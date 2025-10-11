The OpenNET Project / Index page

Проект по адаптации подсистемы WSL2 для запуска FreeBSD в Windows

11.10.2025 07:41

Проект WSL-For-FreeBSD развивает редакцию инструментария WSL2 (Windows Subsystem for Linux), позволяющую вместо Linux запустить FreeBSD в Windows с минимальными изменениями в базовом окружении FreeBSD. По возможности вносимые изменения планируют передавать в основной состав открытой кодовой базы WSL2. Проект позиционируется как персональный и экспериментальный.

На текущем этапе FreeBSD уже можно загрузить в WSL2 в консольном режиме. Основные компоненты FreeBSD успешно запускаются. В настоящее время работа сосредоточена на добавление поддержки сети, оптимизации ввода/вывода и управления процессами. Из планов на будущее упоминается нтеграция утилит FreeBSD c окружением Windows и подготовка документации.

Развиваемый компанией Micrоsoft проект WSL2 предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux, в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

