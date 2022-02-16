Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование

|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:03, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> любое оборудование
> 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD и внутреннее хранилище 16 ГБ
Любое - такое любое...
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 11:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, нормально. Указали минимальные требования. Что не так? Тебе мало от Гугля?
|
|3.39, Ag (ok), 11:49, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На МК-61 встанет? А то у меня где то лежит, со студенческих времен. А так удобно наверное было бы в интернет лазать, пусть и по одной строчке.
|
|
|
|4.50, Аноним (50), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На МК-61 встанет?
Не, только на МК-52. В МК-61 немножко не влезает, не хватает объема (физического: длина * ширина * высота)
|
|3.57, Аноним (57), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> В качестве основных областей применения Chrome OS Flex упоминается модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла...
Блин, в моём понимании старое оборудование это 32-х битное железо ну или хотя бы Core 2 Duo...
|
|3.58, Аноним (58), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тоже хотел это сказать. Любое такое любое, что можно спокойно поставить любую 64х битную ОСь, а не только эту поделку.
|
|
|
|4.101, Я (??), 13:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тут дело такое.. в штатах идёшь учиться надо хромбук..
|
|2.54, . (?), 12:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Уррряяя! Теперь тот стул, с х-ями, в каждой икее! С инструкцией по сборке!
|
|1.2, Werwolf (ok), 10:54, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> пригодный для установки на любое оборудование
ага, пригодный, но ставится только через расширение которое работает только на chromeos (ну покрайней мере на линуксе оно не работает).. ну и как это поставить?
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 11:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ждите релиз или вспомните что вы девелопер и не задавайте таких вопросов.
|
|1.3, Mark Hamill (?), 10:57, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Вендокапец наступает, но в не в том виде, в котором линуксоидам хотелось. Формулируйте свои желания четче.
|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (7), 11:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кроме браузера на венде уже ничем другим не пользуются. Игры играют на приставках. Для всего остального есть линух.
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 11:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Для всего остального есть линух
В венде кроме браузера, игр и линух есть.
|
|
|
|5.16, Аноним (8), 11:15, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага, завезли в самый последний момент, когда уже не нужно. А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году. В остальных ос нормальная консоль была уже лет 40.
|
|
|
|6.20, Аноним (14), 11:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году
command.com 42 года
cmd 29 года
powershell 15 лет
wsl 5 лет
|
|
|
|
|
|
|
|9.63, . (?), 12:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ANSI SYS же ж Что это за херня у вас вместо консоли, если она не позволяет, про... текст свёрнут, показать
|
|8.43, Аноним (43), 12:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
О как А пацаны-то не знают Давай еще категоричных заявлений Ну там курица - н... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.67, . (?), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, ну куда там вендовсу если вспомнить, к примеру, сановские serial-consoles, ч... текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.71, Аноним (43), 12:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пардон, а в Linux console ты эльфийский язык вводишь или все-таки bash А теперь... текст свёрнут, показать
|
|7.48, Аноним (42), 12:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>command.com 42 года
>cmd 29 года
Это что, нормальные командные интерпретаторы? Тапочки ржут.
|
|
|
|
|
|9.69, . (?), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В смысле что он превосходил куцый sh Ну да В нем хоть F4 можно было нажать Бо... текст свёрнут, показать
|
|8.87, Аноним (43), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что есть норма Если к корням - это железная консоль админа к мэйнфрейму, юнош... текст свёрнут, показать
|
|5.23, Аноним (7), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В венде ... и линух есть.
В линухе венда есть... Рекурсия, однако.
|
|
|
|6.74, grn (ok), 12:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот кстати да, интересно насколько хорошо wine работает в wsl.
|
|4.36, Аноним (33), 11:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Майкрософт скупила от Беседки до Активижен. С последним вроде пока переговоры идут. В общем все в магазине венды. Сони плачут кровавыми слезвами и портируют свои эксклюзивы на ПК. Вот вам и консоли.
|
|4.49, AtillaFox (ok), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сколько opennet читаю — никак не могу понять: где вас берут таких категоричных... Из какой капсулы? Зайди в любой офис... А ну да, тебя же туда не пустят, ок.
|
|
|
|5.60, . (?), 12:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пустят, лапти только от навоза при входе пусть оботрет. Мы ж, в конце-концов, для людей работаем.
