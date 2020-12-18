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В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование

18.12.2020 10:32

Google поглотил компанию Neverware, выпускавшую дистрибутив CloudReady, представляющий собой сборку Chromium OS для устаревшего оборудования и устройств, изначально не укомплектованных Chrome OS. Сумма сделки не разглашается.

Компания Google намерена сохранить бесплатную редакцию CloudReady Home, которая отличается от коммерческой версии отсутствием инструментов для централизованного управления группой компьютеров в образовательных учреждениях и на предприятиях. Более того, Google намерен интегрировать наработки CloudReady в основной состав Chrome OS и предложить официальный продукт для использования Chrome OS на произвольном оборудовании, а не только на устройствах Chromebook и Chromebox. Текущие пользователи получат возможность обновить свои системы до нового варианта Chrome OS. Поддержка нового продукта будет осуществляться аналогично текущей поддержке Chrome OS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/2020/...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 87
  3. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  4. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 78 с поддержкой виртуальных рабочих столов
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54278-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.6, Онанимус (?), 10:40, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь использует?
     
     
  • 2.7, Гимли (?), 10:46, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Адепты гугла, кто же ещё.
     
  • 2.19, Anonn (?), 11:26, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ребенку, теще, маме и на старые устройства ставлю. Все отилчно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:51, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А без поглощения Гугл такого сделать не мог? Что-то не так у них там в консерватории.
     
     
  • 2.9, Гэндальф (?), 10:52, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    гугл есть огромный голодный монстр — ему нужно ПИТАТЬСЯ
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:55, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наверняка мог, просто поглотить оказалось дешевле
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:49, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. идея, что операционки можно ставить на произвольное железо, в Гугле никому в голову не пришла?
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:00, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так а где скачать готовый iso, на старый ноут поставить чтобы ??
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:16, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    https://bit.ly/38erWJN
     
     
  • 3.18, Anonn (?), 11:23, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай анонима. Таким способ скорее ты изучишь кодовую базу, архитектуру хромоси, нежеле скачаешь что-то.
     
  • 2.17, Anonn (?), 11:21, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там история другая, нет никаких исо. Есть образ жесткого диска. Качаешь его с neverware.com, потом делаешь стандартно dd на флешку и грузишься.  
    Обрати внимание, образ на флешке будет живой - все файлы и измениня сохраняются. Поэтому, желательно, с первой загрузкой установить на жесткий и далее смотреть/изучать уже не на флешке.
     

  • 1.14, Anonn (?), 11:16, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забыли упомянуть, соответственно, в ближайшем будущем появится поддержка Google Play и доп. фич из хромоса,  которые раньше не работали из коробоки в CloudReady.
     
  • 1.23, Vladjmir (ok), 11:38, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь её использует? И где: дома, на работе?
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:41, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для слабых компьютеров, значить… смотрим:
    «Starting at the end of August 2019, the Home, Education, and Enterprise Editions of CloudReady will stop builds, releases, and updates for 32bit images.»

    Нас на…ли, расходимся.

     
     
  • 2.27, Zenitur (ok), 11:56, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может есть другие редакции? Или доступны старые сборки для 32 бит?
     
     
  • 3.28, Anonn (?), 12:00, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последняя 32-б релиз был 76 версии. Некоторые сайты могут ругаться. Если надо, скину прямую ссылку на образ - они все рабочие до сих пор. Но лучше это комп выкинуть.
    Сам гугл перестал поддержкать 32-битные системы гораздо раньше с 48-ой версии, кажется. Поэтому neverware в этом плане герой.
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:01, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть FreeDOS, хватит всем
     
  • 2.30, flkghdfgklh (?), 12:05, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    amd64/x86_64 используется уже 15 лет. 15 лет, блин! У тебя компьютер старше 15 лет? Выброси его, ты на нем ничего не запустишь. Как вы задолбали с 32 битами. Все, нет их, 15 лет в индустрии огромный срок.
     
     
  • 3.32, лютый жабби__ (?), 12:59, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У тебя компьютер старше 15 лет? Выброси его

    Выброси себя. ) У меня например asus eee для аварийной починки чего-либо с 6" экраном и более менее удобной клавой. Даже гуй вполне работает с фуррифоксом.

    Впрочем хромую поделку можно и закапывать, т.к. есть alpine.

     

  • 1.31, InuYasha (??), 12:37, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Google поглотил

    Что бы там ни говорилось далее, эти слова уже каждый раз заставляют насторожиться.

     
  • 1.33, Annoynymous (ok), 13:09, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, наконец-то нормальный десктопный Linux придёт к пользователям.
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 13:51, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендерлокнутый, на регистрацию в этом самом neverware.
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:10, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отрастают новые щупальца...
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:53, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям на любое любое?
     

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