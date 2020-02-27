Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о достижении рубежа в миллиард сгенерированных сертификатов, что в 10 раз больше, чем было зафиксировано три года назад. Ежедневно генерируется 1.2-1.5 миллионов новых сертификатов. Число активных сертификатов составляет 116 млн (сертификат действует три месяца) и охватывает около 195 млн доменов (год назад было охвачено 150 млн доменов, а два года назад - 61 млн).. По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 81% (год назад 77%, два года назад 69%, три года - 58%), а в США - 91%.

Несмотря на то, что за последние три года число охватываемых сертификатами Let's Encrypt доменов возросло с 46 млн до 195 млн, число работающих в режиме полного рабочего дня сотрудников увеличилось с 11 до 13, а бюджет возрос с 2.61 млн долларов до 3.35 млн долларов.



