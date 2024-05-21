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Выпуск GhostBSD 24.04.1

21.05.2024 21:28

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.04.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14-STABLE.
  • Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.28.1 (ветка MATE 1.28 пока не объявлена официально).
  • Добавлена поддержка шины I2C и включена по умолчанию загрузка модуля ig4 (драйвер для I2C-контроллеров на базе чипа Synopsys DesignWare).
  • В состав включено приложение Signal Desktop.
  • Устранена вводящая в заблуждение ошибка в переводе на русский язык ("Update Available" было переведено как "Нет доступных обновлений").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostbsd.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.01.1
  3. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый графический инсталлятор. Отчёт FreeBSD за 1 квартал
  4. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  5. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  6. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61226-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.6, Аноним (6), 21:58, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Устранена вводящая в заблуждение ошибка в переводе на русский язык

    Допустим.

    msgid "Looking For Updates"
    msgstr "Ищу обновления"
    Сомнительно, но окэй.

    "Если Вы виберете Нет, то обновлние будет пропущено до следующей перезагрузки."
    Виберем и обновлимся.

    msgid "Updates are already running"
    msgstr "Ообновления уже запущены"

    И ящо немного кривостей и пиривротов.

     
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 22:04, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что всё что не инглиш - для мазохистов, так всегда было и будет, даже в коммерческих продуктах часто не понятно о чём речь пока на английском не прочитаешь.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:01, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никак нет, это болезнь исключительно опенсорса. Где чуть-чуть появляются деньги - там сразу локализация становится ок. Доказательство - скачай любой любительский перевод фильма от ребят, которые научились себя монетизировать.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 23:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любой дубляж существует для копрофагов, тем более, любительский. Качественный профессиональный дубляж вещь на удивление редкая. И, я так понимаю, дело даже не в деньгах, потому что даже если наймут "качественных" актёров, они окажутся абсолютно конченными и персонально что-нибудь испоганят. В переводах на английский, кстати, похожая движуха, может быть, менее выражена. Есть профессионалы, а есть буквальные отбросы, словившие звезду. Это бич индустрии.
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 23:40, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот бич в твоей голове, ты отстал лет на 20. Посмотри переводы кубик в кубе, лостфильма и тп. Я уверен, что в слепом тесте ты от "профессионального" дубляжа не отличишь.
     
     
  • 6.60, Аноним (48), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не надо отличать, я и так знаю, что "профессиональный" дубляж как правило максимально всратый. Так сейчас ещё и старые фильмы с нормальным дубляжем (какой-нибудь 5 элемент для примера) переозвучивают всрато, хотя тоже "профессионалы".
     
  • 2.12, Качегар паровоза П36 (?), 22:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда хотел увидеть живого человека который использует локализации.
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 22:20, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конкретно сейчас я просто посмотрел файл локализации на жидхабе. С меня хватало переводов времен, когда wget вырывался в действительность.
     
  • 3.30, Аноним (30), 22:51, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.33, Аноним (32), 23:02, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну примерно 99% не гиков используют.
     
     
  • 4.36, Аноним (30), 23:05, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они сейчас с нaми в однoй кoмнате?
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 23:08, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они с тобой на одной улице ходят. Спроси у девочки на ресепшене, какой у нее язык в телефоне.
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 23:43, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё ресепшен, я из деревни.
     
     
  • 7.61, Аноним (39), 23:51, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда на всякий случай подмойся.
     
  • 5.40, Качегар паровоза П36 (?), 23:09, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они сейчас с нaми в однoй кoмнате?

    Смени пластинку, ты повторяется 🤡

     
     
  • 6.53, Аноним (56), 23:37, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня только одна пластинка с речами солнцеликого.
     
  • 4.42, Качегар паровоза П36 (?), 23:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вопрос был в контексте сабжа да и вообще сугубо IT штучек, у которых существуют локализации. Хотя и дураку понятно, что в айти английский это lingua franca.
     