Даже таких...
|
|
|
|6.70, Аноним (33), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вышивата модные туфли на каблуках купила что ли. Теперь точно в гейропу за труселями пустют.XD
|
|5.68, Аноним (33), 12:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне офисы посещать не надо.Все равно весь планктон в чатах сидит.
|
|4.81, Аноним (81), 12:51, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
вообще-то все играют на ПК, в приставки играют либо старики на ЭЛТ теликах, либо товарищи со зрением -50, которым без разницы, как оно выглядит, но готовые платить за это овер9000 бабла
|
|
|
|5.89, Аноним (43), 13:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если в твоем болоте так, это не значит что везде то же самое. Азиаты, американцы и европейцы рубятся в приставки только так. Хоть бы новости читал, что ли. Продажи консолей, конс.игр и аксессуаров - огромный рынок.
|
|2.56, . (?), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вендокапец наступает, но в не в том виде, в котором линуксоидам хотелось. Формулируйте свои желания четче.
б-ть, ну это ж ШУТКА была вообще!
(Про молнии, если что, я не шутил. Херачь, херачь.)
|
|1.13, шо (?), 11:13, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>отсутствие поддержки каталога Play Store, недоступность прослойки для запуска программ для Android
а вот это подстава... и что они сделали овладев NeverWare, кроме замены обоев?
|
|1.17, Аноним (17), 11:18, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошо. Можно было бы маме на компьютер поставить, ей только яндекс и вконтакте нужно.
Тем более есть виртуальная машина для linux программ, на всякий случай
|
|
|
|2.25, Аноним (17), 11:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Утилита восстановления Chromebook
Linux не поддерживается
SD card and USB flashdrive
К сожалению, в настоящее время ваша платформа не поддерживается. Дополнительные сведения см. в Справочном центре Chromebook."
так и живем :'(
|
|
|
|3.103, fi (ok), 13:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам удивился, но …
для Chromium OS все оказалось просто - команда dd для создания USB
и да, уже поставил на куче железок - очень довольны.
|
|1.18, Анонимм (??), 11:21, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Браузер вместо ОС? Спасибо, кушайте это сами. Глобальный тупняк торжествует...
|
|
|
|2.72, . (?), 12:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А чо не так-то? Ты вот это - в шелле написал, да?
|
|
|
|3.86, Аноним (86), 13:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ага, в гномо-шелле, который на чистейшем яваскрипте.
Зато не браузер ¯\(°_o)/¯
|
|1.19, Аноним (7), 11:24, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Chrome OS основана на ядре Linux, системном менеджере upstart
Молодцы, не сдаются, держат фронт против потерингов.
|
|
|
|2.29, Аноним (28), 11:36, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
если бы там был системГ, то системные требования пришлось бы раза в полтора увеличить и от батарейки ноутбук разряжался бы раньше... вот и игнорят ленькины велосипеды
|
|
|
|3.75, . (?), 12:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И чо? Кому рабов жалко?
Вот то что он может встать в середине процесса загрузки в интересную позу с Result is RESULT - это действительно немного неудобненько получается - хреньбук могут попросить забрать обратно и все бабки до копейки вернуть.
|
|1.26, Аноним (28), 11:32, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
это он :)
из-за ковидлы хромобуки в 2020 году почти 20% рынка ноутбуков у мелкомягких отжали, в 2021 показатели не такие хорошие, вот видимо гугель решил с другой стороны зайти..
|
|
|
|2.37, Аноним (33), 11:48, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ковидла не при чем,редкоземельных не хватает на всех. Кто с Китаем не покусался,тот и ведет бизнес в гору. Народ покупает то что есть на рынке. Не забудьте привиться.
|
|1.30, Аноним (34), 11:36, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла
>добровольно-принудительная конвертация пользователей устаревшего оборудования, с которыми современное общество, включая Гугл, обращается как с недолюдьми, в гуглорабов.
Fixed.
|
|
|
|2.83, . (?), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла
>>добровольно-принудительная конвертация пользователей устаревшего оборудования, с которыми современное общество, включая Гугл, обращается как с недолюдьми, в гуглорабов.
вот сейчас тавтология получилась.
