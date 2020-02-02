Проект dehydrated сменил владельца

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|1.1, A.Stahl (ok), 08:58, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ждём где-то через полгода новость об обнаружении какого-то вредоносного кода в этом проекте.
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|2.27, gogo (?), 11:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем нужен certbot написанный на экзотическом языке, сам обновляющий свой код (!) и требующий рута?
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|3.42, Аноним (42), 12:50, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это питон что ли экзотический язык, который на любом сервере по дефолту есть?
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|2.38, Аноним (38), 12:27, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так есть вообще нормальные вебсерверы для людей со встроенным Let's encrypt. Например Caddy. Но пожевать кактус это всегда приятнее.
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|1.4, Аноним (4), 09:27, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>компания хочет показать, что она не только потребляет открытое ПО в своём облачном сервисе, но и поддерживает его разработку
По этому они купили портянку на баше?
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|2.5, Аноним (5), 09:45, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эта портянка самый удобный и простой клиент к Let's Encrypt. Certbot требует установки Python, слишком раздут и превратился в комбайн, который и сертификат получит и конфиг поправит.
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|3.7, Аноним (7), 09:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А dehydrated слишком раздут 1800 строк и превратился в УГ.
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|5.13, Аноним (13), 10:56, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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собственно, в том "новом стандарте", в котором только bash и подразумевается горе-разработчиками данным свыше и установленным всегда - внезапно, пихон _требуется_, а bash - только желателен.
Оно и понятно - без пихона не совсем работает network-manager, а портянки эти ваши нимодна-нимодна фу ваняит!
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|5.12, Аноним (13), 10:53, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже за вас все переписали. Автор acme_tiny уместился в две сотни строк. Включая конфигурацию, которая внутри скрипта, а не отдельным файлом.
И да, его можно понять и исправить, если понадобилось.
Все же баш не самый подходящий язык для чего-то, что не влезает в полтора экрана 80x25
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|6.28, gogo (?), 11:57, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну подумаешь, что для acme_tiny нужно руками ключ генерить и т.д. - главное, что аффтор в 200 строк уложился!
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|6.43, Pofigis (?), 13:00, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Включая конфигурацию, которая внутри скрипта, а не отдельным файлом.
За это надо расстреливать, но сначала - оскопить (чтоб размножиться не успел) и четвертовать (чтоб ни строчки кода написать не успел).
Программный код и данные - должны быть разделены! Кто этого не понимает - не то что программировать, к компу надо подпускать только под надзором того, кто это понимает.
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|7.44, gogo (?), 13:24, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да никому они ничего не должны. Если это специфический код для конкретной единственной задачи, то вполне нормальное решение.
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|5.19, олавф (?), 11:27, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не забываем че питон развивался в рамках миникс (проект амеба)так шо только баш юниксвей а не это ..
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|5.20, Аноним (20), 11:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ога, специально буду добавлять питон в свой контейнер ради акме-клиента.
Жаль, что Кристапс на портабельную версию своего клиента забил...
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|5.40, Аноним (38), 12:34, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз уж все равно добавлять инородную сущность для летсэнкрита почему бы это сделать без зависимостей и статично. Для этого так то придумали программы на golang. Например lego и acmetool.
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|1.11, Аноним (13), 10:41, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а, так вот почему на багрепорты он забил х..й. Действительно, не для себя же делал, на продажу.
P.S. с bypass.no эта поделка поломана нахрен и починке не поддается - разобраться в этой лапше ни у кого с наскока не получилось.
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|2.15, КГБ СССР (?), 11:18, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе завидно да?
Что он смог продать свой проект, и чихал на тебя и твои хотелки.
Он все правильно сделал, а ты завидуй и изрыгай свою ненависть и токсичность дальше.
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|2.17, КГБ СССР (?), 11:24, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кстати этим ты показал, как линуксоиды действительно относятся к open source проектам.
Спасибо тебе, я сделал скриншот твоего сообщения и буду показывать его всем линуксоидам, которые будут писать как они любят и уважают open source.
