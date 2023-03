Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage

1.1 , EuPhobos ( ok ), 08:51, 12/03/2023 [ответить] + / – Она именно для макбуков, или для любых пк?

Иначе не понятно, зачем там значки ⌘ в горячих клавишах.

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:59, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Деревня. Это Джобс выпендрился и назвал так кнопку Ctrl.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:02, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так там отдельно есть и ctrl и cmd

2.6 , Diablopc ( ? ), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > On non-Macintosh hardware, a Raspberry Pi Keyboard and Hub is recommended as it allows the keyboard and system language to be detected automatically if it is attached while the system is starting up. On Macintosh hardware, the prev-lang:kbd EFI variable is usually set and is used to detect the keyboard and system language. Оно вроде как всеядное



1.4 , Аноним ( 4 ), 09:26, 12/03/2023 [ответить] –1 + / – NIceWM выглядит круче чем эта поделка.

1.5 , пох. ( ? ), 09:42, 12/03/2023 [ответить] + / – странная херня... То ли автор действительно верит, что существуют люди, покупающие макбук чтобы запускать на нем Флакон, то ли так прикалывается, то ли ему просто нечем заняться, и он действительно хакнул мироздание на бесконечные деньги? Эх... когда-то люди с бесконечной жизнью и бесконечными деньгами (нет) написали нам XFree86. А теперь - нате на лопате приложению на культях :-( 2.7 , Аноним ( 7 ), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего несёт, про что?