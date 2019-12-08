Организация EFF выпустила релиз Certbot 1.0, пакета для получения сертификатов Let's Encrypt

Организация Electronic Frontier Foundation (EFF), являющаяся одним из учредителей некоммерческого удостоверяющего центра Let's Encrypt, представила выпуск инструментария Certbot 1.0, подготовленного для упрощения получения сертификатов TLS/SSL и автоматизации настройки HTTPS на web-серверах. Certbot также может выступать в качестве клиентского ПО для обращения к различным удостоверяющим центрам, использующим протокол ACME. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Certbot позволяет не только автоматизировать получение и обновление сертификатов, но и сгенерировать готовые настройки для организации работы HTTPS в Apache httpd, nginx и haproxy в окружениях различных дистрибутивов Linux и BSD-системах, а также для организации проброса обращений c HTTP на HTTPS. Закрытый ключ для сертификата генерируется на стороне пользователя. Имеется возможность отзыва полученных сертификатов в случае компрометации системы.



