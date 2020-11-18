Релиз Chrome 87

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|2.39, Аноним (39), 19:15, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж вектор номер 1 для атак. Подсовываешь специально построенный файл и ос его тут же исполняет любой произвольный код из него (с правами системного процесса, конечно, как иначе). С картинками и архивами это было уже сотни раз, с видосиками вроде только теоретически было миллион раз, но никто не видел.
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|2.45, Annms_tmp (?), 19:41, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 23 премий на сумму 31500 долларов США (одна премия $7500, три премии $5000, две премии $3000, одна премия $1000 и четыре премии $500)
Очевидно безопасность для них не пустое слово.
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|2.50, Аноним (50), 19:57, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того, как там выгуляли всех собак из ближайших многоэтажек.
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|2.18, leibniz (ok), 18:18, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот серьёзно, чем? Мне чисто интуитивно, как простому пользователю, больше по душе именно Firefox. Работает отлично, можно персонализировать интерфейс если не полностью, то под основные нужды точно.
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|3.32, Аноним (32), 19:08, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Стоит Хром и Фаерфокс для второго аккаунта. Хоть мое сердечко с Фаерфоксом ещё со времён Нетскейпа, но и название другое и движок поменяли, адресная строка увеличивается при вводе, не знаешь чего ждать от новой версии.
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|1.4, Аноним (4), 17:45, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Они релизы под ФФ подстраивают? Похвально что Хром не отстает от лидера рынка.
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|2.17, IRASoldier_registered (ok), 18:17, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, особенно доставляет - "В соответствии с собранной статистикой около 40% потребления ресурсов при вызове таймеров JavaScript приходилось на фоновые вкладки." Да неужели?! Дошло, как до жирафов. Наверное, статистику все никак собрать не могли. То-то The Great Suspender в Хроме незаменим, а в Фоксе уже сто лет как аналоги не нужны совсем.
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|2.9, leibniz (ok), 17:54, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Продолжено постепенное включение HTTP/3
Где же его выкидывают?
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|1.6, Аноним (6), 17:51, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждем развертывания нового функционала. Как раз к релизу Chrome 89 подъедут нововведения Chrome 87. ;)
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|1.8, leibniz (ok), 17:52, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что Google, что Mozilla, любят перелапачивать периодически интерфейс PDF просмоторщиков. Похоже на перестановку мебели больше, чем на развитие или необходимость.
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|1.10, village_coder (ok), 17:54, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А почему хром вообще в опеннетных новостях? Это же не полностью опенсорс. Я понимаю если бы новости были про хромиум или вебкит, но тут уже совсем не торт.
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|2.15, llolik (ok), 18:14, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Буквально во втором же предложении написано, чем Chrome отличается от Chromium. Так что всё остальное можно читать, что написано про Chromium.
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|2.16, Аноним (16), 18:15, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приходится иногда. Из вариантов "ставить скайп и teams на электроне" и поставить google chrome только для скайпа и тимса - я выбираю второе
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|1.19, artomberus (ok), 18:27, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Имена политик для предприятий переведены на инклюзивную терминологию. Термины "whitelist" и "blacklist" заменены на "allowlist" и "blocklist". Убрано слово Native. Например, политика DeviceNativePrinters теперь именуется DevicePrinters, а DeviceUserWhitelist - DeviceUserAllowlist. Уже используемые политики сохранят свою работу, но на странице chrome://policy для них будет показано предупреждение.
Маразм. Дикий маразм вся их инклюзивная терминология. Хм, а что с натив-то не так?
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|1.20, Аноним (20), 18:32, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что для себя в обновлении заметил.
FTP отрубят - я им честно пользуюсь. Не часто, но иногда.
Фоновые вкладки отрубаются - теперь открытая вкладка почты не блынькает когда приходит письмо.
Google Cloud Print - Я реально это использовал. Спасибо что удалили.
Сохранение в PDF в клауд - тоже использовал.
Ну то есть сломали всё что могли и взамен лично для меня ничего хорошего не сделали.
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|2.23, artomberus (ok), 18:43, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так давно уже прошли времена, когда флеш был проблемой. Теперь он не замена всяким плеерам на видеохостингах, и вообще используется очень нишево. HTML5 победил и так, уже давно. А вот для локального применения вне браузера вполне себе зрелая и интересная технология, жаль, что выбрасывают. Gnash не допилен, а проприетарный флешплеер без поддержки рано или поздно перестанет работать, даже с костылями и сторонними браузерами. И тогда всё swf-наследие станет просто невозможно открыть.
Narwhals narwhals swimming in the ocean...
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|3.27, iPony128052 (?), 19:00, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а проприетарный флешплеер без поддержки рано или поздно перестанет работать
Вроде масяня_sfw.exe самопакованным и сейчас без проблем запустится спустя лет двадцать... на Windows
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|4.30, Аноним (39), 19:03, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Projector у меня на линуксе не работает нормально. Либо вайн, но там тоже не всё работает, либо пеппер в хромиуме. Только ради флеша и держал хромиум, придётся удалить. Видимо они так хотят избавиться от пользователей по примеру мозиллы.
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|4.37, artomberus (ok), 19:12, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и флеш только сейчас полноценно закапывают. Win32 вообще в планах выбросить при первой возможности. Это общая закономерность - проприетарный заброшенный софт перестаёт запускаться и работать. Да, у Windows хорошая обратная совместимость, но и это до поры до времени.
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|4.38, artomberus (ok), 19:14, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто браузеры вдруг оказались единственной по-настоящему универсальной платформой. Это извращение, конечно, но, похоже, от этого никуда не деться.
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|4.48, Аноним (48), 19:50, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вебасемблер это скорее для выполнения существующих библиотек в браузере, насколько мне известно, вебасемблер не имеет прямого доступа к тому, что доступно в js, т.е. на практике полностью заменить js не может.
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|1.44, Аноним (44), 19:40, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предприятиям, которым необходима поддержка Flash после 31 декабря, предложено воспользоваться отдельным сервисом HARMAN
Не совсем понял, как этим пользоваться. Вероятно, надо сначала где-то региться и заносить бабло?
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|1.51, Лисобог (?), 20:04, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По сравнению с Firefox - фигня, а не релиз. Ничего нового, никакого развития. Только цифры номера версии меняют, а в остальном - пустота!
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|1.52, Иваня (?), 20:11, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О_о мой любимый браузер зарелизили, НО переходить с 78.0.3904.87 пожалуй не стану, так как места на ноуте мало :(
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