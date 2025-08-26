Проект GhostBSD начал тестирование собственной среды рабочего стола Gershwin

|
|1.3, Аноним (3), 22:57, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
WindowMaker сам по себе прекрасен, ему не требуется никакая среда (и четверг) рабочего стола
|
|1.4, Аноним (4), 23:17, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Смысл клепать одинаковые столы? При этом реально верить в том, что именно МакОСь это эталон дизайна (нет). Эталон дизайна - это Aero в 7ке. Кто то ведь потратил силы на то, чтобы это сделать. А вместо этого мог бы сделать что то более полезное.
|
|
|
|2.7, Аноним (6), 23:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Объясню: OSX делали многие ветераны и люди связанные с UNIX, почему это эталон дизайна? Я как около граф дизайнер скажу что именно подход макоси позволяет избавляться от лишних сущностей при этом оставляя только самое необходимое в UX, никаких генерик панелей лишних меню, только те элементы которые нужны и это становится понятно когда вы видите как устроен док. Стартовое меню винды это скорее наследие десктопов 90х
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним (6), 00:28, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне кажется вы мыслите стереотипами, речь о том что лишние сущности это плохо, если вы думаете что речь о дизайнере с беханс то вы ошибаетесь глубоко. В общем Apple знали что делали в свое время
|
|
|
|5.18, Аноним (3), 01:07, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Стереотипами мыслишь тут только ты, что apple - это хороший дизайн и они знали что делали. И этот стереотип, что apple - это круто, реально уже достал.
|
|4.24, Аноним (24), 02:20, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так считают только те кто любит kde с его несколькими рядами полупустых панелей и бесконечно вложенных меню.
|
|2.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:10, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Эталон дизайна - это Aero в 7ке.
Cinnamon Desktop давно превзошел Aero. Наслаждайся.
> Кто то ведь потратил силы на то, чтобы это сделать. А вместо этого мог бы сделать что то более полезное.
Так они и сделали. Просто оно полезно не для всех.
|
|
|
|2.10, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:04, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут больше интересно понять связь джазового музыканта еврейского происхождения из США и конструктом из xfwm и Gnustep. Может чай какой-то из запрещеных травок попить надо, но не понимаю связи.
|
|1.8, Аноним (-), 23:45, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Для воссоздания механизмов взавимостейтвия с пользователем macOS
Намекните этим ребятам, что механизмы взаимодействия с пользователем в macOS - это не криво передранный интерфейс.
> задействован фреймворк GNUstep и оконный менеджер xfce4-wm
Ух! Аж пахнуло васянством и дендрофекальной разработкой!
Хотя что еще ожидать от маргиналов даже среди бсдшников...
|
|1.16, Аноним (16), 00:30, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще что это? Еще одно дерево в лесу дистрибов?
Или супер преднастроенное, для ленивых и криворуких как я, которые никак не могут заставить работать ВСЕ железки во FreeBSD, на свежем ноуте?
|
|1.17, Skullnet (ok), 00:39, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пожалуй единственный user-friendly дистрибутив на основе FreeBSD. Однако у меня разок слетела система после крупного обновления. Если это исправят, то будет здорово.
|
|
|
|2.22, paulus (ok), 01:32, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и это френдли без бубна на ноуте заведется, и вайфай заработает, и т.д.? Ни одна бсдбайда не запускала Х, номад даже разработчик написал о жопе с этим ;)
|