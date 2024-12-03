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Релиз FreeBSD 14.2

03.12.2024 10:32

После шести месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 14.2. Установочные образы подготовлены для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

В рамках обновлённого цикла разработки следующий выпуск FreeBSD 14.3 будет сформирован в июне 2025 года. Поддержка нынешнего выпуска FreeBSD 14.2 будет осуществляться до 30 сентября 2025 года, а прошлого выпуска FreeBSD 14.1 - до 31 марта 2025 года. В целом ветка FreeBSD 14 будет сопровождаться до 30 ноября 2028 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 13.x, следующий выпуск (13.5) в которой намечен на март 2025 года. Первый выпуск следующей значительной ветки FreeBSD 15, в которой будет прекращена поддержка 32-разрядных архитектур (кроме armv7 и режима COMPAT_FREEBSD32), запланирован на декабрь 2025 года.

Основные изменения во FreeBSD 14.2:

  • В инсталлятор bsdinstall добавлена возможность загрузки и установки пакетов с прошивками к используемому аппаратному обеспечению.
  • Началось формирование образов контейнеров в формате OCI (Open Container Initiative).
  • Началось формирование компактного варианта системных образов для Amazon EC2, из которых исключены отладочные символы, тесты, 32-разрядные библиотеки, отладчик LLDB, Amazon SSM Agent и AWS CLI. В ARM64-сборках для Amazon EC2 реализована поддержка API "shutdown" и "reboot".
  • Добавлена номинальная поддержка процессоров POWER10 и POWER11.
  • Объявлена устаревшей утилита fdisk, вместо которой рекомендовано использовать gpart. Утилиту fdisk планируют исключить из поставки FreeBSD 15, В ветке FreeBSD 14 при запуске fdisk теперь будет выводиться предупреждение о необходимости миграции на gpart.
  • С целью сокращения размера из загрузчика для систем с BIOS удалена поддержка графического режима, но возвращена поддержка алгоритмов сжатия gzip и bzip2. Загрузчик для EFI оставлен без изменения.
  • Внесена порция улучшений в звуковой стек. Например, предложена новая утилита mididump (отслеживание событий MIDI) и добавлена поддержка горячего переключения между звуковыми устройствами в mixer.
  • В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) улучшена совместимость с приложениями, собранными для платформы Linux (включено игнорирование флага AT_NO_AUTOMOUNT для всех вариантов вызова функции stat() в Linux-приложениях).
  • Для всех архитектур включены драйвер nvme (NVM Express) и утилита nvmecontrol.
  • Обновлены версии сторонних компонентов: Clang/LLVM 18.1.6 (было 18.1.5), OpenZFS 2.2.6 (было 2.2.4), OpenSSL 3.0.15 (было 3.0.12), bc 7.0.2, libarchive 3.7.7, libcbor 0.11.0, libfido2 1.14.0, libpcap 1.10.5, tcpdump 4.99.5, unbound 1.22.0.
  • В утилиту env добавлена опция "-C" для смены рабочего каталога, реализованная по аналогии с утилитой env из набора GNU coreutils.
  • В стартовый скрипт nuageinit добавлена поддержка настройки сетевой конфигурации при запуске в виртуальной машине под управлением OpenStack.
  • Обеспечено определение запуска в гостевой системе под управлением гипервизора NVMM, развиваемого проектом NetBSD.
  • В используемом в гипервизоре Bhyve сервере VNC реализована корректная поддержка цветов, при подключении через клиент novnc.
  • При работе под управлением гипервизора Hyper-V значительно (до 40%) повышена производительность работы с TLB (Translation Lookaside Buffer) за счёт задействования гипервызовов для сброса TLB.
  • Проведена оптимизация производительности в сетевом стеке и устранены проблемы в стеке sctp.
  • Повышена стабильность драйверов для беспроводных устройств, а также драйверов (например, iwlwifi), запускаемых при помощи прослойки linuxkpi, позволяющей использовать во FreeBSD драйверы из Linux.
  • Решена проблема с выводом ошибки "madt_parse_apics: I/O APIC ID 255 too high" при загрузке на системах с процессорами AMD (максимальное значение IOAPIC ID увеличено с 254 до 255).
  • В драйверы igc (Intel Ethernet Controller I225) и lem/em/igb (Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet) добавлена поддержка алгоритма AIM (Adaptive Interrupt Moderation), позволяющего сократить задержки на каналах с низкой интенсивностью пакетов, а также уменьшить нагрузку на CPU и снизить частоту вызова прерываний при большой интенсивности пакетов. Изменение также позволило избавиться от проявляющейся начиная с FreeBSD 12.0 регрессии в производительности UDP, особенно заметной при использовании NFS поверх UDP.
  • Обновлены драйверы устройств ena 2.8.0 (Amazon Elastic Network Adapter), ice_ddp 1.3.41.0 и ice 1.43.2-k (Intel Ethernet 800). В драйвер hda добавлена поддержка процессоров на базе микроархитектуры Intel Tiger Lake-H, а в драйверы ig4 и ichsmb - Intel Meteor Lake.
  • Добавлен новый драйвер rtw89 для беспроводных адаптеров IEEE 802.11ax на чипах Realtek RTL8851BE, RTL8852AE, RTL8852BE и RTL8852CE. Поддержка чипов Realtek 8156/8156B перенесена из драйвера cdce в драйвер ure, что позволило добиться повышения производительности и надёжности.
  • В состав пакетов, поставляемых на установочном носителе (dvd1), добавлен пакет wifi-firmware-kmod с прошивками для беспроводных карт.
  • Запланированы для удаления в будущих выпусках драйверы syscons и agp.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.4
  4. OpenNews: Улучшение работы FreeBSD на ноутбуках названо новой стратегической целью проекта
  5. OpenNews: FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  6. OpenNews: Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62333-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:06, 03/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лучшая
     
  • 2, Шыбель (?), 11:06, 03/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Запланированы для удаления в будущих выпусках драйверы syscons

    Худо дело...

     
     
  • 4, Аноним (4), 11:13, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платы с core 2 duo начнут показывать фигу вместо видео. Так им и надо. Хотя на другие ПК фряху никто и не ставит.
     

  • 3, Аноним (4), 11:09, 03/12/2024 [ответить]  
    		• +/
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