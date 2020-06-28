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Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами

28.06.2020 21:17

Разработчики проекта Chromium внесли изменение, прекращающее доверие к TLS-сертификатам, время жизни которых превышает 398 дней (13 месяцев). Ограничение будет действовать только для сертификатов, выписанных начиная с 1 сентября 2020 года. Для полученных до 1 сентября сертификатов с длительным сроком действия доверие будет сохранено, но ограничено 825 днями (2.2 года).

Попытка открытия в браузере сайта с сертификатом, не соответствующим упомянутым критериям, будет приводить к отображению ошибки "ERR_CERT_VALIDITY_TOO_LONG". Компании Apple и Mozilla приняли решение ввести аналогичное ограничение в Safari и Firefox. Изменение было выставлено на голосование участниками ассоциации CA/Browser Forum, но решение не было утверждено из-за несогласия удостоверяющих центров.

Изменение может негативно отразиться на бизнесе удостоверяющих центров, продающих дешёвые сертификаты с длительным сроком действия, доходящим до 5 лет. По мнению производителей браузеров генерация подобных сертификатов создаёт дополнительные угрозы безопасности, мешает оперативному внедрению новых криптостандартов и позволяет злоумышленникам длительное время контролировать трафик жертвы или использовать для фишинга в случае незаметной утечки сертификата в результате взлома.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  3. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  4. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  5. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  6. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53250-tls
Ключевые слова: tls, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Арч не Дебиан (?), 21:26, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Началось...
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:02, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почалося
     
     
  • 3.51, Мордиум (?), 00:21, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять Интернет ломают. Цепочка доверия говорит,что сертификат валидный, а браузер будет говорить что нет...

    Почему, это уже другой вопрос. Но неужели нельзя на уровне стандартов и консорциумов договориться, удостоверяющим центрами только на руку - обновление на новые, да ещё и более "скоропортящиеся" сертификаты.

     

  • 1.2, Diozan (ok), 21:31, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Не, ну чо, правильно думают. А то нагенерируют себе сертификаты на 10 лет.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:35, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, и как оно объяснили это решение? Логически объяснили! А то не ясно, с какого фига именно год? И тем более "2.2", LOL!
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 21:43, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, с 2.2 всё просто: 366*2 +25%.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 21:48, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А! Точно!
     
  • 2.10, объяснили (?), 21:48, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple, Mozilla & Google не торгуют сертификатами = итого сpать хотели на бизнес всяких там уд центров.

    Но спамеры/кракеры/хацкеры утюжат простых пользователей и тем самым бросают тень на секурность браузеров и самых компаний.

    Элементарно, Ватсон.

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 22:01, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > простых пользователей

    Обобряю! Слишком простые могут идти асфальт укладывать. Без инторнетов.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:39, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нужны сертификаты, если им нельзя доверять? Но, в любом случае, это призрачная гарантия чего бы то ни было. С тем же успехом можно вернуться к plain http -- единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик.
     
     
  • 2.25, пох. (?), 22:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик

    сосед - по любому не сможет.
    Оператор - да, сможет - но кроме совсем охреневших монополистов, не захочет - в отличие от гуглемурзилы он-то живет на твои денежки, которые ты, обидевшись, можешь отнести другому оператору. А вот гуглемурзиле ты не платишь. И владелец сайта на который ты зашел, что характерно, тоже не платит.

    Поэтому товар - вы.

     
     
  • 3.42, бублички (?), 23:27, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> единственное отличие разве что в том, что сосед сможет подслушть модифицировать трафик
    > сосед - по любому не сможет.

    про ARP spoofing/cache poisoning не слыхали? оно и видно

     
  • 3.59, Avator (ok), 01:32, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как минимум если окажется в одной с вами WiFi сети - легко сможет.
    В сетях тех же ресторанов - вообще элементарно, если обращаетесь к сайту без HTTPS и не используете VPN.
     

  • 1.5, Онаним (?), 21:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение, что существующая TLS PKI приближается к порогу раскола, разброда и шатаний. Автоматическая регенерация короткоживущих сертификатов тоже так себе решение с т.з. возможных рисков.
     
     
  • 2.21, пох. (?), 22:34, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-моему наоборот - смело товарищи в ногу шагают к полному контролю твоего сайта.
    Потому что сайт-то может пока еще и твой, а интернет - ихний.

    > Автоматическая регенерация короткоживущих сертификатов тоже так себе решение с т.з. возможных
    > рисков.

