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Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8, развиваемой автором AppImage

22.01.2023 11:57

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.8, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 941 МБ (torrent).

Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP.

Основные новшества helloSystem 0.8:

  • Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.1.
  • Команда launch, применяемая для запуска приложений в самодостаточных пакетах, переведена на использование БД установленных приложений (launch.db). Добавлена начальная поддержка запуска файлов AppImage командой launch (для работы требуется установка Debian runtime).
  • В состав включены и активированы дополнения VirtualBox для гостевых систем, позволяющие при запуске helloSystem в VirtualBox использовать буфер обмена и управлять размером экрана.
  • Реализован запрос для выбора языка, выводимый если информация об языке не установлена в EFI-переменной prev-lang:kbd или не получена от клавиатуры для Raspberry Pi. Обеспечено сохранение настроек клавиатуры в EFI-переменную prev-lang:kbd.
  • Реализована поддержка подключения MIDI-контроллеров.
  • Обновлён пакет initgfx, добавлена поддержка GPU NVIDIA GeForce RTX 3070. Для поддержки новых GPU Intel, таких как TigerLake-LP GT2 (Iris Xe), задействован пакет drm-510-kmod.
  • В файловом менеджере реализован показ пиктограмм для файлов в формате AppImage, EPUB и mp3. Обеспечено отображение файлов AppImage в меню.
  • Добавлена возможность копирования файлов на диск или в корзину через их перемещение мышью на пиктограмму с диском или корзиной на рабочем столе. Предоставлена поддержка открытия документов через их перетаскивание в приложение.
  • Поиск в меню теперь работает и для подменю, а результаты показываются с пиктограммами и ярлыками. Добавлена поддержка поиска в локальной ФС из меню.
  • В меню обеспечено отображение пиктограмм активных приложений и возможность переключения между ними.
  • В системное меню добавлена опция для принудительного закрытия приложения.
  • Отключён автоматический запуск dock-панели (нужно запускать вручную или через установку символической ссылки в /Applications/Autostart).
  • При попытке запуска уже активного приложения вместо запуска ещё одной копии реализован вывод на передний план окон уже работающей программы.
  • В меню добавлена поддержка почтового клиента Trojitá (должен быть загружен перед первым использованием).
  • В браузерах на базе движка WebEngine, таких как Falkon, включено ускорение при помощи GPU.
  • При двойном клике на файлах с документами (.docx, .stl и т.п.) реализована возможность загрузки необходимых для их открытия приложений, если они ещё не установлены в системе.
  • Добавлена новая утилита для отслеживания выполняемых процессов.


  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@probono...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  3. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  4. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58529-hellosystem
Ключевые слова: hellosystem, freebsd
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:43, 22/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    О, уже видно крутой "маковский" дизайн -- закругления верхних углов у панели сверху.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:44, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах, это видимо как-то странно обрезан скриншот из мастодона, ну да ладно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:59, 22/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Панель сверху - сразу нет.
    Кнопка закрытия слева - булшит-бинго.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:02, 22/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    На сколько же интерфейс макос примитивный по сравнению с виндой.
     
     
  • 2.6, Андрей (??), 13:14, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поржал)))
     

  • 1.5, deeaitch (ok), 13:04, 22/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    О дааааа. Из красивой и стройной системы этот сейчас как сделает....
     
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