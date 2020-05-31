The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS

31.05.2020 10:14

30 мая истёк 20-летний срок действия корневого сертификата AddTrust, который применялся для формирования перекрёстной подписи (cross-signed) в сертификатах одного из крупнейших удостоверяющих центров Sectigo (Comodo). Перекрёстная подпись позволяла обеспечить совместимость с устаревшими устройствами, в хранилище корневых сертификатов которых не был добавлен новый корневой сертификат USERTRust.

Теоретически прекращение действия корневого сертификата AddTrust должно было привести лишь к нарушению совместимости с устаревшими системами (Android 2.3, Windows XP, Mac OS X 10.11, iOS 9 и т.п.), так как второй корневой сертификат, используемый в перекрёстной подписи остаётся актуальным и современные браузеры учитывают его при проверке цепочки доверия. На практике обнаружились проблемы с проверкой перекрёстной подписи в не использующих браузеры TLS-клиентах, в том числе на базе OpenSSL 1.0.x и GnuTLS. Безопасное соединение перестало устанавливаться с выводом ошибки об устаревании сертификата, если на сервере используется сертификат Sectigo, связанный цепочкой доверия с корневым сертификатом AddTrust.

Если пользователи современных браузеров не заметили устаревания корневого сертификата AddTrust при обработке перекрёстно подписанных сертификатов Sectigo, то в различных сторонних приложениях и серверных обработчиках начали всплывать проблемы, что привело к нарушению работы многих инфраструктур, использующих шифрованные каналы связи для взаимодействия между компонентами.

Например, возникли проблемы с доступом к некоторым репозиториям пакетов в Debian и Ubuntu (apt стал выдавать ошибку проверки сертификата), стали завершаться сбоем обращения из скриптов при помощи утилит "curl" и "wget", наблюдаются ошибки при использовании Git, нарушилась работа платформы потокового вещания Roku, перестали вызываться обработчики Stripe и DataDog, начали возникать крахи в приложениях Heroku, перестали подключаться клиенты OpenLDAP, фиксирутся проблемы с отправкой почты на серверы SMTPS и SMTP со STARTTLS. Кроме того наблюдаются проблемы в различных Ruby-, PHP- и Python-скриптах, использующих модуль с http-клиентом. Из браузеров проблема затрагивает Epiphany, в котором перестали загружаться списки блокировки рекламы. Программы на языке Go проблеме не подвержены, так как в Go предлагается собственная реализация TLS.

Предполагалось, что проблема затрагивает старые выпуски дистрибутивов (включая Debian 9, Ubuntu 16.04, RHEL 6/7) в которых используются проблемные ветки OpenSSL, но проблема проявилась также при работе пакетного менеджера APT в актуальных выпусках Debian 10 и Ubuntu 18.04/20.04, так как APT использует библиотеку GnuTLS. Суть проблемы в том, что многие TLS/SSL-библиотеки разбирают сертификат как линейную цепочку, в то время как в соответствии с RFC 4158 сертификат может представлять ориентированный распределённый циклический граф с несколькими якорями доверия, которые нужно учитывать. О данной недоработке в OpenSSL и GnuTLS было известно уже много лет. В OpenSSL проблема была устранена в ветке 1.1.1, а в GnuTLS остаётся неисправленной.

В качестве обходного пути устранения сбоя предлагается удалить из системного хранилища сертификат "AddTrust External CA Root" (например, удалить из /etc/ca-certificates.conf и /etc/ssl/certs, а затем запустить "update-ca-certificates -f -v"), после чего OpenSSL начинает нормально обрабатывать перекрёстно подписанные сертификаты с его участием. При использовании пакетного менеджера APT на свой страх и риск можно отключить для отдельных запросов проверку сертификатов (например, "apt-get update -o Acquire::https::download.jitsi.org::Verify-Peer=false").

Для блокирования проблемы в Fedora и RHEL предлагается добавить сертификат AddTrust в чёрный список: 


   trust dump --filter "pkcs11:id=%AD%BD%98%7A%34%B4%26%F7%FA%C4%26%54%EF%03%BD%E0%24%CB%54%1A;type=cert" \
      > /etc/pki/ca-trust/source/blacklist/addtrust-external-root.p11-kit
   update-ca-trust extract

Но данный способ не работает для GnuTLS (например, продолжает выдаваться ошибка проверки сертификата при запуске утилиты wget).

На стороне сервера можно изменить порядок перечисления сертификатов в цепочке доверия, отправляемых сервером к клиенту (если связанный с "AddTrust External CA Root" сертификат будет убран из списка, то проверка клиентом пройдёт успешно). Для проверки и генерации новой цепочки доверия можно использовать сервис whatsmychaincert.com. Компания Sectigo также предоставила альтернативный перекрёстно подписанный промежуточный сертификат "AAA Certificate Services", который будет действовать до 2028 года и позволит сохранить совместимость со старыми версиями ОС.