    а что если их целью и является максимизация этих рисков? Нееее, ну не может же ж быть - гугль, мурзила, ябл - честнейшие же ребята, вы только гляньте в эти индусские хари. Как можно таким да не доверять?

     
     
  • 3.53, Онаним (?), 00:31, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё вполне вероятно так, но тут столкнулись продвигатели контроля над PKI с зарабатывальщиками на PKI.
    Так-то чума на оба дома, конечно, но столкновение интересное.
     

  • 1.6, Аноним (3), 21:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять "забота о гражданах" вместо совершенствования технологий/стандартов/etc..
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 23:23, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За совершениствование некоторых технологий можно и на бутылку присесть.
     

  • 1.8, funny.falcon (?), 21:44, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Странно: раньше центры получали денежку раз в 5 лет. Теперь будут каждый год. Чем они не довольны?

    Проблема в конкуренции с LetsEncrypt?

     
     
  • 2.27, пох. (?), 22:44, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно так. геморрой со сменой пачки сертификатов раз в год (со служебными записками и миллионом согласований затрат аж этак на $60) для многих окажется окончательно неприемлемым.

    Проще плюнуть и перейти на 6ешплатые. Ну станет одной потенциальной брешью больше из-за невменяемых роботов, манипулирующих сервером - подумаешь.

    Пользователи, жрущие с чавканьем любое дерьмо подачи гуглезиллы - сами виноваты.

    Зато, если у нас сперли сертификат на самом деле - теперь хрен кто что докажет.

     
     
  • 3.30, Ананимус (?), 22:50, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе не кажется, что платить за сертификат это довольно тупая затея в 2k20?
     
     
  • 4.40, пох. (?), 23:22, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "вот же, 6ешплатное, взять-взять-взять!"

     
     
  • 5.48, Ананимус (?), 00:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За ДНС-сервер ты тоже платишь?
     
     
  • 6.60, Гентушник (ok), 01:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За DNS-сервер то можно не платить, а за то чтобы поднятый тобой DNS-сервер включили в "цепочку доверия" придётся заплатить денюжку регистратору доменных имён.
    (бесплатные доменные имена не в счёт)
     
  • 3.55, Онаним (?), 00:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё блин места, где обновление сертификатов только ручное, с перекрёстной проверкой по факту...
    Как они вообще себе это в перспективе представляют. Ну ок, год ещё терпимо, но они ведь 100% дальше собрались эту планку двигать.
     

  • 1.11, Аноним (3), 21:56, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > внедрению новых криптостандартов

    "Во что" они собрались их внедрять? Ах в свой браузер чтоле? Ща, разбежался и побежал обновлять, ога))

    > для фишинга

    Да пжалуста, пусть используют! И желательно пожостче, а мне пусть вышлют видео, гг.

     
  • 1.12, Аноним (12), 22:00, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если уж у фирмы сперли сертификат и никто не заметил, что мешает делать это на регулярной основе?

    К тому же, как раз одной из основной причин введения lets encrypt была в том, что люди забывают за 5 лет, как обновлять сертификаты и куда их подкладывать. Типа, настроил сертбота и можно про это вообще забыть, он самостоятельно будет работать годами, раскладывая в нужные места сертификаты.

    В этом случае, выявлять утечки будет даже сложнее.

     
     
  • 2.17, пох. (?), 22:21, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если уж у фирмы сперли сертификат и никто не заметил, что мешает делать это на регулярной основе?

    так ведь вопрос - КТО спер.

    > В этом случае, выявлять утечки будет даже сложнее.

    именно.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:09, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пошли они со своими стандартами.
    На госзакупки только хромиум-гост и майкрософтовские браузеры заходят.
     
     
  • 2.29, Ivan_83 (ok), 22:49, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сайт востребован полутора ананимами - не интересно никому.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 00:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А он не для хоиячков без денег и делался. Проходите дальше, к ютубокотикам и бьютиблоггерам, не мешайте серьёзным людям заниматься делами.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:17, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Остаётся посмотреть поведутся ли владельцы сайтов на это.
     
     
  • 2.19, пох. (?), 22:23, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто их спрашивать-то будет? Пользователь получит вместо сайта - пустую БЕЛУЮ страницу, с неведомой херней точно посередине - ERR_CERT_VALIDITY_TOO_LONG - не текстом с описанием в чем именно проблема, а именно бессмысленным идиотским заклинанием.

    Разумеется, испугается, нажмет reset, и откроет сайт конкурентов.

