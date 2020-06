Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами

2.44 , пох. ( ? ), 23:43, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Также никто не может наказать CA за плохое поведение - единственное могут. Просто ты не понимаешь ЧТО на самом деле является "плохим поведением". Вот, например, startssl плохо себя вели - посмели, твари, выдавать бесплатные сертификаты сроком действия не одну неделю, а гораздо больше! (более того, они еще имели наглость выдавать бесплатные EV! [_валидация_ платная, сертификат хоть каждый день перевыпускай])

И их - наказали. Так, что те обанкротились нахрен. И еще китайцы плохо себя вели (тоже пытались кое-что раздавать бесплатно) - их тоже наказали, правда, несильно, больше напугали - те быстро исправились и стали продавать за большие деньги, как все.

Правда, они еще спалились на том, что, кажется, выдали пару intermediate товарищам майорам - но это норм, за это не наказывают, подумаешь. 3.46 , Аноним ( 24 ), 23:53, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пох, почему ты такой циничный?

4.62 , comrade ( ok ), 02:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как научить молодёжь распознавать интересы?

2.47 , vitalif ( ok ), 00:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В смысле мы не можем проверить честность CA. С letsencrypt можем, там Certificate Transparency. Блокчейн почти. :-)

3.52 , Ананимус ( ? ), 00:29, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле не можем. В лог попадают только те сертификаты, которые проходят через бизнес-логику. Если к оператору летсэнкрипта (или любого другого CA) обратится жыдомоссад с просьбой поделиться сертификатиком, никто не помешает этому человеку подписать сертификат руками.

4.57 , vitalif ( ok ), 00:37, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, ну в смысле? Ты как раз и можешь проверить, есть ли там этот сертификат. Если его там нет - значит это сертификат жыдомоссада. По идее, в идеале нужно как раз добить эти УЦ и цепочки доверия и перейти на проверку через транспаренси и публичный блокчейн. Просто понятно, что прямо сейчас ты фиг это внедришь...