Дополнение: Проблема также проявляется в LibreSSL.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  3. OpenNews: Перевод мировых атомных часов на одну секунду привёл к массовому зависанию серверных приложений
  4. OpenNews: Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера
  5. OpenNews: Уязвимость в удостоверяющем центре Comodo позволила получить сертификат для чужого домена
  6. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53061-cert
Ключевые слова: cert, openssl, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, JL2001 (ok), 10:55, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    тот самый залетевший дятел, что разрушил цивилизацию?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:13, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это скорее "кроилово ведет к попадалову". Да, это я про тебя, GnuTLS.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:15, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это скорее "кроилово ведет к попадалову". Да, это я про тебя, GnuTLS.

    Автовымарывание вырезало мой первоначальный коммент. Ну да ладно.

    гнутлс это часть проблем. Сколько народа ещё попало с сидением на старых версиях опенссл и древнем ПО?

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:35, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это скорее "кроилово ведет к попадалову". Да, это я про тебя, GnuTLS.

    Это явно не про него а про PKI и какие там еще циклические, б-ь, графы, в доверии. Всего четыре посредована в иерархии? О...еть, KILL IT WITH FIRE!!!

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то в последнее время дятлов становится всё больше и больше...
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:37, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даешь каждой вебмакаке бесплатную гранату!
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    С одной стороны не стоит так хейтить gnutls, потому что с ним всё достаточно очевидно. С другой стороны его тащат в левые (не гну) проекты поехавшие хейтеры openssl, и лишний раз указать тем на их место не повредит.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:44, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибка 2000, к которой мы оказались не готовы
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:05, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > истёк 20-летний срок действия корневого сертификата AddTrust, который применялся для формирования перекрёстной подписи (cross-signed) в сертификатах одного из крупнейших удостоверяющих центров Sectigo (Comodo).

    Виновны сидят в Sectigo (Comodo)!

    > проблема проявилась также при работе пакетного менеджера APT в актуальных выпусках Debian 10 и Ubuntu 18.04/20.04, так как APT использует библиотеку GnuTLS

    Так надо было ZOG. Нет чтобы серт вовремя заменить и проблемы не было бы вообще.

    GnuTLS здесь вообще нипричем, никаким боком!

    > Компания Sectigo также предоставила альтернативный перекрёстно подписанный промежуточный сертификат "AAA Certificate Services", который будет действовать до 2028 года и позволит сохранить совместимость со старыми версиями ОС.

    Это есть правильное исправление ошибки. Вот сделали бы это вовремя...

     
     
  • 2.10, DerRoteBaron (ok), 12:14, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То есть что GnuTLS плевать хотел на RFC, проблема не GnuTLS?
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 12:38, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что такую #$%анину вообще в RFC пишут, это интересно чьи проблемы?
     
  • 3.20, Аноним (9), 12:45, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GnuTLS наплевать что удостоверяющий центр Sectigo (Comodo) забыл выпустить вовремя новый серт в замен истекающего.
     
  • 2.11, Лол (?), 12:15, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ку ку как comodo обновит миллионы неизвестных девайсов с рандомными операционками? Или вы думаете сертификаты это исполняемые файлы и сами себя обновляют
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 12:41, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновление сертов дело пакетного менеджера используемого на девайсе дистрибутива.

    Дело Комодо - вовремя выпустить серт.

    Дело мозилы - добавить новый серт

    Дело разрабов дистра - обновить пакет с чертами мозилы

    Дело админа - обновить используемую на девайсе ось.

     
     
  • 4.19, Аноним (9), 12:42, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/чертами/сертами/ вражеский спелчекер похерил.
     

  • 1.12, б.б. (?), 12:21, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    из-за срока действия ключа подписи, сейчас Debian 5, 6, про 7 не помню точно, превратились в тыкву :( их не поставишь по сети, не воспользуешься репозиториями :(
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 12:39, 31/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, традиционный способ надувания шаровари уже не катит? Неужто часы назад перевести не срабатывает? Назад, в будущее! :)
     

  • 1.13, anonim1 (?), 12:21, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все очень плохо. Ничего не помогает, надеюсь что кто-то до понедельника найдет рабочее решение.
     
  • 1.21, rvs2016 (ok), 12:48, 31/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет худа без добра. Хоть одна радость веб-мастерам:

    > Из браузеров проблема затрагивает
    > Epiphany, в котором перестали
    > загружаться списки блокировки рекламы

    Правда, радость небольшая - браузер-то не сильно распространённый. Ну да ладно. И то дело. Мелочь, а приятно! :-)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру