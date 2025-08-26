The OpenNET Project / Index page

Проект GhostBSD начал тестирование собственной среды рабочего стола Gershwin

26.08.2025 21:32

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 25.02, построенного на базе FreeBSD 14 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями MATE, Xfce и Gershwin. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (3.7 ГБ с MATE, 3.4 ГБ c Xfce, 3.3 ГБ c Gershwin).

Выпуск примечателен началом тестирования собственной среды рабочего стола Gershwin, стилизованной под интерфейс macOS. Для воссоздания механизмов взавимостейтвия с пользователем macOS задействован фреймворк GNUstep и оконный менеджер xfce4-wm, но в будущем планируют разработать собственный оконный менеджер. Имеется экспериментальная поддержка Wayland.

C окружением Gershwin интегрированы инструменты GhostBSD, такие как инсталлятор, менеджер приложений (Software Station) и графические интерфейсы для резервного копирования (Backup Station) и обновления системы (Update Station). Возможен запуск как обычных программ, так и приложений на базе GNUstep. В отличие от других дистрибутивов на базе GNUstep, в Gershwin не используется стиль NEXTSTEP и внесены изменения для предоставления графического окружения, не завязанного на оконный менеджер Window Maker.

Другие изменения в GhostBSD 25.02:

  • Выпуск синхронизирован с FreeBSD 14.3.
  • Реализована автоматическая очистка каталога /tmp.
  • Прекращена поддержка настройки vfs.zfs.arc_max.
  • Обеспечено автоматическое переключения звуковых устройств и добавлена поддержка многоканальных звуковых карт (более 2 каналов) с интерфейсом USB.
  • Реализовано автоматическое определение графических карт AMD Radeon HD 8790M и Radeon HD 8240 Kabini, и улучшено определение серий NVIDIA RTX 4000/5000.
  • Улучшено управления загрузочным окружением.
  • Добавлена поддержка fusefs.
  • В менеджере приложений Software Station улучшена работа с конфликтующими пакетами.
  • Обновлены файлы с переводами на русский язык.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63780-gershwin
Ключевые слова: gershwin, ghostbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, 12yoexpert (ok), 22:57, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на вид какое-то KDE-шное уродство
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:57, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    WindowMaker сам по себе прекрасен, ему не требуется никакая среда (и четверг) рабочего стола
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:17, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Смысл клепать одинаковые столы? При этом реально верить в том, что именно МакОСь это эталон дизайна (нет). Эталон дизайна - это Aero в 7ке. Кто то ведь потратил силы на то, чтобы это сделать. А вместо этого мог бы сделать что то более полезное.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясню: OSX делали многие ветераны и люди связанные с UNIX, почему это эталон дизайна? Я как около граф дизайнер скажу что именно подход макоси позволяет избавляться от лишних сущностей при этом оставляя только самое необходимое в UX, никаких генерик панелей лишних меню, только те элементы которые нужны и это становится понятно когда вы видите как устроен док. Стартовое меню винды это скорее наследие десктопов 90х
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 00:16, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    дизайнеры это последние люди, которых стоит подпускать к дизайну
     
     
  • 4.13, анон (?), 00:25, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    четко сказано!
     
  • 4.14, Аноним (6), 00:28, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется вы мыслите стереотипами, речь о том что лишние сущности это плохо, если вы думаете что речь о дизайнере с беханс то вы ошибаетесь глубоко. В общем Apple знали что делали в свое время
     
     
  • 5.18, Аноним (3), 01:07, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стереотипами мыслишь тут только ты, что apple - это хороший дизайн и они знали что делали. И этот стереотип, что apple - это круто, реально уже достал.
     
  • 4.24, Аноним (24), 02:20, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так считают только те кто любит kde с его несколькими рядами полупустых панелей и бесконечно вложенных меню.
     
  • 2.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:10, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эталон дизайна - это Aero в 7ке.

    Cinnamon Desktop давно превзошел Aero. Наслаждайся.

    > Кто то ведь потратил силы на то, чтобы это сделать. А вместо этого мог бы сделать что то более полезное.

    Так они и сделали. Просто оно полезно не для всех.

     
     
  • 3.15, Аноним (6), 00:29, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon это js на десктопе, спасибо не надо..
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 01:17, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы вроде про эргономику говорим?
     

  • 1.5, DasKolbass (?), 23:22, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дарвин, Гершвин ... Зачем портить память об известных людях?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:48, 26/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:04, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут больше интересно понять связь джазового музыканта еврейского происхождения из США и конструктом из xfwm и Gnustep. Может чай какой-то из запрещеных травок попить надо, но не понимаю связи.
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:45, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Для воссоздания механизмов взавимостейтвия с пользователем macOS

    Намекните этим ребятам, что механизмы взаимодействия с пользователем в macOS - это не криво передранный интерфейс.

    > задействован фреймворк GNUstep и оконный менеджер xfce4-wm

    Ух! Аж пахнуло васянством и дендрофекальной разработкой!
    Хотя что еще ожидать от маргиналов даже среди бсдшников...

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 01:18, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "нетакусиков" ещё напиши, а то несчитово.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:30, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще что это? Еще одно дерево в лесу дистрибов?
    Или супер преднастроенное, для ленивых и криворуких как я, которые никак не могут заставить работать ВСЕ железки во FreeBSD, на свежем ноуте?
     
     
  • 2.23, paulus (ok), 01:33, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно и на несвежем не работает из каробки ;)
     

  • 1.17, Skullnet (ok), 00:39, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуй единственный user-friendly дистрибутив на основе FreeBSD. Однако у меня разок слетела система после крупного обновления. Если это исправят, то будет здорово.
     
     
  • 2.22, paulus (ok), 01:32, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это френдли без бубна на ноуте заведется, и вайфай заработает, и т.д.? Ни одна бсдбайда не запускала Х, номад даже разработчик написал о жопе с этим ;)
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:19, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А GhostBSD - это что вообще?
     

