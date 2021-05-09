Новые выпуски компонентов GNUstep

Доступны новые выпуски пакетов, образующих фреймворк GNUstep, предназначенный для разработки кроссплатформенных графических и серверных приложений с использованием API, близкого к программным интерфейсам Apple Cocoa. Кроме библиотек с реализацией AppKit и компонентов фреймворка Foundation, проект также развивает инструментарий для проектирования интерфейса Gorm и среду разработки ProjectCenter, нацеленные на создание переносимых аналогов InterfaceBuilder, ProjectBuilder и Xcode. Основным языком разработки является Objective-C, но GNUstep может использоваться и с другими языками. Среди поддерживаемых платформ: macOS, Solaris, GNU/Linux, GNU/Hurd, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD и Windows. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPLv3. Изменения в новых выпусках в основном касаются улучшения совместимости с аналогичными библиотеками Apple и расширения поддержки различных платформ, включая платформу Android. Наиболее заметным для пользователей улучшением стала начальная поддержка протокола Wayland. GNUstep Base 1.28.0 - библиотека общего назначения, выступающая аналогом библиотеки Apple Foundation и включающая объекты не связанные с графикой, например, классы для обработки строк, потоков, уведомлений, сетевых функций, обработкой событий и доступа к внешним объектам.

GNUstep GUI Library 0.29.0 - библиотека, охватывающая классы для создания графического интерфейса пользователя, основанные на API Apple Cocoa, включая классы с реализацией различных видов кнопок, списков, полей ввода, окон, обработчиков ошибок, функций для работы с цветами и изображениями. GNUstep GUI Library состоит из двух частей - фронтэнда, не зависящего от платформ и оконных систем, и бэкенда, в который вынесены специфичные для графических систем элементы.

GNUstep GUI Backend 0.29.0 - набор бэкендов для GNUstep GUI Library, реализующих поддержку X11 и графической подсистемы Windows. Ключевым новшеством нового выпуска является начальная поддержка графических систем на базе протокола Wayland. Кроме того в новой версии улучшена поддержка оконного менеджера WindowMaker и API Win64.

GNUstep Gorm 1.2.28 - программа для моделирования интерфейса пользователя (Graphic Object Relationship Modeler), напоминающая приложение OpenStep/NeXTSTEP Interface Builder.

GNUstep Makefile Package 2.9.0 - инструментарий для создания сборочных файлов для проектов GNUstep, позволяющий сгенерировать makefile с поддержкой разных платформ без углубления в низкоуровневые детали.



