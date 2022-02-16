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Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование

16.02.2022 10:04

Компания Google представила операционную систему Chrome OS Flex, представляющую собой новый вариант Chrome OS, предназначенный для использования на обычных компьютерах, а не только на изначально поставляемых с Chrome OS устройствах, таких как Chromebook, Chromebase и Chromebox. В качестве основных областей применения Chrome OS Flex упоминается модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла, снижение издержек (например не нужно платить за ОС и дополнительное ПО, такое как антивирусы), повышение безопасности инфраструктуры и унификация программного обеспечения, используемого в компаниях и учебных заведениях.

Система поставляется бесплатно, а исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. В настоящее время для начального тестирования предлагаются экспериментальные сборки, имеющие статус версий для разработчиков и доступные после заполнения регистрационной формы (манифест с файлом для загрузки). В течение нескольких месяцев планируется выпустить первый стабильный релиз Chrome OS Flex, пригодный для повсеместного использования.

Для развёртывания Chrome OS Flex может быть использована загрузка по сети или загрузка с USB-накопителя. При этом вначале предлагается опробовать новую систему без замены ранее установленной ОС, загрузившись с USB-накопителя в Live-режиме. После оценки пригодности нового решения можно осуществить замену имеющейся ОС через загрузку по сети или с USB-накопителя. Заявленные системные требования: 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD и внутреннее хранилище 16 ГБ. Все специфичные для пользователя настройки и приложения синхронизируются при первом входе.

Продукт создан с использованием наработок купленной в 2020 году компании Neverware, выпускавшей дистрибутив CloudReady, представляющий собой сборку Chromium OS для устаревшего оборудования и устройств, изначально не укомплектованных Chrome OS. Во время поглощения, Google пообещал интегрировать наработки CloudReady в основной состав Chrome OS. Итогом проделанной работы стала редакция Chrome OS Flex, поддержка которой будет осуществляться аналогично поддержке Chrome OS. Пользователи дистрибутива CloudReady смогут обновить свои системы до Chrome OS Flex.

Операционная система Chrome OS основана на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. На базе механизмов виртуализации предоставляются прослойки для выполнения программ из Android и Linux.

Как и в Chrome OS в редакции Flex применяются верифицированный процесс загрузки, интеграция с облачными хранилищами, автоматическая установка обновлений, Google Assistant, хранение пользовательских данных в зашифрованном виде, механизмы предотвращения утечки данных в случае потери/кражи устройства. Предоставляются единые с Chrome OS средства для централизованного управления системами - настройка политик доступа и управление обновлениями может осуществляться при помощи консоли Google Admin.

Среди текущих ограничений Chrome OS Flex:

  • Отсутствие поддержки каталога Play Store и недоступность прослоек для запуска программ для Android и Windows. Имеется поддержка виртуальной машины для запуска Linux-программ, но виртуализацию можно использовать не на всех устройствах (список поддерживаемого оборудования).
  • Ограниченность проверок верифицированной загрузки (используется UEFI Secure Boot вместо специализированного чипа).
  • На системах без TPM-чипа (Trusted Platform Module) ключи для шифрования данных пользователя не изолируются на аппаратном уровне.
  • Система не занимается автоматическим обновлением прошивок, за актуальностью версий BIOS и UEFI должен следить пользователь.
  • Не протестирована или не поддерживается работа многих дополнительных аппаратных устройств, таких как датчики отпечатков пальцев, CD/DVD-приводы, FireWire, инфракрасные порты, камеры распознавания лиц, стилусы, устройства с интерфейсом Thunderbolt.


  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  3. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  4. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  5. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 98
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56706-chromeos
Ключевые слова: chromeos, flex, google
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Обсуждение (103) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Корец (?), 10:51, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот теперь другое дело.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:03, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > любое оборудование
    > 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD и внутреннее хранилище 16 ГБ

    Любое - такое любое...

     
     
  • 3.10, шо (?), 11:10, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    а вам на Эльбрус уже надо?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:39, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, надо.
     
  • 4.38, YetAnotherOnanym (ok), 11:49, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я за понтами не гонюсь, я на R2000 соглашусь.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 12:04, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIPS R2000 ?
     
