000 бабла

5.89 , Аноним ( 43 ), 13:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если в твоем болоте так, это не значит что везде то же самое. Азиаты, американцы и европейцы рубятся в приставки только так. Хоть бы новости читал, что ли. Продажи консолей, конс.игр и аксессуаров - огромный рынок.

5.96 , Vasyan2 ( ok ), 13:27, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ПК еще кто-то в играет?! Да не смешите.