Конвертация устаревшего оборудования гуглорабов, уже убедившихся что оно не может открыть хипстаграм, в гуглооборудование которое внезапно - может. Ненадолго, конечно. Потом все равно платить.
|
|1.31, Аноним (31), 11:37, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообщето одним из требований хромооси является флеш-накопитель: ssd, на крайняк emmc. Ось подразумевает быстрый доступ к произвольным секторам. Странно, что в требованиях пишут просто про 16 гб. Интересно, как оно поведет себя с жестким диском (особенно старым)
|
|1.32, Nicholass (?), 11:38, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Среди текущих ограничений Chrome OS Flex:
Отсутствие поддержки каталога Play Store и недоступность прослоек для запуска программ для Android и Windows. Имеется поддержка виртуальной машины для запуска Linux-программ, но виртуализацию можно использовать не на всех устройствах (список поддерживаемого оборудования).
Тогда бессмысленная система, пока не сделают поддержку!
|
|1.40, Аноним (40), 11:51, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Заявленные системные требования: 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD
Нефига устаревшее оборудование, вполне современный ноут.
|
|
|
|2.47, Аноним (42), 12:14, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU
Это же ПК на Athlon64 2008 г. розлива.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.76, . (?), 12:41, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну они ж с ведроидом. Там даже венды-поганой нет уже.
Я, кстати, судорожно ищу замену своему хреньбуку - там уже все умерло. Нету. Нужно что-то с 8G и, хрен с ним, я на linoops согласен даже. Но нету. Не могут китайцы такого.
|
|
|
|7.84, Аноним (40), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С вендой есть с 10. Конечно, это остатки распродают с 2 гб, но с 4 гб новые бюджетные модели.
|
|
|
|8.94, . (?), 13:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Б-ть, новые бюджетные моему ВОСЕМЬ лет, он уже в третий класс бы перешел, есл... текст свёрнут, показать
|
|1.41, Аноним (41), 11:57, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Отсутствие поддержки каталога Play Store"
Эх, самая крутая фишка оригинальной ChromeOS, решили почему-то не завозить.
|
|1.66, Аноним (66), 12:31, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла, снижение издержек (например не нужно платить за ОС и дополнительное ПО, такое как антивирусы), повышение безопасности инфраструктуры и унификация программного обеспечения, используемого в компаниях и учебных заведениях
Эта ниша уже занята нашими свободными братьями меньшими.
|
|1.80, Аноним (81), 12:49, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
круто, теперь целый браузер можно запусить на старом ПК. 15-20 лет назад мы о таком и мечтать не смели
|
|
|
|2.82, Аноним (33), 12:56, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вспомнили олды свой диалап...Естественно не могли, пока с ближайшего рынка дисков не принесешь гору,а то еще и дискет каких-нибудь,но такие одуваны тут наверное не сидят.
|
|
|
|3.85, . (?), 13:02, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вспомнили олды свой диалап...Естественно не могли, пока с ближайшего рынка дисков не
> принесешь гору,а то еще и дискет каких-нибудь,но такие одуваны тут наверное
опоздавшая родиться лягушатина, чего расквакался?
trumpet помещался на ту же самую дискету. Одну.
А нетакиекаквсе и тогда должны были страдать.
|
|
|
|4.92, Аноним (33), 13:21, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
trumpet Если бы знал хоть что это такое...И вообще анахронизмовый Жаб проходил бы мимо и не мешал умничать.
|
|3.95, Аноним (43), 13:27, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сынок, в те времена код писали грамотнее и не ныли, что без GUI невозможно. Поэтому размер кода и требования к железу были гораааааздо скромнее. Нынешняя гонка за терабайтами и гигагерцами - не от хорошего кода, нет.
|
|
|
|4.99, Аноним (33), 13:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Та относились вы со своими асемблерами к компу как к инструменту, а не как к образу жизни. В детстве наверное даже на улице гуляли, а не засыпали со смартфоном. Не было их тогда и кроме водки с гитарой ничего не знали.
|
|
|
|5.102, YetAnotherOnanym (ok), 13:43, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кроме водки с гитарой ничего не знали
Ну почему же? Ещё мячик пинали. А школотой были - ещё по гаражам бегали.
|
|1.91, Аноним (43), 13:20, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нуу, Chrome OS само по себе такоэ, не для всех куцый функционал, хоть Flex, хоть Rigid, хе-хе. А еще это ж Google, только теперь анальные зонды до гланд достают и изначально часть системы. Дорогой Б-женька, пусть это не станет стандартной OS де факто, пожалуйста-пожалуйста.
|
|1.98, Аноним (98), 13:34, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пользуюсь Linux, Firefox, LibreOffice. Android кастрирован на гуглосервисы. В хромоось не зайти без анального аккаунта гугла. И нет, конечно хромоось это не линукс. Хромоось это анальнобраузероось.
|