В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование

>У тебя компьютер старше 15 лет? Выброси его

Выброси себя. ) У меня например asus eee для аварийной починки чего-либо с 6" экраном и более менее удобной клавой. Даже гуй вполне работает с фуррифоксом.

Впрочем хромую поделку можно и закапывать, т.к. есть alpine.

