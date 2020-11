Релиз Chrome 87

2.23 , artomberus ( ok ), 18:43, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так давно уже прошли времена, когда флеш был проблемой. Теперь он не замена всяким плеерам на видеохостингах, и вообще используется очень нишево. HTML5 победил и так, уже давно. А вот для локального применения вне браузера вполне себе зрелая и интересная технология, жаль, что выбрасывают. Gnash не допилен, а проприетарный флешплеер без поддержки рано или поздно перестанет работать, даже с костылями и сторонними браузерами. И тогда всё swf-наследие станет просто невозможно открыть.

3.27 , iPony128052 ( ? ), 19:00, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а проприетарный флешплеер без поддержки рано или поздно перестанет работать Вроде масяня_sfw.exe самопакованным и сейчас без проблем запустится спустя лет двадцать... на Windows

4.30 , Аноним ( 39 ), 19:03, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Projector у меня на линуксе не работает нормально. Либо вайн, но там тоже не всё работает, либо пеппер в хромиуме. Только ради флеша и держал хромиум, придётся удалить. Видимо они так хотят избавиться от пользователей по примеру мозиллы.

4.37 , artomberus ( ok ), 19:12, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и флеш только сейчас полноценно закапывают. Win32 вообще в планах выбросить при первой возможности. Это общая закономерность - проприетарный заброшенный софт перестаёт запускаться и работать. Да, у Windows хорошая обратная совместимость, но и это до поры до времени.

3.35 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 19:11, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато вместо флеша и явы продвигают вебасемблер, будто это что-то принципиально иное. Процесс ради процесса.

4.38 , artomberus ( ok ), 19:14, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто браузеры вдруг оказались единственной по-настоящему универсальной платформой. Это извращение, конечно, но, похоже, от этого никуда не деться.

4.41 , Аноним ( 4 ), 19:18, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зато не зависит от загонов компании Адоб.

4.48 , Аноним ( 48 ), 19:50, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вебасемблер это скорее для выполнения существующих библиотек в браузере, насколько мне известно, вебасемблер не имеет прямого доступа к тому, что доступно в js, т.е. на практике полностью заменить js не может.