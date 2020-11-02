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В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов

02.11.2020 09:51

Компания Google работает над реализацией унифицированного хранилища корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store), которое планируют использовать в Chrome вместо специфичных для каждой операционной системы хранилищ. Инициатива напоминает подход компании Mozilla, которая поддерживает отдельное независимое хранилище корневых сертификатов для Firefox, используемое в качестве первого звена для проверки цепочки доверия сертификатов при открытии сайтов по HTTPS.

Внедрение нового хранилища корневых сертификатов пока находится на стадии планирования. Для упрощения перехода конфигураций, завязанных на системные хранилища, и для обеспечения переносимости, какое-то время будет действовать переходный период, в течение которого в Chrome Root Store будет включена полная подборка сертификатов, одобренных на большинстве поддерживаемых платформ. Удостоверяющие центры для включения Chrome Root Store будут выбраны на основе публично доступной и проверенной информации, например, такой как база CCADB (Common CA Certificate Database), поддерживаемая Mozilla.

Компания Google уже опубликовала рекомендации по включению в Chrome Root Store новых удостоверяющих центров, не вошедших в начальный список, а также определила правила реагирования на инциденты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/progr...)
  2. OpenNews: Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов
  3. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  4. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  5. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  6. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54008-chrome
Ключевые слова: chrome, root, ca
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лавров.jpg
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:08, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну всё, хром окончательно омозивился. Видимо не долго ему осталось.
     
     
  • 2.5, istepan (ok), 10:17, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мозилла обхромилась)
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:11, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом из CCAADB исключаем Let’s Encrypt и ещё копеечка.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда Хром перейдёт на SpiderMonkey и Gecko?
     
  • 1.6, кккк (?), 10:20, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чесногря был уверен, что у хрома своё хранилище.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:25, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл? Безопасности это не добавляет, только головную боль пользователям.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будут адаптированные для нашей страны поставки браузера с уже включёнными гостовскими сертификатами "для вашего удобства".
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И все это, кноечно, ради безопасности пользователей?
     
  • 1.10, Аноним (9), 10:37, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из новости не понятно одно. Зачем?? В чём плюс для пользователя поддерживать по набору сертификатов для каждого браузера и по набору для каждой утилиты и программы вместо одного централизованного.
     
  • 1.11, Аноним (9), 10:38, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям хоть на эдж переходи. Он то будет виндовый набор сертификатов использовать?
     
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