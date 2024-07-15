Выпуск дистрибутива NomadBSD 141

Представлен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 141R-20240711, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживаются ФС ISO-9660, FAT, NTFS, UFS, Ext2/3, Ext4, HFS+, exFAT, XFS и Btrfs). Размер загрузочного образа 2.5 ГБ (i386, amd64).

В новом выпуске базовое окружение обновлено до FreeBSD 14.1. Модуль fusefs изменён для сокращения возникновения ошибок при использовании unionfs. Специфичные для NomadBSD графические утилиты переведены с Qt5 на Qt6.