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Выпуск GhostBSD 25.01

02.03.2025 09:45

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 25.01, построенного на базе FreeBSD 14 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями MATE и Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.8 ГБ с MATE и 2.6 ГБ c Xfce).

В новой версии:

  • Дистрибутив перешёл с использования ветки FreeBSD-STABLE на релизы FreeBSD. Выпуск GhostBSD 25.01 синхронизирован с FreeBSD 14.2-RELEASE-p1.
  • Среда рабочего стола MATE обновлена до выпуска 1.28.2. Задействованы обновления mate-panel 1.28.4, mate-notification-daemon 1.28.3 и просмотрщика документов atril 1.28.1.
  • Обеспечена совместимость с видеокартами AMD Radeon R7 240.
  • При запуске в QEMU реализована поддержка USB-планшетов и мышей, подключённых через порт USB3 (XHCI).
  • В межсетевом экране по умолчанию предложен режим "Workstation" с настройками, подходящими для защиты десктоп-окружения.
  • Настройки потребления памяти в Live-сеансе оптимизированы для более быстрого запуска.
  • Переработаны списки пакетов для упрощения управление драйверами и приложениями.
  • Для улучшения работы с внешними носителями вместо automount задействован UDISKS2.
  • В сеансе на базе Xfce решены проблемы с отмонтированием USB-накопителей.


  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/news/Ghos...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chimera 20250214, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.994
  4. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.10.1
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 141
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62818-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разок ставил на старый ноут, в целом бы хотел потестировать, и теоретически даже заменить Сусь на младшем ноуте. Но не хватает мозгов понять, как поставить его так, чтобы на ссд была система, а на терабайтнике хдд - /home. На линуксе это без проблем делаю, а BSD вообще тёмный лес.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:01, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде всё же написано...

    https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/bsdinstall/#configtuning-initial

     
     
  • 3.14, Аноним (2), 10:58, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, читал. Сделал разбивку, как написано, но что-то не запустился Гоуст))
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну так сначала поставь как обычно предлагает инсталялятор, хом можешь указать минимального размера, 1 гиг например.
    потом подмонтируешь второй диск, разбиваешь на слайсы, прописываешь метку, создаешь разделы, форматируешь (в любимую твою ФС), и в /etc/fstab прописываешь местоположение нового хом. Не забудь скопировать данные на новое место.
    После первой перезагрузки все будет как сделал.

    На ZFS несколько иначе, и я просто отсылаю тебя к документации по ZFS, дабы не копипастить сюда команды.

     
  • 2.4, Аноним (3), 10:02, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот ссылка "поточнее":

    https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/bsdinstall/#bsdinstall-partitioning

     
     
  • 3.11, YetAnotherOnanym (ok), 10:55, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "используется собственный инсталлятор ginstall"
    Впрочем, это не оправдывает неспособность разбить диски нужным образом.
     
     
  • 4.46, Аноним (45), 15:12, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там у них более политкорректное:
    "Custom Disk Configuration for UFS and ZFS
    Note: Process description coming soon. "

    https://wiki.ghostbsd.org/index.php/Installation_Guide#ZFS_Full_Disk_Installat

     
  • 2.6, n00by (ok), 10:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же ZFS. Твердотельный можно под кеш, а "диск" под хранилище.
     
     
  • 3.13, YetAnotherOnanym (ok), 10:56, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Твердотельный можно под кеш

    Главное - на забыть сразу же после покупки дать на Авито объяву о его продаже.

     
     
  • 4.21, Сергей (??), 12:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, не знаю, ьыла такая разбивка еще на 9-ке, комп пережил последовательные обновления 10-11-12, а потом я уволился...
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:59, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем собственно проблема? После заполнения кешем - на диск ничего не записывается. Разве что вы запускаете все подряд. К тому же, на запись идёт лишь случайное чтение. Но и это поведение можно изменить. Так же, можно задать лимит на скорость записи.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:17, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Установка FreeBSD не сложнее установки Debian.
     
     
  • 3.28, Дед Дональд (?), 12:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Сложнее если тебе нужно что-то более интересное, чем консоль со странным шеллом, в которой даже подсветки синтаксиса нет и автозаполнение отключено. Вообще, необходимость пердолить консоль это признак непригодности для десктопа. Точка.
     
     
  • 4.34, Аноним (30), 14:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Довольно сомнительное утверждение.
     
  • 4.47, Аноним (45), 15:15, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты так говоришь, будто тебе запретили во FreeBSD  самому поставить bash\zsh\fish.
    или ты просто не осилил? (pkg install zsh)
    Ну и тут новость про GhostBSD с собственным инсталлятором, а не обсуждение ванильки.
     
     
  • 5.50, Дед Дональд (?), 15:23, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же сказали, что консоль и пердолинг не нужны на десктопе. Они вне работы нужны только тем, кто не состоялся по жизни и кому больше нечем себя занять.
     
     
  • 6.54, Аноним (45), 15:35, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же ты и просил подсветку синтаксиса и автоподстановку! Прогрессирующий склероз за две строки сообщений?
     
     
  • 7.56, Дед Дональд (?), 15:56, 02/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Доктор Альба (?), 10:33, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для домашнего использования не подходит?
     
