Выпуск операционной системы MidnightBSD 4.0

17.12.2025 15:58

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 4.0, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе Xfce (опционально можно установить связку GNUstep + Window Maker + GWorkspace). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-13. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных, или инструментарий Ravenports. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 1 ГБ (i386, amd64).

Выпуск примечателен обновлением версий сторонних библиотек и переносом исправлений и новых возможностей из ветки FreeBSD 13. Основные новшества:

  • Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.7.3, в которой появилась возможность проверки отдельных портов командой "mport verify" и восстановления контрольных сумм командой "mport verify -r". В команде mport_install обеспечена работа с зависимостями.
  • В программах init, service и cron задействованы переменный окружения, заданные для пользователя или класса пользователей через login.conf.
  • В ядро добавлена поддержка маппинга памяти в режиме W^X, запрещающем одновременный доступ на запись и исполнение.
  • Вместо GNU grep задействован вариант утилиты grep под лицензией BSD.
  • Добавлен совместимый с Linux системный вызов copy_file_range, а также системные вызовы aio_readv и aio_writev.
  • Добавлена поддержка отладки процессов при помощи procfs.
  • Добавлен драйвер backlight для управления подсветкой.
  • В драйвере cpufreq реализована поддержка технологии Intel Speed Shift.
  • В клиенте и сервере NFS добавлена поддержка NFSv4.2, NFS over TLS и расширенных атрибутов.
  • Осуществлён переход на реализацию файловой системы ZFS от проекта OpenZFS (2.1.15).
  • Реализация подсистемы FUSE обновлена до версии 7.28 с поддержкой FUSE_COPY_FILE_RANGE и FUSE_LSEEK.
  • В TCP-стек интегрирована поддержка алгоритма пропорционального снижения интенсивности отправки пакетов (Proportional Rate Reduction, RFC 6937), позволяющего быстрее восстановить оптимальные параметры потока после временных проблем с передачей данных.
  • Добавлена поддержка вложенных VLAN (802.1ad).
  • Поддержка протокола SCTP вынесена в отдельный модуль sctp.ko, который отключён по умолчанию в ядре GENERIC.
  • Добавлены алгоритмы поиска маршрутов из DPDK (Data Plane Development Kit) librte, позволяющие оптимизировать работу с очень большими таблицами маршрутизации.
  • На 64-разрядных архитектурах базовая система собрана по умолчанию с поддержкой PAE (Position Independent Executable).
  • Добавлен драйвер iwlwifi для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac. Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.
  • Для всех исполняемых файлов базовой системы на 64-разрядных платформах включена по умолчанию рандомизация адресного пространства (ASLR, Address Space Layout Randomization).
  • Реализована поддержка коммуникационного протокола Netlink (RFC 3549), применяемого в Linux для организации взаимодействия ядра с процессами в пространстве пользователя.
  • В гипервизор Bhyve добавлена поддержка совместного доступа к файлами при помощи VirtIO-9p (VirtFS), поддержка устройств PCI HDAudio и возможность работы со снапшотами виртуальных машин.
  • Добавлен набор драйверов VirtIO, поддерживающих спецификацию VirtIO V1. Добавлен драйвер pvscsi для паравиртуализированных контроллеров SCSI.
  • Добавлена реализация TLS (kTLS), работающая на уровне ядра.
  • Обновлены версии LLVM 19.1.7, unbound 1.23.0, OpenSSH 9.9p2, lua 5.4.2, wpa+hostapd 2.11.
  • Удалены gcc, libdispatch и binutils.


Обсуждение (25)
  • 1.1, localhostadmin (ok), 16:03, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А какие задачи эта система выполняет? С другими бсдшками всё понятно, а зачем эта нужна?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 16:17, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С другими бсдшками всё понятно, а зачем эта нужна?

    А другие разве нужны?
    Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!"
    Ну и чсв повышает.

     
     
  • 3.6, gn (?), 16:23, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а линух разве нужен?
    Выполняет задачу "главноечтоневинда!"
    Ну и чсв повышает.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 16:34, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > а линух разве нужен?

