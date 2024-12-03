После шести месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 14.2. Установочные образы подготовлены для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. В рамках обновлённого цикла разработки следующий выпуск FreeBSD 14.3 будет сформирован в июне 2025 года. Поддержка нынешнего выпуска FreeBSD 14.2 будет осуществляться до 30 сентября 2025 года, а прошлого выпуска FreeBSD 14.1 - до 31 марта 2025 года. В целом ветка FreeBSD 14 будет сопровождаться до 30 ноября 2028 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 13.x, следующий выпуск (13.5) в которой намечен на март 2025 года. Первый выпуск следующей значительной ветки FreeBSD 15, в которой будет прекращена поддержка 32-разрядных архитектур (кроме armv7 и режима COMPAT_FREEBSD32), запланирован на декабрь 2025 года. Основные изменения во FreeBSD 14.2: В инсталлятор bsdinstall добавлена возможность загрузки и установки пакетов с прошивками к используемому аппаратному обеспечению.

Началось формирование образов контейнеров в формате OCI (Open Container Initiative).

Началось формирование компактного варианта системных образов для Amazon EC2, из которых исключены отладочные символы, тесты, 32-разрядные библиотеки, отладчик LLDB, Amazon SSM Agent и AWS CLI. В ARM64-сборках для Amazon EC2 реализована поддержка API "shutdown" и "reboot".

Добавлена номинальная поддержка процессоров POWER10 и POWER11.

Объявлена устаревшей утилита fdisk, вместо которой рекомендовано использовать gpart. Утилиту fdisk планируют исключить из поставки FreeBSD 15, В ветке FreeBSD 14 при запуске fdisk теперь будет выводиться предупреждение о необходимости миграции на gpart.

С целью сокращения размера из загрузчика для систем с BIOS удалена поддержка графического режима, но возвращена поддержка алгоритмов сжатия gzip и bzip2. Загрузчик для EFI оставлен без изменения.

Внесена порция улучшений в звуковой стек. Например, предложена новая утилита mididump (отслеживание событий MIDI) и добавлена поддержка горячего переключения между звуковыми устройствами в mixer.

В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) улучшена совместимость с приложениями, собранными для платформы Linux (включено игнорирование флага AT_NO_AUTOMOUNT для всех вариантов вызова функции stat() в Linux-приложениях).

Для всех архитектур включены драйвер nvme (NVM Express) и утилита nvmecontrol.

Обновлены версии сторонних компонентов: Clang/LLVM 18.1.6 (было 18.1.5), OpenZFS 2.2.6 (было 2.2.4), OpenSSL 3.0.15 (было 3.0.12), bc 7.0.2, libarchive 3.7.7, libcbor 0.11.0, libfido2 1.14.0, libpcap 1.10.5, tcpdump 4.99.5, unbound 1.22.0.

В утилиту env добавлена опция "-C" для смены рабочего каталога, реализованная по аналогии с утилитой env из набора GNU coreutils.

В стартовый скрипт nuageinit добавлена поддержка настройки сетевой конфигурации при запуске в виртуальной машине под управлением OpenStack.

Обеспечено определение запуска в гостевой системе под управлением гипервизора NVMM, развиваемого проектом NetBSD.

В используемом в гипервизоре Bhyve сервере VNC реализована корректная поддержка цветов, при подключении через клиент novnc.

При работе под управлением гипервизора Hyper-V значительно (до 40%) повышена производительность работы с TLB (Translation Lookaside Buffer) за счёт задействования гипервызовов для сброса TLB.

Проведена оптимизация производительности в сетевом стеке и устранены проблемы в стеке sctp.

Повышена стабильность драйверов для беспроводных устройств, а также драйверов (например, iwlwifi), запускаемых при помощи прослойки linuxkpi, позволяющей использовать во FreeBSD драйверы из Linux.

Решена проблема с выводом ошибки "madt_parse_apics: I/O APIC ID 255 too high" при загрузке на системах с процессорами AMD (максимальное значение IOAPIC ID увеличено с 254 до 255).

В драйверы igc (Intel Ethernet Controller I225) и lem/em/igb (Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet) добавлена поддержка алгоритма AIM (Adaptive Interrupt Moderation), позволяющего сократить задержки на каналах с низкой интенсивностью пакетов, а также уменьшить нагрузку на CPU и снизить частоту вызова прерываний при большой интенсивности пакетов. Изменение также позволило избавиться от проявляющейся начиная с FreeBSD 12.0 регрессии в производительности UDP, особенно заметной при использовании NFS поверх UDP.

Обновлены драйверы устройств ena 2.8.0 (Amazon Elastic Network Adapter), ice_ddp 1.3.41.0 и ice 1.43.2-k (Intel Ethernet 800). В драйвер hda добавлена поддержка процессоров на базе микроархитектуры Intel Tiger Lake-H, а в драйверы ig4 и ichsmb - Intel Meteor Lake.

Добавлен новый драйвер rtw89 для беспроводных адаптеров IEEE 802.11ax на чипах Realtek RTL8851BE, RTL8852AE, RTL8852BE и RTL8852CE. Поддержка чипов Realtek 8156/8156B перенесена из драйвера cdce в драйвер ure, что позволило добиться повышения производительности и надёжности.

В состав пакетов, поставляемых на установочном носителе (dvd1), добавлен пакет wifi-firmware-kmod с прошивками для беспроводных карт.

Запланированы для удаления в будущих выпусках драйверы syscons и agp.



