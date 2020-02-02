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Проект dehydrated сменил владельца

02.02.2020 04:12

Лукас Шауэр (Lukas Schauer), разработчик dehydrated, bash-скрипта для автоматизации получения SSL-сертификатов через сервис Let's Encrypt, принял предложение о продаже проекта и финансировании его дальнейшей работы. Новым владельцем проекта стала австрийская компания Apilayer GmbH. Проект был перемещён на новый адрес github.com/dehydrated-io/dehydrated. Лицензия остаётся прежней (MIT).

Совершённая сделка поможет гарантировать дальнейшую разработку и сопровождение проекта - Лукас студент и после завершения обучения не понятно, останется ли у него время на проект. Покупку dehydrated компания Apilayer объясняет желанием внести свой вклад в поддержку открытых проектов и поддержанием положительной репутации своего бренда (компания хочет показать, что она не только потребляет открытое ПО в своём облачном сервисе, но и поддерживает его разработку).

Лукас остаётся мэйнтейнером и сохранит в своих руках все рычаги управления и контроля над разработкой. Более того, Лукас теперь сможет уделять больше времени развитию dehydrated, работа над которым в последние месяцы в основном ограничивалась сопровождением. Из ближайших планов упоминается реализация новой системы для тестирования кода, которая позволит гарантировать отсутствие регрессий и нарушений совместимости со старыми системами, а также отслеживать соответствие стандарту ACME (RFC-8555). Далее Лукас намерен заняться улучшением документации.

Напомним, что применение dehydrated является одним из самых простых способов организации процесса получения и обновления сертификатов через Let's Encrypt - достаточно прописать необходимые домены в файл конфигурации, создать каталог WELLKNOWN в дереве web-сервера и прописать скрипт в crontab, все остальные действия выполняются автоматически, без необходимости ручного вмешательства пользователя. Для работы скрипта требуется bash, openssl, curl, sed, grep, awk и mktemp, которые обычно уже входят в базовый состав дистрибутивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lukas.im/2020/01/30/se...)
  2. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  3. OpenNews: Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов
  4. OpenNews: Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок
  5. OpenNews: Организация EFF выпустила релиз Certbot 1.0, пакета для получения сертификатов Let's Encrypt
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
Автор новости: RNZ
Тип: К сведению
Ключевые слова: dehydrated, ssl, tls, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:58, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ждём где-то через полгода новость об обнаружении какого-то вредоносного кода в этом проекте.
     
     
  • 2.3, Этническое Происхождение Путина (?), 09:11, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все хотят кушать, даже Игорь Сысоев.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:06, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Есть certbot
    остальное все не то
    Он вроде как --dry-run не умеет
     
     
  • 2.27, gogo (?), 11:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен certbot написанный на экзотическом языке, сам обновляющий свой код (!)  и требующий рута?

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:50, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это питон что ли экзотический язык, который на любом сервере по дефолту есть?
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:27, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так есть вообще нормальные вебсерверы для людей со встроенным Let's encrypt. Например Caddy. Но пожевать кактус это всегда приятнее.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:27, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >компания хочет показать, что она не только потребляет открытое ПО в своём облачном сервисе, но и поддерживает его разработку

    По этому они купили портянку на баше?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:45, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эта портянка самый удобный и простой клиент к Let's Encrypt. Certbot требует установки Python, слишком раздут и превратился в комбайн, который и сертификат получит и конфиг поправит.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А dehydrated слишком раздут 1800 строк и превратился в УГ.
     
     
  • 4.8, Аноним (7), 09:54, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    И требует установки bash.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:56, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собственно, в том "новом стандарте", в котором только bash и подразумевается горе-разработчиками данным свыше и установленным всегда - внезапно, пихон _требуется_, а bash - только желателен.

    Оно и понятно - без пихона не совсем работает network-manager, а портянки эти ваши нимодна-нимодна фу ваняит!

     
  • 5.18, олавф (?), 11:25, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пиать (
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:40, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит его надо переписать на питон или lua.
     
     
  • 5.12, Аноним (13), 10:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже за вас все переписали. Автор acme_tiny уместился в две сотни строк. Включая конфигурацию, которая внутри скрипта, а не отдельным файлом.
    И да, его можно понять и исправить, если понадобилось.

    Все же баш не самый подходящий язык для чего-то, что не влезает в полтора экрана 80x25

     
     
  • 6.28, gogo (?), 11:57, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну подумаешь, что для  acme_tiny  нужно руками ключ генерить и т.д. - главное, что аффтор в 200 строк уложился!
     
  • 6.43, Pofigis (?), 13:00, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Включая конфигурацию, которая внутри скрипта, а не отдельным файлом.

    За это надо расстреливать, но сначала - оскопить (чтоб размножиться не успел) и четвертовать (чтоб ни строчки кода написать не успел).
    Программный код и данные - должны быть разделены! Кто этого не понимает - не то что программировать, к компу надо подпускать только под надзором того, кто это понимает.

     
     
  • 7.44, gogo (?), 13:24, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да никому они ничего не должны. Если это специфический код для конкретной единственной задачи, то вполне нормальное решение.
     
  • 5.19, олавф (?), 11:27, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не забываем че питон развивался в рамках миникс (проект амеба)так шо только баш юниксвей а не это ..
     
  • 5.20, Аноним (20), 11:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога, специально буду добавлять питон в свой контейнер ради акме-клиента.
    Жаль, что Кристапс на портабельную версию своего клиента забил...
     
  • 5.40, Аноним (38), 12:34, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж все равно добавлять инородную сущность для летсэнкрита почему бы это сделать без зависимостей и статично. Для этого так то придумали программы на golang. Например lego и acmetool.
     