     
  • 6.53, Сегей Брин (?), 12:22, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наконец-то готов для десктопа
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, нормально. Указали минимальные требования. Что не так? Тебе мало от Гугля?
     
     
  • 4.90, Vasyan2 (ok), 13:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Дебиан прекрасно себя чувстует на 2 Гигах ОЗУ-видео.
     
  • 3.39, Ag (ok), 11:49, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На МК-61 встанет? А то у меня где то лежит, со студенческих времен. А так удобно наверное было бы в интернет лазать, пусть и по одной строчке.
     
     
  • 4.44, Аноним (42), 12:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, на МК-61 только Фикция.
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На МК-61 встанет?

    Не, только на МК-52. В МК-61 немножко не влезает, не хватает объема (физического: длина * ширина * высота)

     
  • 3.57, Аноним (57), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В качестве основных областей применения Chrome OS Flex упоминается модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла...

    Блин, в моём понимании старое оборудование это 32-х битное железо ну или хотя бы Core 2 Duo...

     
  • 3.58, Аноним (58), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже хотел это сказать. Любое такое любое, что можно спокойно поставить любую 64х битную ОСь, а не только эту поделку.
     
     
  • 4.101, Я (??), 13:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут дело такое.. в штатах идёшь учиться надо хромбук..
     
  • 2.54, . (?), 12:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уррряяя! Теперь тот стул, с х-ями, в каждой икее! С инструкцией по сборке!

     
  • 2.73, Дегенератор (ok), 12:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зло таки победило добро!
     

  • 1.2, Werwolf (ok), 10:54, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пригодный для установки на любое оборудование

    ага, пригодный, но ставится только через расширение которое работает только на chromeos (ну покрайней мере на линуксе оно не работает).. ну и как это поставить?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите релиз или вспомните что вы девелопер и не задавайте таких вопросов.
     

  • 1.3, Mark Hamill (?), 10:57, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вендокапец наступает, но в не в том виде, в котором линуксоидам хотелось. Формулируйте свои желания четче.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вендокапец наступает

    ага, вот-вот, уже не за горами

     
     
  • 3.93, Vasyan2 (ok), 13:22, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та со времен Висты уже наступил!
     
  • 2.6, Harrison Ford (?), 11:02, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и каким образом браузерОС может устроить вендокапец?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    браузерОС нужнее, чем игроПрошивка
     
     
  • 4.11, шо (?), 11:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чем SteamOS вам не угодила?
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 11:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я говорил про игроПрошивку, а не игроОС
     
  • 3.9, Аноним (7), 11:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме браузера на венде уже ничем другим не пользуются. Игры играют на приставках. Для всего остального есть линух.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для всего остального есть линух

    В венде кроме браузера, игр и линух есть.

     
     
  • 5.16, Аноним (8), 11:15, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, завезли в самый последний момент, когда уже не нужно. А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году. В остальных ос нормальная консоль была уже лет 40.
     
     
  • 6.20, Аноним (14), 11:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А еще консоль завезли буквально в этом или прошлом году

    command.com 42 года
    cmd 29 года
    powershell 15 лет
    wsl 5 лет

     
     
  • 7.21, Аноним (14), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > cmd 29 года

    *cmd 29 лет

     
  • 7.22, Аноним (8), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кмд и помершелл - не консоль
     
     
  • 8.35, Аноним (14), 11:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Напиши определение консоли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, . (?), 12:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ANSI SYS же ж Что это за херня у вас вместо консоли, если она не позволяет, про... текст свёрнут, показать
     
  • 8.43, Аноним (43), 12:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О как А пацаны-то не знают Давай еще категоричных заявлений Ну там курица - н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, . (?), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну куда там вендовсу если вспомнить, к примеру, сановские serial-consoles, ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.79, Аноним (43), 12:47, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, что, железячные консоли инопланетяне украли Хм, глянул свой Cisco свич, на м... текст свёрнут, показать
     
  • 7.24, Аноним (7), 11:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё питон вспомни и перл... Такие же "консоли".
     
