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Организация EFF выпустила релиз Certbot 1.0, пакета для получения сертификатов Let's Encrypt

08.12.2019 22:03

Организация Electronic Frontier Foundation (EFF), являющаяся одним из учредителей некоммерческого удостоверяющего центра Let's Encrypt, представила выпуск инструментария Certbot 1.0, подготовленного для упрощения получения сертификатов TLS/SSL и автоматизации настройки HTTPS на web-серверах. Certbot также может выступать в качестве клиентского ПО для обращения к различным удостоверяющим центрам, использующим протокол ACME. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Certbot позволяет не только автоматизировать получение и обновление сертификатов, но и сгенерировать готовые настройки для организации работы HTTPS в Apache httpd, nginx и haproxy в окружениях различных дистрибутивов Linux и BSD-системах, а также для организации проброса обращений c HTTP на HTTPS. Закрытый ключ для сертификата генерируется на стороне пользователя. Имеется возможность отзыва полученных сертификатов в случае компрометации системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/press/rele...)
  2. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
  3. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2019 год
  4. OpenNews: Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок
  6. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: letsencrypt
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  • 1.1, Аноним (1), 23:08, 08/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Давайте, умники, начинайте ныть про питон, шутить ваши клёвые шутки. Кстати, вы все очень оригинальны.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конечно, как можно доверять некомпилируемому языку программирования на проде? Ясное дело, бинарные сборки из Go - куда надёжнее.
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym (ok), 01:11, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем ныть про питон, если можно взять прогу на сях, написанную, эээ... каким-то чуваком из Литвы, лень название и фамилию гуглить.
     
  • 2.5, Pistrun (?), 01:31, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какие тут шутки. Грустно это
     

  • 1.3, Х (?), 23:38, 08/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    На фоне acme.sh как эта софтинка? Знаю, что популярна (тем более, вот, уже и версия 1.0 вышла, не прошло и многих лет), но может кто сравнивал в жизни?
     
     
  • 2.7, Fyjy (?), 03:34, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовал разные сторонние варианты, но таки со временем пришел к рекомендованному LEшниками certbot и все прекрасно с ним живет теперь. 20 серверов у разных заказчиков, суммарно больше 100 доменов второго уровня и еще третьи-четвертые уровни на них, все прекрасно получается, потом все само обновляется и жрать не просит
     

  • 1.6, электронщег (?), 02:35, 09/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем все эти питоны, когда есть обычные башизмы вроде dehydrated?
     
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