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|4.29, КГБ СССР (?), 11:57, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато линуксоиды, поливающие чужие проекты грязью, хорошие да?
Кстати спасибо за поставленный мне диагноз, но изивини, у тебя нет диплома психиатра, так что диагнозу, что тв поставил грошь цена.
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|3.23, Аноним (20), 11:40, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати этим Шауэр показал, как линуксоиды действительно относятся к своим проектам.
> Спасибо ему, я сделал скриншот этой новости и буду показывать его всем линуксоидам, которые будут писать как они любят и уважают open source.
Можешь не благодарить.
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|4.30, КГБ СССР (?), 11:59, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это его личное дело, что ему делать с проектом. Он просто положил болт на мудаков и правильно сделал.
Ибо если слушать всех токсичных мудаков, можно получить тяжёлый нервный срыв, как это было с разработчиком веб фреймворка на расте.
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|5.31, Аноним (38), 12:08, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты уже получил. Тебе обратится к профессионалам для установки диагноза, как сам выше и написал.
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|7.36, Аноним (38), 12:21, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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10 километров бежал за линуксоидами чтобы сообщить что ты их не слушаешь...
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|1.16, cherts74 (?), 11:18, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто может сказать чем он лучше acme.sh ?
У acme.sh вообще ничего не нужно прописывать, запустил 1 раз - получил сертификат, все остальное уже будет на автомате: прописывание в крон и acme.sh сам поймет список сертификатов и будет их обновлять - мне кажется это удобнее, чем писать конфиги руками.
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|2.24, Аноним (21), 11:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас тебе начнут объяснять, что только баш - тру линуксвей, а все остальные подлежат экстерминатусу, просто потому, что местные аноны хотят казаться админами-олдами.
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|3.34, Аноним (38), 12:14, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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acme.sh работает не только с баш но и сш и даш. Так что он даже предпочтительнее. Например для контейнера на альпайн в котором идет sh доставлять еще и bash это нафиг не нужное дело.
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|2.32, gogo (?), 12:09, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прописать домен в список - это не лопатить тонны портянок.
И в этом списке домены и алиасы очень просто и наглядно записаны - не забудешь.
Ну и лично меня разражает, когда скрипт сам себя копирует в папку, которую он считает походящей, а не работает там, где его положили.
И крон таки руками придется править, ибо моветон запускат ьв 00:00 некритичные ко времени кроны.
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|2.46, Аноним (46), 14:36, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он лучше как раз тем, что ничего не прописывает в крон и конфиги, а значит, во-первых, ничего не поломает, а во-вторых, ему не нужен рут для работы.
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|1.22, Аноним (22), 11:39, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> после завершения обучения не понятно, останется ли у него время на проект
> Более того, Лукас теперь сможет уделять больше времени развитию dehydrated, работа над которым в последние месяцы в основном ограничивалась сопровождением.
на какой уровень публики это расчитано?
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|2.37, Аноним (5), 12:26, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тут не понятно. Раньше он делал проект в свободное время just for fun, а теперь будет сидеть на зарплате и обязан заниматься разработкой.
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|3.41, Аноним (38), 12:39, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там написано только что он останется мейнтенером. Так то компании обычно вплетают новые проекты в свой пайплайн и делаеть его будут другие программисты на зп. А мнение мейнтейнера могут и на нуль умножить.
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|2.47, Аноним (46), 14:38, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На уровень тех, кто способен удержать в памяти более одной фразы. Тренируйся.
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|1.25, Аноним (25), 11:49, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Покупку dehydrated компания Apilayer объясняет желанием внести свой вклад в поддержку открытых проектов
Верю.
Жду через пол года в системных требованиях SystemD и Gtk7.
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|2.35, Аноним (38), 12:20, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если посмотреть на проекты этой компашки становится ясно что они их все купили у каких то студентов.
Вот пример https://languagelayer.com/ сервис определяет язык по введенному тексту. На русский текст он говорит что это или Македонский или Таджикский. Занавес.
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|3.49, Кококо (?), 14:55, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На русский текст он говорит что это или Македонский или Таджикский.
Русоф🐓бы!
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