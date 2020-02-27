Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов

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|1.1, Аноним (1), 21:52, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой смысл меряться количествами, если всех и так загоняют в их стойло?
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|2.4, пох. (?), 22:37, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Отчет перед спонсорами же ж...
"Смотрите, смотрите - заносы гуглозиле и огрызкам оправдались, у нас уже миллиард трекаемых ежечасно нашей шпионской сетью сайтов, шлите еще денег!"
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|3.7, zzz (??), 23:43, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не "трекаемых", а "трекаемых только вами, господа Брин и Цукенберг". А операторы пусть идут лесом и ничего не имеют с профилирования. Только гугл и пейсбук имеют право этим заниматься, это их корова и только они имеют право её доить.
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|3.10, Аноним (10), 00:42, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они ведь просто подтверждают твой открытый ключ, какой тогда трекинг? Закрытый ключ они ведь не знают
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|3.11, pin (??), 00:52, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какими? Все споносоры прямые заинтересанты, которые хотят прогнуть интернет и контролировать доставку контента. Как смогут контролировать, придут к большим дядям и скажут - мы гарантируем доставку вашего контента до биомассы, начинается новая эра заработывания бабла на воздухе.
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|1.2, Аноним (2), 21:57, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Повсеместный https это хорошо.Но то что Let's Encrypt превращается в единую точку отказа- плохо.
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|2.8, zzz (??), 23:46, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что хорошего в том, что бигдатой владеет только гугл&ко? Ты с этого не получаешь ничего, оператор не получает ничего. В чем поинт, не пойму? В очередной суете неуловимого Джо?
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|2.5, пох. (?), 22:38, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не хочу вас расстраивать, но монетизация началась с момента его появления.
Просто вы еще не осознали, что продают тут - вас.
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|3.9, zzz (??), 23:50, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продавали бы и без LE. Просто без LE на бигдате кормились бы все звенья цепи, а с LE и повальным https - гугл, пейсбук и свои сукины сыны, которым раз в год скинуться по миллиону долларов на то, чтобы никто из других участников не получил доступ к бигдате - семечки.
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|1.6, Аноним (6), 23:14, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миллиард фишинговых сайтов обзавелись бесплатными сертификатами...
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