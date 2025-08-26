Проект GhostBSD начал тестирование собственной среды рабочего стола Gershwin

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 25.02, построенного на базе FreeBSD 14 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями MATE, Xfce и Gershwin. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (3.7 ГБ с MATE, 3.4 ГБ c Xfce, 3.3 ГБ c Gershwin).

Выпуск примечателен началом тестирования собственной среды рабочего стола Gershwin, стилизованной под интерфейс macOS. Для воссоздания механизмов взавимостейтвия с пользователем macOS задействован фреймворк GNUstep и оконный менеджер xfce4-wm, но в будущем планируют разработать собственный оконный менеджер. Имеется экспериментальная поддержка Wayland.

C окружением Gershwin интегрированы инструменты GhostBSD, такие как инсталлятор, менеджер приложений (Software Station) и графические интерфейсы для резервного копирования (Backup Station) и обновления системы (Update Station). Возможен запуск как обычных программ, так и приложений на базе GNUstep. В отличие от других дистрибутивов на базе GNUstep, в Gershwin не используется стиль NEXTSTEP и внесены изменения для предоставления графического окружения, не завязанного на оконный менеджер Window Maker.

Другие изменения в GhostBSD 25.02: