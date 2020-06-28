Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами

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|3.51, Мордиум (?), 00:21, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опять Интернет ломают. Цепочка доверия говорит,что сертификат валидный, а браузер будет говорить что нет...
Почему, это уже другой вопрос. Но неужели нельзя на уровне стандартов и консорциумов договориться, удостоверяющим центрами только на руку - обновление на новые, да ещё и более "скоропортящиеся" сертификаты.
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|1.2, Diozan (ok), 21:31, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Не, ну чо, правильно думают. А то нагенерируют себе сертификаты на 10 лет.
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|1.3, Аноним (3), 21:35, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, и как оно объяснили это решение? Логически объяснили! А то не ясно, с какого фига именно год? И тем более "2.2", LOL!
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|2.10, объяснили (?), 21:48, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Apple, Mozilla & Google не торгуют сертификатами = итого сpать хотели на бизнес всяких там уд центров.
Но спамеры/кракеры/хацкеры утюжат простых пользователей и тем самым бросают тень на секурность браузеров и самых компаний.
Элементарно, Ватсон.
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|3.13, Аноним (3), 22:01, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> простых пользователей
Обобряю! Слишком простые могут идти асфальт укладывать. Без инторнетов.
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|1.4, Аноним (4), 21:39, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем нужны сертификаты, если им нельзя доверять? Но, в любом случае, это призрачная гарантия чего бы то ни было. С тем же успехом можно вернуться к plain http -- единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик.
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|2.25, пох. (?), 22:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик
сосед - по любому не сможет.
Оператор - да, сможет - но кроме совсем охреневших монополистов, не захочет - в отличие от гуглемурзилы он-то живет на твои денежки, которые ты, обидевшись, можешь отнести другому оператору. А вот гуглемурзиле ты не платишь. И владелец сайта на который ты зашел, что характерно, тоже не платит.
Поэтому товар - вы.
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|3.42, бублички (?), 23:27, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик
> сосед - по любому не сможет.
про ARP spoofing/cache poisoning не слыхали? оно и видно
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|3.59, Avator (ok), 01:32, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум если окажется в одной с вами WiFi сети - легко сможет.
В сетях тех же ресторанов - вообще элементарно, если обращаетесь к сайту без HTTPS и не используете VPN.
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|1.5, Онаним (?), 21:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такое ощущение, что существующая TLS PKI приближается к порогу раскола, разброда и шатаний. Автоматическая регенерация короткоживущих сертификатов тоже так себе решение с т.з. возможных рисков.
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|2.21, пох. (?), 22:34, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по-моему наоборот - смело товарищи в ногу шагают к полному контролю твоего сайта.
Потому что сайт-то может пока еще и твой, а интернет - ихний.
> Автоматическая регенерация короткоживущих сертификатов тоже так себе решение с т.з. возможных
> рисков.
а что если их целью и является максимизация этих рисков? Нееее, ну не может же ж быть - гугль, мурзила, ябл - честнейшие же ребята, вы только гляньте в эти индусские хари. Как можно таким да не доверять?
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|3.53, Онаним (?), 00:31, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё вполне вероятно так, но тут столкнулись продвигатели контроля над PKI с зарабатывальщиками на PKI.
Так-то чума на оба дома, конечно, но столкновение интересное.
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|1.6, Аноним (3), 21:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Опять "забота о гражданах" вместо совершенствования технологий/стандартов/etc..
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|2.41, Аноним (41), 23:23, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За совершениствование некоторых технологий можно и на бутылку присесть.
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|1.8, funny.falcon (?), 21:44, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Странно: раньше центры получали денежку раз в 5 лет. Теперь будут каждый год. Чем они не довольны?
Проблема в конкуренции с LetsEncrypt?
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|2.27, пох. (?), 22:44, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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именно так. геморрой со сменой пачки сертификатов раз в год (со служебными записками и миллионом согласований затрат аж этак на $60) для многих окажется окончательно неприемлемым.
Проще плюнуть и перейти на 6ешплатые. Ну станет одной потенциальной брешью больше из-за невменяемых роботов, манипулирующих сервером - подумаешь.
Пользователи, жрущие с чавканьем любое дерьмо подачи гуглезиллы - сами виноваты.
Зато, если у нас сперли сертификат на самом деле - теперь хрен кто что докажет.
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|3.30, Ананимус (?), 22:50, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тебе не кажется, что платить за сертификат это довольно тупая затея в 2k20?
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|6.60, Гентушник (ok), 01:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За DNS-сервер то можно не платить, а за то чтобы поднятый тобой DNS-сервер включили в "цепочку доверия" придётся заплатить денюжку регистратору доменных имён.
(бесплатные доменные имена не в счёт)
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|3.55, Онаним (?), 00:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть ещё блин места, где обновление сертификатов только ручное, с перекрёстной проверкой по факту...
Как они вообще себе это в перспективе представляют. Ну ок, год ещё терпимо, но они ведь 100% дальше собрались эту планку двигать.