    Еще один шажок к полному уничтожению возможности грамотных пользователей контролировать доверие на уровне _сертификатов_ а не подконтрольных хз кому CA - успешно сделан.

     
  • 2.33, Ivan_83 (ok), 23:01, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я даже на https не повёлся - мой сайт по прежнему по http доступен, а https - с самоподписным, кажется на 10 лет сертом.
     
     
  • 3.43, пох. (?), 23:35, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я даже на https не повёлся - мой сайт по прежнему по
    > http доступен, а https - с самоподписным, кажется на 10 лет

    главное чтобы гугль не разучился его индексировать - а он может. если эти модные тенденции протекут и в мозги автора curl (дай угадаю, чью либу используют гуглоботы)

    > сертом.

    кстати, я тут изучал вопрос на тему того, как ограничить действие самодельных CA только своими собственными сайтами (чтобы не переживать, давая людям сертификат своего CA, что, теоретически, если его у меня сопрут, и, еще более теоретически, откуда-то узнают и как-то доберутся до этих людей - им могут подсунуть поддельный sperbank.ru)
    Так вот угадайте, чей уникальный рукожопский браузер игнорирует такой экстеншн? Прааавильно - главных борцунов с долгоживущими сертификатами, компании Огрызок.

    P.S. nameConstraints - если кому тоже интересно. Обратить внимание на трогательное несовпадение обработки впередистоящей точки в браузерах и в openssl.

     

  • 1.16, Kuromi (ok), 22:18, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Изменение конечно не самое приятное, но давно уже понятно что одними разговорами ничего не добиться, приходится форсировать. Например недавний пример - один госбанк в РФ был настолько продвинут что поддерживал на своих вэб-сервисах только SSL (все еще) и TLS 1.0. Все что новее - просто не поддерживалось.
    Тлько пинок со стороны Хрома\ФФ заставил их наконец убрать SSL и добавить TLS 1.2. Так что теперь у них TLS 1.0 И TLS 1.2.

    А без пинка они бы никогда не сделали, наверное.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > один госбанк в РФ был настолько продвинут

    Имя, сестра. Имя!

     
     
  • 3.66, Kuromi (ok), 03:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> один госбанк в РФ был настолько продвинут
    > Имя, сестра. Имя!

    Я лишь намекну Оборонка + Санация.

     
  • 2.28, Аноним (28), 22:49, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что, много денег сперли у этого банка и его клиентов?
     
     
  • 3.50, Аноним (49), 00:20, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению, почти все подобные истории остаются гулять по даркнету, да в редких случаях — по «московским гостиным». До подлинной цифровой открытости нашей цивилизации ещё не один десяток лет.
     
  • 3.65, Kuromi (ok), 03:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что, много денег сперли у этого банка и его клиентов?

    Ну его бывшие хозяева все в Лондоне, дела так сказать возбуждаются.

     

  • 1.18, Сейд (ok), 22:23, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так вот браузеры и начинают диктовать, кому верить, а кому нет.
     
     
  • 2.20, пох. (?), 22:30, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что значит - начинают? Они это делают уже лет пять. С момента уничтожения любых альтернатив letshitcrypt.

     
     
  • 3.61, Сейд (ok), 01:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а можно ли организовать независимую распределённую систему выдачи и удостоверения сертификатов на основе технологии блокчейн?
     
  • 2.22, Аноним (-), 22:35, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они монополисты, вам некуда уйти.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:38, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, к сожалению, ничего хорошего из браузеров сейчас не осталось.
    Приходится пользоваться тем, что есть. Плюясь и чертыхаясь.
     
  • 3.64, Сейд (ok), 03:19, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pale Moon
     

  • 1.26, Ноним (?), 22:41, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага, пусть только расскажут как обновлять корневые сертификаты на всех устройствах
     
     
  • 2.31, Ананимус (?), 22:52, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Ага, пусть только расскажут как обновлять корневые сертификаты на всех устройствах

    К корневым сертификатам это не относится. Хотя пакетные менеджеры вроде есть везде.

     
     
  • 3.35, Ноним (?), 23:04, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мне обновить старый андроид 2.3.6? Или симбиан? Сразу на свалку? Ну тогда это запланированное устаревание во всей красе
     
     
  • 4.36, Аноним (3), 23:13, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > старый андроид 2.3.6

    О да, посерфить с него будет реально весело!)

    А еще забавнее товарисчи, ставящие https only, потом в РФ их сайт блочат, и все - не зайти даже через бесплатный прокси!

