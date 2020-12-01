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Выпуск Chrome OS 87

01.12.2020 11:58

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 87, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 87. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 87 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 87:

  • Функциональность размещения данных в хранилище Google Drive расширена возможностью переименования файлов и сохранения файлов в выбранный каталог Google Drive.
  • Включена функция быстрого поиска вкладок, которая позволяет просмотреть список всех открытых вкладок и быстро отфильтровать нужную вкладку, независимо от того в текущем или другом окне она находится.
  • Для присоединённых Bluetooth-устройств в настройках обеспечен показ уровня заряда аккумулятора.
  • Для пользователей с нарушениями моторики рук, не позволяющими работать с традиционными клавиатурами и мышами, реализована поддержка работы с использованием специализированных Switch-устройств.
  • Улучшены интерфейс для настройки языковых параметров для пользователей, использующих несколько языков.
  • Предложен более интерактивный интерфейс для переключения между открытыми окнами (Alt+Tab). В выводимом списке появилась возможность выбора окна мышью, стилусом или касанием к сенсорному экрану.
  • Модернизирован компонент для переименования виртуальных рабочих столов и каталогов в Launcher.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 87
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 86
  4. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 85
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54175-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Аноним (1), 12:52, 01/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Google испортит Linux куда быстрее Microsoft.
     
     
  • 2.2, Анонимно (ok), 13:07, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже испортили - android
     
     
  • 3.3, Таненбаум (?), 13:14, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было делать микроядро.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 13:16, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо было на расте писать!
     
  • 4.5, vz_2 (?), 13:27, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фуксия
     
     
  • 5.7, Таненбаум (?), 13:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фикция
    конъюнкция
    дизъюнкция

    слова выше имеют такое же отношения к сабжу что и приведенное Вами

     
  • 3.9, Аноним (9), 13:33, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но ведь андроид не изначально-гугловый проект
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:28, 01/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Когда добавят в Windows? А то скучно с голым ядром то там без нескучных обоев.
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:32, 01/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    >системном менеджере upstart

    оппозиция (красношляпникам) пришла откуда не ждали

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:47, 01/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что с nvidia wayland не работает? Mesa loader пытается загружать nouveau которого нет и не было. Если удалить месовский libgbm, вейланд вообще отказывается работать. Но ozone x11 долгожданного ускорения отрисовки не принёс, 1 в 1 с софтовым рендером производительность. У firefox ровно та же проблема кстати, когда mesa пытается загружать свои недолибы.
     
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