Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8, развиваемой автором AppImage

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.8, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 941 МБ (torrent). Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Основные новшества helloSystem 0.8: Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.1.

Команда launch, применяемая для запуска приложений в самодостаточных пакетах, переведена на использование БД установленных приложений (launch.db). Добавлена начальная поддержка запуска файлов AppImage командой launch (для работы требуется установка Debian runtime).

В состав включены и активированы дополнения VirtualBox для гостевых систем, позволяющие при запуске helloSystem в VirtualBox использовать буфер обмена и управлять размером экрана.

Реализован запрос для выбора языка, выводимый если информация об языке не установлена в EFI-переменной prev-lang:kbd или не получена от клавиатуры для Raspberry Pi. Обеспечено сохранение настроек клавиатуры в EFI-переменную prev-lang:kbd.

Реализована поддержка подключения MIDI-контроллеров.

Обновлён пакет initgfx, добавлена поддержка GPU NVIDIA GeForce RTX 3070. Для поддержки новых GPU Intel, таких как TigerLake-LP GT2 (Iris Xe), задействован пакет drm-510-kmod.

В файловом менеджере реализован показ пиктограмм для файлов в формате AppImage, EPUB и mp3. Обеспечено отображение файлов AppImage в меню.

Добавлена возможность копирования файлов на диск или в корзину через их перемещение мышью на пиктограмму с диском или корзиной на рабочем столе. Предоставлена поддержка открытия документов через их перетаскивание в приложение.

Поиск в меню теперь работает и для подменю, а результаты показываются с пиктограммами и ярлыками. Добавлена поддержка поиска в локальной ФС из меню.

В меню обеспечено отображение пиктограмм активных приложений и возможность переключения между ними.

В системное меню добавлена опция для принудительного закрытия приложения.

Отключён автоматический запуск dock-панели (нужно запускать вручную или через установку символической ссылки в /Applications/Autostart).

При попытке запуска уже активного приложения вместо запуска ещё одной копии реализован вывод на передний план окон уже работающей программы.

В меню добавлена поддержка почтового клиента Trojitá (должен быть загружен перед первым использованием).

В браузерах на базе движка WebEngine, таких как Falkon, включено ускорение при помощи GPU.

При двойном клике на файлах с документами (.docx, .stl и т.п.) реализована возможность загрузки необходимых для их открытия приложений, если они ещё не установлены в системе.

Добавлена новая утилита для отслеживания выполняемых процессов.