     
  • 8.71, Аноним (43), 12:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пардон, а в Linux console ты эльфийский язык вводишь или все-таки bash А теперь... текст свёрнут, показать
     
  • 7.48, Аноним (42), 12:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >command.com 42 года
    >cmd 29 года

    Это что, нормальные командные интерпретаторы? Тапочки ржут.

     
     
  • 8.64, Аноним (57), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про возраст Да вроде ничего выдающегося bash 32 года sh 45 лет Если про... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, . (?), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле что он превосходил куцый sh Ну да В нем хоть F4 можно было нажать Бо... текст свёрнут, показать
     
  • 8.87, Аноним (43), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть норма Если к корням - это железная консоль админа к мэйнфрейму, юнош... текст свёрнут, показать
     
  • 5.23, Аноним (7), 11:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В венде ... и линух есть.

    В линухе венда есть... Рекурсия, однако.

     
     
  • 6.74, grn (ok), 12:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот кстати да, интересно насколько хорошо wine работает в wsl.
     
  • 4.36, Аноним (33), 11:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майкрософт скупила от Беседки до Активижен. С последним вроде пока переговоры идут. В общем все в магазине венды. Сони плачут кровавыми слезвами и портируют свои эксклюзивы на ПК. Вот вам и консоли.
     
  • 4.49, AtillaFox (ok), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сколько opennet читаю — никак не могу понять: где вас берут таких категоричных... Из какой капсулы? Зайди в любой офис... А ну да, тебя же туда не пустят, ок.
     
     
  • 5.60, . (?), 12:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустят, лапти только от навоза при входе пусть оботрет. Мы ж, в конце-концов, для людей работаем.

    Даже таких...

     
     
  • 6.70, Аноним (33), 12:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вышивата модные туфли на каблуках купила что ли. Теперь точно в гейропу за труселями пустют.XD
     
  • 5.68, Аноним (33), 12:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне офисы посещать не надо.Все равно весь планктон в чатах сидит.
     
  • 4.78, Айгор (?), 12:46, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использование форточек только для браузера это дно
     
  • 4.81, Аноним (81), 12:51, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще-то все играют на ПК, в приставки играют либо старики на ЭЛТ теликах, либо товарищи со зрением -50, которым без разницы, как оно выглядит, но готовые платить за это овер9000 бабла
     
     
  • 5.89, Аноним (43), 13:13, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если в твоем болоте так, это не значит что везде то же самое. Азиаты, американцы и европейцы рубятся в приставки только так. Хоть бы новости читал, что ли. Продажи консолей, конс.игр и аксессуаров - огромный рынок.
     
  • 5.96, Vasyan2 (ok), 13:27, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ПК еще кто-то в играет?! Да не смешите.
     
  • 2.56, . (?), 12:25, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вендокапец наступает, но в не в том виде, в котором линуксоидам хотелось. Формулируйте свои желания четче.

    б-ть, ну это ж ШУТКА была вообще!

    (Про молнии, если что, я не шутил. Херачь, херачь.)

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:58, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки капец, господа!
     
  • 1.13, шо (?), 11:13, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >отсутствие поддержки каталога Play Store, недоступность прослойки для запуска программ для Android

    а вот это подстава... и что они сделали овладев NeverWare, кроме замены обоев?

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:18, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо. Можно было бы маме на компьютер поставить, ей только яндекс и вконтакте нужно.
    Тем более есть виртуальная машина для linux программ, на всякий случай
     
     
  • 2.25, Аноним (17), 11:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Утилита восстановления Chromebook
    Linux не поддерживается
    SD card and USB flashdrive
    К сожалению, в настоящее время ваша платформа не поддерживается. Дополнительные сведения см. в Справочном центре Chromebook."

    так и живем :'(

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все правильно делают.

    это же инструмент для вендекопца! :)

     
  • 3.103, fi (ok), 13:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам удивился, но …  
    для Chromium OS  все оказалось просто - команда dd для создания USB

    и да, уже поставил на куче железок - очень довольны.

     
  • 2.45, Аноним (42), 12:09, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Май...ЯндексОС ещё нет?
     