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|1.11, Аноним (3), 21:56, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> внедрению новых криптостандартов
"Во что" они собрались их внедрять? Ах в свой браузер чтоле? Ща, разбежался и побежал обновлять, ога))
> для фишинга
Да пжалуста, пусть используют! И желательно пожостче, а мне пусть вышлют видео, гг.
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|1.12, Аноним (12), 22:00, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если уж у фирмы сперли сертификат и никто не заметил, что мешает делать это на регулярной основе?
К тому же, как раз одной из основной причин введения lets encrypt была в том, что люди забывают за 5 лет, как обновлять сертификаты и куда их подкладывать. Типа, настроил сертбота и можно про это вообще забыть, он самостоятельно будет работать годами, раскладывая в нужные места сертификаты.
В этом случае, выявлять утечки будет даже сложнее.
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|2.17, пох. (?), 22:21, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если уж у фирмы сперли сертификат и никто не заметил, что мешает делать это на регулярной основе?
так ведь вопрос - КТО спер.
> В этом случае, выявлять утечки будет даже сложнее.
именно.
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|1.14, Аноним (14), 22:09, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пошли они со своими стандартами.
На госзакупки только хромиум-гост и майкрософтовские браузеры заходят.
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|3.49, Аноним (49), 00:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А он не для хоиячков без денег и делался. Проходите дальше, к ютубокотикам и бьютиблоггерам, не мешайте серьёзным людям заниматься делами.
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|2.19, пох. (?), 22:23, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а кто их спрашивать-то будет? Пользователь получит вместо сайта - пустую БЕЛУЮ страницу, с неведомой херней точно посередине - ERR_CERT_VALIDITY_TOO_LONG - не текстом с описанием в чем именно проблема, а именно бессмысленным идиотским заклинанием.
Разумеется, испугается, нажмет reset, и откроет сайт конкурентов.
Еще один шажок к полному уничтожению возможности грамотных пользователей контролировать доверие на уровне _сертификатов_ а не подконтрольных хз кому CA - успешно сделан.
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|2.33, Ivan_83 (ok), 23:01, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я даже на https не повёлся - мой сайт по прежнему по http доступен, а https - с самоподписным, кажется на 10 лет сертом.
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|3.43, пох. (?), 23:35, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я даже на https не повёлся - мой сайт по прежнему по
> http доступен, а https - с самоподписным, кажется на 10 лет
главное чтобы гугль не разучился его индексировать - а он может. если эти модные тенденции протекут и в мозги автора curl (дай угадаю, чью либу используют гуглоботы)
> сертом.
кстати, я тут изучал вопрос на тему того, как ограничить действие самодельных CA только своими собственными сайтами (чтобы не переживать, давая людям сертификат своего CA, что, теоретически, если его у меня сопрут, и, еще более теоретически, откуда-то узнают и как-то доберутся до этих людей - им могут подсунуть поддельный sperbank.ru)
Так вот угадайте, чей уникальный рукожопский браузер игнорирует такой экстеншн? Прааавильно - главных борцунов с долгоживущими сертификатами, компании Огрызок.
P.S. nameConstraints - если кому тоже интересно. Обратить внимание на трогательное несовпадение обработки впередистоящей точки в браузерах и в openssl.
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|1.16, Kuromi (ok), 22:18, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Изменение конечно не самое приятное, но давно уже понятно что одними разговорами ничего не добиться, приходится форсировать. Например недавний пример - один госбанк в РФ был настолько продвинут что поддерживал на своих вэб-сервисах только SSL (все еще) и TLS 1.0. Все что новее - просто не поддерживалось.
Тлько пинок со стороны Хрома\ФФ заставил их наконец убрать SSL и добавить TLS 1.2. Так что теперь у них TLS 1.0 И TLS 1.2.
А без пинка они бы никогда не сделали, наверное.
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|2.24, Аноним (24), 22:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> один госбанк в РФ был настолько продвинут
Имя, сестра. Имя!
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|3.66, Kuromi (ok), 03:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> один госбанк в РФ был настолько продвинут
> Имя, сестра. Имя!
Я лишь намекну Оборонка + Санация.
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|3.50, Аноним (49), 00:20, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, почти все подобные истории остаются гулять по даркнету, да в редких случаях — по «московским гостиным». До подлинной цифровой открытости нашей цивилизации ещё не один десяток лет.
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|3.65, Kuromi (ok), 03:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что, много денег сперли у этого банка и его клиентов?
Ну его бывшие хозяева все в Лондоне, дела так сказать возбуждаются.
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|1.18, Сейд (ok), 22:23, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот так вот браузеры и начинают диктовать, кому верить, а кому нет.
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|2.20, пох. (?), 22:30, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что значит - начинают? Они это делают уже лет пять. С момента уничтожения любых альтернатив letshitcrypt.
