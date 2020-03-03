Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt

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|2.8, КО (?), 21:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Предупреждай, не предупреждай. Но современные программисты знают 100500 "правильных шаблонов программирования" и не знают чем результат операции в цикле отличается от такового у операции вне цикла.
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|4.22, TheFotoMag (ok), 00:04, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Просвяти нас, чем она отличается?
Дважды два семь!!! — сам посмотри, в Интернете много раз доказано!!!
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|3.15, пох. (?), 22:11, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так то вредные семантики, а тут - кого надо нога! Надо ж, товарищ, партийное чутье иметь, Ну выдали пару миллионов сертификатов, которых не должны были выдавать - ну ничего ж страшного, бывают ошибки, мы их исправляем (опа, твой сайт оказался с невалидным сертификатом? Ну так надо было обновляться чаще, чаще, еще чаще - раз в пять минут самое то!), работа кипит!
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|4.17, КО (?), 22:17, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибка затронула очень часто обновляемые сертификаты - их и отзовут. Надо ж, товарищ, партийное чутье иметь, нога, то, отвалиться может ежли каждые пять минут вальс плясать.
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|2.11, Аноним (11), 21:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо хоть за этот серт денег не берут. Так что могут косячить сколько влезет.
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|3.16, пох. (?), 22:12, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, так-то пришлось бы штрафы оплачивать, а то и что похуже (типа страховок на несколько лямов, как у некоторых еще недобитых принято)
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|3.21, emg81 (ok), 00:03, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, пусть сайт нерабочим будет. Зато будет нерабочим бесплатно.
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|1.3, Аноним (3), 21:02, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильный запрос:
echo | openssl s_client -showcerts -servername example.com -connect example.com:443 2>/dev/null | openssl x509 -text -noout | grep -A 1 Serial\ Number | tr -d :
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|2.4, Аноним (1), 21:07, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё более правильный:
echo | openssl s_client -connect example.com:443 |& openssl x509 -noout -serial
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|3.14, пох. (?), 22:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извините, г-н Майор (или в вашем ведомстве - Commander? Извините, еще раз) - у вас фигня какая-то в поле для звания написалась!
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