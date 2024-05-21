Выпуск GhostBSD 24.04.1

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|1.6, Аноним (6), 21:58, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Устранена вводящая в заблуждение ошибка в переводе на русский язык
Допустим.
msgid "Looking For Updates"
msgstr "Ищу обновления"
Сомнительно, но окэй.
"Если Вы виберете Нет, то обновлние будет пропущено до следующей перезагрузки."
Виберем и обновлимся.
msgid "Updates are already running"
msgstr "Ообновления уже запущены"
И ящо немного кривостей и пиривротов.
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|2.7, Ivan_83 (ok), 22:04, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что всё что не инглиш - для мазохистов, так всегда было и будет, даже в коммерческих продуктах часто не понятно о чём речь пока на английском не прочитаешь.
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|3.32, Аноним (32), 23:01, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никак нет, это болезнь исключительно опенсорса. Где чуть-чуть появляются деньги - там сразу локализация становится ок. Доказательство - скачай любой любительский перевод фильма от ребят, которые научились себя монетизировать.
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|4.48, Аноним (48), 23:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любой дубляж существует для копрофагов, тем более, любительский. Качественный профессиональный дубляж вещь на удивление редкая. И, я так понимаю, дело даже не в деньгах, потому что даже если наймут "качественных" актёров, они окажутся абсолютно конченными и персонально что-нибудь испоганят. В переводах на английский, кстати, похожая движуха, может быть, менее выражена. Есть профессионалы, а есть буквальные отбросы, словившие звезду. Это бич индустрии.
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|5.54, Аноним (54), 23:40, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот бич в твоей голове, ты отстал лет на 20. Посмотри переводы кубик в кубе, лостфильма и тп. Я уверен, что в слепом тесте ты от "профессионального" дубляжа не отличишь.
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|6.60, Аноним (48), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не надо отличать, я и так знаю, что "профессиональный" дубляж как правило максимально всратый. Так сейчас ещё и старые фильмы с нормальным дубляжем (какой-нибудь 5 элемент для примера) переозвучивают всрато, хотя тоже "профессионалы".
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|3.20, Аноним (6), 22:20, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно сейчас я просто посмотрел файл локализации на жидхабе. С меня хватало переводов времен, когда wget вырывался в действительность.
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|5.39, Аноним (39), 23:08, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они с тобой на одной улице ходят. Спроси у девочки на ресепшене, какой у нее язык в телефоне.
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|4.42, Качегар паровоза П36 (?), 23:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вопрос был в контексте сабжа да и вообще сугубо IT штучек, у которых существуют локализации. Хотя и дураку понятно, что в айти английский это lingua franca.
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|5.46, Аноним (39), 23:15, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если есть такая штука как локализация, то она должна быть хорошей. Иначе зачем? Давайте дропнем и честно скажем "лингуа франка, несогласные идут в лес". Если что-то делаешь - делай хорошо, либо не делай. Согласен?
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|6.50, Аноним (50), 23:30, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну если есть такая штука как локализация, то она должна быть хорошей. Иначе зачем?
И как автор(у|ам) таких вот, волонтерских проектов, предлагается оценивать качество предложенной другими вреди^W волонтерами локализации?
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|1.10, Качегар паровоза П36 (?), 22:10, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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БСД который смог. Использовал его достаточно долго на древнем нетбуке в качестве основной системы, впечатления самые приятные.
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|2.34, Аноним (32), 23:03, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что он смог? Вижу его исключительно в новостях в интернете.
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|4.62, Аноним (39), 23:53, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На какой виртуалке? Я думаю детка "уходитель из айти" не заработала на железку для виртуализации кроме нетбук)
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|1.15, Ivan_83 (ok), 22:13, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда.
Хотел посмотреть чего они там наработали в поисках интересного, а оно тонким слоем по гиту размазано, и сверху под куча мержей из фри, в итоге ничего не понятно.
У меня просто серия патчей поверх исходников и портов фри, всё сразу видно и понятно, и вместо мержей просто пулл+ребейз.
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|3.26, Аноним (30), 22:39, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понял, что ты хотел сказать. Переведи на русский, пожалуйста.
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|1.23, Аноним (30), 22:27, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> 24.04.1
Напишите, когда выйдет 24.04.1.1, а то не отполировано как-то.
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|5.49, Аноним (56), 23:27, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прочитал чейнджлог за этот период. А у тебя какие таблеточки?
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|1.29, Аноним (29), 22:51, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что-то мне кажется что пора уже на владельцев Опеннета заяву в СК накатать за соучастие в систематических оскорблениях государственных символов России и государствообразующего народа.
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|1.51, Аноним (48), 23:33, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>I²C
Неплохо, хороший прогресс. Теперь хотелось бы видеть драйвер для блоков питания Corsair, в линукс лет через 5 ожидания завезли, но тут нужно просто портировать.
>включена по умолчанию загрузка модуля ig4
что-то странное, зачем его загружать, если такого железа нет?
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