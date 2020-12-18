В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование

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|2.19, Anonn (?), 11:26, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребенку, теще, маме и на старые устройства ставлю. Все отилчно.
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|1.8, Аноним (8), 10:51, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А без поглощения Гугл такого сделать не мог? Что-то не так у них там в консерватории.
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|3.35, Аноним (35), 13:49, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. идея, что операционки можно ставить на произвольное железо, в Гугле никому в голову не пришла?
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|3.18, Anonn (?), 11:23, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не путай анонима. Таким способ скорее ты изучишь кодовую базу, архитектуру хромоси, нежеле скачаешь что-то.
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|2.17, Anonn (?), 11:21, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там история другая, нет никаких исо. Есть образ жесткого диска. Качаешь его с neverware.com, потом делаешь стандартно dd на флешку и грузишься.
Обрати внимание, образ на флешке будет живой - все файлы и измениня сохраняются. Поэтому, желательно, с первой загрузкой установить на жесткий и далее смотреть/изучать уже не на флешке.
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|1.14, Anonn (?), 11:16, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Забыли упомянуть, соответственно, в ближайшем будущем появится поддержка Google Play и доп. фич из хромоса, которые раньше не работали из коробоки в CloudReady.
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|1.25, Аноним (25), 11:41, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для слабых компьютеров, значить… смотрим:
«Starting at the end of August 2019, the Home, Education, and Enterprise Editions of CloudReady will stop builds, releases, and updates for 32bit images.»
Нас на…ли, расходимся.
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|3.28, Anonn (?), 12:00, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последняя 32-б релиз был 76 версии. Некоторые сайты могут ругаться. Если надо, скину прямую ссылку на образ - они все рабочие до сих пор. Но лучше это комп выкинуть.
Сам гугл перестал поддержкать 32-битные системы гораздо раньше с 48-ой версии, кажется. Поэтому neverware в этом плане герой.
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|2.30, flkghdfgklh (?), 12:05, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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amd64/x86_64 используется уже 15 лет. 15 лет, блин! У тебя компьютер старше 15 лет? Выброси его, ты на нем ничего не запустишь. Как вы задолбали с 32 битами. Все, нет их, 15 лет в индустрии огромный срок.
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|3.32, лютый жабби__ (?), 12:59, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У тебя компьютер старше 15 лет? Выброси его
Выброси себя. ) У меня например asus eee для аварийной починки чего-либо с 6" экраном и более менее удобной клавой. Даже гуй вполне работает с фуррифоксом.
Впрочем хромую поделку можно и закапывать, т.к. есть alpine.
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|1.31, InuYasha (??), 12:37, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Google поглотил
Что бы там ни говорилось далее, эти слова уже каждый раз заставляют насторожиться.
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