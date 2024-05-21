Выпуск GhostBSD 24.04.1

3.32 , Аноним ( 32 ), 23:01, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никак нет, это болезнь исключительно опенсорса. Где чуть-чуть появляются деньги - там сразу локализация становится ок. Доказательство - скачай любой любительский перевод фильма от ребят, которые научились себя монетизировать.

4.48 , Аноним ( 48 ), 23:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любой дубляж существует для копрофагов, тем более, любительский. Качественный профессиональный дубляж вещь на удивление редкая. И, я так понимаю, дело даже не в деньгах, потому что даже если наймут "качественных" актёров, они окажутся абсолютно конченными и персонально что-нибудь испоганят. В переводах на английский, кстати, похожая движуха, может быть, менее выражена. Есть профессионалы, а есть буквальные отбросы, словившие звезду. Это бич индустрии.

5.54 , Аноним ( 54 ), 23:40, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Этот бич в твоей голове, ты отстал лет на 20. Посмотри переводы кубик в кубе, лостфильма и тп. Я уверен, что в слепом тесте ты от "профессионального" дубляжа не отличишь.

6.60 , Аноним ( 48 ), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне не надо отличать, я и так знаю, что "профессиональный" дубляж как правило максимально всратый. Так сейчас ещё и старые фильмы с нормальным дубляжем (какой-нибудь 5 элемент для примера) переозвучивают всрато, хотя тоже "профессионалы".

