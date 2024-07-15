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Выпуск дистрибутива NomadBSD 141

15.07.2024 23:27

Представлен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 141R-20240711, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживаются ФС ISO-9660, FAT, NTFS, UFS, Ext2/3, Ext4, HFS+, exFAT, XFS и Btrfs). Размер загрузочного образа 2.5 ГБ (i386, amd64).

В новом выпуске базовое окружение обновлено до FreeBSD 14.1. Модуль fusefs изменён для сокращения возникновения ошибок при использовании unionfs. Специфичные для NomadBSD графические утилиты переведены с Qt5 на Qt6.



  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130
  3. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.04.1
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init
  5. OpenNews: Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD
  6. OpenNews: FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61552-nomadbsd
Ключевые слова: nomadbsd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:45, 15/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >XFS

    Когда, кстати, во фряху вернут нативную поддержку xfs?

     
  • 2, Анон1212 (ok), 23:57, 15/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Обоина как бы намекает что делать там нечего?
     
  • 3, Аноним (3), 00:16, 16/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >графические утилиты переведены с Qt5 на Qt6

    Уже пропатчили KDE6? :)

     
  • 4, cheburnator9000 (ok), 00:21, 16/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Прикольно не знал о существовании GUI управления пакетами OctoPkg, OctoXBPS. Еще есть какой-то арчевый Octopi, я так полагаю он самый фичастный и рабочий?
     
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