    На серваках нужен, винды там осталось совсем мало.
    А вот десктопный линь таки ненужОн. И пользователи десктопного линя в большинстве своем 3аdpoты-пepdoлики. Ну, кроме тех, кому навязали его сверху. А, еще есть игруны фанаты drm-щика Габена. И процент линя как бы это подтверждает.

    С другой стороны бсд что на серваках, что на декстопе. Разве что какое-то легаси.
    Прям эталонная ось для НиТАкиХКакФсе!

     
     
  • 5.25, dannyD (?), 18:35, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за-то вы любители зондов во все дыры.
     
  • 5.29, Аноним (29), 18:44, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для НиТАкиХКакФсе! есть еще настоящий открытый UNIX - illumos.
     
  • 3.24, Celcion (ok), 18:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!"

    Ну, для тех, кто думает чуть дальше, чем на ближайшие год-два - это вполне себе важная задача, потому что линукс всё больше уходит в корпоративщину и многое в нём начинает меняться далеко не в лучшую сторону. Много тенденций, вызывающих озабоченность, как говорится. И в какой-то момент может сложиться крайне неприятная ситуация, что замена какая-то уже линуксу будет нужна, а её нет от слова "совсем".
    Объяснять для чего вообще важен и нужен выбор в любых вопросах и задачах - полагаю, излишне. Ну а чтобы выбор этот был - и существуют все эти "главноечтонелинукс!" И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше.

     
     
  • 4.27, dannyD (?), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше.

    главное чтоб туда петтенговщину не завезли.

     
  • 2.12, Столяр (?), 16:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с элементами, портированными из DragonFly

    Каждый день новая Ос).
    с элементами, портированными из двоичного кода, а что есть же нули и единицы).

     
  • 2.13, Аноним (13), 16:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дистрибутив фряхи с фирменными обоями.
     
  • 2.26, Аноним (29), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С другими бсдшками всё понятно

    Что именно тебе понятно с другими бсдшниками? Мне вот ничего не понятно.

     

  • 1.5, Аноним (-), 16:23, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы
    > net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи
    > прослойки linuxkpi.

    BSD продолжает "одалживать" драйвера с линя?
    А чё так? Для самой нужной оси уже драйвера не пишут?))

     
     
  • 2.7, svetrnd (ok), 16:26, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДрайверЫ. Ну сколько можно уже?!
     
     
  • 3.10, Аноним (13), 16:34, 17/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:48, 17/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (29), 18:45, 17/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:35, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе жалко чтоли? Не ты ж написал эти драйверы в линуксе, так что не переживай.
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:05, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для самой нужной оси

    Я перешел с Винды на Линукс всего шесть лет назад, думал навсегда. Но нет, сначала крутил на виртуалке Фряху, а потом установил на основной ноутбук. Все системы на Линукс (ну, может за исключением Воид Линукс) - жЫрные и неповортливые, в отличие от. И это независимо от оконного менеджера или среды рабочего стола, просто они медленные.
    Предвижу вопрос, нет, железо у меня вполне современное.
    С версии 14.3 ВайФай работает без проблем (раньше использовал ВайФайБокс).

     

  • 1.8, нах. (?), 16:31, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои что-то совсем скучные...

     
  • 1.14, Аноним (-), 16:42, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный плюс оси - это котик на обоине :)
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:50, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, кстати, а что обои такие скучные?
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:55, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалены gcc, libdispatch и binutils.

    А что не так с GCC?

     
     
  • 2.20, Аноним (11), 17:03, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта ОС x86_64-only, так что им gcc с его миллионом архитектур не нужен. Им нужен просто компилятор для amd64 с BSD лицензией.
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:30, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлены версии LLVM 19.1.7

    утром уже на 21.1.8 обновлял сборки. с лто летает просто

     
     
  • 2.28, dannyD (?), 18:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под RISC-V не всё собирается.
     