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|3.61, Сейд (ok), 01:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, а можно ли организовать независимую распределённую систему выдачи и удостоверения сертификатов на основе технологии блокчейн?
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|3.23, Аноним (23), 22:38, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, к сожалению, ничего хорошего из браузеров сейчас не осталось.
Приходится пользоваться тем, что есть. Плюясь и чертыхаясь.
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|1.26, Ноним (?), 22:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага, пусть только расскажут как обновлять корневые сертификаты на всех устройствах
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|2.31, Ананимус (?), 22:52, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага, пусть только расскажут как обновлять корневые сертификаты на всех устройствах
К корневым сертификатам это не относится. Хотя пакетные менеджеры вроде есть везде.
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|3.35, Ноним (?), 23:04, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как мне обновить старый андроид 2.3.6? Или симбиан? Сразу на свалку? Ну тогда это запланированное устаревание во всей красе
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|4.36, Аноним (3), 23:13, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> старый андроид 2.3.6
О да, посерфить с него будет реально весело!)
А еще забавнее товарисчи, ставящие https only, потом в РФ их сайт блочат, и все - не зайти даже через бесплатный прокси!
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|4.37, Ананимус (?), 23:18, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как мне обновить старый андроид 2.3.6? Или симбиан? Сразу на свалку? Ну тогда это запланированное устаревание во всей красе
А почему все должны страдать из-за того, что ты пользуешься говном мамонта? Серьезно, давно уже пора понять: ЖЕЛЕЗКА ДОЛЖНА ПОЛУЧАТЬ АПДЕЙТЫ. Есл ты перестанешь покупать железо, которое через полгода не поддерживают, то твои волосы станут мягкими и шелковистыми.
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|5.54, Аноним (12), 00:33, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, на самом деле, проблема не только в осях, но и, например, в старых версиях питона.
Как то я пытался собрать то ли не самый свежий хромиум, то ли не самый свежий электрон. Так вот, они собираются при помощи гугловских depot_tools, которые с собой таскали немного протухший питон, который не мог скачать какие-то артефакты с клоудфларевских серверов из-за того, что не поддерживал последних алгоритмов шифрования.
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|1.32, Ivan_83 (ok), 22:59, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну ок, придётся сделать мимт прокси дома, которая будет хоть каждый день генерить сертификаты, а клиентская часть буде по прежнему адекватно доверять сертификам, хоть там 100 лет срок годности нарисуют.
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|1.38, Аноним (41), 23:18, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>мнению производителей браузеров генерация подобных сертификатов создаёт дополнительные угрозы безопасности
Угрозы безопасности создаёт отсутствие контроля за CA. В смысле мы не можем проверить честность CA. И сайты не могут. И браузеры не могут. Также никто не может наказать CA за плохое поведение - единственное что можно сделать - это "на зло маме отморозрть уши", потому что все CA одинаково зависят от тех, кто их может заставить участвовать в MiTM, и отказаться от CA нельзя - ничего работать не будет.
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|2.44, пох. (?), 23:43, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Также никто не может наказать CA за плохое поведение - единственное
могут. Просто ты не понимаешь ЧТО на самом деле является "плохим поведением".
Вот, например, startssl плохо себя вели - посмели, твари, выдавать бесплатные сертификаты сроком действия не одну неделю, а гораздо больше! (более того, они еще имели наглость выдавать бесплатные EV! [_валидация_ платная, сертификат хоть каждый день перевыпускай])
И их - наказали. Так, что те обанкротились нахрен.
И еще китайцы плохо себя вели (тоже пытались кое-что раздавать бесплатно) - их тоже наказали, правда, несильно, больше напугали - те быстро исправились и стали продавать за большие деньги, как все.
Правда, они еще спалились на том, что, кажется, выдали пару intermediate товарищам майорам - но это норм, за это не наказывают, подумаешь.
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|2.47, vitalif (ok), 00:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В смысле мы не можем проверить честность CA.
С letsencrypt можем, там Certificate Transparency. Блокчейн почти. :-)
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|3.52, Ананимус (?), 00:29, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле не можем. В лог попадают только те сертификаты, которые проходят через бизнес-логику. Если к оператору летсэнкрипта (или любого другого CA) обратится жыдомоссад с просьбой поделиться сертификатиком, никто не помешает этому человеку подписать сертификат руками.
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|4.57, vitalif (ok), 00:37, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну в смысле? Ты как раз и можешь проверить, есть ли там этот сертификат. Если его там нет - значит это сертификат жыдомоссада.
По идее, в идеале нужно как раз добить эти УЦ и цепочки доверия и перейти на проверку через транспаренси и публичный блокчейн. Просто понятно, что прямо сейчас ты фиг это внедришь...
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|1.39, Аноним (41), 23:21, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>мешает оперативному внедрению новых криптостандартов
Кошмар, ужас, на устройствах годичной давности открываютсся сайты и работают приложения, работающие с интернетом, производители телефонов теряют прибыль!!! ЗАПРЕТИТЬ!!!!
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