Проект dehydrated сменил владельца

Лукас Шауэр (Lukas Schauer), разработчик dehydrated, bash-скрипта для автоматизации получения SSL-сертификатов через сервис Let's Encrypt, принял предложение о продаже проекта и финансировании его дальнейшей работы. Новым владельцем проекта стала австрийская компания Apilayer GmbH. Проект был перемещён на новый адрес github.com/dehydrated-io/dehydrated. Лицензия остаётся прежней (MIT).

Совершённая сделка поможет гарантировать дальнейшую разработку и сопровождение проекта - Лукас студент и после завершения обучения не понятно, останется ли у него время на проект. Покупку dehydrated компания Apilayer объясняет желанием внести свой вклад в поддержку открытых проектов и поддержанием положительной репутации своего бренда (компания хочет показать, что она не только потребляет открытое ПО в своём облачном сервисе, но и поддерживает его разработку).

Лукас остаётся мэйнтейнером и сохранит в своих руках все рычаги управления и контроля над разработкой. Более того, Лукас теперь сможет уделять больше времени развитию dehydrated, работа над которым в последние месяцы в основном ограничивалась сопровождением. Из ближайших планов упоминается реализация новой системы для тестирования кода, которая позволит гарантировать отсутствие регрессий и нарушений совместимости со старыми системами, а также отслеживать соответствие стандарту ACME (RFC-8555). Далее Лукас намерен заняться улучшением документации.

Напомним, что применение dehydrated является одним из самых простых способов организации процесса получения и обновления сертификатов через Let's Encrypt - достаточно прописать необходимые домены в файл конфигурации, создать каталог WELLKNOWN в дереве web-сервера и прописать скрипт в crontab, все остальные действия выполняются автоматически, без необходимости ручного вмешательства пользователя. Для работы скрипта требуется bash, openssl, curl, sed, grep, awk и mktemp, которые обычно уже входят в базовый состав дистрибутивов.



