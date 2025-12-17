Выпуск операционной системы MidnightBSD 4.0

|
|2.2, Аноним (-), 16:17, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> С другими бсдшками всё понятно, а зачем эта нужна?
А другие разве нужны?
Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!"
Ну и чсв повышает.
|3.6, gn (?), 16:23, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а линух разве нужен?
Выполняет задачу "главноечтоневинда!"
Ну и чсв повышает.
|4.9, Аноним (-), 16:34, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а линух разве нужен?
На серваках нужен, винды там осталось совсем мало.
А вот десктопный линь таки ненужОн. И пользователи десктопного линя в большинстве своем 3аdpoты-пepdoлики. Ну, кроме тех, кому навязали его сверху. А, еще есть игруны фанаты drm-щика Габена. И процент линя как бы это подтверждает.
С другой стороны бсд что на серваках, что на декстопе. Разве что какое-то легаси.
Прям эталонная ось для НиТАкиХКакФсе!
|3.24, Celcion (ok), 18:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Что те, что это выполняют задачу "главноечтонелинукс!"
Ну, для тех, кто думает чуть дальше, чем на ближайшие год-два - это вполне себе важная задача, потому что линукс всё больше уходит в корпоративщину и многое в нём начинает меняться далеко не в лучшую сторону. Много тенденций, вызывающих озабоченность, как говорится. И в какой-то момент может сложиться крайне неприятная ситуация, что замена какая-то уже линуксу будет нужна, а её нет от слова "совсем".
Объяснять для чего вообще важен и нужен выбор в любых вопросах и задачах - полагаю, излишне. Ну а чтобы выбор этот был - и существуют все эти "главноечтонелинукс!" И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше.
|4.27, dannyD (?), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>И, надеюсь, будут существовать и развиваться дальше.
главное чтоб туда петтенговщину не завезли.
|2.12, Столяр (?), 16:40, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>с элементами, портированными из DragonFly
Каждый день новая Ос).
с элементами, портированными из двоичного кода, а что есть же нули и единицы).
|2.26, Аноним (29), 18:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>С другими бсдшками всё понятно
Что именно тебе понятно с другими бсдшниками? Мне вот ничего не понятно.
|1.5, Аноним (-), 16:23, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы
> net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи
> прослойки linuxkpi.
BSD продолжает "одалживать" драйвера с линя?
А чё так? Для самой нужной оси уже драйвера не пишут?))
|2.11, Аноним (11), 16:35, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А тебе жалко чтоли? Не ты ж написал эти драйверы в линуксе, так что не переживай.
|2.21, Аноним (21), 17:05, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Для самой нужной оси
Я перешел с Винды на Линукс всего шесть лет назад, думал навсегда. Но нет, сначала крутил на виртуалке Фряху, а потом установил на основной ноутбук. Все системы на Линукс (ну, может за исключением Воид Линукс) - жЫрные и неповортливые, в отличие от. И это независимо от оконного менеджера или среды рабочего стола, просто они медленные.
Предвижу вопрос, нет, железо у меня вполне современное.
С версии 14.3 ВайФай работает без проблем (раньше использовал ВайФайБокс).
|2.20, Аноним (11), 17:03, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эта ОС x86_64-only, так что им gcc с его миллионом архитектур не нужен. Им нужен просто компилятор для amd64 с BSD лицензией.
|1.23, Аноним (23), 17:30, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Обновлены версии LLVM 19.1.7
утром уже на 21.1.8 обновлял сборки. с лто летает просто
|