     
  • 3.55, AtillaFox (ok), 12:24, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под неё даже отдельное место на 1/6 части HDD выделено...
     

  • 1.18, Анонимм (??), 11:21, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Браузер вместо ОС? Спасибо, кушайте это сами. Глобальный тупняк торжествует...
     
     
  • 2.72, . (?), 12:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чо не так-то? Ты вот это - в шелле написал, да?
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 13:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага, в гномо-шелле, который на чистейшем яваскрипте.

    Зато не браузер ¯\(°_o)/¯

     

  • 1.19, Аноним (7), 11:24, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Chrome OS основана на ядре Linux, системном менеджере upstart

    Молодцы, не сдаются, держат фронт против потерингов.

     
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:36, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если бы там был системГ, то системные требования пришлось бы раза в полтора увеличить и от батарейки ноутбук разряжался бы раньше... вот и игнорят ленькины велосипеды
     
     
  • 3.75, . (?), 12:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чо? Кому рабов жалко?

    Вот то что он может встать в середине процесса загрузки в интересную позу с Result is RESULT - это действительно немного неудобненько получается - хреньбук могут попросить забрать обратно и все бабки до копейки вернуть.

     
  • 3.97, YetAnotherOnanym (ok), 13:33, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда им надо было взять tini - он как раз умеет один-единственный процесс запускать.
     

  • 1.26, Аноним (28), 11:32, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это он :)

    из-за ковидлы хромобуки в 2020 году почти 20% рынка ноутбуков у мелкомягких отжали, в 2021 показатели не такие хорошие, вот видимо гугель решил с другой стороны зайти..

     
     
  • 2.37, Аноним (33), 11:48, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ковидла не при чем,редкоземельных не хватает на всех. Кто с Китаем не покусался,тот и ведет бизнес в гору. Народ покупает то что есть на рынке. Не забудьте привиться.
     

  • 1.27, lockywolf (ok), 11:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это ОН.
     
  • 1.30, Аноним (34), 11:36, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла
    >добровольно-принудительная конвертация пользователей устаревшего оборудования, с которыми современное общество, включая Гугл, обращается как с недолюдьми, в гуглорабов.

    Fixed.

     
     
  • 2.83, . (?), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла
    >>добровольно-принудительная конвертация пользователей устаревшего оборудования, с которыми современное общество, включая Гугл, обращается как с недолюдьми, в гуглорабов.

    вот сейчас тавтология получилась.

    Конвертация устаревшего оборудования гуглорабов, уже убедившихся что оно не может открыть хипстаграм, в гуглооборудование которое внезапно - может. Ненадолго, конечно. Потом все равно платить.

     

  • 1.31, Аноним (31), 11:37, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообщето одним из требований хромооси является флеш-накопитель: ssd, на крайняк  emmc. Ось подразумевает быстрый доступ к произвольным секторам. Странно, что в требованиях пишут просто про 16 гб. Интересно, как оно поведет себя с жестким диском (особенно старым)
     
  • 1.32, Nicholass (?), 11:38, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Среди текущих ограничений Chrome OS Flex:

        Отсутствие поддержки каталога Play Store и недоступность прослоек для запуска программ для Android и Windows. Имеется поддержка виртуальной машины для запуска Linux-программ, но виртуализацию можно использовать не на всех устройствах (список поддерживаемого оборудования).

    Тогда бессмысленная система, пока не сделают поддержку!

     
  • 1.40, Аноним (40), 11:51, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заявленные системные требования: 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD

    Нефига устаревшее оборудование, вполне современный ноут.

     
     
  • 2.47, Аноним (42), 12:14, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU

    Это же ПК на Athlon64 2008 г. розлива.

     
     
  • 3.52, Аноним (40), 12:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неужели? А в продаже ноуты с 2гб есть в 2022.
     
     
  • 4.59, ого (?), 12:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно!?
     
     
  • 5.65, Аноним (40), 12:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клянусь!
     
     
  • 6.76, . (?), 12:41, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они ж с ведроидом. Там даже венды-поганой нет уже.

    Я, кстати, судорожно ищу замену своему хреньбуку - там уже все умерло. Нету. Нужно что-то с 8G и, хрен с ним, я на linoops согласен даже. Но нету. Не могут китайцы такого.

