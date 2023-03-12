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Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage

12.03.2023 08:26

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.8.1, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 941 МБ (torrent).

Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP.

Основные изменения в helloSystem 0.8.1:

  • Реализована возможность выхода в сеть при подключении по USB к Android-смартфону (USB tethering).
  • Добавлена поддержка USB-систем с объёмным звуком (5.1), таких как BOSE Companion 5.
  • На дисках, размером больше 80 ГБ, по умолчанию включён раздел подкачки.
  • Обеспечено сохранение настроек языка и клавиатуры в UEFI NVRAM.
  • Реализована загрузка ядра и модулей без вывода текста на экран (для показа диагностических сообщений во время загрузки нужно нажать "V", для загрузки в однопользовательский режим - "S", а для показа меню загрузчика - Backspace).
  • В меню управления громкостью обеспечен показ производителей и моделей звуковых устройств с интерфейсом USB.
  • В диалог "About This Computer" добавлены сведения о графическом драйвере
  • В меню реализовано автодополнение путей, начинающихся с символов "~" и "/".
  • В приложение для управления пользователями добавлена возможность создания пользователей без прав администратора, удаления пользователей и включения/выключения автоматического входа.
  • Улучшен интерфейс утилиты для создания Live-сборок.
  • Началась разработка утилиты для создания резервных копий, используя возможности ФС ZFS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/helloSystem...)
  2. OpenNews: Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8, развиваемой автором AppImage
  3. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  4. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58781-hellosystem
Ключевые слова: hellosystem, freebsd
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EuPhobos (ok), 08:51, 12/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Она именно для макбуков, или для любых пк?
    Иначе не понятно, зачем там значки ⌘ в горячих клавишах.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:59, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Деревня. Это Джобс выпендрился и назвал так кнопку Ctrl.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:02, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так там отдельно есть и ctrl и cmd
     
  • 2.6, Diablopc (?), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > On non-Macintosh hardware, a Raspberry Pi Keyboard and Hub is recommended as it allows the keyboard and system language to be detected automatically if it is attached while the system is starting up. On Macintosh hardware, the prev-lang:kbd EFI variable is usually set and is used to detect the keyboard and system language.

    Оно вроде как всеядное

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:26, 12/03/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    NIceWM выглядит круче чем эта поделка.
     
  • 1.5, пох. (?), 09:42, 12/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    странная херня... То ли автор действительно верит, что существуют люди, покупающие макбук чтобы запускать на нем Флакон, то ли так прикалывается, то ли ему просто нечем заняться, и он действительно хакнул мироздание на бесконечные деньги?

    Эх... когда-то люди с бесконечной жизнью и бесконечными деньгами (нет) написали нам XFree86. А теперь - нате на лопате приложению на культях :-(

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего несёт, про что?
     
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