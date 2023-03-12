Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.8.1, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 941 МБ (torrent). Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Основные изменения в helloSystem 0.8.1: Реализована возможность выхода в сеть при подключении по USB к Android-смартфону (USB tethering).

Добавлена поддержка USB-систем с объёмным звуком (5.1), таких как BOSE Companion 5.

На дисках, размером больше 80 ГБ, по умолчанию включён раздел подкачки.

Обеспечено сохранение настроек языка и клавиатуры в UEFI NVRAM.

Реализована загрузка ядра и модулей без вывода текста на экран (для показа диагностических сообщений во время загрузки нужно нажать "V", для загрузки в однопользовательский режим - "S", а для показа меню загрузчика - Backspace).

В меню управления громкостью обеспечен показ производителей и моделей звуковых устройств с интерфейсом USB.

В диалог "About This Computer" добавлены сведения о графическом драйвере

В меню реализовано автодополнение путей, начинающихся с символов "~" и "/".

В приложение для управления пользователями добавлена возможность создания пользователей без прав администратора, удаления пользователей и включения/выключения автоматического входа.

Улучшен интерфейс утилиты для создания Live-сборок.

Началась разработка утилиты для создания резервных копий, используя возможности ФС ZFS.