     
     
  • 7.84, Аноним (40), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вендой есть с 10. Конечно, это остатки распродают с 2 гб, но с 4 гб новые бюджетные модели.  
     
     
  • 8.94, . (?), 13:26, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Б-ть, новые бюджетные моему ВОСЕМЬ лет, он уже в третий класс бы перешел, есл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.100, YetAnotherOnanym (ok), 13:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай-ка угадаю - у тебя на ноуте какая-то IDE на жабе, да ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:57, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Отсутствие поддержки каталога Play Store"

    Эх, самая крутая фишка оригинальной ChromeOS, решили почему-то не завозить.

     
  • 1.46, vinsent2002 (ok), 12:13, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А CloudReady тепрь конец ?
     
     
  • 2.62, Шо (?), 12:27, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это он и есть
     

  • 1.51, Аноним12345 (?), 12:20, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще один зонд от компании гугл
     
     
  • 2.77, . (?), 12:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего это один?! Там полный стул!
     

  • 1.61, Аноним (61), 12:27, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Круто! Теперь ждем Ungoogled Chromium OS Flex.
     
  • 1.66, Аноним (66), 12:31, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла, снижение издержек (например не нужно платить за ОС и дополнительное ПО, такое как антивирусы), повышение безопасности инфраструктуры и унификация программного обеспечения, используемого в компаниях и учебных заведениях

    Эта ниша уже занята нашими свободными братьями меньшими.

     
  • 1.80, Аноним (81), 12:49, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто, теперь целый браузер можно запусить на старом ПК. 15-20 лет назад мы о таком и мечтать не смели
     
     
  • 2.82, Аноним (33), 12:56, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вспомнили олды свой диалап...Естественно не могли, пока с ближайшего рынка дисков не принесешь гору,а то еще и дискет каких-нибудь,но такие одуваны тут наверное не сидят.
     
     
  • 3.85, . (?), 13:02, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вспомнили олды свой диалап...Естественно не могли, пока с ближайшего рынка дисков не
    > принесешь гору,а то еще и дискет каких-нибудь,но такие одуваны тут наверное

    опоздавшая родиться лягушатина, чего расквакался?
    trumpet помещался на ту же самую дискету. Одну.

    А нетакиекаквсе и тогда должны были страдать.


     
     
  • 4.92, Аноним (33), 13:21, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    trumpet Если бы знал хоть что это такое...И вообще анахронизмовый Жаб проходил бы мимо и не мешал умничать.
     
  • 3.95, Аноним (43), 13:27, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сынок, в те времена код писали грамотнее и не ныли, что без GUI невозможно. Поэтому размер кода и требования к железу были гораааааздо скромнее. Нынешняя гонка за терабайтами и гигагерцами - не от хорошего кода, нет.
     
     
  • 4.99, Аноним (33), 13:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та относились вы со своими асемблерами к компу как к инструменту, а не как к образу жизни. В детстве наверное даже на улице гуляли, а не засыпали со смартфоном. Не было их тогда и кроме водки с гитарой ничего не знали.
     
     
  • 5.102, YetAnotherOnanym (ok), 13:43, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кроме водки с гитарой ничего не знали

    Ну почему же? Ещё мячик пинали. А школотой были - ещё по гаражам бегали.

     

  • 1.88, Vasyan2 (ok), 13:12, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нихренасе у нее требованя к ОЗУ!!!!!!!!!
     
  • 1.91, Аноним (43), 13:20, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нуу, Chrome OS само по себе такоэ, не для всех куцый функционал, хоть Flex, хоть Rigid, хе-хе. А еще это ж Google, только теперь анальные зонды до гланд достают и изначально часть системы. Дорогой Б-женька, пусть это не станет стандартной OS де факто, пожалуйста-пожалуйста.
     
  • 1.98, Аноним (98), 13:34, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь Linux, Firefox, LibreOffice. Android кастрирован на гуглосервисы. В хромоось не зайти без анального аккаунта гугла. И нет, конечно хромоось это не линукс. Хромоось это анальнобраузероось.
     
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