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Новые выпуски компонентов GNUstep

09.05.2021 11:31

Доступны новые выпуски пакетов, образующих фреймворк GNUstep, предназначенный для разработки кроссплатформенных графических и серверных приложений с использованием API, близкого к программным интерфейсам Apple Cocoa. Кроме библиотек с реализацией AppKit и компонентов фреймворка Foundation, проект также развивает инструментарий для проектирования интерфейса Gorm и среду разработки ProjectCenter, нацеленные на создание переносимых аналогов InterfaceBuilder, ProjectBuilder и Xcode. Основным языком разработки является Objective-C, но GNUstep может использоваться и с другими языками. Среди поддерживаемых платформ: macOS, Solaris, GNU/Linux, GNU/Hurd, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD и Windows. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPLv3.

Изменения в новых выпусках в основном касаются улучшения совместимости с аналогичными библиотеками Apple и расширения поддержки различных платформ, включая платформу Android. Наиболее заметным для пользователей улучшением стала начальная поддержка протокола Wayland.

  • GNUstep Base 1.28.0 - библиотека общего назначения, выступающая аналогом библиотеки Apple Foundation и включающая объекты не связанные с графикой, например, классы для обработки строк, потоков, уведомлений, сетевых функций, обработкой событий и доступа к внешним объектам.
  • GNUstep GUI Library 0.29.0 - библиотека, охватывающая классы для создания графического интерфейса пользователя, основанные на API Apple Cocoa, включая классы с реализацией различных видов кнопок, списков, полей ввода, окон, обработчиков ошибок, функций для работы с цветами и изображениями. GNUstep GUI Library состоит из двух частей - фронтэнда, не зависящего от платформ и оконных систем, и бэкенда, в который вынесены специфичные для графических систем элементы.
  • GNUstep GUI Backend 0.29.0 - набор бэкендов для GNUstep GUI Library, реализующих поддержку X11 и графической подсистемы Windows. Ключевым новшеством нового выпуска является начальная поддержка графических систем на базе протокола Wayland. Кроме того в новой версии улучшена поддержка оконного менеджера WindowMaker и API Win64.
  • GNUstep Gorm 1.2.28 - программа для моделирования интерфейса пользователя (Graphic Object Relationship Modeler), напоминающая приложение OpenStep/NeXTSTEP Interface Builder.
  • GNUstep Makefile Package 2.9.0 - инструментарий для создания сборочных файлов для проектов GNUstep, позволяющий сгенерировать makefile с поддержкой разных платформ без углубления в низкоуровневые детали.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0
  3. OpenNews: Возобновлено формирование Live-сборок окружения GNUSTEP
  4. OpenNews: Разработчики GNUstep обсуждают уход из-под влияния Фонда СПО и создание форка
  5. OpenNews: Релиз GNUstep Objective-C Runtime 1.8
  6. OpenNews: Sony разрабатывает новый интерфейс для бытовой электроники на основе GNUstep
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55113-gnustep
Ключевые слова: gnustep, cocoa, objective-c, openstep, nextstep
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    оно живое =0
     
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 12:04, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как дедушка Ленин - живее всех живых
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основным языком разработки является Objective-C

    Спасибо деду за gcc и победу!

     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 12:02, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скриншоты в студию!
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 12:06, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://www.gnustep.org/images/GWorkspace.jpg
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 12:24, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Netscafe... (T_T)
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 12:24, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мдэ
     
     
  • 4.10, Fracta1L (ok), 12:25, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это круто: http://www.gnustep.org/images/full-screenshot3.png
     
     
  • 5.11, боня (?), 12:30, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так себе, закос под какой-то старый макос. Макось ужасна в своей навязчивой самобытности, а её клоны
     
     
  • 6.12, боня (?), 12:47, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще ужаснее
     
  • 6.27, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:08, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Макось ужасна в своей навязчивой самобытности

    Чем? Вполне себе нормальный дизайн. С самобытностью гтк, где каждое приложение выглядит убого, даже сравнивать не стоит. Универсального интерфейса не существует, все самобытны. Или для вас виндовый дизайн и есть стандарт?

     
  • 5.20, Lex (??), 14:57, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям-таки то_самое произведение "Скотный двор"..

    Вначале "свободные" изгнали "несвободных"
    Потом - начали пользоваться пожитками и наработками "несвободных", начали перенимать их привычки
    А потом - сами постепенно стали их копиями.. только еще хуже

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 17:27, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал он еще та свинья. По книжке его зовут Крикун.
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 12:07, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Etoile зато умер
     
  • 1.7, trdm (ok), 12:09, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не особо красивое.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:53, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из ГНУ? https://www.sk.rs/slike_arhiva/max/12670.jpg
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:05, 09/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –11 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:11, 09/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:27, 09/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.16, Аноним (15), 14:13, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем это надо? Чтобы выглядело как Mac?
     
  • 1.22, Любитель Монеточки (?), 16:29, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот самый GNUStep, что попытались на кроунфандинге собрать на поддержку программ из современных MacOS?
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 17:29, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот самый ГНУстеп, который появился как продолжение NextSTEP Стива Джобса, фактически закрытого, и оставленный в естественной среде обитания, после того как все его наработки слили в тру юникс систему макос.
     

  • 1.30, Аноним (31), 17:53, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чтобы вступить в ФСПО надо забашлять в добровольно-принудительном порядке.
    https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052
     
  • 1.32, Аноним (32), 17:58, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю wmaker много лет, но до сих пор не знаю GNUstep это его родитель или брат и кто на ком стоял?
     

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