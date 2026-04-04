Выпуск MidnightBSD 4.0.4 с инструментарием для верификации возраста

|
1.3, Аноним (3), 21:10, 04/04/2026
|+9 +/–
|
Войдите в положение! Это ни разу не политический жест. Поймите же, что иначе проект потерял бы миллионы пользователей!
|
1.6, Аркагоблин (?), 21:14, 04/04/2026
|+2 +/–
|
Теперь это несвободное ПО. Их новая лицензия - больше не чистая BSD, а с добавленным пунктом с запретом использования в Калифорнии. Что нарушает критерии свободной лицензии, а именно - отсутствие ограничений по сфере и месту. Про-гну-лись!
|
|
|
2.8, Аноним (3), 21:16, 04/04/2026
|+1 +/–
|
Наоборот же. Верификацию добавили, тем самым сделали ограничение на спо.
|
1.7, Ананоним (?), 21:16, 04/04/2026
|+/–
|
Пакетный менеджер блокирует доступ к приложению пользователям? Это что за бред? Признание ОС как однопользовательской системы? Совсем с ума посходили. Если ребёнок админ, плевать он хотел на эту настройку.
|
|
|
2.10, Аноним (3), 21:18, 04/04/2026
|+1 +/–
|
> Если ребёнок админ, плевать он хотел на эту настройку.
Спасибо за предложение. Внедрим обязательную биометрическую верификацию, не переживайте. А спо задушим отключением доступа к интернет сервисам, если локальная учётная запись имеет данные без абсолютной верификации, а не по простой дате.
|
|
|
3.18, Ананоним (?), 21:58, 04/04/2026
|+1 +/–
|
>> Если ребёнок админ, плевать он хотел на эту настройку.
> Спасибо за предложение. Внедрим обязательную биометрическую верификацию, не переживайте.
> А спо задушим отключением доступа к интернет сервисам, если локальная учётная
> запись имеет данные без абсолютной верификации, а не по простой дате.
Надорвётесь.
|
|
|
2.14, Аноним (14), 21:31, 04/04/2026
|+/–
|
> Могли бы выйти на митинг. Но нет, проще выслужиться перед откровенно даунским законом
И как там, на митинге? Или тоже "я не тактик, я стратег!"? Ну и да, не живущим в Калифорнии/Бразилии как-то проще забить на эти заморочки ...
|
|
|
3.15, Аркагоблин (?), 21:33, 04/04/2026
|+1 +/–
|
А я причём? Это же не у нас, а у них в Калифорнии и Бразилии. Я там не живу, ахах
|
|
|
3.87, Аноним (87), 22:31, 05/04/2026
|+/–
|
"Начни с себя" это демагогический прием. Ему не надо начинать с него, он не понимает эти законы. Ему надо начинать с тех кто принимает такие законы. Но только вопрос не полный, начинать "что"? Вешать на фонарях?
|
|
|
4.100, Аноним (100), 02:30, 06/04/2026
|+/–
Это не демагогический приём, а mechanism design и требование честных сигналов
|
1.12, Аркагоблин (?), 21:28, 04/04/2026
|+1 +/–
|
Напоминает ситуацию когда кто-то хочет прославиться, но делает это не чем-то положительным (улучшение качества, внедрение новых полезных функций, удобство), а скандалами (пресмыкание перед гнусным законом о возрасте). К сожалению, второй способ куда эффективнее. Но это ненадолго
|
|
|
2.21, Миноним (?), 22:33, 04/04/2026
|+/–
|
Да одинаковый. И там и там для галочки. Но прогибаются под изменчивый мир - это да. У Эпол вот в р* сейчас много интереснее.
|
1.20, Миноним (?), 22:28, 04/04/2026
|+1 +/–
|
Я так понимаю, что несогласные просто дизаблят этот параметр в /etc/rc.conf и дальше живут в браке с розовой пони долго и счастливо, разве нет?
|
|
|
2.24, LaunchWiskey (ok), 00:10, 05/04/2026
|+/–
|
Нет. Тогда в лицензии уже для немцев придётся запрещать использование - у них с пони нельзя.
|
2.64, Аноним (63), 15:14, 05/04/2026
|+/–
|
>в браке с розовой пони
Мария Антуанетта, вы наконец-то реинкарнировались! Только почему-то не в Австрии, оно и понятно, там республика теперь, а не монархия, вам там делать совсем нечего. Ну и как тут вам, нравится? Как прогресс в качестве оказания услуг конюхами?
|
1.33, Аноним (33), 03:49, 05/04/2026
|+/–
Как бы многим не хотелось, но скоро проверка возраста будет практически во всех
|
|
|
2.40, Аноним (40), 09:01, 05/04/2026
|+1 +/–
|
Причем на настольных машинах возможность просто работать без всей этой трехомудии еще сохранится какое-то время, а вот на мобильных устройствах Эппл с Гуглом дружно возьмут под козырёк и будут безальтернативно требовать верификацию возраста уже в самом ближайшем времени. Использовать смартфон и приложения на нем без жёсткой привязки к личности станет невозможно.