     
  • 2.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:56, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зависит от вкладываемого в определение «домашнее использование». Думскроллинг вполне себе посильная задача для бзди.
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подходит. Для работы тоже.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:35, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Каким образом, если поддержка оборудования с гулькин нос? Гвозди что ли ноутбуком забивать?
     
     
  • 4.32, Знатный аноним (?), 14:03, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из года в год ходит эта городская легенда про невероятное кол-во неподдерживаемого оборудования.
     
     
  • 5.58, Аноним (23), 16:59, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Легенда? Ну да, ну да. Видимо прослойки для драйверов вафли из линукса бсдшники делают для пущей легендарности. Чтоб никто не догадался, ага.
     
     
  • 6.65, Аноним (65), 18:40, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Легенда? Ну да, ну да. Видимо прослойки для драйверов вафли из линукса

    1) не "из линукса", а "для линукса" (а тож можно подумать, что Свободные Разработчики Опеннета, все такие в маечках с пянгвинчиком, в поте лица писали, а не "̶ж̶а̶л̶к̶и̶е̶ ̶р̶а̶б̶ы̶ ̶к̶о̶р̶п̶о̶р̶а̶ц̶и̶й̶"̶)
    2) > если поддержка оборудования с гулькин нос
    Вы там определитесь уже с претензиями - "поддержка оборудования с гулькин нос" или "тырят дрова из линуха!"

     
     
  • 7.66, Аноним (23), 18:44, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты трезвый? Запускать виртуалки с линуксом для дров вайфая - это _не_ поддержка оборудования. А то я так же могу сказать, что Линукс вообще всё на свете поддерживает. Через qemu, ага.
     
     
  • 8.67, Аноним (65), 18:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я-то да А ты ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.35, Аноним (35), 14:28, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всех работах где работал, использовали десктопы а не лептопы.
     
     
  • 5.59, Аноним (23), 17:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найс тейк для 10 класса школы.
     
     
  • 6.64, 1 (??), 18:15, 02/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.48, Аноним (45), 15:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у меня дома стоит.
    Поднято шифрованное хранилище, DLNA, синхронизатор файлов, торрентокачалка и т.д.
    Ну то что в экосистеме Эпол называется "ТаймМашине".
     
     
  • 5.60, Аноним (23), 17:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется подкроватный сервер. И это не относится ни к домашнему использованию, ни к работе.
     
  • 2.63, Аноним (63), 18:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно нет, зачем тебе дома zfs
     

  • 1.17, Аноним (15), 11:20, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы все Windows не импортозаменить на ОС на основе FreeBSD? Почему мы не можем стать страной победившего FreeBSD?
     
     
  • 2.33, Sdjdjrnjfjsjsn (?), 14:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому же, почему нельзя построить коммунизм в рамках одной страны. ОС - всего лишь несколько миллионов строк кода, который без реального железа и драйверов к нему, просто неначем запускать.
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 14:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без реального железа и драйверов к нему

    Какое железо и какие драйверы тебе нужны? Перечисляй!

     
     
  • 4.61, Аноним (23), 17:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну можешь взять любой современный тинкпад с Вафлей и сканером отпечатков. Или поддержку вообще любого high end сервера. Есть такое?)
     
  • 2.38, Karl Richter (ok), 14:51, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ставка на Linux, который тоже с трудом ставится.
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:04, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просите ульяновцев, чтоб в своём дистре запилили поддержку E2K.
     
     
  • 3.53, Аноним (45), 15:33, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь осталось дело за небольшим - оснастить всех сугубо эльбрусовским железом. И да, что бы по цене не дороже китайских поделок на x86 выходило.
     
  • 2.49, Агасья (?), 15:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что когда придумывали сертифицирование ОС, тщмайор не слышал про БСД, а про Линукс от младшего очкарика - слышал.  
    В настоящее время китаемзамещение и внедрение не предполагает что-либо несовместимое с китайским же железом, включая не только лишь подкроватный сервер на старом лэптопе.
    В общем, не будет бзди в государстве и/или рядом – не накладено.
     
  • 2.51, Аноним (45), 15:27, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы "импортозаместить", необходимо вести разработку непосредственно в стране,
    а не взять чужие исходники, и выдать их за свою наработку.
    Твой подход к проблеме выдает в тебе школьника.
    Или ты не видел, что произошло за последние пол года в разработке ядра линукса?
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:18, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена совместимость с видеокартами AMD Radeon R7 240

    Тут не совсем понятно: это поддержку «взад» расширили или наоборот — только-только до новинки добрались?

     
     
  • 2.52, Аноним (45), 15:31, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты что, ни разу не писал модулей под BSD ядро, раз такие вопросы задаешь?
    Ты хотя бы раз подключал модули для работы видеокарт?
    Напомни-ка, какое основное действие необходимо произвести, при переходе с 13 на 14 FreeBSD, что бы видеокарта заработала? (для простоты ответа можешь взять хотя бы встроенную интел)
     
     
  • 3.62, Аноним (23), 17:10, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой в этом смысл? Нет и не было поддержки железок на бсд, чего спорить каждый раз об одном и том же? Видюхи тем более, это надо быть каким-то мазохистом, чтобы десктоп на бсд гонять.
     

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