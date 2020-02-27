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Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов

27.02.2020 21:50

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о достижении рубежа в миллиард сгенерированных сертификатов, что в 10 раз больше, чем было зафиксировано три года назад. Ежедневно генерируется 1.2-1.5 миллионов новых сертификатов. Число активных сертификатов составляет 116 млн (сертификат действует три месяца) и охватывает около 195 млн доменов (год назад было охвачено 150 млн доменов, а два года назад - 61 млн).. По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 81% (год назад 77%, два года назад 69%, три года - 58%), а в США - 91%.

Несмотря на то, что за последние три года число охватываемых сертификатами Let's Encrypt доменов возросло с 46 млн до 195 млн, число работающих в режиме полного рабочего дня сотрудников увеличилось с 11 до 13, а бюджет возрос с 2.61 млн долларов до 3.35 млн долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2020/0...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
  3. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  5. OpenNews: Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов
  6. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt, crypt, cert, tsl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой смысл меряться количествами, если всех и так загоняют в их стойло?
     
     
  • 2.4, пох. (?), 22:37, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отчет перед спонсорами же ж...

    "Смотрите, смотрите - заносы гуглозиле и огрызкам оправдались, у нас уже миллиард трекаемых ежечасно нашей шпионской сетью сайтов, шлите еще денег!"

     
     
  • 3.7, zzz (??), 23:43, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "трекаемых", а "трекаемых только вами, господа Брин и Цукенберг". А операторы пусть идут лесом и ничего не имеют с профилирования. Только гугл и пейсбук имеют право этим заниматься, это их корова и только они имеют право её доить.
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:42, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ведь просто подтверждают твой открытый ключ, какой тогда трекинг? Закрытый ключ они ведь не знают
     
  • 3.11, pin (??), 00:52, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими? Все споносоры прямые заинтересанты, которые хотят прогнуть интернет и контролировать доставку контента. Как смогут контролировать, придут к большим дядям и скажут - мы гарантируем доставку вашего контента до биомассы, начинается новая эра заработывания бабла на воздухе.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:57, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Повсеместный https это хорошо.Но то что Let's Encrypt превращается в единую точку отказа- плохо.
     
     
  • 2.8, zzz (??), 23:46, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что хорошего в том, что бигдатой владеет только гугл&ко? Ты с этого не получаешь ничего, оператор не получает ничего. В чем поинт, не пойму? В очередной суете неуловимого Джо?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:12, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое время начать монетизацию
     
     
  • 2.5, пох. (?), 22:38, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не хочу вас расстраивать, но монетизация началась с момента его появления.
    Просто вы еще не осознали, что продают тут - вас.

     
     
  • 3.9, zzz (??), 23:50, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продавали бы и без LE. Просто без LE на бигдате кормились бы все звенья цепи, а с LE и повальным https - гугл, пейсбук и свои сукины сыны, которым раз в год скинуться по миллиону долларов на то, чтобы никто из других участников не получил доступ к бигдате - семечки.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:14, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миллиард фишинговых сайтов обзавелись бесплатными сертификатами...
     
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