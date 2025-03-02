Выпуск GhostBSD 25.01

2.33 , Sdjdjrnjfjsjsn ( ? ), 14:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому же, почему нельзя построить коммунизм в рамках одной страны. ОС - всего лишь несколько миллионов строк кода, который без реального железа и драйверов к нему, просто неначем запускать.

3.36 , Аноним ( 35 ), 14:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >без реального железа и драйверов к нему Какое железо и какие драйверы тебе нужны? Перечисляй!

4.61 , Аноним ( 23 ), 17:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну можешь взять любой современный тинкпад с Вафлей и сканером отпечатков. Или поддержку вообще любого high end сервера. Есть такое?)

2.38 , Karl Richter ( ok ), 14:51, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что ставка на Linux, который тоже с трудом ставится.

2.42 , Аноним ( 42 ), 15:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просите ульяновцев, чтоб в своём дистре запилили поддержку E2K.

3.53 , Аноним ( 45 ), 15:33, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь осталось дело за небольшим - оснастить всех сугубо эльбрусовским железом. И да, что бы по цене не дороже китайских поделок на x86 выходило.

2.49 , Агасья ( ? ), 15:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что когда придумывали сертифицирование ОС, тщмайор не слышал про БСД, а про Линукс от младшего очкарика - слышал.

В настоящее время китаемзамещение и внедрение не предполагает что-либо несовместимое с китайским же железом, включая не только лишь подкроватный сервер на старом лэптопе.

В общем, не будет бзди в государстве и/или рядом – не накладено.

2.51 , Аноним ( 45 ), 15:27, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что бы "импортозаместить", необходимо вести разработку непосредственно в стране,

а не взять чужие исходники, и выдать их за свою наработку.

Твой подход к проблеме выдает в тебе школьника.

Или ты не видел, что произошло за последние пол года в разработке ядра линукса?