Печально это все.
|
2.45, анондирован (?), 10:34, 05/04/2026
|+/–
|
systemd не обязателен - переходи на темную т.е. светлую сторону - дистрибутивы на openrc и другие (Devuan, Vendefoul и тд)
|
|
|
3.57, Аноним (57), 11:34, 05/04/2026
|+1 +/–
Проблема в том, что некоторые пакеты требуют для своей сборки systemd
|
|
|
4.95, Аноним (95), 00:10, 06/04/2026
|+/–
|
>Представь ситуацию, когда для работы сетевого стека тебе нужен один пакет, который не заменить и из опций есть только два варианта - переписать его или принять systemD.
Вы же сами предлагаете вариант "переписать".
|
4.97, Аноним (97), 01:18, 06/04/2026
|+/–
|
какие пакеты не собираются без системд? iproute2 достаточен для настройки сети, нафиг ему системд не упал, mplayer умеет проигрывать видео в любом формате нафиг ему системд, ffmpeg может, или что вообще? системд выпиливается легко и непринужденно, если kde не взлетит, ну ок, есть куча других де.
докер не взлетит? ну и хрен с ним есть альтернативы, сделать chroot можно ручками, тем более они уже требуют регистрации, вот делать мне нефиг сидеть прописывать логиныпароли на каждой виртуалке.
lxc или kvm перестанут работать, да пффф, щас, а остальное отвязать не великая проблема
|
2.65, Аноним (63), 15:21, 05/04/2026
|+/–
|
>останется только использовать дистрибутивы без systemD
systemd - вещь хорошая. Она потому и хорошая, что Леннарт - карьерист, почти все хорошие вещи были созданы почти исключительно карьеристами. Но этот же карьеризм заставляет Леннарта выслуживаться. systemd для него всего лишь инструмент достижения карьерных целей,
https://vas3k.blog/notes/pets_vs_cattle/
а не инструмент для житья, жить Леннарт может и на одиннадцатке с проверкой возраста, и на айфоне, и на сиаоми. А вот то что людям жить станет негде - ну так проблемы индейцев шерифа не волнуют. Люди - это заведомо нежизнеспособный вид.
|
|
|
3.78, Аноним (78), 19:13, 05/04/2026
|–1 +/–
Чушь Если бы были два лагеря одни за ограничения контента для детей , а вторые
|
|
|
4.88, Аноним (88), 22:31, 05/04/2026
|+/–
|
>то ему бы пришлось выслуживаться выбирая сторону
Так он и выслуживается, выбрав.
>А в чем проблема?
Вам нечего делать на этом сайте, кроме как троллить.
>Я не уловил эту аллюзию.
Ничего, не можешь - жизнь научит, не хочешь - жизнь заставит.
>А Ленарт тогда кто?
Ботинколиз.
|
3.98, Аноним (97), 01:25, 06/04/2026
|+/–
|
> systemd - вещь хорошая
дааа, вот только она не умеет отдавать данные в json, чтобы скажем рандомный сервис проверить из скрипта, надо парсер писать.
она не умеет проверять сервис через вотчдог, чтобы отследить что он запустился, а не завис на полпути.
journald не умеет даже формат даты менять, и если логи хранятся, то фиг знает за какой год, там его просто нет
системд это кусок г .на, просто альтернатив ему нет
|
|
|
4.102, Аноним (101), 03:01, 06/04/2026
|+/–
|
Толсто. Особенно про json после внедрения какой-то json-подобной галиматьи с кастомным синтаксисом и парсером и преподнесения её как стандарта, который заменит всё.
|
3.99, Аноним (95), 01:41, 06/04/2026
|+/–
|
>systemd - вещь хорошая
Только по сравнению с конкурентами. Есть моменты, которые надо бы переделать, да только вот беда, слишком уж велика доля systemd, альтернативе будет слишком тяжело взлететь.
|
2.91, Аноним (87), 22:36, 05/04/2026
|+/–
|
Добавить логин только через госуслуги. И чтобы на сайтах где есть комментарии тоже логин только через госуслуги.
|
1.34, Аноним (34), 04:08, 05/04/2026
|+/–
|
>Пользователь root по умолчанию попадает в категорию 18+.
Ну да, сидеть на этой системе это тот еще пр0н
|
1.61, Аноним (61), 12:25, 05/04/2026
|+/–
|
Скачал еще позавчера. Посмотрел. Если в системе карта nVidia, то лучше не брать. Имел всего пару часов на тестирование, и танцы с бубном в это время не входили. Если встроенная Intel или AMD, работает. Но лучше установить GhostBSD - она на сравнимую конфигурацию (Core 2 Quad 6600, память 8 Гб, SSD 256 Гб) ставится (критерий - от кнопки включения до выхода в Интернет) 5 минут. При этом сабжу потребовалось полчаса.
|