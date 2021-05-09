Новые выпуски компонентов GNUstep

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|1.2, Аноним (2), 12:02, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основным языком разработки является Objective-C
Спасибо деду за gcc и победу!
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|5.11, боня (?), 12:30, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так себе, закос под какой-то старый макос. Макось ужасна в своей навязчивой самобытности, а её клоны
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|6.27, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:08, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Макось ужасна в своей навязчивой самобытности
Чем? Вполне себе нормальный дизайн. С самобытностью гтк, где каждое приложение выглядит убого, даже сравнивать не стоит. Универсального интерфейса не существует, все самобытны. Или для вас виндовый дизайн и есть стандарт?
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|5.20, Lex (??), 14:57, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прям-таки то_самое произведение "Скотный двор"..
Вначале "свободные" изгнали "несвободных"
Потом - начали пользоваться пожитками и наработками "несвободных", начали перенимать их привычки
А потом - сами постепенно стали их копиями.. только еще хуже
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|2.29, Аноним (28), 17:29, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тот самый ГНУстеп, который появился как продолжение NextSTEP Стива Джобса, фактически закрытого, и оставленный в естественной среде обитания, после того как все его наработки слили в тру юникс систему макос.
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|1.32, Аноним (32), 17:58, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаю wmaker много лет, но до сих пор не знаю GNUstep это его родитель или брат и кто на ком стоял?
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