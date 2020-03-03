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Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt

03.03.2020 20:31

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, предупредил о предстоящем отзыве многих ранее выданных TLS/SSL сертификатов. Из 116 млн ныне действующих сертификатов Let's Encrypt будет отозвано чуть больше 3 млн (2.6%), из которых примерно 1 млн являются дубликатами, привязанными к одному домену (ошибка в основном затронула очень часто обновляемые сертификаты, поэтому так много дубликатов). Отзыв запланирован на 4 марта (точное время пока не определено, но отзыв будет произведён не раньше 3 ночи MSK).

Необходимость отзыва обусловлена выявленной 29 февраля ошибкой. Проблема проявляется с 25 июля 2019 года и затрагивает систему проверки CAA-записей в DNS. Запись CAA (RFC-6844, Certificate Authority Authorization) позволяет владельцу домена явно определить удостоверяющий центр, через который можно генерировать сертификаты для указанного домена. Если удостоверяющий центр не перечислен в записях CAA, то он обязан блокировать выдачу сертификатов для данного домена и информировать владельца домена о попытках компрометации. В большинстве случаев сертификат запрашивается сразу после прохождения проверки CAA, но результат проверки считается действительным ещё 30 дней. Правила также предписывают выполнять повторную проверку не позднее, чем за 8 часов до выдачи нового сертификата (т.е. если при запросе нового сертификата с момента прошлой проверки прошло 8 часов, требуется повторная проверка).

Ошибка проявляется, если запрос сертификата охватывает сразу несколько доменных имён, для каждого из которых требуется проверка записи CAA. Суть ошибки в том, что в момент повторной проверки вместо валидации всех доменов, осуществлялась повторная проверка только одного домена из списка (если в запросе было N доменов, вместо N разных проверок, один домен проверялся N раз). Для остальных доменов повторная проверка не выполнялась и при принятии решения использовались данные первой проверки (т.е. использовались данные, давностью до 30 дней). Как следствие, в течение 30 дней после первой проверки Let’s Encrypt мог выдать сертификат, даже если значение CAA-записи было изменено и Let’s Encrypt был убран из списка допустимых удостоверяющих центров.

Подверженным проблеме пользователям отправлено уведомление по email, если при получении сертификата были заполнены контактные данные. Проверить свои сертификаты можно загрузив список серийных номеров отозванных сертификатов или воспользовавшись online-сервисом (размещён на IP-адресе, заблокированном в РФ Роскомнадзором). Узнать серийный номер сертификата для интересующего домена можно при помощи команды: 


   openssl s_client -connect example.com:443 -showcerts </dev/null 2>/dev/null \
     | openssl x509 -text -noout | grep -A 1 Serial\ Number | tr -d :


  1. Главная ссылка к новости (https://community.letsencrypt....)
  2. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов
  3. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
  4. OpenNews: Проект dehydrated сменил владельца
  5. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  6. OpenNews: Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал анон
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: letsencrypt, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:56, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    А я ведь предупреждал!
     
     
  • 2.8, КО (?), 21:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Предупреждай, не предупреждай. Но современные программисты знают 100500 "правильных шаблонов программирования" и не знают чем результат операции в цикле отличается от такового у операции вне цикла.
     
     
  • 3.10, КО (?), 21:48, 03/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.19, mommy (?), 23:59, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просвяти нас, чем она отличается?
     
     
  • 4.22, TheFotoMag (ok), 00:04, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Просвяти нас, чем она отличается?

    Дважды два семь!!! — сам посмотри, в Интернете много раз доказано!!!

     
  • 2.9, pin (??), 21:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это семантеку расскажи.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 22:11, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так то вредные семантики, а тут - кого надо нога! Надо ж, товарищ, партийное чутье иметь,  Ну выдали пару миллионов сертификатов, которых не должны были выдавать - ну ничего ж страшного, бывают ошибки, мы их исправляем (опа, твой сайт оказался с невалидным сертификатом? Ну так надо было обновляться чаще, чаще, еще чаще - раз в пять минут самое то!), работа кипит!

     
     
  • 4.17, КО (?), 22:17, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка затронула очень часто обновляемые сертификаты - их и отзовут. Надо ж, товарищ, партийное чутье иметь, нога, то, отвалиться может ежли каждые пять минут вальс плясать.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо хоть за этот серт денег не берут. Так что могут косячить сколько влезет.
     
     
  • 3.16, пох. (?), 22:12, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, так-то пришлось бы штрафы оплачивать, а то и что похуже (типа страховок на несколько лямов, как у некоторых еще недобитых принято)
     
  • 3.18, Lex (??), 22:20, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Косвенно берут..
     
  • 3.21, emg81 (ok), 00:03, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, пусть сайт нерабочим будет. Зато будет нерабочим бесплатно.
     

  • 1.2, Ы (?), 20:59, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    /dev/null лишнее
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:02, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильный запрос:

    echo | openssl s_client -showcerts -servername example.com -connect example.com:443 2>/dev/null | openssl x509 -text -noout | grep -A 1 Serial\ Number | tr -d :

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 21:07, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё более правильный:

    echo | openssl s_client -connect example.com:443 |& openssl x509 -noout -serial

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ещё короче rm -rf /
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 21:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутник с 300-ой ошибкой
     
  • 4.20, mommy (?), 00:00, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил, работает, советую
     

  • 1.5, freehck (ok), 21:29, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё можно вот так проверять:

    <pre>
    curl -XPOST -d 'fqdn=aboveops.com' https://checkhost.unboundtest.com/checkhost
    </pre>

    Вроде бы попроще предложенного выше метода

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:35, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А говорят что интернет независим
     
     
  • 2.13, helgi (??), 21:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто говорит?
     
     
  • 3.14, пох. (?), 22:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, г-н Майор (или в вашем ведомстве - Commander? Извините, еще раз) - у вас фигня какая-то в поле для звания написалась!

     

  • 1.23, yurikoles (ok), 00:20, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так цэ зрада чы пэрэмога?
     

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