Выпуск MidnightBSD 4.0.4 с инструментарием для верификации возраста

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 4.0.4, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе Xfce (опционально можно установить связку GNUstep + Window Maker + GWorkspace). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-13. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных, или инструментарий Ravenports. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 1 ГБ (i386, amd64). В новом выпуске: Интегрированы возможности для верификации возрастных групп пользователей, требуемые законодательствами некоторых стран. В состав включены фоновый процесс aged, запуск которого настраивается через параметр "aged_enable" в /etc/rc.conf, и утилита agectl. В утилиту adduser внесено изменение для запроса возраста при создании учётной записи нового пользователя. Для выставления возраста или даты рождения уже существующим учётным записям может использоваться утилита agectl, например, "doas agectl -a 15 myuser" или "agectl -b 1966-02-28 myacct". Пользователь root по умолчанию попадает в категорию 18+. В пакеты добавлена поддержка флага, определяющего допустимую возрастную категорию. Данный флаг проверяется в пакетном менеджере mport при установке пакета и настраивается ACL для блокирования доступа к приложению пользователей, младше указанной возрастной категории. В приложениях для определения возраста может вызываться утилита agectl, использоваться функция agev_get_age_bracket из библиотеки libutil или отправляться запрос фоновому процессу aged через сокет.

Из FreeBSD перенесено исправление уязвимости CVE-2026-4747, позволяющей добиться выполнения кода на уровне ядра через отправку сетевых пакетов к NFS-серверу.

Добавлен драйвер amd-cppc, управляющий режимами потребления энергии и частотой для CPU AMD Zen 2+, поддерживающих механизм CPPC (Collaborative Processor Performance Control).



