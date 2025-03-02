Выпуск GhostBSD 25.01

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|1.2, Аноним (2), 09:54, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разок ставил на старый ноут, в целом бы хотел потестировать, и теоретически даже заменить Сусь на младшем ноуте. Но не хватает мозгов понять, как поставить его так, чтобы на ссд была система, а на терабайтнике хдд - /home. На линуксе это без проблем делаю, а BSD вообще тёмный лес.
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|3.14, Аноним (2), 10:58, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, читал. Сделал разбивку, как написано, но что-то не запустился Гоуст))
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|4.45, Аноним (45), 15:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну так сначала поставь как обычно предлагает инсталялятор, хом можешь указать минимального размера, 1 гиг например.
потом подмонтируешь второй диск, разбиваешь на слайсы, прописываешь метку, создаешь разделы, форматируешь (в любимую твою ФС), и в /etc/fstab прописываешь местоположение нового хом. Не забудь скопировать данные на новое место.
После первой перезагрузки все будет как сделал.
На ZFS несколько иначе, и я просто отсылаю тебя к документации по ZFS, дабы не копипастить сюда команды.
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|3.11, YetAnotherOnanym (ok), 10:55, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"используется собственный инсталлятор ginstall"
Впрочем, это не оправдывает неспособность разбить диски нужным образом.
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|2.6, n00by (ok), 10:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же ZFS. Твердотельный можно под кеш, а "диск" под хранилище.
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|3.13, YetAnotherOnanym (ok), 10:56, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Твердотельный можно под кеш
Главное - на забыть сразу же после покупки дать на Авито объяву о его продаже.
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|4.21, Сергей (??), 12:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, не знаю, ьыла такая разбивка еще на 9-ке, комп пережил последовательные обновления 10-11-12, а потом я уволился...
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|4.30, Аноним (30), 12:59, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем собственно проблема? После заполнения кешем - на диск ничего не записывается. Разве что вы запускаете все подряд. К тому же, на запись идёт лишь случайное чтение. Но и это поведение можно изменить. Так же, можно задать лимит на скорость записи.
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|3.28, Дед Дональд (?), 12:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Сложнее если тебе нужно что-то более интересное, чем консоль со странным шеллом, в которой даже подсветки синтаксиса нет и автозаполнение отключено. Вообще, необходимость пердолить консоль это признак непригодности для десктопа. Точка.
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|4.47, Аноним (45), 15:15, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты так говоришь, будто тебе запретили во FreeBSD самому поставить bash\zsh\fish.
или ты просто не осилил? (pkg install zsh)
Ну и тут новость про GhostBSD с собственным инсталлятором, а не обсуждение ванильки.
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|5.50, Дед Дональд (?), 15:23, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе же сказали, что консоль и пердолинг не нужны на десктопе. Они вне работы нужны только тем, кто не состоялся по жизни и кому больше нечем себя занять.
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|6.54, Аноним (45), 15:35, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это же ты и просил подсветку синтаксиса и автоподстановку! Прогрессирующий склероз за две строки сообщений?
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|3.23, Аноним (23), 12:35, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Каким образом, если поддержка оборудования с гулькин нос? Гвозди что ли ноутбуком забивать?
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|4.32, Знатный аноним (?), 14:03, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из года в год ходит эта городская легенда про невероятное кол-во неподдерживаемого оборудования.
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|5.58, Аноним (23), 16:59, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Легенда? Ну да, ну да. Видимо прослойки для драйверов вафли из линукса бсдшники делают для пущей легендарности. Чтоб никто не догадался, ага.
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|6.65, Аноним (65), 18:40, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Легенда? Ну да, ну да. Видимо прослойки для драйверов вафли из линукса
1) не "из линукса", а "для линукса" (а тож можно подумать, что Свободные Разработчики Опеннета, все такие в маечках с пянгвинчиком, в поте лица писали, а не "̶ж̶а̶л̶к̶и̶е̶ ̶р̶а̶б̶ы̶ ̶к̶о̶р̶п̶о̶р̶а̶ц̶и̶й̶"̶)
2) > если поддержка оборудования с гулькин нос
Вы там определитесь уже с претензиями - "поддержка оборудования с гулькин нос" или "тырят дрова из линуха!"
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|7.66, Аноним (23), 18:44, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты трезвый? Запускать виртуалки с линуксом для дров вайфая - это _не_ поддержка оборудования. А то я так же могу сказать, что Линукс вообще всё на свете поддерживает. Через qemu, ага.
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|4.35, Аноним (35), 14:28, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всех работах где работал, использовали десктопы а не лептопы.
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|4.48, Аноним (45), 15:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, у меня дома стоит.
Поднято шифрованное хранилище, DLNA, синхронизатор файлов, торрентокачалка и т.д.
Ну то что в экосистеме Эпол называется "ТаймМашине".
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|5.60, Аноним (23), 17:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется подкроватный сервер. И это не относится ни к домашнему использованию, ни к работе.
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|1.17, Аноним (15), 11:20, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему бы все Windows не импортозаменить на ОС на основе FreeBSD? Почему мы не можем стать страной победившего FreeBSD?
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|2.33, Sdjdjrnjfjsjsn (?), 14:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому же, почему нельзя построить коммунизм в рамках одной страны. ОС - всего лишь несколько миллионов строк кода, который без реального железа и драйверов к нему, просто неначем запускать.
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|3.36, Аноним (35), 14:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>без реального железа и драйверов к нему
Какое железо и какие драйверы тебе нужны? Перечисляй!
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|4.61, Аноним (23), 17:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну можешь взять любой современный тинкпад с Вафлей и сканером отпечатков. Или поддержку вообще любого high end сервера. Есть такое?)
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|2.42, Аноним (42), 15:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просите ульяновцев, чтоб в своём дистре запилили поддержку E2K.
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|3.53, Аноним (45), 15:33, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь осталось дело за небольшим - оснастить всех сугубо эльбрусовским железом. И да, что бы по цене не дороже китайских поделок на x86 выходило.
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|2.49, Агасья (?), 15:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что когда придумывали сертифицирование ОС, тщмайор не слышал про БСД, а про Линукс от младшего очкарика - слышал.
В настоящее время китаемзамещение и внедрение не предполагает что-либо несовместимое с китайским же железом, включая не только лишь подкроватный сервер на старом лэптопе.
В общем, не будет бзди в государстве и/или рядом – не накладено.
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|2.51, Аноним (45), 15:27, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы "импортозаместить", необходимо вести разработку непосредственно в стране,
а не взять чужие исходники, и выдать их за свою наработку.
Твой подход к проблеме выдает в тебе школьника.
Или ты не видел, что произошло за последние пол года в разработке ядра линукса?
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|1.31, Аноним (31), 13:18, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечена совместимость с видеокартами AMD Radeon R7 240
Тут не совсем понятно: это поддержку «взад» расширили или наоборот — только-только до новинки добрались?
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|2.52, Аноним (45), 15:31, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты что, ни разу не писал модулей под BSD ядро, раз такие вопросы задаешь?
Ты хотя бы раз подключал модули для работы видеокарт?
Напомни-ка, какое основное действие необходимо произвести, при переходе с 13 на 14 FreeBSD, что бы видеокарта заработала? (для простоты ответа можешь взять хотя бы встроенную интел)
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|3.62, Аноним (23), 17:10, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какой в этом смысл? Нет и не было поддержки железок на бсд, чего спорить каждый раз об одном и том же? Видюхи тем более, это надо быть каким-то мазохистом, чтобы десктоп на бсд гонять.
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