  • 3.9, KonstantinB (??), 10:23, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще acme.sh есть.
     
  • 2.6, вейланд (?), 09:47, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидуй молча.
     

  • 1.11, Аноним (13), 10:41, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а, так вот почему на багрепорты он забил х..й. Действительно, не для себя же делал, на продажу.

    P.S. с bypass.no эта поделка поломана нахрен и починке не поддается - разобраться в этой лапше ни у кого с наскока не получилось.

     
     
  • 2.15, КГБ СССР (?), 11:18, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе завидно да?
    Что он смог продать свой проект, и чихал на тебя и твои хотелки.
    Он все правильно сделал, а ты завидуй и изрыгай свою ненависть и токсичность дальше.
     
  • 2.17, КГБ СССР (?), 11:24, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати этим ты показал, как линуксоиды действительно относятся к open source проектам.

    Спасибо тебе, я сделал скриншот твоего сообщения и буду показывать его всем линуксоидам, которые будут писать как они любят и уважают open source.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:36, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты поехавший, ты в курсе?
     
     
  • 4.29, КГБ СССР (?), 11:57, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато линуксоиды, поливающие чужие проекты грязью, хорошие да?

    Кстати спасибо за поставленный мне диагноз, но изивини, у тебя нет диплома психиатра, так что диагнозу, что тв поставил грошь цена.

     
  • 3.23, Аноним (20), 11:40, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати этим Шауэр показал, как линуксоиды действительно относятся к своим проектам.
    > Спасибо ему, я сделал скриншот этой новости и буду показывать его всем линуксоидам, которые будут писать как они любят и уважают open source.

    Можешь не благодарить.

     
     
  • 4.30, КГБ СССР (?), 11:59, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это его личное дело, что ему делать с проектом. Он просто положил болт на мудаков и правильно сделал.

    Ибо если слушать всех токсичных мудаков, можно получить тяжёлый нервный срыв, как это было с разработчиком веб фреймворка на расте.

     
     
  • 5.31, Аноним (38), 12:08, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже получил. Тебе обратится к профессионалам для установки диагноза, как сам выше и написал.
     
     
  • 6.33, КГБ СССР (?), 12:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извини, но токсичных линуксоидов в интернете я не слушаю
     
     
  • 7.36, Аноним (38), 12:21, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    10 километров бежал за линуксоидами чтобы сообщить что ты их не слушаешь...
     
     
  • 8.39, КГБ СССР (?), 12:27, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне просто интересно их троллить и наблюдать сейчас тем, как они агряться А так... текст свёрнут, показать
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:04, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bash? Серьезно? Не прикасаясь к этому даже 10-ми метровой палкой
     
  • 1.16, cherts74 (?), 11:18, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто может сказать чем он лучше acme.sh ?
    У acme.sh вообще ничего не нужно прописывать, запустил 1 раз - получил сертификат, все остальное уже будет на автомате: прописывание в крон и acme.sh сам поймет список сертификатов и будет их обновлять - мне кажется это удобнее, чем писать конфиги руками.
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 11:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас тебе начнут объяснять, что только баш - тру линуксвей, а все остальные подлежат экстерминатусу, просто потому, что местные аноны хотят казаться админами-олдами.
     
     
  • 3.34, Аноним (38), 12:14, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    acme.sh работает не только с баш но и сш и даш. Так что он даже предпочтительнее. Например для контейнера на альпайн в котором идет sh доставлять еще и bash это нафиг не нужное дело.
     
  • 2.32, gogo (?), 12:09, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прописать домен в список - это не лопатить тонны портянок.
    И в этом списке домены и алиасы очень просто и наглядно записаны - не забудешь.
    Ну и лично меня разражает, когда скрипт сам себя копирует в папку, которую он считает походящей, а не работает там, где его положили.
    И крон таки руками придется править, ибо моветон запускат ьв 00:00 некритичные ко времени кроны.
     
  • 2.45, KonstantinB (??), 14:07, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем. Просто появился первым.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:36, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он лучше как раз тем, что ничего не прописывает в крон и конфиги, а значит, во-первых, ничего не поломает, а во-вторых, ему не нужен рут для работы.
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:39, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > после завершения обучения не понятно, останется ли у него время на проект
    > Более того, Лукас теперь сможет уделять больше времени развитию dehydrated, работа над которым в последние месяцы в основном ограничивалась сопровождением.

    на какой уровень публики это расчитано?

     
     
  • 2.37, Аноним (5), 12:26, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тут не понятно. Раньше он делал проект в свободное время just for fun, а теперь будет сидеть на зарплате и обязан заниматься разработкой.
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 12:39, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано только что он останется мейнтенером. Так то компании обычно вплетают новые проекты в свой пайплайн и делаеть его будут другие программисты на зп. А мнение мейнтейнера могут и на нуль умножить.
     
  • 2.47, Аноним (46), 14:38, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровень тех, кто способен удержать в памяти более одной фразы. Тренируйся.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:49, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Покупку dehydrated компания Apilayer объясняет желанием внести свой вклад в поддержку открытых проектов

    Верю.

    Жду через пол года в системных требованиях SystemD и Gtk7.

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 11:51, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё сборку через CMake :)
     
     
  • 3.48, Аноним (46), 14:39, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    meson же
     
  • 2.35, Аноним (38), 12:20, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если посмотреть на проекты этой компашки становится ясно что они их все купили у каких то студентов.

    Вот пример https://languagelayer.com/ сервис определяет язык по введенному тексту. На русский текст он говорит что это или Македонский или Таджикский. Занавес.

     
     
  • 3.49, Кококо (?), 14:55, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На русский текст он говорит что это или Македонский или Таджикский.

    Русоф🐓бы!

     
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