     
  • 5.46, Аноним (39), 23:15, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если есть такая штука как локализация, то она должна быть хорошей. Иначе зачем? Давайте дропнем и честно скажем "лингуа франка, несогласные идут в лес". Если что-то делаешь - делай хорошо, либо не делай. Согласен?
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 23:30, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну если есть такая штука как локализация, то она должна быть хорошей. Иначе зачем?

    И как автор(у|ам) таких вот, волонтерских проектов, предлагается оценивать качество предложенной другими вреди^W волонтерами локализации?

     
     
  • 7.55, Аноним (39), 23:43, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это делают в других областях?
     
     
  • 8.57, Аноним (56), 23:44, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.63, Аноним (63), 00:04, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.44, cheburnator9000 (ok), 23:14, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоем примере и на английском никто так не пишет для GUI.
     

  • 1.8, Ivan_83 (ok), 22:05, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как MATE в сравнении с XFCE4?
     
     
  • 2.11, Качегар паровоза П36 (?), 22:10, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь МАТЕ очень неплох из коробки.
     

  • 1.10, Качегар паровоза П36 (?), 22:10, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    БСД который смог. Использовал его достаточно долго на древнем нетбуке в качестве основной системы, впечатления самые приятные.
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 23:03, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что он смог? Вижу его исключительно в новостях в интернете.
     
     
  • 3.52, Аноним (56), 23:34, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смог завестись в виртуалке. Для БСД уже неплохой результат.
     
     
  • 4.62, Аноним (39), 23:53, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какой виртуалке? Я думаю детка "уходитель из айти" не заработала на железку для виртуализации кроме нетбук)
     

  • 1.15, Ivan_83 (ok), 22:13, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда.
    Хотел посмотреть чего они там наработали в поисках интересного, а оно тонким слоем по гиту размазано, и сверху под куча мержей из фри, в итоге ничего не понятно.

    У меня просто серия патчей поверх исходников и портов фри, всё сразу видно и понятно, и вместо мержей просто пулл+ребейз.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:32, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему текстами обмениваетесь не британскими?
     
     
  • 3.26, Аноним (30), 22:39, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понял, что ты хотел сказать. Переведи на русский, пожалуйста.
     
  • 3.58, Аноним (56), 23:45, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.23, Аноним (30), 22:27, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> 24.04.1

    Напишите, когда выйдет 24.04.1.1, а то не отполировано как-то.

     
  • 1.24, Аноним (30), 22:32, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> ветка MATE 1.28 пока не объявлена официально

    Там просто осталось полтора землекопа, и на сайт забили. Так-то на Гитхабе уже 1.28.2 https://github.com/mate-desktop/mate-desktop/releases

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:47, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т. Е. Матэ- фсе?
     
     
  • 3.28, Аноним (30), 22:50, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.38, Аноним (30), 23:06, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметных изменений уже года два не было.
     
     
  • 4.45, Качегар паровоза П36 (?), 23:15, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заметных изменений уже года два не было.

    Не думал сменить тaблeтки?  

     
     
  • 5.49, Аноним (56), 23:27, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я прочитал чейнджлог за этот период. А у тебя какие таблеточки?
     

  • 1.29, Аноним (29), 22:51, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что-то мне кажется что пора уже на владельцев Опеннета заяву в СК накатать за соучастие в систематических оскорблениях государственных символов России и государствообразующего народа.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:55, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.59, Аноним (56), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще офигели софт без локализации юзать. Так их.
     
  • 2.64, Аноним (64), 01:04, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две георгиевские ленточки данному анониму
     

  • 1.51, Аноним (48), 23:33, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >I²C

    Неплохо, хороший прогресс. Теперь хотелось бы видеть драйвер для блоков питания Corsair, в линукс лет через 5 ожидания завезли, но тут нужно просто портировать.

    >включена по умолчанию загрузка модуля ig4

    что-то странное, зачем его загружать, если такого железа нет?

     

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