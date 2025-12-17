Выпуск операционной системы MidnightBSD 4.0

2.2 , Аноним ( - ), 16:17, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > С другими бсдшками всё понятно, а зачем эта нужна? А другие разве нужны?

Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!"

Ну и чсв повышает.

3.6 , gn ( ? ), 16:23, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а линух разве нужен?

Выполняет задачу "главноечтоневинда!"

Ну и чсв повышает.

4.9 , Аноним ( - ), 16:34, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > а линух разве нужен? На серваках нужен, винды там осталось совсем мало.

А вот десктопный линь таки ненужОн. И пользователи десктопного линя в большинстве своем 3аdpoты-пepdoлики. Ну, кроме тех, кому навязали его сверху. А, еще есть игруны фанаты drm-щика Габена. И процент линя как бы это подтверждает.



С другой стороны бсд что на серваках, что на декстопе. Разве что какое-то легаси.

Прям эталонная ось для НиТАкиХКакФсе!

5.25 , dannyD ( ? ), 18:35, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – за-то вы любители зондов во все дыры.

5.29 , Аноним ( 29 ), 18:44, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для НиТАкиХКакФсе! есть еще настоящий открытый UNIX - illumos.

3.24 , Celcion ( ok ), 18:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!" Ну, для тех, кто думает чуть дальше, чем на ближайшие год-два - это вполне себе важная задача, потому что линукс всё больше уходит в корпоративщину и многое в нём начинает меняться далеко не в лучшую сторону. Много тенденций, вызывающих озабоченность, как говорится. И в какой-то момент может сложиться крайне неприятная ситуация, что замена какая-то уже линуксу будет нужна, а её нет от слова "совсем".

Объяснять для чего вообще важен и нужен выбор в любых вопросах и задачах - полагаю, излишне. Ну а чтобы выбор этот был - и существуют все эти "главноечтонелинукс!" И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше.

4.27 , dannyD ( ? ), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше. главное чтоб туда петтенговщину не завезли.

2.12 , Столяр ( ? ), 16:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >с элементами, портированными из DragonFly Каждый день новая Ос).

с элементами, портированными из двоичного кода, а что есть же нули и единицы).

2.13 , Аноним ( 13 ), 16:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это дистрибутив фряхи с фирменными обоями.

2.26 , Аноним ( 29 ), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >С другими бсдшками всё понятно Что именно тебе понятно с другими бсдшниками? Мне вот ничего не понятно.