     
  • 4.37, Ананимус (?), 23:18, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Как мне обновить старый андроид 2.3.6? Или симбиан? Сразу на свалку? Ну тогда это запланированное устаревание во всей красе

    А почему все должны страдать из-за того, что ты пользуешься говном мамонта? Серьезно, давно уже пора понять: ЖЕЛЕЗКА ДОЛЖНА ПОЛУЧАТЬ АПДЕЙТЫ. Есл ты перестанешь покупать железо, которое через полгода не поддерживают, то твои волосы станут мягкими и шелковистыми.

     
  • 4.45, Аноним (24), 23:46, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > андроид 2.3.6
    > 2011

    Необновленная Windows 7 SP1 кстати тоже не открывает многие сайты
    http://forum.oszone.net/thread-345267.html
    И дело не в сертификатах, а в алгоритмах шифрования.

     
     
  • 5.54, Аноним (12), 00:33, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, на самом деле, проблема не только в осях, но и, например, в старых версиях питона.

    Как то я пытался собрать то ли не самый свежий хромиум, то ли не самый свежий электрон. Так вот, они собираются при помощи гугловских depot_tools, которые с собой таскали немного протухший питон, который не мог скачать какие-то артефакты с клоудфларевских серверов из-за того, что не поддерживал последних алгоритмов шифрования.

     

  • 1.32, Ivan_83 (ok), 22:59, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ок, придётся сделать мимт прокси дома, которая будет хоть каждый день генерить сертификаты, а клиентская часть буде по прежнему адекватно доверять сертификам, хоть там 100 лет срок годности нарисуют.
     
  • 1.38, Аноним (41), 23:18, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >мнению производителей браузеров генерация подобных сертификатов создаёт дополнительные угрозы безопасности

    Угрозы безопасности создаёт отсутствие контроля за CA. В смысле мы не можем проверить честность CA. И сайты не могут. И браузеры не могут. Также никто не может наказать CA за плохое поведение - единственное что можно сделать - это "на зло маме отморозрть уши", потому что все CA одинаково зависят от тех, кто их может заставить участвовать в MiTM, и отказаться от CA нельзя - ничего работать не будет.

     
     
  • 2.44, пох. (?), 23:43, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Также никто не может наказать CA за плохое поведение - единственное

    могут. Просто ты не понимаешь ЧТО на самом деле является "плохим поведением".

    Вот, например, startssl плохо себя вели - посмели, твари, выдавать бесплатные сертификаты сроком действия не одну неделю, а гораздо больше! (более того, они еще имели наглость выдавать бесплатные EV! [_валидация_ платная, сертификат хоть каждый день перевыпускай])
    И их - наказали. Так, что те обанкротились нахрен.

    И еще китайцы плохо себя вели (тоже пытались кое-что раздавать бесплатно) - их тоже наказали, правда, несильно, больше напугали - те быстро исправились и стали продавать за большие деньги, как все.
    Правда, они еще спалились на том, что, кажется, выдали пару intermediate товарищам майорам - но это норм, за это не наказывают, подумаешь.

     
     
  • 3.46, Аноним (24), 23:53, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пох, почему ты такой циничный?
     
     
  • 4.62, comrade (ok), 02:25, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как научить молодёжь распознавать интересы?
     
  • 2.47, vitalif (ok), 00:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле мы не можем проверить честность CA.

    С letsencrypt можем, там Certificate Transparency. Блокчейн почти. :-)

     
     
  • 3.52, Ананимус (?), 00:29, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле не можем. В лог попадают только те сертификаты, которые проходят через бизнес-логику. Если к оператору летсэнкрипта (или любого другого CA) обратится жыдомоссад с просьбой поделиться сертификатиком, никто не помешает этому человеку подписать сертификат руками.
     
     
  • 4.57, vitalif (ok), 00:37, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну в смысле? Ты как раз и можешь проверить, есть ли там этот сертификат. Если его там нет - значит это сертификат жыдомоссада.

    По идее, в идеале нужно как раз добить эти УЦ и цепочки доверия и перейти на проверку через транспаренси и публичный блокчейн. Просто понятно, что прямо сейчас ты фиг это внедришь...

     

  • 1.39, Аноним (41), 23:21, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >мешает оперативному внедрению новых криптостандартов

    Кошмар, ужас, на устройствах годичной давности открываютсся сайты и работают приложения, работающие с интернетом, производители телефонов теряют прибыль!!! ЗАПРЕТИТЬ!!!!

     

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