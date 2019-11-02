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Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов

02.11.2019 09:29

Mozilla, Cloudflare и Facebook совместно анонсировали новое TLS-расширение Delegated Credentials (DC), решающее проблему c сертификатами при организации доступа к сайту через сети доставки контента. Выдаваемые удостоверяющими центрами сертификаты имеют длительный срок действия, что создаёт трудности при необходимости организации доступа к сайту через сторонний сервис, от лица которого должно устанавливаться защищённое соединение, так как передача сертификата сайта внешнему сервису создаёт дополнительные угрозы безопасности.

Новое расширение также может оказаться полезным для сайтов, работа которых обеспечивается крупной распределённой инфраструктурой с большим числом балансировщиков нагрузки. Delegated Credentials позволит избежать хранения копий закрытых ключей основных сертификатов на каждом узле отдачи контента. При классическом подходе успешная атака на любой из серверов, участвующих в отдаче HTTPS-трафика, приведёт к компрометации всего сертификата. В случае передачи закрытых ключей сетям доставки контента возникают угрозы утечки данных в результате диверсий со стороны персонала, действий спецслужб или компрометации инфраструктуры CDN.

Если утечка ключей останется незамеченной, получившие доступ к ключам смогут достаточно длительное время незаметно вклиниваться в трафик сайта (MITM), так как сроки действия сертификатов исчисляются месяцами и годами. В Cloudflare для защиты ключей сертификатов могут применяться специальные серверы ключей, работающие на стороне владельца сайта, но работа в таком режиме приводит к появлению ощутимых задержек в отдаче трафика, снижает надёжность из-за появления дополнительного звена и требует развёртывания усложнённой инфраструктуры.

Предложенное TLS-расширение Delegated Credentials вводит в обиход дополнительный промежуточных закрытый ключ, время действия которого ограничено часами или несколькими днями (не больше 7 дней). Данный ключ генерируется на основе выданного удостоверяющим центром сертификата и позволяет сохранить закрытый ключ исходного сертификата в тайне от сервисов доставки контента, предоставив им только временный сертификат с коротким временем жизни.

Для того чтобы избежать проблем с доступом после истечения времени жизни промежуточного ключа предусмотрена технология автоматического обновления, выполняемая на стороне исходного TLS-сервера. Для генерации не требуется выполнение ручных операций или запуска скриптов - авторизированный сервер, которому требуется закрытый ключ, до истечения времени жизни предыдущего ключа обращается к исходному TLS-серверу сайта и он генерирует промежуточный ключ на очередной короткий промежуток времени.

Поддерживающие TLS-расширение Delegated Credentials браузеры будут воспринимать подобные производные сертификаты как заслуживающие доверия. Например, поддержка указанного расширения уже добавлена в ночные сборки и бета-версии Firefox и может быть активирована в about:config через изменение настойки "security.tls.enable_delegated_credentials". В середине ноября среди определённого процента пользователей тестовых версий Firefox также планируется провести эксперимент "TLS Delegated Credentials Experiment", в рамках которого для проверки качества реализации нового TLS-расширения будет отправлен тестовый запрос на DC-сервер Cloudflare. Поддержка Delegated Credentials также уже встроена в библиотеку Fizz с реализацией TLS 1.3.

Спецификация Delegated Credentials передана в комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры Интернет, и находится на стадии черновика, претендующего на звание интернет-стандарта. Расширение Delegated Credentials может применяться только с TLSv1.3. Для генерации промежуточных ключей требуется получение TLS-сертификата, включающего специальное расширение X.509, которое пока поддерживается только удостоверяющим центром DigiCert.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ke...)
  2. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  3. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  5. OpenNews: Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: tls, crypt, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запомните этот твит: данная технология нигде не будет использоваться. Через полгода я зайду в опеннет в новость про мозиллу и запощу ссылку на этот коммент с вопросом: "Ну? И где ЭТО используется?"
     
     
  • 2.2, AnonPlus (?), 10:47, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Через полгода я зайду в опеннет в новость про мозиллу и запощу ссылку на этот коммент с вопросом: "Ну? И где ЭТО используется?"

    Дурное дело не хитрое. Чтобы это использовалось, оно должно сперва быть имплементировано как на клиенте, так и на сервере. А пока это ещё только самый ранний черновик.

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:21, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри не забудь! Не дай бог не зайдешь! Или зайдешь раньше.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Cloudflare

    Кот бы сомневался.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Крупнейшая организация в мире, занимающаяся MitM, представила инструмент для осуществления MitM без доступа к закрытому ключу.
    А кто не согласится "делегировать полномочия" (но при этом представляет интерес в плане MitM) — на того по удивительному стечению обстоятельств обрушится DDoS-атака, и ему придется волей-неволей согласиться.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:24, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто не согласится "делегировать полномочия" - отключим газ

    поправил

     

  • 1.5, Грусть (?), 11:22, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CDN не нужны.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:28, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужны. Так как они выполняют терминирование HTTPS-трафика, они значительно упрощают спецслужбам доступ к передаваемым данным. Это положительно сказывается на безопасности государства.
     
     
  • 3.8, xm (ok), 11:31, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность государство (и само государство) ценностью не являются. Ценность это безопасность граждан.
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:06, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про казахский прокси пели совсем другое
     

  • 1.9, Аноним (11), 12:04, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здравствуй ж*па новый зонд... Что там про казахский прокси бухтели? А вот если то же самое на Западе делают - то во имя добра и мира и всеобщей заботе о юзвере.
     
     
  • 2.14, пох. (?), 12:38, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и заметьте - хрен заблокируешь и хрен вообще отличишь (не ломая себе веб, разумеется, совсем) от нормального шифрования - позаботились.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:05, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гoвно. CDNы отдают статику. Это значит, что достаточно subresource integrity.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:22, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Выдаваемые удостоверяющими центрами сертификаты имеют длительный срок действия, что создаёт трудности..."
    ...блокировки неугодных после отключения HTTP.
     
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